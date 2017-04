Beeindruckendes Szenario beim Reload 2016. Auf dieser Bühne werden in diesem Jahr auch die Gewinner des Reload-Newcomer-Contests auftreten.

Wer schafft es noch aufs Reload Festival?

Veranstalter richtet Band-Contest in Sulingen aus

01. April 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Jessika Wollstein

Das offizielle Line-Up des Reload Festivals (25. und 26. August in Sulingen) ist soweit komplett. Darüber hatten wir kürzlich bereits im Rockszene.de-Nachrichtenblitz berichtet. Ein Slot auf der Hauptbühne ist allerdings noch frei und wartet darauf, von einer Newcomerband belegt zu werden. Um diese zu finden, richten die Veranstalter des Festivals im Vorfeld den Reload-Bandcontest aus, der am 29. April im JoZZ Sulingen über die dortige Bühne gehen wird. Interessierte Bands können sich dafür noch bis zum 9. April bewerben.