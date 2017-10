27.10.2017

Peace Development Crew

Better Days

Boomrush Productions / Imusician digital (2017, CD)

Wenn es in Hannover um Reggae, Dancehall, HipHop, Latin und Afrobeat geht, dann gehört die hiesige Peace Development Crew zu den ersten Adressen in der Szene, aber mittlerweile auch über die Grenzen der Leinemetropole hinaus. Hier wird die vielköpfige Band bevorzugt für Open-Air-Veranstaltungen wie das Fährmannsfest, das Chili & Barbecue Festival oder das Limmerstraßenfest gebucht, ob in größerer Bandbesetzung oder für eine Soundsystem-Show. Mit „Better Days“ hat die Peace Development Crew nun ihr zweites Album nach 2010 veröffentlicht.



„„Bessere Tage“ in einer friedlichen Welt – ganz im Sinne des Albumtitels- das ist der Weg und das Ziel der Peace Development Crew.“, schließt die Medieninformation zu „Better Days“ und das wirkt sehr glaubwürdig.



Hört man die 14 Songs dieses Albums, wähnt man sich an einem warmen, sonnigen Sommertag auf einer Festival-Wiese inmitten entspannter, friedlicher und freundlicher Menschen, die eine schöne Zeit miteinander verbringen wollen.



Musikalisch dominiert handgemachter Reggae in eher klassischer Ausrichtung, die Songs sind zum Teil mehrsprachig. Immer gut im Groove, farbenfroh und angenehm zu hören. Fast 30 Musikerinnen und Musiker insgesamt haben auf diesem Album mitgewirkt, ihre musikalische Beiträge beigesteuert, ob am Gesang, an Gitarren oder Blasinstrumenten. Nicht zuletzt das macht dieses Album, diese Musik bunt, facetten-und abwechslungsreich.



In Songs wie „Another Day“ oder „Ey Nazis“ setzt sich die Band inhaltlich für Frieden und Vielfalt der Kultur und gegen Spaltung und Hetze ein, ohne vordergründige Aggresivität und ohne die geballte Faust in die Höhe zu strecken, sondern eher mit feinsinniger Ironie, aber dennoch deutlich in der Aussage.



Ein schönes Album und für Fans von groovender, multikulturell ausgerichteter Musik auf Basis Reggae sehr empfehlenswert.

Andreas Haug

(7 / 10 Pkt.)

