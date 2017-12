Rockszene Nachrichtenblitz

Wincent Weiss und Johannes Oerding auf der Expo-Plaza



Beim NDR 2-Plaza-Festival auf der Expo-Plaza in Hannover werden im kommenden Jahr auch Wincent Weiss und Johannes Oerding dabei sein. Das gaben die Veranstalter heute Vormittag bekannt. Das NDR 2 Plaza Festival ist 2018 für Freitag, den 25.Mai terminiert. Zuvor hatten bereits The Script, James Blunt und Michael Patrick Kelly ihre Auftritte bei der alljährlichen NDR-Open-Air-Veranstaltung auf der Expo-Plaza zugesagt. Tickets für das Plaza-Festival sind im Vorverkauf erhältlich.+++

Kettcar und Fury beim A Summer´s Tale 2018



Das A Summer´s Tale Festival gibt die ersten Bands für seine Ausgabe 2018 bekannt. In Luhmühlen werden vom 1.-4.August 2018 unter anderem Fury In The Slaughterhouse, Kettcar, Passenger, Kat Frankie und Gisbert zu Knyphausen erwartet. Tickets sind in verschiedenen Varianten im Vorverkauf erhältlich.+++

Alice Cooper bringt Video zu neugestaltetem Uralt-Song



Heute hat Alice Cooper ein Video zu seinem Song "Sound Of A" veröffentlicht, der in einer neu gestalteten und arrangierten Version auf seinem aktuellen Album "Paranormal" zu finden ist. Die Ursprünge von "Sound Of A" gehen bis in das Jahr 1967 zurück. Es war der erste Song, den Alice Cooper vor 50 Jahren eigenständig komponierte.+++

Sehr große Resonanz auf Marteria-Kartenverlosung - die richtige Lösung



Die Resonanz auf unser Preisrätsel zur Verlosung von Freikarten für die seit langem ausverkaufte Show von Marteria am kommenden Freitag, den 15.Dezember, in der Swiss Life Hall in Hannover war dieses Mal besonders groß. Allein heute Nachmittag hatten sich noch mehr als 50 Interessentinnen und Interessenten mit dem Rätsel auseinandergesetzt und ihre E-Mails gesendet, nachdem die Aktion gestern gestartet war. Die richtige Lösung auf unsere Preisfrage, wann und wo Marteria sein bis dato letztes Tourkonzert in Hannover gespielt hatte, war die Lösung a) im April 2014 in der Swiss Life Hall. Wir werden nun alle Einsendungen auf Richtigkeit überprüfen und die Auslosung vornehmen. Wir benachrichtigen die drei Gewinner/innen, die plus eine Person Begleitung am Freitag bei kostenfreiem Eintritt zur Show können, am Donnerstagvormittag direkt per E-Mail.+++

Das Vainstream Rockfest 2018 wieder mit namhaften Bands



Das 13.Vainstream Rockfest in Münster findet im kommenden Jahr am 30.Juni statt. Heute haben die Veranstalter weitere Bands bekannt gegeben, die 2018 auf der Bühne erwartet werden. Neben den Beatsteaks, Boysetsfire, Enter Shikari und Asking Alexandria sind unter anderem auch Stick To Your Guns, Silverstein, Neck Deep, Bury Tomorrow, Touché Amoré und Any Given Day dabei. Es geht also wieder im Schwerpunkt um Punkrock, Hardcore, Post-Hardcore und Metal und Metalcore. Tickets sind im Vorverkauf erhältlich.+++

The Cure feiern 40.Geburtstag mit Exklusiv-Show im Londoner Hyde Park



Im kommenden Jahr wird die britische New-Wave/Post-Punk-Pop-Band The Cure 40 Jahre alt. Aus diesem Anlass spielt die Band um Robert Smith nur ein Jubiläumskonzert im Londoner Hyde Park. Dieses ist für Samstag, den 7.Juli terminiert. Bei dem Open-Air werden unter anderem noch Interpol, Goldfrapp und Editors als special guests auftreten. Diese Show soll das einzige Europa-Konzert von The Cure im Jahr 2018 sein. Mehr zum The-Cure-und anderen Hydepark-Konzerten im Sommer 2018 über den Link unten+++

Freikarten für Marteria - Verlosung ab Dienstag auf Rockszene.de



Das seit langem ausverkaufte Hannover-Konzert des sehr populären Rappers Marteria am kommenden Freitag, dem 15.Dezember in der Swiss Life Hall wird unter anderem von Rockszene.de präsentiert. Am morgigen Dienstag starten wir eine Verlosung von insgesamt sechs Freikarten in Form von Plätzen auf der Gästeliste, die bis Mittwoch andauern wird. Für das Marteria - Zusatzkonzert am 20.März, das ebenfalls über die Bühne der Swiss Life Hall gehen wird, sind noch Karten über die üblichen Vorverkaufsstellen on-und offline erhältlich.+++

Nikki Puppet mit neuem Schlagzeuger und Booking Agentur



Nikki Puppet haben mit dem in der Hannover-Szene und darüber hinaus bekannten Musiker Kai Paulmann einen neuen Schlagzeuger gefunden. Im Booking arbeitet die hannoversche Rockband nun mit Uniting Sound Media zusammen. Am 24.März werden Nikki Puppet im ASB Bahnhof Basche in Barsinghausen spielen.+++

Long Distance Calling mit Video zur ersten neuen Single



Die Post-Rock-Band Long Distance Calling hat mit "Out There" den ersten Song von ihrem am 2.Februar erscheinenden neuen Album "Boundless" nebst Musikvideo veröffentlicht. Am 28.Februar werden Long Distance Calling im Rahmen ihrer Tournee in Hannover im LUX auftreten.+++

Uncle M bietet Gratis-Sampler als Download an



Das in Münster ansässige Indie-Label Uncle M bietet einen Gratis-Sampler als mp3 Download an. Darauf befinden sich Songs einiger Label Acts wie Tim Vantol, The Smith Street Band, Rocky Votolato, KMPFSPRT, Waterdown und Apologies, I Have None. Neben "Best-Of"-Material gibt es auch einige bislang unveröffentlichte Neuheiten und "Neuentdeckungen" von Uncle M.+++

Dream Theater unterschreiben neuen Plattenvertrag und kündigen Album an



Die US-Progressive-Metal-Band Dream Theater hat einen neuen, langfristigen Plattenvertrag bei Inside Out Music / Sony Music Entertainment unterschrieben. Mit ihrem neuen Partner will die Band demnächst ihr 14.Studioalbum, den Nachfolger des 2015er-Konzeptalbums "The Astonishing" veröffentlichen.+++

Aerosmith-Gitarrist Joe Perry vor 6.Soloalbum



Joe Perry, seines Zeichens Gitarrist der legendären Rockband Aerosmith, will am 19.Januar sein mittlerweile sechstes Soloalbum herausbringen. Dieses trägt den Titel "Sweetzerland Manifesto". Zusammen mit seiner Band Hollywood Vampires tourt Joe Perry im Frühsommer 2018 auch in Deutschland. Zahlreiche Open-Air-Shows sind gebucht, darunter am 2.Juni im Hamburger Stadtpark und am 4.Juni in der Zitadelle Spandau, Berlin.+++

Magnum vor 20.Studioalbum



Die britische Rock-und Progressive-Rock-Band Magnum kündigt für den 19.Januar ihr 20.Studioalbum an, das an diesem Tag mit dem Titel "Lost On The Road To Eternity" in den Handel kommen soll. Die erste digitale Single daraus "Without Love" und ein dazu gehöriges Lyric-Video sind bereits heute veröffentlicht worden. Mitte März kommen Magnum auf Deutschlandtournee, die bis in den April hineinreicht. In Norddeutschland wird die Band am 3.4. in der Hamburger Fabrik und am 4.4. im Bremer Aladin spielen.+++

Emerson Prime stellen Debüt zusammen mit Passepartout im LUX vor



Die hannoversche Progressive-Pop-Band Emerson Prime wird im Rahmen einer gemeinsamen Show mit der deutsch-französischen HipHop/Soul/Jazz/Rockband Passepartout ihr Debütalbum "Wonderseed" vorstellen. In den kommenden Wochen ist auch ein Single-Videorelease vorgesehen. Emerson Prime und Passepartout werden ihr Doppelkonzert am Donnerstag, dem 11.Januar 2018 im LUX am Schwarzen Bären neben dem Capitol spielen. Der Vorverkauf für die Show soll in Kürze starten. Mehr Infos dazu auch auf der Facebook-Seite der Band, auf der bereits eine Veranstaltung mit weiteren Detailinfos hinterlegt ist.+++

Gig im Coworking-Space: Hater kommen nach Hannover in den Hafven



Der Hafven in Hannover ist der äußerlich mächtig anmutende Gebäudekoloss an der Kopernikusstraße Ecke Weidendamm in der Nordstadt. Der Hafven wird in der Regel als Coworking Space, Workshops und diverse Veranstaltungen in Kongress-Form genutzt. Nun aber auch als Konzertlocation. Das hannoversche Veranstalterkollektiv Fake Empire organisiert im Hafven am 9.Februar ein Konzert mit der schwedischen Indie-Band Hater. Entgegen aller ersten Assoziationen, die mit dem Namen Hater einhergehen dürften, spiele die Band keineswegs besonder harte Musik, sondern harmonischen Indie-Gitarren-Pop. Der Eintritt wird lt.Veranstalterangaben 10 Euro an der Abendkasse betragen. Mehr zur Band über den Link unten.+++

U2 spielten Akustik-Set in Berliner U-Bahn-Station



Die irische Rockband U2, vertreten durch Sänger Bono Vox und Gitarrist The Edge, waren heute im Laufe des Tages in Berlin zu Gast um dort nochmals nachhaltig auf ihr neues Album "Songs Of Expierience" hinzuweisen. Im Verlauf eines speziellen Fan-Events, organisiert und präsentiert von Universal Music und den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) stiegen Bono Vox und The Edge in den Sonderzug der Berliner U-Bahnlinie U2. Dort gab es Selfies und ein Meet ´n´Greet. In der U-Bahn-Station "Deutsche Oper" spielten Vox und The Edge in Straßenmusiker-Manier ein paar neue Songs akustisch.+++

Bob Dylan wieder auf Tour - im Frühjahr auch in Bielefeld



Bob Dyland And His Band gehen im kommenden Frühjahr wieder auf Deutschlandtournee. In Hannover waren Dylan & Co. bereits in diesem Jahr in der Swiss Life Hall zu Gast (Rockszene.de berichtete). Zwischen dem 12. und 23.April sind weitere sechs Konzerte, vornehmlich im Süden, Westen und Osten Deutschlands geplant. Für Bob Dylan-Fans aus Hannover und der Region respektive dem norddeutschen Raum, dürfte von der geografischen Nähe, die Show am Samstag, dem 21.April in der Bielefelder Seidensticker Halle besonders interessant sein. Der allgemeine Kartenvorverkauf startet am Freitag, dem 8.Dezember um 10 Uhr.+++

Matagalpa supporten High Fidelty in der Strangriede Stage



Hannover-Szene-Doppel am 16.Dezember in der Strangriede Stage: Neben der bereits angekündigten Band High Fidelity um Kneeless-Moose-Sänger und Gitarrist Tom Wisniewski wird zusätzlich das Alternative-Rock-Duo Matagalpa auftreten. Der Eintritt zu dieser Show in der Nordstadt wird kostenlos sein.+++

Justin Sullivan kommt solo ins LUX



Fans mögen das: Justin Sullivan, Sänger und Hauptsongschreiber der britischen Band New Model Army wird im Rahmen seiner Solo-Tournee am 4.März 2018 in Hannover im LUX auftreten. Neben einigen Solo-Songs werden auch viele Stücke von New Model Army auf der Setlist des Musikers stehen. Der Vorverkauf ist gestartet.+++

The Planetoids als special guest beim Sixpack am Samstag