Rockszene Nachrichtenblitz

Fährmannsfest gibt weitere Bands bekannt



Die Organisatoren des diesjährigen Fährmannsfestes geben für das dreitägige Hannover-Open-Air vom 3.-5.August neue Bands für die Musikbühne und die Kulturbühne bekannt. Für die Musikbühne sind neu Matagalpa (Alternative-Rock aus Hannover) und Source Of Rage (Melodic Groove-Metal aus Sarstedt) im Programm, für die Kulturbühne haben auch in diesem Jahr Die Eisbrecher zugesagt. Der Vorverkauf von Festivalkarten für das Fährmannsfest läuft.+++

www.faehrmannsfest.de 30.04.2018, 16:25 UhrDie Organisatoren des diesjährigen Fährmannsfestes geben für das dreitägige Hannover-Open-Air vom 3.-5.August neue Bands für die Musikbühne und die Kulturbühne bekannt. Für die Musikbühne sind neu Matagalpa (Alternative-Rock aus Hannover) und Source Of Rage (Melodic Groove-Metal aus Sarstedt) im Programm, für die Kulturbühne haben auch in diesem Jahr Die Eisbrecher zugesagt. Der Vorverkauf von Festivalkarten für das Fährmannsfest läuft.+++

Wingenfelder kündigen neues Album für Anfang Juni an



Nachdem Kai und Thorsten Wingenfelder seit März 2017 wieder ausgiebig mit Fury In The Slaughterhouse unterwegs war, ist nun wieder an der Zeit, sich ihrer gemeinsamen Band Wingenfelder zu widmen. Bereits im Oktober letzten Jahres begannen die Arbeiten an dem neuen Album "Sieben Himmel hoch", das am 8.Juni auf den Markt kommen soll. Vorab gibt es aktuell die Single "Mitten im Leben" und das dazugehörige Video.+++

www.wingenfelder.de 30.04.2018, 16:22 UhrNachdem Kai und Thorsten Wingenfelder seit März 2017 wieder ausgiebig mit Fury In The Slaughterhouse unterwegs war, ist nun wieder an der Zeit, sich ihrer gemeinsamen Band Wingenfelder zu widmen. Bereits im Oktober letzten Jahres begannen die Arbeiten an dem neuen Album "Sieben Himmel hoch", das am 8.Juni auf den Markt kommen soll. Vorab gibt es aktuell die Single "Mitten im Leben" und das dazugehörige Video.+++

Hans Zimmer Tribute-Konzert in der TUI Arena



Er gilt als einer der erfolgreichsten Filmkomponisten und gewann unter anderem Preise wie den Oscar, den Golden Globe oder den Grammy. Die Kreationen von Hans Zimmer dürften vielen Kinobesuchern und Filmliebhabern bekannt sein, schrieb er doch unter anderem die Soundtracks für Filme wie Fluch der Karibik, Da Vinci Code oder Interstellar. Nun tourt ein Symphonieorchester unter der Leitung von Zimmers Soundtrack-Dirigent Gavin Greenaway für eine Tribute-Konzertreise durch Deutschland. An diesem Abend wird „The World of Hans Zimmer – A Symphonic Celebration“ auch in der TUI Arena in Hannover Halt machen, um die von Hans Zimmer persönlich kuratierte Show zu präsentieren. +++

www.hannover-concerts.de/termine/the-world-of-hans-zimmer/ 30.04.2018, 11:37 UhrEr gilt als einer der erfolgreichsten Filmkomponisten und gewann unter anderem Preise wie den Oscar, den Golden Globe oder den Grammy. Die Kreationen von Hans Zimmer dürften vielen Kinobesuchern und Filmliebhabern bekannt sein, schrieb er doch unter anderem die Soundtracks für Filme wie Fluch der Karibik, Da Vinci Code oder Interstellar. Nun tourt ein Symphonieorchester unter der Leitung von Zimmers Soundtrack-Dirigent Gavin Greenaway für eine Tribute-Konzertreise durch Deutschland. An diesem Abend wird „The World of Hans Zimmer – A Symphonic Celebration“ auch in der TUI Arena in Hannover Halt machen, um die von Hans Zimmer persönlich kuratierte Show zu präsentieren. +++

Öffentlicher Metal-Stammtisch ab 3.Mai in Hannovers Nordstadt



Die Metal-Szene in Hannover will sich stärker vernetzen, stärken und frischen metallischen Wind in die Stadt bringen. Zu diesem Zweck hat sich das Kollektiv "30666 City Of Metal" gegründet und trifft sich einmal monatlich bei einem Metal-Stammtisch im The Wild Geese" in der Nordstadt, um sich auszutauschen. Der "City Of Metal"-Stammtisch soll an jedem ersten Donnerstag eines Monats ab 19 Uhr zusammenkommen. Der nächste Termin ist Donnerstag, der 3.Mai. Die Ganze Sache ist öffentlich. Mehr Infos über den Link unten.+++

www.30666.de 27.04.2018, 16:53 UhrDie Metal-Szene in Hannover will sich stärker vernetzen, stärken und frischen metallischen Wind in die Stadt bringen. Zu diesem Zweck hat sich das Kollektiv "30666 City Of Metal" gegründet und trifft sich einmal monatlich bei einem Metal-Stammtisch im The Wild Geese" in der Nordstadt, um sich auszutauschen. Der "City Of Metal"-Stammtisch soll an jedem ersten Donnerstag eines Monats ab 19 Uhr zusammenkommen. Der nächste Termin ist Donnerstag, der 3.Mai. Die Ganze Sache ist öffentlich. Mehr Infos über den Link unten.+++

Loreena McKennitt will ihre Facebook-Seite abmelden



Nach den an die Öffentlichkeit gelangten Meldungen über den Missbrauch von persönlichen Daten einiger Facebook-Nutzer, hat die kanadische Sängerin und Komponistin Loreena McKennitt bekannt gegeben, das soziale Netzwerk mit Wirkung zum 1.Juni zu verlassen. „Keine Frage, es wird uns sehr treffen, wird McKennitt in einer Medienmitteilung zitiert, „aber ich bin sehr beunruhigt über den negativen Einfluss von diesem Missbrauch, dem Einfluss und dem Eingriff in unsere Privatsphäre, unsere Demokratie und die Gesellschaft im Allgemeinen. Ich gebe meine volle Unterstützung den Gesetzgebern, die nun daran arbeiten müssen, diese invasiven, räuberischen und manipulativen Praktiken zu verhindern. Für mich ist die Zeit gekommen.“ Aktuell hat die mehrfach mit Platin ausgezeichnete Künstlerin knapp 547.000 Nutzer ihre Facebook-Seite abonniert. Am 11.Mai will Loreena McKennitt ihr neues Album "Lost Souls" veröffentlichen.+++

www.loreenamckennitt.com 27.04.2018, 15:22 UhrNach den an die Öffentlichkeit gelangten Meldungen über den Missbrauch von persönlichen Daten einiger Facebook-Nutzer, hat die kanadische Sängerin und Komponistin Loreena McKennitt bekannt gegeben, das soziale Netzwerk mit Wirkung zum 1.Juni zu verlassen. „Keine Frage, es wird uns sehr treffen, wird McKennitt in einer Medienmitteilung zitiert, „aber ich bin sehr beunruhigt über den negativen Einfluss von diesem Missbrauch, dem Einfluss und dem Eingriff in unsere Privatsphäre, unsere Demokratie und die Gesellschaft im Allgemeinen. Ich gebe meine volle Unterstützung den Gesetzgebern, die nun daran arbeiten müssen, diese invasiven, räuberischen und manipulativen Praktiken zu verhindern. Für mich ist die Zeit gekommen.“ Aktuell hat die mehrfach mit Platin ausgezeichnete Künstlerin knapp 547.000 Nutzer ihre Facebook-Seite abonniert. Am 11.Mai will Loreena McKennitt ihr neues Album "Lost Souls" veröffentlichen.+++

Nur noch Restkarten für Tequila And The Sunrise Gang in Hannover



Für das Konzert der Band Tequila And The Sunrise Gang in der nächsten Woche Freitag, 4.Mai, im LUX in Hannover sind aktuell (Stand Freitag, 27.April 15.00 Uhr) nur noch wenige Restkarten im Vorverkauf verfügbar. Das teilte der örtliche Veranstalter Living Concerts auf Nachfrage mit. Es gilt als sehr wahrscheinlich, dass die Show, in deren Verlauf die Kieler Reggae/Ska/Punk-Rock-Band ihr neues Album vorstellen wird, in Kürze restlos ausverkauft ist. Als support bei der Hannover-Show dabei ist die aus Peine stammende Reggae/Ska-Band Bloc Safari.+++

www.livingconcerts.de 27.04.2018, 15:13 UhrFür das Konzert der Band Tequila And The Sunrise Gang in der nächsten Woche Freitag, 4.Mai, im LUX in Hannover sind aktuell (Stand Freitag, 27.April 15.00 Uhr) nur noch wenige Restkarten im Vorverkauf verfügbar. Das teilte der örtliche Veranstalter Living Concerts auf Nachfrage mit. Es gilt als sehr wahrscheinlich, dass die Show, in deren Verlauf die Kieler Reggae/Ska/Punk-Rock-Band ihr neues Album vorstellen wird, in Kürze restlos ausverkauft ist. Als support bei der Hannover-Show dabei ist die aus Peine stammende Reggae/Ska-Band Bloc Safari.+++

36 Jahre nach Split: Abba zurück im Studio



Es ist wohl bislang DIE Sensationsmeldung des heutigen Tages in der internationalen Musikszene: Die 1982 aufgelöste Band Abba, ihres Zeichens eine der erfolgreichsten Popgruppen der Musikgeschichte überhaupt, hatte sich kürzlich wieder im Studio zusammengefunden um zwei neue Songs aufzunehmen. Rund um ein Abba-Avatar Projekt verspürten die vier Abba-Musiker offensichtlich mehr oder weniger spontan Lust, gemeinsam Musik zu machen. Einer der beiden neuen Songs trägt den Titel "I Still Have Faith In You". Die Aufnahmen im Studio seien eine extrem genussvolle Erfahrung gewesen, es habe sich angefühlt, als würde die Zeit stillstehen und so, als ob man mal eben für einen kurzen Urlaub weg gewesen wäre, beschreiben die Bandmitglieder die Zusammenarbeit 36 Jahre nach der Bandauflösung in einem auch auf ihrer offiziellen Facebook-Seite geteilten Instagram-Post. Ob daraus eine vollständige Abba-Reunion folgen könnte, darüber kann derzeit nur spekuliert werden.+++

www.facebook.com/ABBA 27.04.2018, 15:09 UhrEs ist wohl bislang DIE Sensationsmeldung des heutigen Tages in der internationalen Musikszene: Die 1982 aufgelöste Band Abba, ihres Zeichens eine der erfolgreichsten Popgruppen der Musikgeschichte überhaupt, hatte sich kürzlich wieder im Studio zusammengefunden um zwei neue Songs aufzunehmen. Rund um ein Abba-Avatar Projekt verspürten die vier Abba-Musiker offensichtlich mehr oder weniger spontan Lust, gemeinsam Musik zu machen. Einer der beiden neuen Songs trägt den Titel "I Still Have Faith In You". Die Aufnahmen im Studio seien eine extrem genussvolle Erfahrung gewesen, es habe sich angefühlt, als würde die Zeit stillstehen und so, als ob man mal eben für einen kurzen Urlaub weg gewesen wäre, beschreiben die Bandmitglieder die Zusammenarbeit 36 Jahre nach der Bandauflösung in einem auch auf ihrer offiziellen Facebook-Seite geteilten Instagram-Post. Ob daraus eine vollständige Abba-Reunion folgen könnte, darüber kann derzeit nur spekuliert werden.+++

Grailknights präsentieren Video zu "Pumping Iron Power"



Die hannoversche Metal-Band Grailknights präsentiert aktuell ein Musikvideo zu ihrem Song "Pumping Iron Power". Als Gast-Sänger ist bei diesem Track Sabaton-Vokalist Joakim Brodén mit von der Partie. "Pumping Iron Power" ist eine Auskopplung aus dem neuesten Grailknights-Album "Knightfall", das am 4.Mai über intono records in den Handel kommen wird. Am 4.und 5.Mai spielen die Grailknights zwei Shows im MusikZentrum Hannover. Hierfür läuft noch der Ticketvorverkauf. Mehr über den Link unten.+++

www.grailknights.de 26.04.2018, 18:54 UhrDie hannoversche Metal-Band Grailknights präsentiert aktuell ein Musikvideo zu ihrem Song "Pumping Iron Power". Als Gast-Sänger ist bei diesem Track Sabaton-Vokalist Joakim Brodén mit von der Partie. "Pumping Iron Power" ist eine Auskopplung aus dem neuesten Grailknights-Album "Knightfall", das am 4.Mai über intono records in den Handel kommen wird. Am 4.und 5.Mai spielen die Grailknights zwei Shows im MusikZentrum Hannover. Hierfür läuft noch der Ticketvorverkauf. Mehr über den Link unten.+++

Nacholtermin für Wirtz-Konzert im Capitol



In der letzten Woche musste die gerade erst angelaufene Tour des Sängers und Songschreibers Daniel Wirtz abgebrochen werden. Private, familiäre Gründe wurden genannt (Wir berichteten). Die nicht gespielten Konzerte der "Die fünfte Dimension"- Tour werden im Herbst nachgeholt. In Hannover ist das Wirtz-Konzert für Dienstag, den 6.November im Capitol neu angesetzt worden. Für den ursprünglichen Termin (6.Mai) gekaufte Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit, darüber hinaus startet am morgigen Freitag der Ticketvorverkauf für die neuen Termine.+++

www.hannover-concerts.de 26.04.2018, 15:51 UhrIn der letzten Woche musste die gerade erst angelaufene Tour des Sängers und Songschreibers Daniel Wirtz abgebrochen werden. Private, familiäre Gründe wurden genannt (Wir berichteten). Die nicht gespielten Konzerte der "Die fünfte Dimension"- Tour werden im Herbst nachgeholt. In Hannover ist das Wirtz-Konzert für Dienstag, den 6.November im Capitol neu angesetzt worden. Für den ursprünglichen Termin (6.Mai) gekaufte Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit, darüber hinaus startet am morgigen Freitag der Ticketvorverkauf für die neuen Termine.+++

Konzert von JCM in der Blues Garage fällt aus



Das für den kommenden Samstag, 28.April in der Blues Garage in Isernhagen geplante Konzert der britischen Rockband JCM um Jon Hiseman, Clem Clempson und Mark Clarke fällt krankheitsbedingt aus. Wie der örtliche Veranstalter mitteilt, sei Jon Hiseman ernsthaft erkrankt und muss sich einer Operation unterziehen. Dies hat zur Folge, dass JCM nicht nur die Show in der Blues Garage, sondern ihre gesamte Tournee abrechen müssen.+++

www.bluesgarage.de 26.04.2018, 11:00 UhrDas für den kommenden Samstag, 28.April in der Blues Garage in Isernhagen geplante Konzert der britischen Rockband JCM um Jon Hiseman, Clem Clempson und Mark Clarke fällt krankheitsbedingt aus. Wie der örtliche Veranstalter mitteilt, sei Jon Hiseman ernsthaft erkrankt und muss sich einer Operation unterziehen. Dies hat zur Folge, dass JCM nicht nur die Show in der Blues Garage, sondern ihre gesamte Tournee abrechen müssen.+++

Lisa Stansfield, Randy Crawford und Montreal in Hannover ausverkauft



Der Konzertveranstalter Hannover Concerts meldete soeben für den Monat Mai einige ausverkaufte Shows. Sämtliche Karten vergriffen sind demnach unter anderem für folgende Konzerte: Randy Crawford, 9.Mai, Theater am Aegi - Lisa Stansfield, 13.Mai, Theater am Aegi und Montreal, 18.Mai, MusikZentrum.+++

www.hannover-concerts.de 25.04.2018, 18:57 UhrDer Konzertveranstalter Hannover Concerts meldete soeben für den Monat Mai einige ausverkaufte Shows. Sämtliche Karten vergriffen sind demnach unter anderem für folgende Konzerte: Randy Crawford, 9.Mai, Theater am Aegi - Lisa Stansfield, 13.Mai, Theater am Aegi und Montreal, 18.Mai, MusikZentrum.+++

The Hirsch Effekt auf Jubiläums-Tour im Indiego Glocksee



Vor zehn Jahren wurde in Hannover die Band The Hirsch Effekt gegründet. Anlässlich ihres Jubiläums geht das Art-Core-Trio auf eine ausgedehnte Tour. Bislang sind 18 Shows in Deutschland, Österreich und in der Schweiz bestätigt. Das Hannover-Heimspiel-Konzert von The Hirsch Effekt geht am 14.September im Indiego Glocksee über die Bühne. Karten sind bereits im Vorverkauf erhältlich.+++

www.facebook.com/thehirscheffekt 25.04.2018, 18:50 UhrVor zehn Jahren wurde in Hannover die Band The Hirsch Effekt gegründet. Anlässlich ihres Jubiläums geht das Art-Core-Trio auf eine ausgedehnte Tour. Bislang sind 18 Shows in Deutschland, Österreich und in der Schweiz bestätigt. Das Hannover-Heimspiel-Konzert von The Hirsch Effekt geht am 14.September im Indiego Glocksee über die Bühne. Karten sind bereits im Vorverkauf erhältlich.+++

Lieber Herr Meier kündigen "Nichts" an



Die hannoversche Indie-Pop-Rock-Band Lieber Herr Meier wird am 17.Mai ihr 14 Songs umfassendes Album "Nichts" veröffentlichen. Bereits am 3.Mai soll die erste Single daraus, der Song "Amnestie" nebst Musikvideo auf den Markt kommen.+++

www.facebook.com/lieberherrmeiermusik 25.04.2018, 18:41 UhrDie hannoversche Indie-Pop-Rock-Band Lieber Herr Meier wird am 17.Mai ihr 14 Songs umfassendes Album "Nichts" veröffentlichen. Bereits am 3.Mai soll die erste Single daraus, der Song "Amnestie" nebst Musikvideo auf den Markt kommen.+++

ECHO-Verleihung wird eingestellt - Neuer Musikpreis geplant



Der Musikpreis ECHO in der bisherigen Form ist Geschichte. Nach der großen Kritik im Vorfeld und rund um die diesjährige Verleihung, insbesondere im Zusammenhang mit der heftig polarisierenden Auszeichnung der Rapper Kollegah und Farid Bang, haben die Verantwortlichen, der Vorstand des Bundesverbandes Musikindustrie beschlossen, den ECHO zukünftig nicht mehr zu verleihen. Darüber informierte der Bundesverband Musikindustrie in einer Pressemitteilung. Die "Marke ECHO" sei so stark beschädigt worden, dass ein vollständiger Neuanfang notwendig sei, heißt es dort unter anderem. Das beziehe sich auch auf den ECHO Jazz und den ECHO Klassik. Ab Juni sollen in Workshops Ideen und Konzepte für einen neuen Musikpreis zusammengetragen und entwickelt werden.+++

www.musikindustrie.de 25.04.2018, 18:36 UhrDer Musikpreis ECHO in der bisherigen Form ist Geschichte. Nach der großen Kritik im Vorfeld und rund um die diesjährige Verleihung, insbesondere im Zusammenhang mit der heftig polarisierenden Auszeichnung der Rapper Kollegah und Farid Bang, haben die Verantwortlichen, der Vorstand des Bundesverbandes Musikindustrie beschlossen, den ECHO zukünftig nicht mehr zu verleihen. Darüber informierte der Bundesverband Musikindustrie in einer Pressemitteilung. Die "Marke ECHO" sei so stark beschädigt worden, dass ein vollständiger Neuanfang notwendig sei, heißt es dort unter anderem. Das beziehe sich auch auf den ECHO Jazz und den ECHO Klassik. Ab Juni sollen in Workshops Ideen und Konzepte für einen neuen Musikpreis zusammengetragen und entwickelt werden.+++

Jimmy Eat World arbeiten an Setlist - am 30.Mai live in Hannover



Die US-Emo-Punk-Pop-Rock-Band Jimmy Eat World bereitet sich seit letzter Woche intensiv für die bevorstehenden Tour-und Festival-Shows vor. Ein wichtiger Bestandteil der Vorbereitungen ist die Zusammenstellung der Setlist. In diesem Zusammhang fragt die Band Fans und Interessierte über ihre Social-Media-Kanäle, welche Songs unbedingt ins Programm gehören. Am 30.Mai spielen Jimmy Eat World eine von insgesamt nur zwei Deutschland-Club-Shows im Capitol in Hannover. Dieses Konzert wird unter anderem von Rockszene.de präsentiert. Tickets sind weiterhin im Vorverkauf erhältlich, online unter anderem über den örtlichen Veranstalter Hannover Concerts. Als support wird die aufstrebendende US-amerikanische Emo-Band Turnover mit dabei sein. In unserer morgigen Mittwochsausgabe widmen wir uns mit einem Review-Feature dem immer noch aktuellen Album "Integrity Blues".+++

www.hannover-concerts.de 24.04.2018, 15:36 UhrDie US-Emo-Punk-Pop-Rock-Band Jimmy Eat World bereitet sich seit letzter Woche intensiv für die bevorstehenden Tour-und Festival-Shows vor. Ein wichtiger Bestandteil der Vorbereitungen ist die Zusammenstellung der Setlist. In diesem Zusammhang fragt die Band Fans und Interessierte über ihre Social-Media-Kanäle, welche Songs unbedingt ins Programm gehören. Am 30.Mai spielen Jimmy Eat World eine von insgesamt nur zwei Deutschland-Club-Shows im Capitol in Hannover. Dieses Konzert wird unter anderem von Rockszene.de präsentiert. Tickets sind weiterhin im Vorverkauf erhältlich, online unter anderem über den örtlichen Veranstalter Hannover Concerts. Als support wird die aufstrebendende US-amerikanische Emo-Band Turnover mit dabei sein. In unserer morgigen Mittwochsausgabe widmen wir uns mit einem Review-Feature dem immer noch aktuellen Album "Integrity Blues".+++

Spider Promotion bucht Europa-Tour von The Parlotones



Die hannoversche Booking-und Promotion-Agentur Spider Promotion streckt ihre Fühler weiter international aus. Nachdem man kürzlich die Zusammenarbeit mit dem US-Singer-/Songwriter Jared Hart vermeldet hatte, wurde nun bekannt, dass Spider Promotion die kommende Europa-Tournee für die populäre südafrikanische Indie-Pop-Rock-Band The Parlotones im Herbst organisieren wird. Bis dahin wollen The Parlotones ein neues Album veröffentlicht haben. Mehr dazu in Kürze hier bei uns im Magazin.+++

www.spider-promotion.de 24.04.2018, 11:24 UhrDie hannoversche Booking-und Promotion-Agentur Spider Promotion streckt ihre Fühler weiter international aus. Nachdem man kürzlich die Zusammenarbeit mit dem US-Singer-/Songwriter Jared Hart vermeldet hatte, wurde nun bekannt, dass Spider Promotion die kommende Europa-Tournee für die populäre südafrikanische Indie-Pop-Rock-Band The Parlotones im Herbst organisieren wird. Bis dahin wollen The Parlotones ein neues Album veröffentlicht haben. Mehr dazu in Kürze hier bei uns im Magazin.+++

Bloc Safari supporten Tequila And The Sunrise Gang im LUX



Bei ihrer Hannover-Tourshow am 4.Mai im LUX wird die Reggae-/Ska-/Punk-/Rock-Band Tequila And The Sunrise von Bloc Safari aus Peine supportet. Bloc Safari kennen einige in der Hannover-Szene womöglich noch von ihrem Auftritt auf dem Fährmannsfest im August letzten Jahres. 2015 hatten Bloc Safari erfolgreich bei local heroes Niedersachsen abgeschnitten und waren Teilnehmer des Förderprojekts Bandfactory. In ihren Songs variiert die Band zwischen Reggae, Funk, Ska, Pop und Rock. Aufgrund der starken Nachfrage kann damit gerechnet werden, dass die Show mit Tequila & The Sunrise Gang und Bloc Safari am 4.Mai im LUX am Ende ausverkauft sein wird. Noch gibt es Tickets im Vorverkauf.+++

www.livingconcerts.de 24.04.2018, 11:19 UhrBei ihrer Hannover-Tourshow am 4.Mai im LUX wird die Reggae-/Ska-/Punk-/Rock-Band Tequila And The Sunrise von Bloc Safari aus Peine supportet. Bloc Safari kennen einige in der Hannover-Szene womöglich noch von ihrem Auftritt auf dem Fährmannsfest im August letzten Jahres. 2015 hatten Bloc Safari erfolgreich bei local heroes Niedersachsen abgeschnitten und waren Teilnehmer des Förderprojekts Bandfactory. In ihren Songs variiert die Band zwischen Reggae, Funk, Ska, Pop und Rock. Aufgrund der starken Nachfrage kann damit gerechnet werden, dass die Show mit Tequila & The Sunrise Gang und Bloc Safari am 4.Mai im LUX am Ende ausverkauft sein wird. Noch gibt es Tickets im Vorverkauf.+++

Wirtz bricht Tournee ab



Der Sänger und Songwriter Wirtz hat alle kommenden Termine seiner "Die fünfte Dimension"-Tour abgesagt. Er gibt familiäre Gründe dafür an und bittet, von Spekulationen abzusehen. Betroffen ist davon auch der geplante Auftritt am 6. Mai im Capitol in Hannover. Die Auftritte sollen nachgeholt werden. Karten behalten ihre Gültigkeit.

www.wirtzmusik.de 23.04.2018, 20:53 UhrDer Sänger und Songwriter Wirtz hat alle kommenden Termine seiner "Die fünfte Dimension"-Tour abgesagt. Er gibt familiäre Gründe dafür an und bittet, von Spekulationen abzusehen. Betroffen ist davon auch der geplante Auftritt am 6. Mai im Capitol in Hannover. Die Auftritte sollen nachgeholt werden. Karten behalten ihre Gültigkeit.

Incubus spielen vier Konzerte in Deutschland



Die amerikanische Rockband Incubus kommt nach sechs Jahren erstmals wieder für vier Konzerte nach Deutschland. Die Musiker werden unter anderem die Songs ihres achten Studioalbums „8“ präsentieren, das im vergangenen Jahr veröffentlicht wurde. Die Band wird am 20. August in der Columbiahalle in Berlin, am 21. August im Mehr! Theater in Hamburg, am 28. August im Palladium in Köln und am 1. September in der TonHalle in München auftreten. Der Vorverkauf beginnt am 27. April.

www.incubushq.com 23.04.2018, 14:13 UhrDie amerikanische Rockband Incubus kommt nach sechs Jahren erstmals wieder für vier Konzerte nach Deutschland. Die Musiker werden unter anderem die Songs ihres achten Studioalbums „8“ präsentieren, das im vergangenen Jahr veröffentlicht wurde. Die Band wird am 20. August in der Columbiahalle in Berlin, am 21. August im Mehr! Theater in Hamburg, am 28. August im Palladium in Köln und am 1. September in der TonHalle in München auftreten. Der Vorverkauf beginnt am 27. April.

Paul Crook gründet interaktive All-Star Hard Rock & Heavy Metal Band