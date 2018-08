15.08.2018

Tarja

Act II

earMusic (2018, 2CD)

Im Zuge ihrer Welttournee „The Shadow Shows“ umrundete die finnische Sängerin Tarja insgesamt mehr als sieben Mal die Erdkugel und spielte 200 Shows in 40 Ländern. Dabei entstand auch ihre aktuelle Live-Aufzeichnung „Act II“, die ihre Fans nun ins Schwelgen versetzten dürfte. Das Ganze folgt passenderweise auf das 2012 veröffentlichte Live-Album „Act I“.



Die ersten Sekunden stimmen perfekt auf das ein, was kommt. Die Live-Atmosphäre schwebt aus den Lautsprechern. Zwar hat man hier ein Hörerlebnis, allerdings merkt man trotzdem, wann die Sängerin die Bühne betritt. Die Fans jubeln und klassische Instrumente leiten das Spektakel ein. Dann röhren die Gitarren, bevor die unverwechselbare Stimme der Finnin ertönt. Während Tarja bei „No Bitter End“ ihre Stimmvielfalt zeigt ist es still, erst als die Instrumentalpassage einsetzt rufen und klatschen die Fans erneut.



Die Stimme von Tarja, die ursprünglich klassischen Operngesang studierte und unter anderem bei Nightwish mitwirkte ist genauso vielfältig, wie die Genres und Stile, die sie auf „Act II“ kombiniert. Der Song „Demons In You“ beginnt groovig, bevor ein fulminantes Schlagzeug und melodisch-raue Gitarren das Kommando übernehmen.



Wer manchmal bei einem Konzert in der Masse versinkt und sich ärgert, dass die Musik nur noch als wabbeliges Durcheinander am eigenen Ohr ankommt, der wird hier eine Erholung finden. Die Stimme von Tarja und die Instrumente stechen sich nicht gegenseitig aus, sondern verknüpfen sich. So entsteht ein qualitativ sehr gutes Miteinander.



Zusammenfassend darf man sich mit diesen beiden CDs auf ein weiteres Ergebnis liebevoller und leidenschaftlicher Arbeit freuen zu dem sowohl Tarja, als auch ihre Mitmusiker und die gesamte Crew beigetragen haben.

Sabrina Kleinertz

(8 / 10 Pkt.)

