20.06.2017

U2

The Joshua Tree – 30 Years

Island Records / Universal (2017, 2 CD)

In letzter Zeit werden von Plattenfirmen in zunehmendem Maße Jubiläumseditionen besonders populärer, erfolgreicher und karriere-wegweisender Alben veröffentlicht. So verhält es sich auch mit „The Joshua Tree“ der irischen Rockband U2. 30 Jahre ist es her, dass dieses Album mit seinen vielen Hits U2 zum großen Stadion-Act machte.



Im Jahr 1987 waren U2 als große Rockband schon längst etabliert, aber es war das Album „The Joshua Tree“ mit Super-Hit-Hymnen wie „Where The Streets Have No Name“, „I Still Haven´t Found What I´m Looking For“ oder „With Or Without You“, die die Band um Bono Vox, The Edge, Adam Clayton und Larry Mullen jr. zu weltweiten Superstars machte. Genannte Songs liefen im Radio rauf und runter und zählen heute zu Evergreens der Rock-und Popgeschichte.



Anfang Juni veröffentlichte Island Records eine wertige Digi-Pack-Jubiläumsedition mit zwei CDs. Die erste CD ist eine remasterte Version des Original-Studioalbums, CD 2 ist ein von der Songzusammenstellung, der Mischung und des Sounds sehr gelungener Mitschnitt eines Live-Konzertes, das U2 am 28.September 1987 im New Yorker Madison Square Garden gaben. Das Booklet enthält sämtliche Songtexte, Fotos von den ursprünglichen Shootings und einen bandhistorischen Abriss von Bill Flanagan, der die Entwicklung von U2 rund um die Aufnahmen zu „The Joshua Tree“ nachzeichnet.



Besonders lohnenswert erscheint diese Jubiläums-Edition wegen ihrer Live-CD. Beim New Yorker Konzert im September vor fast 30 Jahren präsentierten sich U2 in hervorragender Verfassung. Neben den wichtigsten Songs aus „The Joshua Tree“ standen auch Klassiker wie „Pride“ oder „Sunday, Bloody Sunday“ auf der Setlist.



Für ältere und jüngere Fans, sowie an der Band Interessierte sicher lohnenswert.

Andreas Haug

(9 / 10 Pkt.)

