Jetzt auf eigener Reise durch Deutschland und im Januar auch in Hannover: Luke Elliot

Jetzt auf eigene Faust

Luke Elliot im Januar zurück in Deutschland

04. Januar 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Jorn Veberg

Nach seiner ersten Deutschland-Tour als support von Sivert Høyem im Oktober letzten Jahres, will es der amerikanische Musiker Luke Elliot jetzt noch einmal wissen und auf eigene Faust auf Konzertreise gehen. Ab dem 15.Januar spielt Luke Elliot noch einmal fünf Deutschland-Konzerte in verhältnismäßig kleinen Clubs, dazu kommen Shows in Frankreich, der Schweiz, den Niederlanden und Österreich. In Hannover wird der Singer-/Songwriter mit der musikalisch leicht dunklen Note am 17.Januar im LUX auftreten.

Das Genre Singer-/Songwriter ist bekanntlich seit längerem sehr großzügig mit Künstlern besetzt, das Talent von Luke Elliot wird von Experten als verhältnismäßig außergewöhnlich beurteilt. Eine markante Stimme, ein Schreibstil, der als exquisit angesehen und fesselnde Geschichten in seinen Songs rücken Elliot assoziativ in eine gewisse Nähe zu ganz Großen der Branche wie Bob Dylan, Tom Waits oder Leonard Cohen.



Der Musik des 32-Jährigen aus New Jersey haftet hier und da eine gewisse dunkle Note an, wie man es der Single „Trouble“ aus seinem im Juni letzten Jahres veröffentlichtem Album „Dressd For The Occasion“ anhört. Seine Auftritte sind oft von Temperament und Überraschungen geprägt, Elliot gilt als ein vom Instinkt geleiteter Künstler, was seine Shows durchaus spannend machen könnte. Eine Medieninfo beschreibt dies auf recht drastische Weise: „Es sind die unberechenbaren Momente, in denen sich das wahre Temperament des Amerikaners erst richtig zeigt. Momente, in denen ein zuvor geordneter Auftritt ins Chaos abkippen kann.“



Wie sich das mit Luke Elliot und seinem Auftritt in Hannover im LUX in der Praxis darstellen wird, kann man dort am Dienstag, den 17.Januar in Augen-und Ohrenschein nehmen.



Mehr Infos zu Luke Elliot und seinem Konzert in knapp zwei Wochen in Hannover findet man über die Links unten in der Info-Box.