The New Roses werden am kommenden Samstag auf dem Nitrofest im MusikZentrum in Hannover zu Gast sein.

Am Samstag ist es so weit

The New Roses ebenfalls auf dem Nitrofest

06. April 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Promo-/Pressefreigabe

Am kommenden Samstag geht das Nitrofest im MusikZentrum in Hannover in die nächste Runde. Neben den Namensgebern Nitrogods, Ducs und Grey Moray werden auch die Hard Rock´n´Roller The New Roses aus Wiesbaden auf der Bühne stehen.

Vor etwa vier Jahren veröffentlichten The New Roses ihr Debütalbum „Without A Trace“ und nehmen sich seit jeher Größen wie B.B. King, Guns N´Roses, AC/DC, Kid Rock, Bruce Springsteen, Aerosmith und Metallica als musikalische Vorbilder.



Der Titetrack des The New Roses Debüt wurde sogar in der US-Kultserie „Sons Of Anarchy“ gespielt. Somit lieferte die Band auch den Song für die „Sons Of Anarchy“ Trailer-Kampagne in Deutschland. Dadurch stieg natürlich der Bekanntheitsgrad.



The New Roses können sich nicht zuletzt aufgrund von zahlreichen Touren in Deutschland, der Schweiz, Frankreich und Spanien über eine stetig wachsende Fangemeinde freuen. Über 80 Mal betraten The New Roses im vergangenen Jahr die Bühne.



So spielten The New Roses beispielsweise eine Show im Rahmen des UEFA Champions League Finales am Brandenburger Tor in Berlin sowie auf den Hamburg Harley Days mit über 500.000 Besuchern.



Am kommenden Samstag wird die Band nun Gast auf dem Nitrofest im MusikZentrum in Hannover sein. Tickets sind bereits im Vorverkauf erhältlich.