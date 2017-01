An Interessen angepasst

Video-Plattform musical.ly in fünfter Version

19. Januar 2017

Die Macher der Social-Video-Plattform musical.ly sind offensichtlich um eine stete Weiterentwicklung ihres Angebots bemüht. Inzwischen ist die bereits fünfte Version der App verfügbar und die soll den Nutzern, bei musical.ly „Muser“ genannt, neue Möglichkeiten in Sachen Information und Unterhaltung bieten, vor allem, den jeweils technisch ermittelten Interessen angepasst.

Regelmäßig viel Bewegung und Entwicklung bei musical.ly. Die 2014 gestartete Social-Media-Plattform baut ihr Angebot in diesem Jahr immer weiter aus. Zunächst wurde die Startseite umgestaltet, im Wesentlichen sollen die Nutzer schneller und gezielter an Informationen und Unterhaltung gelangen, die ihren scheinbaren, anhand von Nutzer-Profilen und –Verhalten technisch analysierten Interessen am meisten entsprechen. In ähnlicher Form sind vom Grundsatz auch andere soziale Netzwerke ausgerichtet.



Videos, die den eigenen Vorlieben entsprechen, sollen auf musical.ly noch schneller gefunden werden, außerdem sollen den „Musern“ auch vermehrt Videos aus ihrer Region vorgeschlagen werden, damit von der Plattform festgestellte „Trends aus ihrer näheren Umgebung“ nicht verpasst werden, wie es eine aktuelle Medienmitteilung ausdrückt. Zudem ist jetzt auch eine Kategorisierung der „musical.lys“ möglich.



Neu ist ferner, dass es nun ebenfalls möglich ist, Livestreams direkt über musical.ly zu übertragen und so genannte 10-Sekunden-Casts zu erstellen, dieses Feature hielt bislang nur die App live.ly bereit.



„2017 wird für unsere stetig wachsende Community noch ereignisreicher, als die letzten beiden Jahre“, wird Verena Papik, Head of musical.ly Europe zu den Entwicklungen zitiert.