30.09.2016

Scorpions

Forever And A Day - Live In Munich 2012

Eagle Vision (2016, DVD)

Mal nicht zum Weihnachtsgeschäft, sondern im derzeit sonnig-milden Frühherbst kommt eine Konzert-DVD der deutschen Rock und Hardrock-Band Scorpions auf den Markt. „Live In Munich“ ist ein Mitschnitt eines Hallen-Konzertes, das die Band im Dezember 2012 in München gab. Vor dem Start der aktuellen Herbsttournee der Band, könnte diese Live-DVD zur Einstimmung und Steigerung einer etwaigen Vorfreude dienen.



„Forever And A Day – Live In Munich 2012“ präsentiert das komplette Konzert, das die Scorpions am 17.Dezember 2012 in Münchner Olympiahalle spielten. 21 Songs standen auf der Setlist, die über die rund 109 Spielzeit einen guten und vollständigen Eindruck einer Scorpions-Show geben.



Salopp und klischeehaft ausgedrückt, kann man hier von einer absoluten Vollbedienung für Fans sprechen. Die Show ist in Bild und Ton absolut professionell eingefangen, das Programm enthält sowohl Songs der neueren Bandgeschichte als auch Jahrzehnte gefeierte Langzeit-Klassiker und Hits wie „Blackout“, „Rock You Like A Hurricane“, „Still Loving You“, „Big City Nights“, „The Zoo“, „Coast To Coast“, „Holiday“ oder die Überballade „Wind Of Change“.



Man sieht und hört hier eine in Ehren gereifte Rockband, die bei diesem Konzert ihr Programm ungeheuer engagiert und bewegungsfreudig absolviert. Die Scorpions legen sich für ihre Fans ins Zeug und bieten augenscheinlich mehr für das Eintrittsgeld, als nur routiniert abzuliefern. Das ist positiv bemerkenswert. Auch Licht und Effekte sind sorgfältig inszeniert und unterstreichen die Größe und die Stellung dieser Band in der weltweiten Rock-und Hardrock-Szene.



Widmet man sich der DVD intensiver, meint man zu erkennen, wo das Erfolgsgeheimnis der Band liegt: In oft sehr eingängigen und hochmelodischen Songs, die in den letzten Jahrzehnten viele neue Strömungen der Rockmusik überdauert haben und noch heute ihren Fans einen angenehmen Konzertabend mit Gefühlen und Wohlfühlcharakter bescheren. Dass dazu nach allen Grundregeln des Live-Geschäfts eine Rockshow –und Konzertproduktion auf Größe inszeniert geboten wird, ist da nur folgerichtig und passt in den Gesamtkontext.

Andreas Haug

(7 / 10 Pkt.)

