11.01.2017

Dropkick Murphys

11 Short Stories Of Pain And Glory

Born & Bred / PIAS Cooperative (2017, CD)

Vier Jahre nach ihrem besonders auch in Deutschland erfolgreich gecharteten Album „Signed And Sealed“ hat die US-amerikanische Folk-Punk-Band Dropkick Murphys in den ersten Tagen des Jahres 2017 ihr neues Album „11 Short Stories Of Pain & Glory“ auf den Markt gebracht. In bester Tradition musiziert sich die Band durch die elf Songs und dürfte mit dem neuen Werk kaum einen Fan enttäuschen, ganz im Gegenteil.



„11 Short Stories Of Pain & Glory“ gibt schon beim ersten Hören einen kräftigen, positiven Energieschub. Dropkick Murphys wissen nach über 20 Jahren Bandgeschichte, wie man packende, melodisch eingängige Folk-Songs schreibt und auf Platte bringt.



Roh, rau und energetisch geht die Ausrichtung dabei mal in Richtung Folk-Punk oder Folk-Rock´n´Roll, dann wieder pflegt man traditionelle Folk-Klänge mit Instrumenten wie Akkordeon, Flöte oder Mandoline. Bei Songs wie „First Class Loser“ wähnt man sich in einem vollbesetzen Pub, in dem zu später Stunde noch Gesang unter Freunden und anderen Zechkumpanen angestimmt wird, bei „Rebels With A Cause“ oder „Blood“, bringen Dropkick Murphys mit kräftig-kernigem wie lautem Rock-Instrumentarium Großhallen-oder Stadionatmosphäre ins heimische Wohnzimmer, ins Auto oder wo immer man diese Songs hören mag.



Die Musik eignet sich durchweg zum Mitsingen, Feiern, Schunkeln, Tanzen oder zum fröhlichen Springen. Die Band bedient konsequent und drückt zuweilen mächtig aufs Tempo.



„11 Short Stories Of Pain & Glory“ bietet durchaus eine gewisse Abwechslung, auch wenn viele Kompositionsstrukturen und Songinhalte sehr vertraut und bewährt, teilweise auch vorhersehbar sind.



Bei den Dropkick Murphys und diesem Album geht es aber wohl kaum darum, sich für einen Innovationspreis zu empfehlen, sondern vielmehr darum, erdig, handgemacht und mit Herzblut für gute Stimmung zu sorgen und den Fans das zu geben, was sie sicher erwarten: Musik zum fröhlichen und auch feuchtfröhlichen Feiern. Dies ist der Band gelungen.

Andreas Haug

(8 / 10 Pkt.)

