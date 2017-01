Cryptex, hier bei ihrer Hannover-Show im Dezember im LUX, werden im Februar bei der Metal-Kreuzfahrt "70000 Tons Of Metal" dabei sein und im April auch in Barsinghausen auftreten.

Auf Metal-Kreuzfahrt für Newcomer-Award nominiert

Die Band Cryptex bei „70000 Tons Of Metal“ mit an Bord

23. Januar 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Torsten Gadegast

Nach den ausgesuchten, intimeren Clubshows, in deren Verlauf vor einigen Wochen auch ein Konzert im LUX in Hannover stattfand (Rockszene.de berichtete), wird die aus Hannover und Salzgitter stammende Progressive-Rockband Cryptex demnächst wieder im größeren Rahmen auftreten. Die Band wird Anfang Februar an der weltgrößten Heavy- Metal-Kreuzfahrt, der 70000 Tons Of Metal teilnehmen. Dort ist man bereits jetzt für einen Newcomer-Award nominiert. Im Anschluss folgen noch weitere Konzerte in Norddeutschland, eines davon in Barsinghausen.

Am 2.Februar wird die „Independence Of The Seas“, ein großes Kreuzfahrtschiff, in Fort Lauderdale/Miami zur diesjährigen Heavy-Metal-Seereise „70000 Tons Of Metal“ ablegen. An Bord werden rund 3000 Metal-Fans und zahlreiche Bands sein, darunter auch die aus Hannover und Salzgitter stammenden Cryptex. Live-Shows, Partys und Spaß rund um Heavy-Metal werden für alle Beteiligten bis zum 6.Februar im Vordergrund stehen.



Dieses Mal nimmt die Metal-Kreuzfahrt Kurs auf Labadee/Haiti und wird diese kurze Seereise wieder in Fort Lauderdale beenden. Für Cryptex bietet diese mittlerweile traditionsreichste Metal-Schiffsreise sicher einen besonders attraktiven und großen Rahmen, sich live alten und womöglich neuen Fans zu präsentieren. Bereits jetzt ist bekannt, dass die Band um Sänger, Keyboarder und Frontmann Simon Moskon für den Cripper-Award nominiert sind. Hierbei handelt es sich um eine von Metal-Fans ins Leben gerufene Auszeichnung für den besten „Up And Coming“-Act der Kreuzfahrt.



Darüber hinaus werden Cryptex, die gerade erst im Dezember in Hannover im LUX ihr hiesiges Live-Comeback recht erfolgreich bestritten (Wir berichteten von der Show), noch weitere Clubkonzerte spielen. In Niedersachsen am 25.März im B6 in Goslar und am 1.April in der Region Hannover, im ASB Bahnhof Barsinghausen.



Weitere Infos zu Cryptex und zur inzwischen kultigen Metal-Kreuzfahrt „70000 Tons Of Metal“ über die Links unten in der Infobox.