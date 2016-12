21.10.2016

Jimmy Eat World

Integrity Blues

Dine Alone Records (2016, CD)

So wirklich von der Bildfläche verschwunden war die US-Emo Rockband Jimmy Eat World ja nie. Brav wurde im Drei-Jahres-Rhythmus neues Material veröffentlicht. So ist es in diesem Jahr natürlich wieder Zeit für ein neues Album der Band aus Arizona, schließlich kam Vorgänger “Damage” 2013 auf den Markt. Nun präsentieren Jimmy Eat World ihr neues Werk “Integrity Blues”.



Fast sphärisch steigen Jimmy Eat World mit dem bereits im Vorfeld veröffentlichten “You With Me” in ihr mittlerweile neunten Studioalbum ein. Inhaltlich beschäftigt sich die Band damit, dass es zum Leben – und vor allem auch zum Erwachsenwerden – dazu gehört, mit den einhergehenden Veränderungen leben zu müssen und dies schlichtweg zu akzeptieren. So positiv und selbstreflektiert das auch klingen mag, die insgesamt elf Songs kommen eher melancholisch daher. So ganz kann der Vierer die Teenage Angst wohl nicht hinter sich lassen.



Auch “Sure And Certain” und “Get Right wurden bereits im Vorfeld von der Band auserkoren, in die Welt gesendet zu werden. Während “Sure And Certain” den allgemeinen Tenor der Platte sehr gut wiederspiegelt, bietet “Get Right” - als sechster Song – endlich etwas Abwechslung. Musikalisch wird an Fahrt aufgenommen, während die anderen Vertreter einen sanften und zugegebenerweise langen Einstieg liefern. “Get Right” ist eindeutig eines der Highlights auf der Platte. Dicht gefolgt von “Through”.



Es scheint, als würden Jimmy Eat World von Song zu Song immer mehr ihrer Melancholie abwerfen, sich Schritt für Schritt auf “Integrity Blues” dem genannten Ziel nähern: Die Akzeptanz und die Einsicht, dass anders nicht unbedingt schlecht sein muss - auch wenn das manchmal verdammt schwierig ist.

Hanna Rühaak

(8 / 10 Pkt.)

