Torsten Fräßdorf und Thomas Schlick erzählten uns vom Alltag im Tourbus.

Von A nach B kommen

Im Interview mit dem Blackfire Tourneeservice

25.03.2019, Von: Sabrina Kleinertz, Foto(s): Sabrina Kleinertz

Viele Mythen ranken sich um den Nightliner, der allabendlich hinter den Konzerthallen steht, um die Musiker auf kleineren oder größeren Routen quer durch die Lande zu bringen. Und auch Behind the Scenes-Videos oder Tour-Tagebücher feuern nur allzu gern das Image von nachtaktiven Feierwütigen an, die bei Kaltgetränken und Partymusik das mobile Zuhause auf Zeit in Einzelteile zerlegen. Doch stimmen diese Fantasien tatsächlich mit der Realität überein und welche Vorbereitungen braucht eine Tour im Bus überhaupt? Wir trafen uns mit Torsten Fräßdorf und Thomas Schlick vom Blackfire Tourneeservice aus Möllenbeck bei Rinteln, um einen Blick hinter die Kulissen und in den Nightliner zu gewinnen.