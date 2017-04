Rockszene Nachrichtenblitz

VIP-Tickets für das KISS-Konzert in Dortmund



Für das ausverkaufte KISS-Konzert in Dortmund am 12. Mai versteigert das Charity-Auktionsportal United Charity zwei VIP-Tickets. Der Erlös der Auktion "Ikonen des Rock: KISS in Dortmund von Logen-Plätzen aus live erleben" werde laut United Charity ohne Abzug von Kosten an Kinderlachen e.V. weitergeleitet. Kinderlachen e.V. ist eine Hilfsorganisation für Kinder in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Konzert findet in der Westfalenhalle in Dortmund statt. Die Auktion läuft noch bis zum 1. Mai.+++

Raus aus dem April - Rein in den Mai: Einiges los in Hannover

Die Temperaturen sollen am kommenden Sonntag, den 30.April und am Montag, den 1.Mai in Regionen von 14-16 °C hochschießen, was gegenüber der kalten Tage zuletzt, bemerkenswert erscheint. Die Sonne soll sich gemäß diverser Vorhersagen ebenfalls sehr kontinuierlich zeigen. Lediglich am Abend und nachts soll es kühl bleiben. In Hannover laden viele Clubs zu speziellen Feiern heraus aus dem April, hinein in den Mai. Auch für den 1.-Mai-Feiertag sind viele Veranstaltungen geplant, darunter auch mit zahlreichen Konzerten, wie etwa beim Internationalen 1.-Mai-Fest auf dem Faustgelände und auf der Faustwiese. Zu den auftretenden Hannover-Bands gehört unter anderem das noch relativ frische Psycho-Rock-Rap-Trio Ego Super. In den Artikeln unserer morgigen Wochenendausgabe geben wir euch einen Überblick, was in Hannover am 30.April und 1.Mai passieren soll und stellen euch bei dieser Gelegenheit auch Ego Super vor. Online ist unsere neue Ausgabe nachher, ab kurz nach Mitternacht.+++

Fehlfarben mit "Monarchie und Alltag" -Show im TV / Album neu aufgelegt



Das Debütalbum der Band Fehlfarben -"Monarchie und Alltag"- stammt aus dem Jahr 1980 und gehört zweifelsohne zu den wichtigsten Werken der deutschen Musikgeschichte. In diesem Jahr gehen Fehlfarben mit diesem Album auf eine ausgedehnte Deutschland-Tour und kündigen an, bei diesen Konzerte das komplette Album live zu spielen. Unterdessen wird "Monarchie und Alltag" am 19.Mai in einer remasterten Version neu auf CD und Vinyl aufgelegt. Am kommenden Sonntag, den 30.April strahlt der TV-Sender 3sat um 4.55 Uhr (!) ein Konzert von Fehlfarben auf. Wer sich weder zu den Ultra-Frühaufstehern noch zu den Sehr-Spät-zu-Bett-Gehern zählt, habe die Möglichkeit, im Anschluss den Mitschnitt in der Mediathek des Senders zu streamen, teilt eine Medienagentur mit.+++

Heutiges Blondie-Konzert in Berlin wird gestreamt



Das heutige, kostenlose Blondie-Konzert im SchwuZ in Berlin-Neukölln wird als Live-Stream von arte concert übertragen werden. Der Stream startet um 20 Uhr. Die exklusive Live-Show ist das bislang einzige Deutschlandkonzert der US-amerikanische New-Wave-Band. Ein Album-Review zur kommenden Blondie-Veröffentlichung "Pollinator" lest ihr in der kommenden Woche hier auf Rockszene.de.+++

blink-182 mit neuem Lyric-Video



Aus ihrem kommenden "California-Deluxe"-Album veröffentlicht die US-amerikanische Punkrock-Band blink-182 heute ihren neuen Song "6/8" samt Lyric-Musikvideo. Aus dem neuen Album "California-Deluxe", welches am 19. Mai erscheint, sind mit "Misery", "Parking Lot" und "Can't Get You More Pregnant" bereits einige Songs als Lyric-Videos ins Netz gegangen.+++

Neues Album und neue Single von Fall Out Boy



Fall Out Boy melden sich mit einem Musikvideo zu ihrer neuen Single "Young And Menace" aus ihrem kommenden Album "Mania" zurück. Mit "Mania" erscheint am 15. September das siebte Album der Alternative-Rockband aus Chicago. Das kommende Album ist der Nachfolger des letzten, mit Platin ausgezeichneten Albums "American Beauty/American Psycho", welches 2015 erschienen ist.+++

Die Postpunk aus Hannover legen "Die Introspektion" vor



Die hannoversche Rock und Punk-Band Die Postpunk hat vor wenigen Tagen ein Musikvideo zu ihrem Song "Die Introspektion" veröffentlicht. Die Umsetzung des Clips hat die hannoversche Medienproduktionsfirma "Grünes Zimmer" übernommen, aufgenommen und produziert wurde der Song ursprünglich im Tonstudio des MusikZentrums Hannover.+++

Kraftwerk mit ersten Video aus "3D - Der Katalog"



Über die für Ende Mai terminierte Veröffentlichung von Kraftwerk -"3D - Der Katalog"- und der Open-Air-Show Anfang Juli in Düsseldorf hatten wir vor wenigen Tagen bereits berichtet. Am heutigen Mittwoch haben Kraftwerk eine erste Video-Single-Auskopplung daraus veröffentlicht, die "3D - Der Katalog"-Version ihres Klassikers "Die Roboter". Direkt zum Video geht es über den Link unten...+++

Rock-am-Deister-Festival in Springe gibt erste Bands bekannt



Das Rock-am-Deister-Festival gibt in diesen Tagen die ersten Bands bekannt, die am Samstag, den 29.Juli auf dem Ein-Tages-Open-Air auf dem Festplatz in Springe-Völksen auftreten werden. Aktuell angekündigt sind The Planetoids, Le Fly und Tequila & The Sunrise Gang. Mehr dazu über den Link unten.+++

Die -Toten- Hosen- Konzert in 30 Sekunden ausverkauft



Am 5.Mai veröffentlichen Die Toten Hosen ihr neues Album "Laune der Natur" (Wir berichteten bereits). Am gleichen Tag findet im Kölner Club Gloria ein besonderes Album-Release-Konzert statt. In einem solch kleinen Rahmen tritt die Band im Zuge ihrer regulären Touren nicht auf, weshalb das Konzert laut Angaben einer Medienagentur binnen nur 30 Sekunden ausverkauft war. Um einem Schwarzmarkt-Handel vorzubeugen, hatten die Veranstalter im Vorfeld ausschließlich personifizierte Tickets ausgegeben. Im Sommer treten Die Toten Hosen in Deutschland bei den Festivals Rock am Ring und Rock im Park (4.-6. Juni) auf und spielen ebenfalls beim Open-Air "Rock im Pott" am 26.August in Gelsenkirchen.+++

Bob Dylan heute Abend: Keine Taschen und Rucksäcke zum Konzert



Anlässlich des heutigen Konzerts von Bob Dylan und seiner Band in der Swiss Life Hall in Hannover weist der örtliche Veranstalter Hannover Concerts ausdrücklich darauf hin, dass keine Taschen oder Rucksäcke mit in die Halle genommen werden dürfen. Der Einlass heute Abend soll um 18.30 Uhr beginnen, das Konzert von Bob Dylan um 20.00 Uhr beginnen. Ein Vorprogramm ist nicht angekündigt. Karten sind noch an der Abendkasse erhältlich. Wir planen einen Bericht von der Show, der noch im Laufe der Nacht auf Rockszene.de veröffentlicht werden soll.+++

Chris Rea im Oktober in Hannover



Der britische Musiker Chris Rea hat für den 28. Oktober eine Show im Kuppelsaal in Hannover angekündigt. Diese findet im Rahmen seiner aktuellen Road Songs For Lovers Tour statt. Chris Rea präsentiert sein neues Album und seine Klassiker. Der allgemeine Vorverkauf startet am 28. April um 10.00 Uhr.

Konzert morgen im Rocker fällt aus



Das für den morgigen Mittwoch angekündigte Stagelive-Konzert mit den Bands Red Tape Tendencies und Vitaly im Rocker in der Reuterstraße in Hannover fällt aus. Das teilte der Club soeben mit.

Tori Amos mit neuem Album auch in Deutschland



Am 8. September präsentiert die Sängerin Tori Amos ihr neues Album „Native Invader“. Passend dazu gilt es natürlich auch, das neue Werk live zu präsentieren und so kündigt die US-amerikanische Künstlerin eine Welttournee an. Diese führt sie auch nach Europa und für fünf Shows nach Deutschland. In Norddeutschland wird Tori Amos am 26. September in der Laeiszhalle in Hamburg zu Gast sein. Mehr dazu in der morgigen Ausgabe von Rockszene.de.

Erster neuer Of Mice & Men Song ohne Frontmann Austin Carlile



Die US-Metalcore Band Of Mice & Men präsentiert mit "Unbreakable" den ersten Song nach dem Ausstieg von Frontmann Austin Carlile. Dieser hatte die Band zu Beginn des Jahres aus gesundheitlichen Problemen verlassen müssen. Nun übernimmt Bassist Aaron Pauley den Hauptpart am Mikrofon.

Papa Roach mit fünftem Vorabsong aus kommendem Album "Crooked Teeth"



Die US-Rockband Papa Roach hat für den 19. Mai ihr neues Album "Crooked Teeth" angekündigt. Mit "American Dreams" präsentiert die Band rund um Frontmann Jacoby Shaddix den bereits fünften Vorboten aus ihrem kommenden Werk. Zuvor wurden bereits der Titeltrack sowie die Songs "Help", "Born For Greatness" und "Periscope" veröffentlicht.

Kraftwerk: Albenkatalog und Eröffnungsshow der Tour de France angekündigt



Am 26. Mai werden Kraftwerk unter dem Namen "3-D Der Katalog" eine Sammlung ihrer bisherigen Veröffentlichungen auf den Markt bringen. Diese werden in unterschiedlichen Konfigurationen auf Blu-ray, DVD, Vinyl, CD und als Download erscheinen. "3-D Der Katalog" umfasst die acht klassischen Kraftwerk-Alben in chronologischer Reihenfolge: Autobahn (1974), Radio-Aktivität (1975), Trans Europa Express (1977), Die Mensch-Maschine (1978), Computerwelt (1981), Techno Pop (1986), The Mix (1991) und Tour De France (2003). Am 1. Juli werden Kraftwerk beim "Grand depart" den Start der Tour de France 2017 mit einem Open-Air-Konzert in Düsseldorf eröffnen.

Krawehl mit neuem Video zu „Bielefeld sehen… Und Scherben?“



Die Indie Rock Band Krawehl aus Bielefeld und Herford hat für den 5. Mai ihr selbstbetiteltes Debütalbum angekündigt. Mit „Bielefeld sehen… Und Scherben?“ präsentiert die Band nun einen Vorabsong samt Video. Am 23. Mai werden Krawehl im Rahmen ihrer Tour im Kulturpalast Linden in Hannover Halt machen.

Iggy Pop mit neuem Song zum 70. Geburtstag



Der "Godfahter Of Punk" Iggy Pop feiert heute seinen 70. Geburtstag. Zu diesem Anlass veröffentlicht er den neuen Song "Asshole Blues", der sich - so Iggy Pop gegenüber dem Rolling Stone - an "ein Arschloch richtet, das versucht ihn zu kriegen". Im vergangenen Jahr veröffentlichte Iggy Pop sein Album "Post Pop Depression", das es in die Top 10 der deutschen Albumcharts schaffte.

