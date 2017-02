Danko Jones schicken einen weiteren Vorboten aus ihrem kommenden Album ins Rennen.

Purer Rock´n´Roll oder Lückenfüller?

Danko Jones mit weiterem Vorboten aus kommenden Album

01. Februar 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Jesper Lindgren

Wie bereits berichtet wird die kanadische Rockband Danko Jones am 3. März ihr neues Album „Wild Cat“ veröffentlichen. Für Fans hierzulande sicherlich eine Besonderheit: Die Platte erscheint über das Hamburger Label AFM Records. Mit „My Little RnR“ präsentieren Danko Jones nun einen Vorgeschmack auf das kommende Werk.

Bereits im Dezember wurde der Song „I Gotta Rock“ als Vorbote ins Rennen geschickt. Nun folgt mit „My Little RnR“ ein weiterer Track des Albums. Die Fangemeinde auf Facebook zeigt sich gespalten: Während die einen hellauf begeistert sind und ihre Liebe zum Song bekunden und ihn als puren Rock´n´Roll bezeichnen, sehen andere Nutzer den Song lediglich als „Lückenfüller“. Was allerdings natürlich nicht fehlen darf: Die berühmte Kuhglocke.



1996 gegründet feierten Danko Jones im vergangenen Jahr ihr 20. Bandjubiläum. Das neue Album „Wild Cat“ ist Nachfolger des 2015er Werks „Fire Music“, das es bis auf Platz 21 der offiziellen deutschen Albumcharts schaffte.



Anlässlich des Albumreleases werden Danko Jones im März auf Tour gehen. Getourt wird sowohl in Deutschland als auch in den Niederlanden, Polen, Frankreich und der Schweiz. Unter anderem werden die Kanadier am 31. März im Skater´s Palace in Münster Halt machen.