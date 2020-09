Rockszene Nachrichtenblitz

Tribe Friday präsentieren vor Hannover-Konzert neue Single



"Loosie" ist der Titel der neuen Single der schwedischen Indie-/Garage-Rock-Band Tribe Friday. Am 23. Oktober soll die neue EP "Waiting For A Sign" auf den Markt kommen. Im Rahmen ihrer pandemie-gerechten Deutschland-Tour spielen Tribe Friday in der kommenden Woche Dienstag, 22. September, in Hannover im Béi Chéz Heinz. Zum Audiostream von "Loosie" geht es über den Link unten. Mehr zum Thema in unserer morgigen Dienstagsausgabe.+++

Hannoveraner Band Tiefblau mit neuem Video-Clip



Die hannoversche Soul-Funk-Band Tiefblau hat ein brandneues Video am Start. Den Clip zu ihrem Song "Du gehst mir auf´s Gemüt" erreicht man direkt über den Link unten.+++

Universal verschiebt Selig-Album auf 2021



Das neue Album der Band Selig -"Myriaden"- wird nicht, wie ursprünglich geplant, am 16. Oktober veröffentlicht, sondern erst im nächsten Jahr erscheinen. Das teilte die Plattenfirma Universal Music heute Nachmittag mit.+++

Konzerterfolge beim gestrigen Entdeckertag in der Region Hannover



Bei bestem Wetter verliefen die gestrigen Konzerte im Rahmen des Entdeckertages der Region Hannover erfolgreich. Mit Hygie-Konzept und Abstandsregeln waren unter anderem die Konzerte im Hofgarten des Béi Chéz Heinz (mit u.a. Kyles Tolone, Fat Belly) und auf dem Hof des MusikZentrums Hannover (u.a. Sobi, Passepartout) ausverkauft und die Stimmung entspannt-prächtig. Auch auf dem Hof der Glocksee fand ein gut besuchtes Open-Air statt, bei dem unter anderem High Fidelity und Noam Bar auftraten.+++

Driven By Clockwork Video nun online



Wie am Mittwoch bereits im Nachrichtenblitz angekündigt, hat die hannoversche Band Driven By Clockwork heute ein Video zu ihrem Song „One by One“ veröffentlicht. Gestaltet hat den Clip die Künstlerin Kristina Michalski. „One by One“ ist der zweite von drei Demo-Songs, die die Band in ihren Wohnungen, Häusern und Proberäumen in Eigenregie aufgenommen und gemixt haben.

John Diva & The Rockets Of Love bringen Song heraus



Die Hard-Rockband John Diva & The Rockets Of Love hat heute ihren Song „Bling Bling Marilyn“ samt Video veröffentlicht. Dieser ist Teil ihres zweiten Studioalbums „American Amadeus“, das am 15. Januar auf den Markt kommen soll. Eine Tour im März und April 2021 ist auch geplant. +++

Disturbed covern Sting



Die US-amerikanische Metal-Band Disturbed hat heute eine Coverversion des Sting Klassikers „If I Ever Lose My Faith In You" veröffentlicht. Wie sie auf die Idee kamen erklärt die Band wie folgt: „Wir lieben diesen Song seit vielen Jahren und obwohl er 1993 veröffentlicht wurde, scheint er seltsam gut in die heutige Zeit zu passen. In dem Song geht es darum, seinen Glauben zu verlieren, was sich zunächst pessimistisch anhören mag, doch es geht um die Wichtigkeit und Kraft persönlicher Beziehungen, wie sie dich retten und dir Trost in einer verwirrenden Welt spenden können.“ Zum Song gibt es auch ein Musikvideo, bei dem Matt Mahurin Regie führte.

Madsen veröffentlichen weitere Single



Die Indie-Rockband Madsen hat heute mit „Behalte deine Meinung“ die zweite Single aus ihrem kommenden Album „Na gut dann nicht“ veröffentlicht. Im Song und dem dazugehörige Video „sprechen sich Madsen klar gehen Deutschtümelei, Verschwörungsschwurbler und Alltagsrassisten aus“, heißt es in der offiziellen Pressemitteilung. +++

Strangriede Stage plant im Oktober einige Metal-Konzerte



Unter Vorbehalt möglicher Verschärfung der Corona-Maßnahmen hat die Strangriede Stage in Hannovers Nordsstadt für Oktober ein Live-Programm zusammengestellt. Man rechnet damit, aktuell bis zu 40 Sitzplätze anbieten zu können. Die Konzerte kosten Eintritt, der sich im Bereich von 10-15 Euro bewegt. Einige Termine werden von dem Metal-Label Kernkraftritter Records präsentiert, entsprechend sollen im Oktober im Schwerpunkt Metal-Bands der Subgenres Thrash-Metal, Death-Metal und Deathgrind-Metal auftreten. Aber es soll auch Pop und Cover-Rock-Konzerte geben.+++

Drittes Live-Video von Flying Colors



Die Rock-und Progressive-Rock-Supergroup Flying Colors haben heute mit einer Live-Version von "More" ihren dritten Song aus dem am 18. September zur Veröffentlichung vorgesehenen Album "Third Stage: Live In London" veröffentlicht. Direkt zum Clip geht es über den Link unten.+++

Bruce Springsteen noch im Oktober mit neuem E-Street-Band-Rockalbum



Das kommt für einige vielleicht überraschend: Bruce Springsteen kündigt noch für diesen Herbst eines neues Album an, das er zusammen mit der legendären E-Street-Band aufgenommen hat. "Letter To You" soll am am 23. Oktober über Sony Music in den Handel kommen, neun ganz neue Songs und drei bislang unveröffentlichte Tracks aus den Siebzigern enthalten. Mehr dazu in unserer morgigen Freitagsausgabe.+++

Driven By Clockwork kündigen erstes offizielles Musikvideo an



Die hannoversche Band Driven By Clockwork will am kommenden Freitag ihren Song "One By One" veröffentlichen und parallel dazu ihr erstes offizielles Musikvideo. Einen Teaser dazu gibt es auf den Social-Media-Seiten der Band.+++

Marillion-Keyboarder Mark Kelly bringt neuen Song heraus



Der Marillion- Keyboarder Mark Kelly hat vor kurzem den Song „Amelia“ veröffentlicht. Er ist die erste Single seiner neuen Band Marathon. Mit ihr möchte er am 27. November das Debütalbum „Mark Kelly's Marathon“ auf den Markt bringen. +++

Beastie Boys kündigen Best-Of Album an



Die US-amerikanische Hip-Hop-Band Beastie Boys hat für den 23. Oktober ein Best-Of Album angekündigt. Es soll schlicht und einfach „Beastie Boys Music“ und insgesamt 20 Songs umfassen. Veröffentlicht wird es als CD-Version, auf Vinyl und auch digital. +++

Rockbüro Wolfenbüttel veranstaltet Homerecording Workshop



Das Rockbüro Wolfenbüttel hat gerade einen Homerecording Workshop für Anfänger bekanntgegeben. Dieser soll am 10. und 11. Oktober 2020 im Medienzentrum des Bildungszentrums (BIZ) in Wolfenbüttel stattfinden. Im Workshop werden unterschiedliche Aspekte des Homerecordings beleuchtet. Unter anderem wird geklärt, welche Es die Vor- und Nachteile der verschiedenen Systeme (Harddiscrecorder, PC, Mac) es gibt, welche DAW Software am besten ist und wie hoch die Anschaffungskosten für ein Homestudio sind. Weitere Informationen und wie man sich zum Workshop anmelden kann, kann man über die Webseite des Rockbüros erfahren. +++

North Alone mit internationaler Unterstützung



Der Osnabrücker Folk-Rock und Folk-Punk-Musiker North Alone, auch von hannoverschen Bühnen bestens bekannt, hat vor wenigen Tagen ein Video zum Song "Quarantaine XL" veröffentlicht. Bei diesem Song wird er ausnahmsweise nicht von seiner angestammten Band begleitet, sondern hat sich online mit Musikern der US-Bands Bracket und Masked Intruder, den Donots und Kye Smith zusammengetan und den Track eingespielt. Alle Protagonisten sind auch im Video zu sehen. Für den Sound sorgte Matthias "Matze" Lohmöller im DocMaKlang Studio in Osnabrück. Zum Clip geht es über den Link unten.+++

Metallica zum neunten Mal an der Spitze



Die US-amerikanische Band Metallica hat es mit „S&M 2“ an die Spitze der deutschen Charts geschafft. Das zweite Live-Album mit dem San Francisco Symphony Orchestra ist bereits die neunte Nummer 1 der der Band. Vorher konnten sie bereits die Studioalben „Metallica" („Black Album", 1991), „Load" (1996), „ReLoad" (1997), „St. Anger" (2003), „Death Magnetic" (2008) und „Hardwired ... To Self-Destruct" (2016) sowie den Sampler „Garage Inc." (1998)auf der Pole Position positionieren. +++

Living Concerts verschiebt einige Konzerte



Der Veranstalter Living Concerts hat gerade die Verschiebung einiger Konzerte bekanntgegeben, die ursprünglich für den Herbst geplant waren. Das für den 19.09.2020 geplante Konzert von Beyond Obsession im LUX wurde auf den 25.09.2021 verschoben. Versengold treten statt am 11.11. 2020 nun am 21.10. 2021 im LUX auf. Das Konzert von Die Happy findet nun nicht mehr am 14. 11. 2020 sondern am 29.10.2021 im MusikZentrum statt. Ohrenfeindt werden auch dort erst am 11.12. 2021 auftreten. Und TOYTOY sind erst am 22.10.2021 im LUX zu Gast. +++

The Outlaws - Live At Rockpalast - Erstmals auf CD und DVD



Am 29. August 1981 spielte die US-amerikanische Rockband The Outlaws zum ersten Mal in Deutschland. Ihr Auftritt über dem Lorelei-Felsen wurde damals vom Team des „Rockpalasts“ begleitet. Die dabei entstandenen Aufnahmen sollen am 25. September nun erstmals auf DVD und CD veröffentlicht werden. +++

The Rolling Stones veröffentlichen Neuauflage von „Goats Head Soup“