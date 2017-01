Cripper-Frontfrau Britta Görtz ist für ihr enormes Organ bekannt. Mit Shouting, Growling und Screaming beschäftigt sich Kevin Frisch in seiner Dokumentation, für die auch Britta ins Boot geholt wurde.

Von Dämonen und Elchkühen

Cripper heute Abend in TV-Dokumentation

25. Januar 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Promo-/Pressefreigabe

„Elchkuh“ ist der Spitzname, den Sängerin Britta Görtz von Cripper trägt. Kein Wunder: Es gibt sicherlich einige, die staunen, wenn sie die Sängerin gemeinsam mit ihrer Thrash Metal Band auf der Bühne sehen und „röhren“ hören. Auch wenn viele Metal und Hardcore Bands auf der Bühne eher wie unangenehme Zeitgenossen wirken, ist in der Regel genau das Gegenteil der Fall. Mit dieser Thematik beschäftigt sich auch Kevin Frisch in seiner Dokumentation „Dämonen und Elchkühe“, die am heutigen Mittwoch um 21.00 Uhr über ARD One ausgestrahlt wird.

„Schreien ist Emotion, Energie, Rausch - und eine faszinierende Gesangstechnik, die mittlerweile auch bei Wissenschaftlern auf Interesse stößt. Für Außenstehende sieht es oft aggressiv und verstörend aus, wenn Sängerinnen und Sänger in ihr Mikro knurren, grunzen oder schreien“, wird die Dokumentation „Dämonen und Elchkühe“ im dazugehörigen Infotext beschrieben. „Wenn man die Schreihälse aus Metal und Hardcore aber trifft, sind es meist ziemlich nette und entspannte Leute. Wie passt das zusammen?“



Dieser Frage geht Kevin Frisch in seinem 30-minütigen Film nach. Teil dieser Dokumentation ist auch Cripper-Frontfrau Britta Görtz – schließlich steht die sogenannte „Elchkuh“ der hannoverschen Thrash Metal Band selbst auf der Bühne, um ihr starkes Organ zu präsentieren.



Dies war zuletzt auf dem 2014er Album „Hyëna“ zu hören. Aktuell scheint die Band an neuem Material zu arbeiten – zumindest wurde im Dezember verkündet, dass in nächster Zeit Informationen zu neuen Songs bekannt gegeben werden sollen.



Neben Interviews mit Bands hat sich Kevin Frisch auch mit einem Gesangslehrer für Shouting, Growling und Screaming getroffen. Mehr dazu heute Abend von 21.00 bis 21.30 Uhr über ARD One.