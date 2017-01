Seit Jahren ein wichtiger Teil des Fährmannsfestes und ein beliebter Treffpunkt auch für Familien: Das Kinder-und Kulturfest auf der Faustwiese.

Kinder-und Kulturfest in Linden auf der Kippe?

Fährmanns Kinderfest e.V. will Förderung von der Stadt

26. Januar 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Axel Herzig

Der Fährmanns Kinder Fest e.V., beim alljährlichen Fährmannsfest in Hannover Veranstalter des Kinder-und Kulturfestes auf der Faustwiese, hat beim Rat der Stadt Hannover einen Antrag auf finanzielle Förderung in Höhe von 10.000 Euro für die Jahre 2017 und 2018 gestellt. Dieser Betrag entspricht nach Darstellung der Antragsteller den Kosten für die Infrastruktur des weitläufigen Geländes. Bislang hat der Fährmannsfest e.V., Veranstalter des Fährmannsfest-Rockfestivals auf der Glockseewiese diese Kosten getragen, was aus wirtschaftlichen Gründen offenbar nun nicht mehr möglich ist. Im Falle eine Nichtbewilligung droht eine Absage der Veranstaltung.