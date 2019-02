22.02.2019

Rosy Vista

Unbelievable

Steamhammer/SPV (2019, CD)

Das ist schon eine besondere Geschichte: 35 Jahre nach der ersten Bandgründung veröffentlicht die hannoversche Frauen-Hardrock-Band Rosy Vista ihr Debütalbum „Unbelievable“. Bei einem Auftritt auf der Fête de la Musique zum Sommerbeginn 2017 konnte man noch den Eindruck haben, Rosy Vista hätten mehr oder weniger spontan Lust gehabt, mal wieder zu rocken. Dass nun ein zwölf Songs umfassendes Album auf den Markt gekommen ist, dürfte vor allem Classic-Rock und Hardrock-Fans aufhorchen lassen.



Sängerin und Gitarristin Anca Graterol, Sängerin Andrea Schwarz und Martina Hlubek gehörten schon 1984 zu den Gründungsmitgliedern. Jüngst war noch Bassistin Angela Mann dazugestoßen und somit ist Rosy Vista in ihrer 2019er-Besetzung komplett.



Die langjährig bühnen-und studioerfahrenen Musikerinnen hauen auf „Unbelievable“ ordentlich aufs Mett. Das hätte man mit dieser Kraft, Härte und Frische vielleicht nicht unbedingt erwarten können. Was Rosy Vista hier abliefern ist zwar nicht wirklich unglaublich, aber positiv bemerkenswert.



Man spürt beim Hören der zwölf Songs förmlich die Motivation und Leidenschaft, die Rosy Vista antreibt. Tief im 80er- und früh-90er-Hardrock mit allen seinen Strukturen und Arrangements verhaftet, bringt die Band mit Würze und Frische diese Musik auf ein modernes Rock-und Hardrock-Level. Die Band macht nicht nur einen ausgeschlafenen, sondern einen hellwachen Eindruck. Die packende Melodien und Riffs und der Gesamteindruck dürften traditionell ausgerichteten Hard´n´Heavy-Rock-Fans über weite Strecken sehr viel Spaß bereiten.



Besonders hellhörig macht die hervorragend kraft-und druckvolle Produktion, bei der insbesondere die Aufnahmen und Mischungen der Gitarren sehr oft – salopp ausgedrückt- schlichtweg der Hammer sind. Besser geht es in diesem Genre wohl kaum noch.



Rosy Vista und alle Beteiligten im Umfeld können stolz auf dieses Album sein.

Andreas Haug

(7 / 10 Pkt.)

