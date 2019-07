Rockszene Nachrichtenblitz

Lost Love stellen neue Single live bei Monster Records vor



Die kanadische Punk-Pop-Rock- Band Lost Love hat heute ihre neue Single mit den Songs "Glenn Spaghetti" und "Ontarien Demandé" herausgebracht. Am 30. Juli wird die Band in Hannover im Plattenladen Monster Records live auftreten.+++

www.facebook.com/lostlovemtl 09.07.2019, 16:26 UhrDie kanadische Punk-Pop-Rock- Band Lost Love hat heute ihre neue Single mit den Songs "Glenn Spaghetti" und "Ontarien Demandé" herausgebracht. Am 30. Juli wird die Band in Hannover im Plattenladen Monster Records live auftreten.+++

Lacuna Coil mit neuer Musik bald in Hannover



Die italienische Metal-Band Lacuna Coil kündigt an, am 11. Oktober ihr neues Album "Black Anima" auf den Markt bringen zu wollen. Ihre Herbsttournee führt die Band am 20. November nach Hannover ins Capitol.+++

www.lacunacoil.it 09.07.2019, 16:20 UhrDie italienische Metal-Band Lacuna Coil kündigt an, am 11. Oktober ihr neues Album "Black Anima" auf den Markt bringen zu wollen. Ihre Herbsttournee führt die Band am 20. November nach Hannover ins Capitol.+++

Sick Of It All, Cancer Bats und Comeback Kid gemeinsam



Bei diesen Bands dreht sich alles um Hardcore-Punk, teilweise mit ein bisschen Metal durchsetzt: Sick Of It All, Cancer Bats und Comeback Kid kommen im November gemeinsam auf Tournee. In Deutschland sind sieben Shows angesetzt, darunter am 6. November in der Hamburger Markthalle und am 17. November im X-Herford im ostwestfälischen Herford unweit von Hannover.+++

www.mad-tourbooking.de/tourdates 09.07.2019, 16:17 UhrBei diesen Bands dreht sich alles um Hardcore-Punk, teilweise mit ein bisschen Metal durchsetzt: Sick Of It All, Cancer Bats und Comeback Kid kommen im November gemeinsam auf Tournee. In Deutschland sind sieben Shows angesetzt, darunter am 6. November in der Hamburger Markthalle und am 17. November im X-Herford im ostwestfälischen Herford unweit von Hannover.+++

Versengold charten auf Platz 4 - im November live im Capitol



Die Folk-Rock-Band Versengold ist mit ihrem Ende Juni erschienenen Album "Nordlicht" auf Platz 4 der deutschen Album-Charts eingestiegen. Auf ihrer Tournee im Herbst werden Versengold in Hannover eine Nummer größer unterwegs sein. Bei ihrer letzten Tour verkaufte die Band das MusikZentrum aus, dieses Mal spielt man im wesentlich größeren Capitol. Am 1. November werden Versengold hier gemeinsam mit Mr. Irish Bastard auftreten. Der Vorverkauf läuft bereits.+++

www.livingconcerts.de 08.07.2019, 15:29 UhrDie Folk-Rock-Band Versengold ist mit ihrem Ende Juni erschienenen Album "Nordlicht" auf Platz 4 der deutschen Album-Charts eingestiegen. Auf ihrer Tournee im Herbst werden Versengold in Hannover eine Nummer größer unterwegs sein. Bei ihrer letzten Tour verkaufte die Band das MusikZentrum aus, dieses Mal spielt man im wesentlich größeren Capitol. Am 1. November werden Versengold hier gemeinsam mit Mr. Irish Bastard auftreten. Der Vorverkauf läuft bereits.+++

Mit 18 beim Stadtteilfest Limmer



Das diesjährige Stadtteilfest in Limmer ist für Samstag, den 24. August terminiert. Der Veranstalter, die Standortgemeinschaft Unternehmen Limmer e.V. hat für das Live-Musikprogramm die Westernhagen-Tribute-Band Mit 18 engagiert. Laufende Infos gibt es unter anderem über den Link unten.+++

www.facebook.com/events/502484080492289/ 08.07.2019, 14:35 UhrDas diesjährige Stadtteilfest in Limmer ist für Samstag, den 24. August terminiert. Der Veranstalter, die Standortgemeinschaft Unternehmen Limmer e.V. hat für das Live-Musikprogramm die Westernhagen-Tribute-Band Mit 18 engagiert. Laufende Infos gibt es unter anderem über den Link unten.+++

Fury in the Slaughterhouse mit Spezial Gig in Wacken



Die Band Fury in the Slaughterhouse wird unter ihrem sporadisch langjährige genutzten Pseudonym "Die beschissenen Sechs" Anfang August auf dem Wacken Open Air auftreten. Der Spezial-Auftritt der "Beschissenen Sechs" ist für Donnerstag, 1. August in der Zeit von 17-18 Uhr auf der "Beergarden Stage" des großen Metal-Festivals.+++

www.wacken.com 05.07.2019, 15:46 UhrDie Band Fury in the Slaughterhouse wird unter ihrem sporadisch langjährige genutzten Pseudonym "Die beschissenen Sechs" Anfang August auf dem Wacken Open Air auftreten. Der Spezial-Auftritt der "Beschissenen Sechs" ist für Donnerstag, 1. August in der Zeit von 17-18 Uhr auf der "Beergarden Stage" des großen Metal-Festivals.+++

Callejon-Sänger entwirft Key-Visual für Video-Spiel



Premiere für Bastian Sobtzick, Sänger der populären Düsseldorfer Metalcore-Band Callejon. Erstmals war der Musiker grafisch für ein Video-Spiel tätig. Für das Horrorspiel "Silver Chains" hat er das Key-Visual entworfen. Das Spiel soll Anfang August in den Handel kommen. Musikalisch ist Bastian Sobtzick mit Callejon derzeit auf einigen Festivals unterwegs und tourt im Spätherbst wieder in Clubs.+++

www.headupgames.com 05.07.2019, 12:55 UhrPremiere für Bastian Sobtzick, Sänger der populären Düsseldorfer Metalcore-Band Callejon. Erstmals war der Musiker grafisch für ein Video-Spiel tätig. Für das Horrorspiel "Silver Chains" hat er das Key-Visual entworfen. Das Spiel soll Anfang August in den Handel kommen. Musikalisch ist Bastian Sobtzick mit Callejon derzeit auf einigen Festivals unterwegs und tourt im Spätherbst wieder in Clubs.+++

Flying Colors produzieren Video für neues Album



Die sehr prominent besetzte US-amerikanische Rock-und Progressive-Rock-Band Flying Colors um Mike Portnoy, Neal Morse, Steve Morse, Dave LaRue und Casey McPherson befindet sich aktuell in der Produktion eines Musikvideos für das dritte Album der Band, das im September auf den Markt kommen soll. Im September und Oktober spielen Flying Colors einige ausgesuchte Shows in den USA, für Dezember sind einzelne Konzerte in Europa vorgeshenen. Mehr dazu in Kürze hier bei uns.+++

www.flyingcolorsmusic.com 05.07.2019, 12:46 UhrDie sehr prominent besetzte US-amerikanische Rock-und Progressive-Rock-Band Flying Colors um Mike Portnoy, Neal Morse, Steve Morse, Dave LaRue und Casey McPherson befindet sich aktuell in der Produktion eines Musikvideos für das dritte Album der Band, das im September auf den Markt kommen soll. Im September und Oktober spielen Flying Colors einige ausgesuchte Shows in den USA, für Dezember sind einzelne Konzerte in Europa vorgeshenen. Mehr dazu in Kürze hier bei uns.+++

Maciek nicht bei Rock am Deister



Der Sänger und Songschreiber Maciek wird entgegen bisheriger Ankündigungen nun doch nicht beim diesjährigen Rock-am-Deister-Festival am 27. Juli in Völksen auftreten. Er hat seinen Auftritt aus terminlichen Gründen abgesagt. Das teilte der Veranstalter auf Nachfrage mit, der seinen Festival-Zeitplan entsprechend angeglichen hat. Mehr zu Rock am Deister 2019 demnächst hier bei uns.+++

www.rock-am-deister.de 05.07.2019, 12:42 UhrDer Sänger und Songschreiber Maciek wird entgegen bisheriger Ankündigungen nun doch nicht beim diesjährigen Rock-am-Deister-Festival am 27. Juli in Völksen auftreten. Er hat seinen Auftritt aus terminlichen Gründen abgesagt. Das teilte der Veranstalter auf Nachfrage mit, der seinen Festival-Zeitplan entsprechend angeglichen hat. Mehr zu Rock am Deister 2019 demnächst hier bei uns.+++

Helloween mit neuem Live-Album



Die Hamburger Power-Metal-Band Helloween hat für den 4. Oktober ein neues Live-Album angekündigt. Es soll Mitschnitte enthalten, die sie während ihrer Tour und den Festivalauftritten zwischen den Jahren 2017 und 2018 aufnahmen. Ein Highlight sind dabei ihre Auftritte in Wacken vor 75.000 und in der Arena in Madrid vor 14.000 Musikfans. „United Alive & United Alive in Madrid“, so der Titel, wird als DVD, Blu Ray, CD und Vinyl erscheinen.+++

www.helloween.org 04.07.2019, 18:02 UhrDie Hamburger Power-Metal-Band Helloween hat für den 4. Oktober ein neues Live-Album angekündigt. Es soll Mitschnitte enthalten, die sie während ihrer Tour und den Festivalauftritten zwischen den Jahren 2017 und 2018 aufnahmen. Ein Highlight sind dabei ihre Auftritte in Wacken vor 75.000 und in der Arena in Madrid vor 14.000 Musikfans. „United Alive & United Alive in Madrid“, so der Titel, wird als DVD, Blu Ray, CD und Vinyl erscheinen.+++

Rammstein kündigen Zusatzkonzerte an



Auf Grund der hohen Nachfrage haben Rammstein für ihre Stadiontour im nächsten Jahr fünf Zusatzkonzerte angekündigt und damit ihre Shows verdoppelt. Nun findet jeweils einen Tag nach dem bereits vorher bekannten Konzerten eine weitere Show statt. So wird die Band zum Beispiel in Hamburg nicht nur am 1. Juli, sondern auch am 2. Juli im Volksparkstadion auftreten. Das Selbe gilt auch für alle anderen Konzerte. Tickets für die Zusatzshows können ab morgen um 11 Uhr erworben werden. Mehr Informationen gibt es über den Link.+++

www.rammstein.de 04.07.2019, 17:48 UhrAuf Grund der hohen Nachfrage haben Rammstein für ihre Stadiontour im nächsten Jahr fünf Zusatzkonzerte angekündigt und damit ihre Shows verdoppelt. Nun findet jeweils einen Tag nach dem bereits vorher bekannten Konzerten eine weitere Show statt. So wird die Band zum Beispiel in Hamburg nicht nur am 1. Juli, sondern auch am 2. Juli im Volksparkstadion auftreten. Das Selbe gilt auch für alle anderen Konzerte. Tickets für die Zusatzshows können ab morgen um 11 Uhr erworben werden. Mehr Informationen gibt es über den Link.+++

18 Neueinsteiger in den Vinyl Top 20



In den deutschen Vinyl Charts herrscht Aufbruchstimmung. In der ersten Juli-Woche sind 18 neue Platten in die Charts eingestiegen. Nur die „Greatest Hits“ von Queen und das neuste Album von Rammstein konnten sich in den Top 20 behaupten. Neuer Spitzenreiter ist Bruce Springsteen, der mit seinem Album „Western Stars“ Rammstein auf den zweiten Platz verdrängte. Weitere Alben unter den ersten zehn Plätzen sind unter anderem Pink Floyds „The Division Bell“ , „Madame X“ von Madonna und „Bridges to Bremen“ von den Rolling Stones. Depeche Mode sind mit „Music for the Masses – The 12″ Singles“ und „Black Celebration – The 12″ Singles“ gleich zweimal in den Top Ten vertreten. Die komplette Vinyl Top 20 kann man über den Link einsehen.+++

www.offiziellecharts.de/charts/vinyl 04.07.2019, 15:29 UhrIn den deutschen Vinyl Charts herrscht Aufbruchstimmung. In der ersten Juli-Woche sind 18 neue Platten in die Charts eingestiegen. Nur die „Greatest Hits“ von Queen und das neuste Album von Rammstein konnten sich in den Top 20 behaupten. Neuer Spitzenreiter ist Bruce Springsteen, der mit seinem Album „Western Stars“ Rammstein auf den zweiten Platz verdrängte. Weitere Alben unter den ersten zehn Plätzen sind unter anderem Pink Floyds „The Division Bell“ , „Madame X“ von Madonna und „Bridges to Bremen“ von den Rolling Stones. Depeche Mode sind mit „Music for the Masses – The 12″ Singles“ und „Black Celebration – The 12″ Singles“ gleich zweimal in den Top Ten vertreten. Die komplette Vinyl Top 20 kann man über den Link einsehen.+++

Don Felder mit einzigem Deutschlandkonzert in Berlin



Der ursprünglich durch seine langjährige Mitgliedschaft bei den Eagles bekannt gewordene Gitarrist, Sänger und Songschreiber Don Felder hat in diesem Jahr mit "American Rock´n´Roll" ein Solo-Album auf den Markt gebracht, Damit geht Don Felder auf Welttournee. In Deutschland spielt er nur ein einziges Konzert, das für den 23. September im Berliner Frannz Club terminiert ist.+++

www.fkpscorpio.com 03.07.2019, 13:22 UhrDer ursprünglich durch seine langjährige Mitgliedschaft bei den Eagles bekannt gewordene Gitarrist, Sänger und Songschreiber Don Felder hat in diesem Jahr mit "American Rock´n´Roll" ein Solo-Album auf den Markt gebracht, Damit geht Don Felder auf Welttournee. In Deutschland spielt er nur ein einziges Konzert, das für den 23. September im Berliner Frannz Club terminiert ist.+++

Cryptex mit Live-Video von Hannover-Show



Die Progressive-Rock-Band Cryptex stellt aktuell ein Live-Video zu ihrem Song "Bagheera" vor. Mitgeschnitten wurde bei der Cryptex-Show Ende Dezember letzten Jahres im MusikZentrum Hannover. Direkt zu Clip gelangt man über den Link unten.+++

www.youtube.com/watch?v=IMD5Qtu7948 02.07.2019, 13:14 UhrDie Progressive-Rock-Band Cryptex stellt aktuell ein Live-Video zu ihrem Song "Bagheera" vor. Mitgeschnitten wurde bei der Cryptex-Show Ende Dezember letzten Jahres im MusikZentrum Hannover. Direkt zu Clip gelangt man über den Link unten.+++

Klassisches Klavierduo Jatekok eröffnet heute für Rammstein



Etwas durchaus Besonderes haben sich Rammstein für ihr Vorprogramm einfallen lassen: Das aus Frankreich stammende klassische Klavierduo Jatekok wird auch die heutige Stadion-Show von Rammstein in Hannover eröffnen. Ab zirka 19.30 Uhr wollen Jatekok das Rammstein-Album "Klavier" vierhändig auf zwei Pianos interpretieren. Rammstein selbst werden heute Abend um 20.30 Uhr auf der Bühne in der HDI-Arena erwartet. Einlass ins Stadion ist ab 16.30 Uhr.+++

www.facebook.com/DuoJatekokOfficiel/ 02.07.2019, 12:12 UhrEtwas durchaus Besonderes haben sich Rammstein für ihr Vorprogramm einfallen lassen: Das aus Frankreich stammende klassische Klavierduo Jatekok wird auch die heutige Stadion-Show von Rammstein in Hannover eröffnen. Ab zirka 19.30 Uhr wollen Jatekok das Rammstein-Album "Klavier" vierhändig auf zwei Pianos interpretieren. Rammstein selbst werden heute Abend um 20.30 Uhr auf der Bühne in der HDI-Arena erwartet. Einlass ins Stadion ist ab 16.30 Uhr.+++

Neue Rockpalast-Box-Sets von BAP und Wishbone Ash



Das in Hannover ansässige Label MIG veröffentlicht am 30. August zwei weitere Box-Sets aus der Rockpalast Reihe. Von der britischen Rockband Wishbone Ash gibt es eine DVD und 2CD von der Aufzeichnung eines Rockpalast-Auftritts vom 1. Dezember 1976 in der Sporthalle in Köln. Viel umfangreicher ist die Box zur Kölner Band BAP. Diese umfasst 4 DVDs und 7 CDs. Zu sehen und zu hören gibt es die Rockpalast Shows mit BAP vom November 1981 in der Hamburger Markthalle, vom August 1982 auf der Lorelei, vom März 1986 in der Essener Grugahalle und von 1996.+++

www.mig-music.de 02.07.2019, 12:04 UhrDas in Hannover ansässige Label MIG veröffentlicht am 30. August zwei weitere Box-Sets aus der Rockpalast Reihe. Von der britischen Rockband Wishbone Ash gibt es eine DVD und 2CD von der Aufzeichnung eines Rockpalast-Auftritts vom 1. Dezember 1976 in der Sporthalle in Köln. Viel umfangreicher ist die Box zur Kölner Band BAP. Diese umfasst 4 DVDs und 7 CDs. Zu sehen und zu hören gibt es die Rockpalast Shows mit BAP vom November 1981 in der Hamburger Markthalle, vom August 1982 auf der Lorelei, vom März 1986 in der Essener Grugahalle und von 1996.+++

Große Nachfrage: TATSG in Hannover hochverlegt



Großes Interesse am Konzert der Reggae/Ska-Punk-Rock-Band Tequila And The Sunrise Gang am 20. September in Hannover. Auf Grund der großen Nachfrage wurde das Konzert der Band vom LUX ins MusikZentrum hochverlegt. Bereits für das LUX gekaufte Karten blieben auch im MusikZentrum gültig, meldet der örtliche Veranstalter Living Concerts.+++

www.livingconcerts.de 28.06.2019, 16:38 UhrGroßes Interesse am Konzert der Reggae/Ska-Punk-Rock-Band Tequila And The Sunrise Gang am 20. September in Hannover. Auf Grund der großen Nachfrage wurde das Konzert der Band vom LUX ins MusikZentrum hochverlegt. Bereits für das LUX gekaufte Karten blieben auch im MusikZentrum gültig, meldet der örtliche Veranstalter Living Concerts.+++

Die Sängerin Astrid North ist tot



Die Berliner Soulsängerin Astrid North ist am vergangenen Dienstag an den Folgen einer schweren Krebserkrankung gestorben. Dies melden in diesen Stunden übereinstimmend zahlreiche Medien und auch auf der offiziellen Facebook-Seite der Künstlerin wird das bestätigt. Astrid North wurden in den 1990er-Jahren mit ihrer Band Cultured Pearls einem großen Publikum deutschlandweit bekannt und hatte über Jahre auch eine besonders enge Verbindung zur hannoverschen Musikszene. Unter der Regie von Jens Krause wurden im Peppermint Park Studio mehrere Alben produziert. Außerdem war sie Sängerin von Soulounge und arbeitete im Zuge von Projekten oder als Gastsängerin mit unzählig vielen Musikerinnen und Musikern in ganz Deutschland zusammen. Zudem verfolgte sie eine Solo-Karriere. Astrid North starb im Alter von nur 46 Jahren.+++

www.facebook.com/astridnorth.music 28.06.2019, 16:10 UhrDie Berliner Soulsängerin Astrid North ist am vergangenen Dienstag an den Folgen einer schweren Krebserkrankung gestorben. Dies melden in diesen Stunden übereinstimmend zahlreiche Medien und auch auf der offiziellen Facebook-Seite der Künstlerin wird das bestätigt. Astrid North wurden in den 1990er-Jahren mit ihrer Band Cultured Pearls einem großen Publikum deutschlandweit bekannt und hatte über Jahre auch eine besonders enge Verbindung zur hannoverschen Musikszene. Unter der Regie von Jens Krause wurden im Peppermint Park Studio mehrere Alben produziert. Außerdem war sie Sängerin von Soulounge und arbeitete im Zuge von Projekten oder als Gastsängerin mit unzählig vielen Musikerinnen und Musikern in ganz Deutschland zusammen. Zudem verfolgte sie eine Solo-Karriere. Astrid North starb im Alter von nur 46 Jahren.+++

Rosy Vista aus Hannover heute mit neuer Single



Die hannoversche Hardrockband Rosy Vista um Andrea Schwarz, Anca Graterol, Marina Hlubek und Angela Mann stellt heute ihre neue Single "Sadistic Lover" vor. Dazu wurde auch ein Video produziert. Der Song stammt aus dem Comeback-Album "Unbelievable", das im Februar erschienen war. Direkt zum Video geht es über den Link unten.+++

www.youtube.com/watch?v=IU-Q61Se9wY 28.06.2019, 14:05 UhrDie hannoversche Hardrockband Rosy Vista um Andrea Schwarz, Anca Graterol, Marina Hlubek und Angela Mann stellt heute ihre neue Single "Sadistic Lover" vor. Dazu wurde auch ein Video produziert. Der Song stammt aus dem Comeback-Album "Unbelievable", das im Februar erschienen war. Direkt zum Video geht es über den Link unten.+++

Rock´n´Roll: Andy Frasco mal wieder in der Stadt