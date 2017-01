06.01.2017

Salford

The 10th Floor

Eigenvertrieb (2016, CD)

Eine ziemlich spezielle, für die heutige Zeit eher ungewöhnliche CD-Veröffentlichung kommt von der hannoverschen Band Salford um Norwin Münch und Simon Bredemeier, die im künstlerisch aktiven Zusammenhang mit den sieben Adaptionen internationaler New-Wave-Songs als „Simon The Monarchist“ und „Unserpeterhookheißtnorwinmünch“ agieren. Aufgenommen und gemischt wurde „The 10th Floor“ analog in den E.m.E. Studios in Hemmingen-Arnum, einige musikalische Gäste aus der Hannover-Szene haben hier und da mitgewirkt.



Man fühlt sich beim Hören von „The 10th Floor“ schlagartig in die 1980er Jahre zurückversetzt, es geht um New Wave und Post-Punk, stilistisch und soundtechnisch konsequent von Salford in Szene gesetzt.



Die hannoversche Band hat ihren alten Helden aus jener Dekade Tribut gezollt und Klassiker von Acts wie New Order, Visage, O.M.D. oder Paul Weller adaptiert und dabei auf recht originelle Weise neu interpretiert. „Simon the Monarchist“ übernimmt den Gesang, während „Unserpeterhookheißtnorwinmünch“ die meisten Instrumentencredits dieser CD auf sich vereinigen kann, vom Schlagzeug, über den Bass, Keyboards und Gitarre. Zuweilen steuert er auch Background-Gesänge bei.



Als musikalische Gäste haben Markus Henke von der Band Adjudgement, Arne Redeker von Cosmic Aliens Inc. (jeweils an der Gitarre) sowie die Sängerinnen Andrea und Melissa von der Band Macclesfield bei einigen Songs mitgewirkt.



Salford haben die New-Wave-Klassiker sehr liebevoll und mit Herz adapiert, die Aufnahmen und der Mix in den mit analogen Geräten ausgestatteten E.m.E. Studios gibt dem Ganzen ein stilistisch passendes Gewand. Ein für die heutige Zeit nicht alltägliches und deshalb bemerkenswertes Hannover-Szene-Projekt, das als gelungene Hommage an stilprägende, einflussreiche Bands und ihre Musik gesehen werden kann.

Andreas Haug

(6 / 10 Pkt.)

