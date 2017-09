16.09.2017

Walter Trout

We´re All In This Together

Provogue/Mascot/Rough Trade (2017, CD)

Blues bringt man nicht selten mit dem künstlerischen Ausdruck von Leiden, Schwermut oder Melancholie in Verbindung. Im Fall von Blues-Songschreiber, Sänger und Gitarrist Walter Trout und „We´re All In This Together“ ziehen sich dagegen eher Spiel-und Lebensfreude wie ein roter Faden durch das neue Album. Sehr viele namhafte und hochkarätige Gastmusiker des Genres haben mitgewirkt, von John Mayall bis Joe Bonamassa.



Seit 50 Jahren ist Walter Trout im Musikgeschäft und hat auch sonst eine Menge Erfahrungen im Leben machen dürfen und müssen. Auf seinem bis dato letzten Album „Battle Scars“ setzte sich Trout mit einer lebensbedrohlichen Lebererkrankung auseinander. Sehr intensive, zum Teil dramatische Songgeschichten entstanden, ein Album mit ungeheurer Kraft, musikalischem Gefühl und Tiefgang.



Sein aktuelles künstlerisches Schaffen und damit auch das neue Album „We´re All In This Together“ sind ist von Lebensfreude geprägt. Walter Trout, der als erfahrenes Bindeglied der aktuellen modernen Blues-und Blues-Rock-Szene gilt, hat jeden der 14 Songs dieses Albums musikalischen Mitstreitern auf die Leib geschrieben.



Ein verkaufsförderndes Namedropping möchte man Trout in diesem Zusammenhang nicht unterstellen, denn auch in der Blues-Szene läuft man sich über den Weg, man kennt sich und macht das eine oder andere zusammen. Dennoch dürfte „We´re All In This Together“ vor allem auch wegen der 14 Gastmusiker, mitunter Meister ihres Faches, für besondere Aufmerksamkeit sorgen.



John Mayall ist dabei, Joe Bonmassa hat mitgewirkt, außerdem stehen unter anderem Kenny Wayne Shepherd, Warren Haynes und Sonny Landreth auf der musikalischen Gästeliste. All geben dem Album, den jeweiligen Songs auf denen sie mitwirken, einen besonderen Schliff, Abwechslung und auch Frische.



Das sehr ansprechend und warm produzierte Album präsentiert Walter Trout, seine Band und die zahlreichen Gastmusiker in außerordentlicher Spielfreude. Durchhänger sind nicht auszumachen, das Album läuft jederzeit rund und klar: Freunde von geschmackvollem Blues-und Blues-Rockgitarrenspiel, einschließlich der Soli, kommen besonders auf ihre Kosten.



Walter Trout´s Ziel war es, mit „We´re All In This Together“ ein unbeschwertes Album zu machen: „Ich bin 66 Jahre alt, doch ich fühle mich, als wären es die besten meines Lebens. Ich fühle mich körperlich besser und habe mehr Energie denn je. Nicht nur mein Verständnis vom Leben hat sich komplett gewandelt, sondern auch meine Sicht auf die Welt, meine Familie, meine Karriere. Ich will mich in dieses spannende und feierliche Leben stürzen. Ich will es bei den Eiern packen und nicht wieder loslassen.“, wird der Musiker zu seinem neuen Longplayer zitiert und was er mit diesen Aussagen beschreibt, ist den 14 Songs dieses Albums auch deutlich anzuhören.

Andreas Haug

(7 / 10 Pkt.)

Mehr:

Weitere oder ähnliche CD/DVD-Besprechungen:

(2015)