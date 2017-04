Dauerbrenner auf dem Nitrofest: Henny, Oimel und Klaus von den Nitrogods.

Die Dauerbrenner

Kein Nitrofest ohne Nitrogods

04. April 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Promo/Nitrofest

Wenn am kommenden Samstag, den 8.April, im fünften Jahr hintereinander die Türen des MusikZentrums für das Nitrofest öffnen, sind auch wieder die Nitrogods dabei. Diese Band hat auf dem Hard-Rock-und Rock´n´Roll-Indoor-Festival in Hannover ihren festen Platz. In diesem Jahr werden beim Auftritt des Trios aus Hannover und Stuttgart auch ganz neue Songs erwartet.

Das Nitrofest hat gewissermaßen von den Nitrogods seinen Namen. Kein Wunder, ist doch Nitrogods-Gitarrist Henny Wolter neben Motorblock-Gitarrist Axel Werner Organisator des Hard-Rock-und Rock´n´Roll-Festes alljährlich im Frühjahr im MusikZentrum.



Zur Tradition des Nitrofestes gehört dann auch ein Auftritt der Nitrogods. Die Band um Henny, Oimel und Klaus führt für gewöhnlich locker-launig durch ihre rund 60-minütigen Shows. Das wird am kommenden Samstag sicher nicht anders sein. Neu wird indes die Setlist der Rock´n´Roller sein. Neben Klassikern werden auch brandneue Songs aus dem für Ende Mai angekündigtem Studioalbum „Roadkill BBQ“ auf die Bühne gebracht werden.



In Hannover waren Nitrogods zuletzt Anfang September letzten Jahres als einer der Headliner des Strangriede-Open-Airs in der Nordstadt zu hören und zu sehen, am kommenden Samstag entern sie dann wieder ihre angestammte Hannover-Spielfläche im MusikZentrum.



Tickets für das 5th Annual Nitrofest am 8.April in Hannover im MusikZentrum sind bereits im Vorverkauf erhältlich, an der Abendkasse werden voraussichtlich auch noch Karten verfügbar sein. Neben den Nitrogods spielen noch The Grey Moray, DUCS und The New Roses. Weitere Infos über die Links unten in der Infobox.