Rockszene Nachrichtenblitz

You Silence I Bird als Support für Silent Radio



Anfang Juni startete die Braunschweiger Band Silent Radio einen Bandwettbewerb, bei dem es einen Slot als Support für Silent Radio in der neuen Braunschweiger Open-Air-Location, dem Wolters Hof, zu gewinnen gab. Nun stehen die Gewinner fest: Den Support-Slot hat sich die Braunschweiger Indie-Band You Silence I Bird ergattert. Das erste von drei Open-Air-Konzerten auf dem Wolters Hof findet am 7. Juli statt. An den folgenden beiden Tagen treten außerdem Gregor Meyle und Dieter Thomas Kuhn mit seiner Band auf. Karten für die Shows sind noch verfügbar.+++

Blues-Sänger John Lee Hooker Jr. im Herbst in Minden



Mit John Lee Hooker Jr. kehrt in diesem Jahr ein Top-Act des Chicago-Blues nach vier Jahren zurück nach Europa. Der Sohn der Blues-Legende John Lee Hooker ist selbst als Blues-, Soul- und Gospelsänger erfolgreich, Gewinner zahlreicher Auszeichnungen und zwei-fach nominierter Grammy-Künstler. Im September und Oktober geht es mit dem neuen Album im Gepäck auf Deutschlandtour. Dabei spielt er unter anderem am 7. Oktober im Jazz Club in Minden.+++

Schweizer Musiker Faber im Oktober in Hannover



Am 7. Juli erscheint das Debütalbum „Sei ein Faber im Wind“ des Schweizer Musikers Faber. Gerade hat die Hauptsingle „Nichts“ auch als Musikvideo Premiere gefeiert. In dem Song besingt der 23-Jährige die Nostalgie und Besserwisserei als einzig verbliebende Währungen des neidzerfressenden Biedermanns. Der Fokus liegt auf seiner Stimme, die von Posaunen, Gitarren und Geigen und einem Klavier begleitet wird. Die Welt am Sonntag bezeichnete den Künstler bereits als „das nächste große Ding“. Auf seiner Herbsttournee macht Faber auch in Hannover Halt, wo er am 24. Oktober im MusikZentrum auftritt.+++

Imagine Dragons mit neuem Album „Evolve“



Am 23. Juni erscheint das neue Album „Evolve“ der US-amerikanischen Indie-Rocker Imagine Dragons. Mit „Whatever It Takes“, „Believer“ und „Thunder“ sind schon drei Songs aus der kommenden Veröffentlichung erschienen. „Believer“ und „Thunder“ sind bereits als Musikvideos ins Netz gegangen. Seit dem gestrigen Donnerstag ist außerdem der neue Song „Walking The Wire“ zu hören. Am 23. Juni treten Imagine Dragons beim Hurricane Festival und am 24. Juni beim Southside Festival auf.+++

The Plot In You veröffentlichen neuen Song „Feel Nothing“



Die US-amerikanische Metalcore-Band The Plot In You veröffentlicht mit „Feel Nothing“ eine neue Single samt Musikvideo. Außerdem kündigt die Band um Landon Tewers, ehemaliges Mitglied der Post-Hardcore-Band Before Their Eyes, ihren Label-Wechsel von Stay Sick Records, dem Label von Attila-Frontmann Chris Fronzak, zu Fearless Records an. Die Veröffentlichung ihres letzten Albums „Happiness In Self-Destruction“ liegt zwei Jahre zurück.+++

Queens Of The Stone Age im November in Deutschland



Die populäre US-Rockband Queens Of The Stone Age wird im November vier Konzerte in Deutschland spielen und im Zuge dessen ihr neues Album "Villains" live vorstellen, das am 25.August in den Handel kommen soll. Die Termine: 9.November Oberhausen, König-Pilsener-Arena, 10.November München, Zenith, 11.November Berlin, Velodrom und 15.November Hamburg, Sporthalle. Für diese Tour-Shows von Queens Of The Stone Age gibt es gleich drei Vorab-Vorverkaufssaktionen: Zunächst der "Artist Fanclub Presale" am 20.Juni ab 9 Uhr für 49 Stunden, "MagentaEINS Prio" am 20.Juni ab 9 Uhr für 46 Stunden und der "Spotify Presale" am 21.Juni ab 9 Uhr für 25 Stunden. Der allgemeine Vorverkaufsstart ist am 22.Juni um 10 Uhr.+++

Fête de la Musique in Hannover: Nächste Woche auf 35 Bühnen und Flächen



In der kommenden Woche Mittwoch, dem 21.Juni wird in der hannoverschen Innen-und Altstadt wieder traditionell die Fête de la Musique gefeiert. Auf rund 35 Bühnen, Flächen und Meilen werden über 2500 Musikerinnen und Musiker erwartet. Aus Hannover und der Region und zum Teil anderen Teilen Europas und der Welt. Die Fête de la Musique soll "groß, bunt und lebendig" werden und für ein friedliches Miteinander stehen, stellte Hannovers Oberbürgermeister Stefan Schostok am Vormittag bei der offiziellen Programm-Präsentation im Rathaus heraus: "Wir werden die Stadt aufregen, elektrifizieren und eventuell auch digitalisieren", sagte Schostok.



Die Fête de la Musique 2017 wird in Hannover einige Neuerungen, wie dezentralen Mitmachaktionen an vielen Bühnen und eine verbindende musikalische Meile zwischen den Bühnen am Hauptbahnhof und Kröpcke erfahren. Die "Fête"-App wurde um einige Features erweitert. Die Polizei-Präsenz wird aus Gründen der Sicherheit verstärkt, besondere Verhaltensmaßregeln, Absperrungen oder verschärfte Personenskontrollen -ähnlich wie bei den Groß-Open-Airs derzeit in der Stadt- soll es in dieser Form aber nicht geben, erklärte Ralf Sonnenberg, Eventmanager der Stadt Hannover. Einen ausführlichen Artikel kann hier auf Rockszene.de in der morgigen Freitagsausgabe lesen, online hier nachher, ab kurz nach Mitternacht.+++

Rise Against kommen im November nach Deutschland



Nachdem am vergangenen Freitag das achte Studioalbum „Wolves“ erschienen ist, kündigen Rise Against nun fünf Deutschlandshows für November an. Unterstützung bekommen sie dabei von Sleeping With Sirens und Pears. Auf dem Plan stehen Shows in München, Frankfurt und Berlin. In Norddeutschland tritt Rise Against am 17. November in der Mitsubishi Electric Halle in Düsseldorf und am 18. November in der Sporthalle in Hamburg auf. Der Vorverkauf startet am 16. Juni.+++

The Planetoids und Kyonic supporten Donots in Wolfsburg



Die Ausschreibung für die support-slots für das diesjährige Rock-am-Allerpark-Open-Air in Wolfsburg stießen in der niedersächssischen Bandszene auf recht hohes Interesse. Mehr als 100 Bands sollen sich für die Show am 12.August mit den Punk-Rockern von Donots beworben haben. Die Wahl der Veranstalter fiel auch auf zwei in der Hannover-Szene bekannte und aktive Bands: Zum einen auf The Planetoids, zum anderen auf Kyonic. Letztere hatten vor allem durch ihre Shows bei Wettbewerben wie Emergenza oder local heroes und durch ihrer Teilnahme an Förder-und Coachingprogrammen wie Bandfactory oder Planet Video für Aufmerksamkeit gesorgt. Dritte Band im Bunde ist Final Impact.+++

Fury In The Slaughterhouse im November akustisch im Kuppelsaal



Nachdem Fury In The Slaughterhouse im März anlässlich ihres 30-jährigen Bandbestehens bereits drei ausverkaufte Shows in der Tui-Arena in Hannover gespielt hatten, treten sie am 1.November dieses Jahres nochmals in ihrer Heimatstadt auf. Im Rahmen ihrer "Little Big World"-Herbsttournee gibt die Band dann ein Akustik-Konzert im Kuppelsaal. Der Kartenvorverkauf startet am morgigen Mittwoch, den 14.Juni. Die Ticketpreise bewegen sich, laut Veranstalter Hannover Concerts im Bereich zwischen 48 Euro und 69 Euro inklusive Vorverkaufssgebühren. Das Akustik-Album "Little Big World" soll am 1.September in den Handel kommen.+++

Triggerfinger stellen neue Single vor und kündigen Herbst-Tour an



Die Rockband Triggerfinger, vor zwei Jahren in Hannover einer der Headliner des Fährmannsfestes hat am vergangenen Donnerstag im Rahmen einer belgischen TV-Sendung ihren neuen Song "Flesh Tight" vorgestellt, bereits vor zwei Wochen wurde ein Musikvideo dazu vorgestellt. Für den Herbst kündigen Triggerfinger eine ausgedehnte Europa-Tournee an. Für Deutschland sind allein zehn Konzerte angesetzt, darunter am 25.Oktober in Berlin, am 16.November in Münster und am 17.November in Hamburg. Am 25.August soll das neue Triggerfinger-Album "Colossus" auf den Markt kommen, die erste Veröffentlichung der Band über das Label Mascot Label Group.+++

Steven Wilson zusammen mit Sophie Hunger



In kleinen Schritten gewährt der britische Progressive-Rock-Musiker Steven Wilson in diesen Tagen und Woche Einblicke in sein im August erscheinendes neues Studioalbum "To The Bone". Am gestrigen Sonntag hat Wilson ein Video zu seinem neuen Track "Song Of I" veröffentlicht. Dort singt er im Duett mit der populären Schweizer Künstlerin Sophie Hunger. Vor einigen Wochen hatte er bereits "Pariah" vorgestellt, das in Zusammenarbeit mit Ninet Tayeb entstanden ist.+++

Béi Chéz Heinz stellt Alternativkonzept vor



Am gestrigen Donnerstag stellte das Team des Béi Chéz Heinz um unter anderem Jürgen Grambeck, Christian Sölter und Stefan Hennigsen bei einer öffentlichen, gut besuchten Informationsveranstaltung ein alternatives Nutzungskonzept für die Zukunft vor, das den Erhalt des bisherigen Standorts des Clubs in der Liepmannstraße sicherstellen könnte. Das Konzept des Béi Chéz Heinz sieht vor, einen Teil des alten Fössebades umzubauen und neu zu nutzen. Dort könnten etwa Musikübungsräume entstehen.So würde der Club bleiben können. Unabhängig davon könne die Stadt auf dem Gelände nebenan einen Neubau mit einem neuen Hallenbad errichten. Weitere Informationen findet ihr in einem ausführlichen Artikel in unserer morgigen Wochenendausgabe ab Mitternacht.+++

Fährmannsfest legt mit weiteren Bands nach



Das Fährmannsfest (4.-6.August in Hannover) gibt heute weitere Bands für die Kultur-und für die Musikbühne bekannt: Aus Hannover sind Salford und Meta neu bestätigt, aus Hamburg die Band Brett. Festivaltickets sind weiterhin im Vorverkauf erhältlich.+++

Jonah kündigen Debüt an und kommen wieder nach Hannover



Die Pop-Band Jonah um Sänger Angelo Mamomme und Gitarrist Christian Steenken wird im Rahmen ihrer kommenden Deutschlandtour auch wieder in Hannover auftreten. Für den 11.September ist eine Show im LUX am Schwarzen Bären geplant. Dann soll auch das Debütalbum der Band -"Wicked Fever"- vorliegen, aus dem am 16.Juni zunächst der Titeltrack als Single ausgekoppelt werden soll. Bei ihrem letzten Hannover-Konzert im Mai 2016 im Mephisto auf dem Faustgelände sprachen Jonah im Rockszene.de-Interview vor der Show bereits über die Hintergründe und die Pläne im Zusammenhang mit dem Album-Debüt. Die Band hatte mit ihrem Song "All We Are", der durch eine Kampagne eines Telekommunikationsdienstleisters große Bekanntheit erlangte, einen ebensolchen Erfolg verbuchen können. Zudem veröffentlichten Jonah einige Single Videos. Bei ihrem letzten Hannover-Besuch fanden -trotz frühsommerlicher Temperaturen- rund 120-150 Besucher den Weg zum Konzert ins Mephisto. Tickets für die Show am 11.September im LUX sind im Vorverkauf erhältlich.+++

Kinder-und Kulturfest im Rahmen des Fährmannsfestes findet statt



Die Finanzierung des diesjährigen Kinder-und Kulturfestes im Rahmen des Fährmannsfestes ist sichergestellt. Somit kann -mit Unterstützung der Stadt Hannover- dieser wichtige Teil des Fährmannsfestes am 5.und 6.August in gewohnter Weise auf der Faustwiese stattfinden. Das teilten die Organisatoren heute in einer Presseinformation und via social media mit. Bereits in der heutigen Rockszene.de-Ausgabe hatten wir mit dem Poetry Slam und dem Auftritt von Prada Meinhoff auf der Fährmannsfest-Kulturbühne die ersten Punkte des nun im Aufbau befindlichen Programms auf der Faustwiese vermeldet. Das Programm auf der Fährmannsfest-Musikbühne auf dem Gelände am gegenüber liegenden Ufer der Ihme ist nahezu komplett. Mehr zum Thema in der morgigen Rockszene.de-Ausgabe.+++

Heute Informationsabend im Béi Chéz Heinz zur Zukunft



In gut einer Stunde, um 19 Uhr, beginnt im Béi Chéz Heinz in der Liepmannstraße ein Informationsabend zur Zukunft des in der hannoverschen Alternativ-Szene sehr populären Clubs. Die Macher haben angekündigt, ein alternatives Konzept vorzulegen, dass den Erhalt des Béi Chéz Heinz am bisherigen Standort sicherstellen kann. Im Rahmen der heutigen Veranstaltung, zu der viele aus der hannoverschen Musikszene, sowie treue Besucher des Clubs ihr Erscheinen zugesagt haben, soll auch die ganze Thematik zur Zukunft des Clubs diskutiert werden. Der Eintritt ist kostenlos.+++

Akustik-Live-DVD und Blu-ray von den Simple Minds



"Acoustic In Concert" wird der Titel einer DVD/Blu-ray/DVD+CD-Veröffentlichtung der New Wave / Pop-Band Simple Minds sein. Es handelt sich dabei um Material einer Akustik-Show, die die Simple Minds im November 2016 in London für die BBC 2 Reihe "In Concert" spielten. DVD, Blu-ray und das DVD/CD-Set sollen am Freitag, den 16.Juni über eagle rock entertainment in den Handel kommen.+++

LAG Rock sucht junge Bands für Indoor-Festival im September



Die LAG Rock sucht fünf junge Bands aus Niedersachsen, die am 9.September bei einem Indoor-Festival im MusikZentrum in Hannover auftreten wollen. Bedingung: Das Höchstalter der Musikerinnen/Musiker muss bei 18 Jahren liegen. Alle Bands sollen im Vorfeld die Gelegenheit haben, an kostenlosen Coachings und Workshops teilnehmen zu können, ferner wollen die Veranstalter die Shows audiovisuell mitschneiden, so dass die Bands im Anschluss an ihren Gig eine Datei mit einem Live-Video bekommen. Bewerbungen für dieses Konzert (Bandinfo, Foto, Technical Rider) können an Mireya Weißer von der LAG Rock gesendet werden: weisser (ät) lagrock.de.+++

Noch Restkarten für The Rolling Stones in München