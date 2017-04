Die Apokalyptischen Reiter in Kriegsbemalung: Im Oktober stürmen sie das MusikZentrum.

Feldzug ins MusikZentrum

Die Apokalyptischen Reiter stürmen Hannover

30. März 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Promo-/Pressefreigabe

Die Invasion der Apokalyptischen Reiter steht bevor. Auf ihrer „Ein Reiter steigt vom Himmel“-Tour fallen die Metal-Krieger aus Weimar am 20. Oktober auch ins MusikZentrum in Hannover ein. „Der Rote Reiter“, der Titel des kommenden Albums, wird sie bei ihrem Schlachtzug anführen.

Zum ersten Mal nach ihrer selbstgewählten Pause stürzen sich Die Apokalyptischen Reiter in der kalten Jahreszeit wieder in den Kampf. Ihr letztes Doppelalbum „Tief. Tiefer“ erschien vor drei Jahren. Nun soll im Sommer mit „Der Rote Reiter“ der nächste musikalische Paukenschlag in Form des zehnten Studioalbums folgen.



Charakteristisch für Die Apokalyptischen Reiter ist die textliche Balance zwischen Hoffnung und Untergang. Diese Themen setzen sie bei ihren Live-Shows mit bildgewaltigen Inszenierung um. Sänger Daniel „Fuchs“ Täumel spielt nicht nur zusätzlich Gitarre, sondern auch mit dem Feuer.



Ähnlich ungestüm mag es auch auf ihrer Deutschland-Tour im Oktober und November zugehen. „Holt die Pferde aus dem Stall, ab Herbst reiten wir wieder über die Bühnen“, schreibt Bassist Volkmar „Volk-Man“ Weber auf der Band-Website.



Am Freitag, den 20. Oktober, reitet die Band um 20 Uhr ins MusikZentrum in Hannover ein. Karten sind bereits im Vorverkauf erhältlich.