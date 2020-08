Rockszene Nachrichtenblitz

Volter spielen Gig in Celle



Die hannoversche Rock- und Metal-Band wird am kommenden Montag, den 24. August ein Konzert in Celle spielen. Unter Einhaltung der derzeitigen Regeln werden sie auf der Sommerbühne im Innenhof des Schlosstheaters in Celle auftreten. Dort finden, unter dem Motto „Kultur vereint“, seit einiger Zeit Konzerte verschiedener Künstler statt. Information zum Ticketverkauf gibt es über den Link. +++

Rolling Stones eröffnen Shop in London



Die Rolling Stones werden am 9. September ihren ersten Flagship Merchandise-Store in London eröffnen. Im „RS No. 9 Carnaby“, wie der Shop heißt, soll es neben den üblichen Artikeln auch Mode für Kinder, Frauen und Männer, sowie besondere Accessoires geben. Zusätzlich zum Ladengeschäft in der Carnaby Street wird es auch einen Online-Shop geben, der ebenfalls am 9. September eröffnet wird. +++

You Me At Six veröffentlichen neues Video



Die britische Rockband You Me At Six hat heute ein Video zu ihrem Song „MAKEMEFEELALIVE“ veröffentlicht. Mit dem Song startet sie Band ein neues Kapitel in ihrer Karriere. Die Mischung aus Punkrock und rauen Breakbeats zeigt einen ersten Einblick, wie ihr neues Album sein könnte. Dieses soll bald erscheinen. +++

Seether bringen neuen Song heraus



Vor kurzem hat die südafrikanische Post-Grunge Band Seether ihren Song „Beg“ veröffentlicht. Das dazugehörige animierte Video hat bereits über zweihunderttausend Views erreicht. „Beg“ ist die dritte Singleauskopplung ihres Albums „Si Vis Pacem, Para Bellum“, das am 28. August auf den Markt kommen soll. +++

Long Distance Calling veröffentlicht Live-Video



Die Post-Rock Band Long Distance Calling hat vor kurzem ein Live-Video zu ihrem Song „Immunity“ veröffentlicht. Entstanden ist es während des Wacken World Wide Festivals. Der Originalsong ist auf ihrem aktuellen Album „How Do We Want To Live?“ zu hören. Anfang nächsten Jahres hat die Band auch eine Tour zum Album geplant, die sie am 29. März in den Pavillon nach Hannover führt. +++

Früherer Jane-Musiker Martin Hesse verstorben



Wie wir heute Abend über Musikmedien-und Facebook-Kanäle erfahren haben, ist der hannoversche Musiker Martin Hesse am heutigen Dienstag verstorben. Das Online-Magazin RockTimes beruft sich in einem Beitrag (siehe Link unten) auf Informationen von Gisella Cafiero, der Ehefrau von Martin Hesse. Der Bassist, Gitarrist und Sänger sei heute in einem Krankenhaus in Hannover an den Folgen einer langwierigen Krankheit gestorben, berichtet das Magazin. Auch auf der Facebook-Fanpage von Peter Panka´s Jane wird Martin Hesse gedacht. Hesse war von 1974 - 1981 Bassist und Sänger von Jane, einer der führenden deutschen Krautrockbands der 1970er Jahre. In den vergangenen Jahren betrieb Martin Hesse zusammen mit seiner Frau Gisella und anderen Musikern die Bands Rizzo und The Chain. Mit The Chain sollte er im Mai dieses Jahres im MusikZentrum auftreten, was aufgrund der Corona-Situation nicht möglich war.+++

The Dirty Knobs verschieben Album-Release erneut



Verschieben, verlegen, verschieben, verlegen und schlimmstenfalls absagen. Man ist es in der nicht enden wollenden Corona-Zeit gewohnt, dass Bands Album-Veröffentlichungen und Tourneen umlegen. Im Fall von The Dirty Knobs, der Band um Gitarrist Mike Campbell, wird erneut ein Termin verschoben und zwar der der Veröffentlichung ihres Albums "Wreckless Abandon". Die Platte, die ursprünglich im Frühjahr erscheinen sollte, soll nun ab dem 20. November im Handel erhältlich sein.+++

Blue Öyster Cult avisieren neues Studio-Album



Die US-amerikanische Hardrock-Band Blue Öyster Cult ist nun auch schon seit mehr als 50 Jahren aktiv und zählt zu den klangvollen Namen der internationalen Rockszene. Für den 9. Oktober kündigt die Band die Veröffentlichung ihres neuen Studioalbums "The Symbol Remains" an.+++

The Planetoids mit neuer Single auf der Expo-Plaza



Die hannoversche Disco-Funk-Pop-Band The Planetoids hat vor ein paar Tagen ihre neue Single "Futurity" nebst Musikvideo veröffentlicht (siehe Link unten). Am 30. August spielt die Band im Biergarten auf der Expo-Plaza. Mehr dazu in der morgigen Ausgabe hier auf Rockszene.de.+++

Faust-TV morgen mit Live-Musik-Special



Das wöchentliche Online-Streaming-Format Faust-TV konzentriert sich am morgigen Dienstag, 18. August, ganz auf Livemusik. In der zum TV-Studio umgebauten 60er-Jahre-Halle sollen morgen Abend die hannoverschen Solo-Acts Lucatina und Jan Jakob mit jeweils eigenen Sets auftreten, aus Houston/Texas gesellen sich Alicia Cibola & Band dazu. Das Ganze wird im Zeitfenster 19-22 Uhr online gestreamt.+++

Alien Instant Noodle kündigen neues Musikvideo an



Die aus Hannover und Hildesheim stammende NuMetal-Band Alien Instant Noodle kündigen für den 27. August ein neues Musikvideo an. In Szene gesetzt wurde der Song "I.W.S.Y." Im März letzten Jahres hatten Alien Instant Noodle mit ihrer ersten EP "Crispy" auf sich aufmerksam gemacht und rund um die Veröffentlichung einige Gigs gespielt, darunter auch in der Subkultur in Hannover. Am 28. August, also einen Tag nach dem Release des neuen Clips, soll die Band im Szenario in Hildesheim auftreten. Mehr über den Link unten.+++

September-Tour von Tribe Friday findet statt - Konzert im Béi Chéz Heinz



Die schwedische Indie-Rock-Band Tribe Friday will ihre Deutschland-Tour im September "corona-konform" spielen. Mit Hygiene-Regeln und Abstand und oft open-air. In Hannover werden Tribe Friday am 22. September auf dem Gelände des Béi Chéz Heinz erwartet. Das Konzert soll draußen auf der Hofbühne stattfinden. Musikalische Unterstützung gibt es von der hannoverschen Band Geishecker.+++

KAAK kündigen "Die selbe Glut" an



Die hannoversche Post-Hardcore kündigt im Rahmen ihrer monatlichen Veröffentlichungsreihe für kommenden Freitag, 21. August, den Song "Die selbe Glut" an. Wer das im Auge behalten möchte kann der Band über den Link unten folgen.+++

Living Concerts verschiebt einige Konzerte



Der örtliche Konzertveranstalter Living Concerts hat heute die Verschiebung einiger Konzerte bekannt gegeben. Then Comes Silence werden nicht am 11.10.2020 im LUX auftreten, sondern am 12.04.2021. Das Hannover Konzert der 30-Jahre-Jubiläumstour von Fiddler`s Green verschiebt sich um ein Jahr auf den 11.11.2021, Gentleman präsentiert sein neues Album erst am 01.06.2021 in der Swiss Life Hall, die Österreicher Yukno spielen erst am 11.05.2021 im MusikZentrum und das Konzert von Dritte Wahl musste leider vom 20.11.2020 auf 10.12.2021 verschoben werden. Es wird nicht im Pavillon, sondern in der Faust 60er-Jahre-Halle stattfinden. Die Show von Krayenzeit am 25.09. im LUX wird komplett abgesagt. Die Tickets für dieses Konzert können an den Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden, an der sie gekauft wurden. Mehr Informationen gibt es über die Webseite von Living Concerts. +++

Highfield Festival bestätigt die letzten Acts



Heute haben die Veranstalter des Highfield Festivals die Planung für das nächste Jahr abgeschlossen und mit den drei Acts Limp Bizkit, Bosse und Maeckes das Line-Up komplett gemacht. Neben ihnen sollen und anderem auch Sum 41, Deichkind, Bad Religion, Sido, Lagwagon und Madsen auftreten. Das Festival am Störmthaler See bei Leipzig soll vom 13. bis 15. August 2021 stattfinden. Der Kartenvorverkauf ist heute angelaufen.

Smash Into Pieces veröffentlichen neuen Song



Die schwedische Alternative-Rockband Smash Into Pieces hat gestern ihren Titel „Boomerang“ als Remix veröffentlicht. Entstanden ist der Song mit dem Drum n Bass Künstler Zardonic. Zusätzlich kann man noch die Stimme des Country-Sängers Jay Smith hören. Der Song dürfte also eine besondere Mischung aus den drei verschiedenen Genres sein.+++

Tommy Lee bringt neue Single heraus



Der US-amerikanische Musiker Tommy Lee hat eine mit „Demon Bitches“ eine weitere Single aus seinem kommenden Album „Andro“ veröffentlicht. Entstanden ist der Song zusammen mit der Rapperin Brooke Candy und dem Produzenten, Songwriter und Sänger Moon Bounce. Inhaltlich dreht sich der Titel um „den Teufel in unserem Alltag, Sex und schlechte Beziehungen“, so kann man es in der offiziellen Pressemitteilung lesen. +++

Neues Extrabreit-Video jetzt online



Am morgigen Freitag erscheint die neue Extrabreit-Single "Die Fressen aus dem Pott". Bereits jetzt ist das Video dazu bei YouTube online. Es hatte heute um 18 Uhr Premiere. "Die Fressen aus dem Pott" stammt aus einem neuen Extrabreit-Album, das am 13. November erwartet wird. Zum Video zur Single gelangt man über den Link unten.+++

Entscheidung über Düsseldorfer Stadionkonzert bis zum 31. August



Seit Tagen sorgen die Pläne von Veranstalter Marekt Lieberberg, am 4. September in Düsseldorf ein Open-Air-Konzert im Stadion unter Corona-Bedingungen und reduzierter Besucherkapazität durchzuführen, für rege Diskussionen. Heute Nachmittag wurde bekannt, dass Regierung, örtliche Behörden und Veranstalter das Infektionsgeschehen und dessen Entwicklung sorgfältig beobachten und dann situationsabhängig bis spätestens zu 31. August die Entscheidung treffen, ob das Konzert stattfinden kann oder abgesagt werden muss. Das geht aus einer gemeinsamen Erklärung der Beteiligten von heute Nachmittag hervor. Die Veranstalter haben ein umfangreiches Hygiene-Konzept vorgelegt. Unter dem Motto "Give Live A Chance" sollen am 4. September in Düsseldorf Bryan Adams, Sarah Connor, Rea Garvey, The Bosshoss, Joris und Michael Mittermeier auftreten.+++

Deep Purple erreichen mit "Infinite" Goldstatus