Nach 14 Jahren auf Konzertreise in Deutschland

Procol Harum treten in neun Städten auf

18. Januar 2017, Von: Redaktion

Kommt die Sprache auf die britischen Progressive-/Psychedelic-Rockband Procol Harum, dann erinnern sich viele an ihren 60er-Jahre-Überhit „A Whiter Shade Of Pale“ 1967 gegründet und 1977 zwischenzeitlich aufgelöst, ist die Band um Gründungsmitglied, Pianist und Sänger Gary Brooker seit 1991 wieder aktiv. 14 Jahre nach ihrer bis dato letzten Deutschlandtournee gehen Procul Harum in diesem Jahr hierzulande wieder auf Konzertreise.