27.10.2017

Chris Rea

Road Songs For Lovers

BMG (2017, CD)

Da ist er wieder, Chris Rea, der Musiker mit der rauen Stimme, dem besonderen Gitarrenton und den gefühlsbetonten Songs. Mit „Road Songs For Lovers“ hat Rea jetzt im Herbst ein neues Album auf dem Markt, mit deren Songs er seine bewährten Stärken ausspielt. Für die zwölf Songs braucht es eine spezielle Umgebung und Atmosphäre, damit das Ganze zur Entfaltung kommt oder man ist eingefleischter Chris Rea Fan.



Chris Rea ist ein Meister der eher ruhigen Töne, des gefühlvollen Gitarrenspiels mit dem besonderen Ton. Seine tief-raue Stimme ist seit Jahrzehnten ein weiteres Markenzeichen. Früher des Öfteren mal dem entspannten Pop zugeneigt, spielt er in den letzten Jahren gern Kompositionen mit hohem Blues-Anteil und auch mal jazzigen Einflüssen.



„Road Songs For Lovers“ folgt nicht konsequent einem Genre, sondern präsentiert Rea als Allround-Herzblutmusiker, der seine Songs immer noch behutsam und intuitiv komponiert und unspektakulär in Szene setzt, ohne sich an Trends zu orientieren.



Die zwölf Songs vereinen viele typische Rea-Songstrukturen und Sounds. Es ist ein Album, das sich eher zum Zuhören und entspannen eignet. Oberflächlich nebenbei in den Player geschoben und abgespielt, kann die Ruhe und Gelassenheit mit der der Musiker zu Werke geht, durchaus schnell ermüden oder gar langweilen. Findet man den richtigen Zeitpunkt, die richtige Stimmung, die richtige Umgebung für dieses Album, dann dürfte es bei vielen Hörern ein Gefühl von Wärme hervorrufen, für eine innere Ruhe sorgen.



„Road Songs For Lovers“, zwischen Blues, Jazz, Pop und leichtem Rock, hat wohl seine beste Zeit irgendwo zwischen der sich neigenden Nacht und einem neuen Tag. Dann kann die Musik ein fantastischer Begleiter sein, ob für Liebende zu zweit oder für die, die einsame Momente genießen wollen und können.

Andreas Haug

(7 / 10 Pkt.)

