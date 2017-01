Joachim Witt bei seiner Tourauftaktshow im MusikZentrum Hannover.

„Wir tanzen uns jetzt müde“

Joachim Witt startete Tour im MusikZentrum

27. Januar 2017, Von: Sabrina Kleinertz, Foto(s): Sabrina Kleinertz

Zu Zeiten der Neuen Deutschen Welle galoppierte Joachim Witt als „Goldener Reiter“ durch die Charts. Anschließend trieb es ihn über die Jahre durch die Genrelandschaft von NDW über Rock, NDH und Gothic. Zuletzt sah man ihn dann auf Szenefestivals wie dem M´era Luna und im Feature mit Martin Engler (Mono Inc.), Chris Harms (Lord Of The Lost) und Tilo Wolff (Lacrimas Profundere) in „Children Of The Dark“ auf der Bildoberfläche. Nun startete er am gestrigen Donnerstag seine Tour zum aktuellen Album „Thron“ und sorgte mit der Vorband Palast für einen runden Abend.