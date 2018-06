Erst ein Geografie-Studium, dann die Arbeit im MusikZentrum. Wir sprachen mit Sabine Busmann über ihren beruflichen Werdegang.

Über den Tellerrand hinausschauen

Im Interview mit Sabine Busmann

23.06.2018, Von: Sabrina Kleinertz, Foto(s): Sabrina Kleinertz

Der Name Sabine Busmann ist vielen Musikliebhabern in Hannover ein Begriff. Als Projektleiterin kümmert sie sich seit mehreren Jahren um die von der Landeshauptstadt initiierte Fête de la Musique und organisiert von ihrem Arbeitsplatz im MusikZentrum aus die verschiedensten kulturellen Projekte und Events. Zuvor studierte Busmann allerdings Diplom-Geografie in Hessen und landete durch eine alles verändernde Zeitungsannonce im MusikZentrum. Wir trafen uns mit ihr zum Interview, um mehr über Sabine Busmann und ihren spannenden Alltag zu erfahren.