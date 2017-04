Morgen beim Nitrofest im MusikZentrum: Die Hardrock-/Alternative-Rock/Grunge-Band DUCS aus Hannover.

Anständig aufgekratzt

DUCS bereiten sich auf ihren Nitrofest-Gig vor

07. April 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Martin Huch

Man könnte meinen, eine inzwischen in der Szene voll etablierte und tourerfahrene Band wie die DUCS, würde einem Gig mit Heimspielcharakter wie auf dem Nitrofest zwar fokussiert, aber gelassen entgegensehen. Dem ist augenscheinlich nicht ganz so. Das Alternative-Rock/Grunge-Trio aus der Leinemetropole ist scheinbar bis in die Haarspitzen motiviert und das nicht nur, was die Show am Samstag im MusikZentrum angeht. Liest man sich durch die Facebook-Einträge von DUCS, hat man den Eindruck, der Bandmotor läuft, wie schon seit Jahren, auch weiterhin stetig auf Hochtouren. Es ist immer was los, man hat immer was am Start.