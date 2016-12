Auf unitedcharity.de für einen guten Zweck zu ersteigern: Ein Bass von Steffi Stephan vom Panikorchester in limitierter Stückzahl, handsigniert (Hier von Udo Lindenberg)

Hilfe für herzkranke Kinder

Steffi Stephan stiftet raren Bass zur Versteigerung

23. Dezember 2016, Von: Redaktion, Foto(s): Tine Acke

Eine besondere Aktion für einen guten Zweck haben Udo Lindenberg und Panikorchester-Bassist Steffi Stephan initiiert. Anlässlich der Benefiz-Veranstaltung „Weihnachten à la Panik haben beide einen raren, handsignierten Bass zur Versteigerung zur Verfügung gestellt, für den auf der Plattform unitedcharity.de geboten werden kann. Die Erlöse daraus kommen dem Verein Herzkranke Kinder e.V. zu Gute.

Der Bass gilt als Rarität und Sammlerstück zugleich. Er stammt aus der auf 250 Stück limitierten „Squier by Fender Steffi Stephan“ Sonderedition. Das Instrument in der Farbe Weiß ist ein Modell Jazz Bass V Olympic White und trägt die Unterschriften von Udo Lindenberg, Steffi Stephan und anderen Mitgliedern des legendären Panikorchesters.



Fans und Interessierte können den Bass im Rahmen einer Auktion auf unitedcharity.de ersteigern. Der Wert des Instrumentes wurde dort mit 2000 Euro angegeben. Am gestrigen Donnerstagmittag lag das aktuelle Gebot bei etwas über 1700 Euro. Die Auktion läuft noch bis zum 3.Januar um 17.00 Uhr. Der zu diesem Zeitpunkt erzielte Verkaufserlös soll ohne Abzüge direkt an den Verein Herzkranke Kinder e.V. gehen.



Herzkranke Kinder e.V. wurde am 26. Juni 1991 von betroffenen Eltern mit Unterstützung der kinderkardiologischen Abteilung des Universitätsklinikums Münster gegründet.



