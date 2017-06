Rockszene Nachrichtenblitz

Fury In The Slaughterhouse im November akustisch im Kuppelsaal



Nachdem Fury In The Slaughterhouse im März anlässlich ihres 30-jährigen Bandbestehens bereits drei ausverkaufte Shows in der Tui-Arena in Hannover gespielt hatten, treten sie am 1.November dieses Jahres nochmals in ihrer Heimatstadt auf. Im Rahmen ihrer "Little Big World"-Herbsttournee gibt die Band dann ein Akustik-Konzert im Kuppelsaal. Der Kartenvorverkauf startet am morgigen Mittwoch, den 14.Juni. Die Ticketpreise bewegen sich, laut Veranstalter Hannover Concerts im Bereich zwischen 48 Euro und 69 Euro inklusive Vorverkaufssgebühren. Das Akustik-Album "Little Big World" soll am 1.September in den Handel kommen.+++

www.hannover-concerts.de 13.06.2017, 15:31 UhrNachdem Fury In The Slaughterhouse im März anlässlich ihres 30-jährigen Bandbestehens bereits drei ausverkaufte Shows in der Tui-Arena in Hannover gespielt hatten, treten sie am 1.November dieses Jahres nochmals in ihrer Heimatstadt auf. Im Rahmen ihrer "Little Big World"-Herbsttournee gibt die Band dann ein Akustik-Konzert im Kuppelsaal. Der Kartenvorverkauf startet am morgigen Mittwoch, den 14.Juni. Die Ticketpreise bewegen sich, laut Veranstalter Hannover Concerts im Bereich zwischen 48 Euro und 69 Euro inklusive Vorverkaufssgebühren. Das Akustik-Album "Little Big World" soll am 1.September in den Handel kommen.+++

Triggerfinger stellen neue Single vor und kündigen Herbst-Tour an



Die Rockband Triggerfinger, vor zwei Jahren in Hannover einer der Headliner des Fährmannsfestes hat am vergangenen Donnerstag im Rahmen einer belgischen TV-Sendung ihren neuen Song "Flesh Tight" vorgestellt, bereits vor zwei Wochen wurde ein Musikvideo dazu vorgestellt. Für den Herbst kündigen Triggerfinger eine ausgedehnte Europa-Tournee an. Für Deutschland sind allein zehn Konzerte angesetzt, darunter am 25.Oktober in Berlin, am 16.November in Münster und am 17.November in Hamburg. Am 25.August soll das neue Triggerfinger-Album "Colossus" auf den Markt kommen, die erste Veröffentlichung der Band über das Label Mascot Label Group.+++

www.triggerfinger.net 12.06.2017, 15:54 UhrDie Rockband Triggerfinger, vor zwei Jahren in Hannover einer der Headliner des Fährmannsfestes hat am vergangenen Donnerstag im Rahmen einer belgischen TV-Sendung ihren neuen Song "Flesh Tight" vorgestellt, bereits vor zwei Wochen wurde ein Musikvideo dazu vorgestellt. Für den Herbst kündigen Triggerfinger eine ausgedehnte Europa-Tournee an. Für Deutschland sind allein zehn Konzerte angesetzt, darunter am 25.Oktober in Berlin, am 16.November in Münster und am 17.November in Hamburg. Am 25.August soll das neue Triggerfinger-Album "Colossus" auf den Markt kommen, die erste Veröffentlichung der Band über das Label Mascot Label Group.+++

Steven Wilson zusammen mit Sophie Hunger



In kleinen Schritten gewährt der britische Progressive-Rock-Musiker Steven Wilson in diesen Tagen und Woche Einblicke in sein im August erscheinendes neues Studioalbum "To The Bone". Am gestrigen Sonntag hat Wilson ein Video zu seinem neuen Track "Song Of I" veröffentlicht. Dort singt er im Duett mit der populären Schweizer Künstlerin Sophie Hunger. Vor einigen Wochen hatte er bereits "Pariah" vorgestellt, das in Zusammenarbeit mit Ninet Tayeb entstanden ist.+++

www.facebook.com/StevenWilsonHQ 12.06.2017, 11:20 UhrIn kleinen Schritten gewährt der britische Progressive-Rock-Musiker Steven Wilson in diesen Tagen und Woche Einblicke in sein im August erscheinendes neues Studioalbum "To The Bone". Am gestrigen Sonntag hat Wilson ein Video zu seinem neuen Track "Song Of I" veröffentlicht. Dort singt er im Duett mit der populären Schweizer Künstlerin Sophie Hunger. Vor einigen Wochen hatte er bereits "Pariah" vorgestellt, das in Zusammenarbeit mit Ninet Tayeb entstanden ist.+++

Béi Chéz Heinz stellt Alternativkonzept vor



Am gestrigen Donnerstag stellte das Team des Béi Chéz Heinz um unter anderem Jürgen Grambeck, Christian Sölter und Stefan Hennigsen bei einer öffentlichen, gut besuchten Informationsveranstaltung ein alternatives Nutzungskonzept für die Zukunft vor, das den Erhalt des bisherigen Standorts des Clubs in der Liepmannstraße sicherstellen könnte. Das Konzept des Béi Chéz Heinz sieht vor, einen Teil des alten Fössebades umzubauen und neu zu nutzen. Dort könnten etwa Musikübungsräume entstehen.So würde der Club bleiben können. Unabhängig davon könne die Stadt auf dem Gelände nebenan einen Neubau mit einem neuen Hallenbad errichten. Weitere Informationen findet ihr in einem ausführlichen Artikel in unserer morgigen Wochenendausgabe ab Mitternacht.+++

www.beichezheinz.de 09.06.2017, 15:56 UhrAm gestrigen Donnerstag stellte das Team des Béi Chéz Heinz um unter anderem Jürgen Grambeck, Christian Sölter und Stefan Hennigsen bei einer öffentlichen, gut besuchten Informationsveranstaltung ein alternatives Nutzungskonzept für die Zukunft vor, das den Erhalt des bisherigen Standorts des Clubs in der Liepmannstraße sicherstellen könnte. Das Konzept des Béi Chéz Heinz sieht vor, einen Teil des alten Fössebades umzubauen und neu zu nutzen. Dort könnten etwa Musikübungsräume entstehen.So würde der Club bleiben können. Unabhängig davon könne die Stadt auf dem Gelände nebenan einen Neubau mit einem neuen Hallenbad errichten. Weitere Informationen findet ihr in einem ausführlichen Artikel in unserer morgigen Wochenendausgabe ab Mitternacht.+++

Fährmannsfest legt mit weiteren Bands nach



Das Fährmannsfest (4.-6.August in Hannover) gibt heute weitere Bands für die Kultur-und für die Musikbühne bekannt: Aus Hannover sind Salford und Meta neu bestätigt, aus Hamburg die Band Brett. Festivaltickets sind weiterhin im Vorverkauf erhältlich.+++

www.faehrmannsfest.de 09.06.2017, 15:30 UhrDas Fährmannsfest (4.-6.August in Hannover) gibt heute weitere Bands für die Kultur-und für die Musikbühne bekannt: Aus Hannover sind Salford und Meta neu bestätigt, aus Hamburg die Band Brett. Festivaltickets sind weiterhin im Vorverkauf erhältlich.+++

Jonah kündigen Debüt an und kommen wieder nach Hannover



Die Pop-Band Jonah um Sänger Angelo Mamomme und Gitarrist Christian Steenken wird im Rahmen ihrer kommenden Deutschlandtour auch wieder in Hannover auftreten. Für den 11.September ist eine Show im LUX am Schwarzen Bären geplant. Dann soll auch das Debütalbum der Band -"Wicked Fever"- vorliegen, aus dem am 16.Juni zunächst der Titeltrack als Single ausgekoppelt werden soll. Bei ihrem letzten Hannover-Konzert im Mai 2016 im Mephisto auf dem Faustgelände sprachen Jonah im Rockszene.de-Interview vor der Show bereits über die Hintergründe und die Pläne im Zusammenhang mit dem Album-Debüt. Die Band hatte mit ihrem Song "All We Are", der durch eine Kampagne eines Telekommunikationsdienstleisters große Bekanntheit erlangte, einen ebensolchen Erfolg verbuchen können. Zudem veröffentlichten Jonah einige Single Videos. Bei ihrem letzten Hannover-Besuch fanden -trotz frühsommerlicher Temperaturen- rund 120-150 Besucher den Weg zum Konzert ins Mephisto. Tickets für die Show am 11.September im LUX sind im Vorverkauf erhältlich.+++

www.sunday-entertainment.de/jonah 08.06.2017, 18:11 UhrDie Pop-Band Jonah um Sänger Angelo Mamomme und Gitarrist Christian Steenken wird im Rahmen ihrer kommenden Deutschlandtour auch wieder in Hannover auftreten. Für den 11.September ist eine Show im LUX am Schwarzen Bären geplant. Dann soll auch das Debütalbum der Band -"Wicked Fever"- vorliegen, aus dem am 16.Juni zunächst der Titeltrack als Single ausgekoppelt werden soll. Bei ihrem letzten Hannover-Konzert im Mai 2016 im Mephisto auf dem Faustgelände sprachen Jonah im Rockszene.de-Interview vor der Show bereits über die Hintergründe und die Pläne im Zusammenhang mit dem Album-Debüt. Die Band hatte mit ihrem Song "All We Are", der durch eine Kampagne eines Telekommunikationsdienstleisters große Bekanntheit erlangte, einen ebensolchen Erfolg verbuchen können. Zudem veröffentlichten Jonah einige Single Videos. Bei ihrem letzten Hannover-Besuch fanden -trotz frühsommerlicher Temperaturen- rund 120-150 Besucher den Weg zum Konzert ins Mephisto. Tickets für die Show am 11.September im LUX sind im Vorverkauf erhältlich.+++

Kinder-und Kulturfest im Rahmen des Fährmannsfestes findet statt



Die Finanzierung des diesjährigen Kinder-und Kulturfestes im Rahmen des Fährmannsfestes ist sichergestellt. Somit kann -mit Unterstützung der Stadt Hannover- dieser wichtige Teil des Fährmannsfestes am 5.und 6.August in gewohnter Weise auf der Faustwiese stattfinden. Das teilten die Organisatoren heute in einer Presseinformation und via social media mit. Bereits in der heutigen Rockszene.de-Ausgabe hatten wir mit dem Poetry Slam und dem Auftritt von Prada Meinhoff auf der Fährmannsfest-Kulturbühne die ersten Punkte des nun im Aufbau befindlichen Programms auf der Faustwiese vermeldet. Das Programm auf der Fährmannsfest-Musikbühne auf dem Gelände am gegenüber liegenden Ufer der Ihme ist nahezu komplett. Mehr zum Thema in der morgigen Rockszene.de-Ausgabe.+++

www.faehrmannsfest.de 08.06.2017, 18:02 UhrDie Finanzierung des diesjährigen Kinder-und Kulturfestes im Rahmen des Fährmannsfestes ist sichergestellt. Somit kann -mit Unterstützung der Stadt Hannover- dieser wichtige Teil des Fährmannsfestes am 5.und 6.August in gewohnter Weise auf der Faustwiese stattfinden. Das teilten die Organisatoren heute in einer Presseinformation und via social media mit. Bereits in der heutigen Rockszene.de-Ausgabe hatten wir mit dem Poetry Slam und dem Auftritt von Prada Meinhoff auf der Fährmannsfest-Kulturbühne die ersten Punkte des nun im Aufbau befindlichen Programms auf der Faustwiese vermeldet. Das Programm auf der Fährmannsfest-Musikbühne auf dem Gelände am gegenüber liegenden Ufer der Ihme ist nahezu komplett. Mehr zum Thema in der morgigen Rockszene.de-Ausgabe.+++

Heute Informationsabend im Béi Chéz Heinz zur Zukunft



In gut einer Stunde, um 19 Uhr, beginnt im Béi Chéz Heinz in der Liepmannstraße ein Informationsabend zur Zukunft des in der hannoverschen Alternativ-Szene sehr populären Clubs. Die Macher haben angekündigt, ein alternatives Konzept vorzulegen, dass den Erhalt des Béi Chéz Heinz am bisherigen Standort sicherstellen kann. Im Rahmen der heutigen Veranstaltung, zu der viele aus der hannoverschen Musikszene, sowie treue Besucher des Clubs ihr Erscheinen zugesagt haben, soll auch die ganze Thematik zur Zukunft des Clubs diskutiert werden. Der Eintritt ist kostenlos.+++

www.beichezheinz.de 08.06.2017, 17:57 UhrIn gut einer Stunde, um 19 Uhr, beginnt im Béi Chéz Heinz in der Liepmannstraße ein Informationsabend zur Zukunft des in der hannoverschen Alternativ-Szene sehr populären Clubs. Die Macher haben angekündigt, ein alternatives Konzept vorzulegen, dass den Erhalt des Béi Chéz Heinz am bisherigen Standort sicherstellen kann. Im Rahmen der heutigen Veranstaltung, zu der viele aus der hannoverschen Musikszene, sowie treue Besucher des Clubs ihr Erscheinen zugesagt haben, soll auch die ganze Thematik zur Zukunft des Clubs diskutiert werden. Der Eintritt ist kostenlos.+++

Akustik-Live-DVD und Blu-ray von den Simple Minds



"Acoustic In Concert" wird der Titel einer DVD/Blu-ray/DVD+CD-Veröffentlichtung der New Wave / Pop-Band Simple Minds sein. Es handelt sich dabei um Material einer Akustik-Show, die die Simple Minds im November 2016 in London für die BBC 2 Reihe "In Concert" spielten. DVD, Blu-ray und das DVD/CD-Set sollen am Freitag, den 16.Juni über eagle rock entertainment in den Handel kommen.+++

www.simpleminds.com 07.06.2017, 17:53 Uhr"Acoustic In Concert" wird der Titel einer DVD/Blu-ray/DVD+CD-Veröffentlichtung der New Wave / Pop-Band Simple Minds sein. Es handelt sich dabei um Material einer Akustik-Show, die die Simple Minds im November 2016 in London für die BBC 2 Reihe "In Concert" spielten. DVD, Blu-ray und das DVD/CD-Set sollen am Freitag, den 16.Juni über eagle rock entertainment in den Handel kommen.+++

LAG Rock sucht junge Bands für Indoor-Festival im September



Die LAG Rock sucht fünf junge Bands aus Niedersachsen, die am 9.September bei einem Indoor-Festival im MusikZentrum in Hannover auftreten wollen. Bedingung: Das Höchstalter der Musikerinnen/Musiker muss bei 18 Jahren liegen. Alle Bands sollen im Vorfeld die Gelegenheit haben, an kostenlosen Coachings und Workshops teilnehmen zu können, ferner wollen die Veranstalter die Shows audiovisuell mitschneiden, so dass die Bands im Anschluss an ihren Gig eine Datei mit einem Live-Video bekommen. Bewerbungen für dieses Konzert (Bandinfo, Foto, Technical Rider) können an Mireya Weißer von der LAG Rock gesendet werden: weisser (ät) lagrock.de.+++

www.facebook.com/LAGRockNds 07.06.2017, 17:48 UhrDie LAG Rock sucht fünf junge Bands aus Niedersachsen, die am 9.September bei einem Indoor-Festival im MusikZentrum in Hannover auftreten wollen. Bedingung: Das Höchstalter der Musikerinnen/Musiker muss bei 18 Jahren liegen. Alle Bands sollen im Vorfeld die Gelegenheit haben, an kostenlosen Coachings und Workshops teilnehmen zu können, ferner wollen die Veranstalter die Shows audiovisuell mitschneiden, so dass die Bands im Anschluss an ihren Gig eine Datei mit einem Live-Video bekommen. Bewerbungen für dieses Konzert (Bandinfo, Foto, Technical Rider) können an Mireya Weißer von der LAG Rock gesendet werden: weisser (ät) lagrock.de.+++

Noch Restkarten für The Rolling Stones in München



Die drei Deutschlandkonzerte der britischen Rockband The Rolling Stones in diesem Jahr in Hamburg, München und Düsseldorf sind so gut wie ausverkauft. Dies war schon vor einiger Zeit bekannt gegeben worden. Für die Show am 12.September im Münchner Olympiastadion sind jedoch noch einige Restkarten über eventim.de zu bekommen (Stand 7.6.17, 17.42 Uhr). Es handelt sich dabei um Rang-Sitzplätze. Mehr über den Link unten.+++

www.eventim.de 07.06.2017, 17:43 UhrDie drei Deutschlandkonzerte der britischen Rockband The Rolling Stones in diesem Jahr in Hamburg, München und Düsseldorf sind so gut wie ausverkauft. Dies war schon vor einiger Zeit bekannt gegeben worden. Für die Show am 12.September im Münchner Olympiastadion sind jedoch noch einige Restkarten über eventim.de zu bekommen (Stand 7.6.17, 17.42 Uhr). Es handelt sich dabei um Rang-Sitzplätze. Mehr über den Link unten.+++

Four Year Strong auf Tour in Deutschland



Die US-amerikanische Pop-Punk-Band Four Year Strong kommt im Juni im Rahmen ihrer Tour zum zehn-jährigen Bestehen ihres dritten Albums "Rise Or Die Trying" nach Deutschland. Die Band aus Worcester, Massachusetts, vollendete jüngst den ersten Teil der Anniversary-Tour in Form einer ausverkauften US-Tour. Nun setzen Four Year Strong ihre Tournee in Europa fort. In Norddeutschland spielen die fünf Pop-Punker gemeinsam mit der Band Trash Boat am 20. Juni im Tower in Bremen und am 22. Juni in der Kleinen Freiheit in Osnabrück, bevor es anschließend Richtung Südamerika geht.

www.fouryearstrongmusic.com 06.06.2017, 16:41 UhrDie US-amerikanische Pop-Punk-Band Four Year Strong kommt im Juni im Rahmen ihrer Tour zum zehn-jährigen Bestehen ihres dritten Albums "Rise Or Die Trying" nach Deutschland. Die Band aus Worcester, Massachusetts, vollendete jüngst den ersten Teil der Anniversary-Tour in Form einer ausverkauften US-Tour. Nun setzen Four Year Strong ihre Tournee in Europa fort. In Norddeutschland spielen die fünf Pop-Punker gemeinsam mit der Band Trash Boat am 20. Juni im Tower in Bremen und am 22. Juni in der Kleinen Freiheit in Osnabrück, bevor es anschließend Richtung Südamerika geht.

Terry Hoax supporten Fury in Hameln



Die hannoversche Rockband Terry Hoax wird am 16.September als support von Fury In The Slaughterhouse im Weserbergland Stadion in Hameln auftreten. Für den 8.September ist die Veröffentlichung des neuen Terry-Hoax-Albums "Thrill" angekündigt.+++

www.terryhoax.de 06.06.2017, 14:41 UhrDie hannoversche Rockband Terry Hoax wird am 16.September als support von Fury In The Slaughterhouse im Weserbergland Stadion in Hameln auftreten. Für den 8.September ist die Veröffentlichung des neuen Terry-Hoax-Albums "Thrill" angekündigt.+++

Gogol Bordello im Sommer mit "Seekers And Finders"



Die multinationale Gypsy-Punk-Band Gogol Bordello hat für den 25.August die Veröffentlichung ihres neuen Albums "Seekers And Finders" angekündigt. Bereits zu hören und mittels Lyric-Video zu sehen ist der neue Song "Saboteur Blues". Im Sommer werden Gogol Bordello einige Festivals spielen, darunter in Deutschland am letzten Juni-Wochenende auch das Hurricane in Scheeßel und das Southside in Neuhausen ob Eck.+++

www.gogolbordello.com 06.06.2017, 14:30 UhrDie multinationale Gypsy-Punk-Band Gogol Bordello hat für den 25.August die Veröffentlichung ihres neuen Albums "Seekers And Finders" angekündigt. Bereits zu hören und mittels Lyric-Video zu sehen ist der neue Song "Saboteur Blues". Im Sommer werden Gogol Bordello einige Festivals spielen, darunter in Deutschland am letzten Juni-Wochenende auch das Hurricane in Scheeßel und das Southside in Neuhausen ob Eck.+++

Kraftwerk charten mit "3D Katalog" auf Platz 4



Die Düsseldorfer Elektronik-Band Kraftwerk ist mit ihrem jüngst erschienenen "3D Katalog" auf Platz 4 der deutschen Albumcharts eingestiegen. Dieser Katalog besteht aus mehreren Kraftwerk-Alben. Am 1.Juli werden Kraftwerk im Rahmen des Starts der diesjährigen Tour de France ein Open-Konzert in ihrer Heimatstadt spielen. Die Show ist bereits ausverkauft.+++

www.kraftwerk.com 06.06.2017, 14:25 UhrDie Düsseldorfer Elektronik-Band Kraftwerk ist mit ihrem jüngst erschienenen "3D Katalog" auf Platz 4 der deutschen Albumcharts eingestiegen. Dieser Katalog besteht aus mehreren Kraftwerk-Alben. Am 1.Juli werden Kraftwerk im Rahmen des Starts der diesjährigen Tour de France ein Open-Konzert in ihrer Heimatstadt spielen. Die Show ist bereits ausverkauft.+++

Liam Gallagher auf Solo-Tour mit neuen Songs



Als Sänger der Brit-Rock-Pop-Band Oasis wurde Liam Gallagher einst berühmt. Derzeit befindet er sich auf Solo-Tour. Der Start der in Großbritannien unter dem Titel "Underplay" laufenden und komplett ausverkauften Konzertreise erfolgte vergangenen Dienstag in Manchester. Die Erlöse aus dieser Show spendete Gallagher dem We Love Manchester Emergency Fund für die Opfer der Anschläge vom 22. Mai. Gleichzeitig kündigte er den Titel seiner ersten Solo-Single an: "Wall Of Glass". Das erste Album von Liam Gallagher soll den Titel "As You Were" tragen und demnächst erscheinen.+++

www.facebook.com/LiamGallagherOfficial 02.06.2017, 14:45 UhrAls Sänger der Brit-Rock-Pop-Band Oasis wurde Liam Gallagher einst berühmt. Derzeit befindet er sich auf Solo-Tour. Der Start der in Großbritannien unter dem Titel "Underplay" laufenden und komplett ausverkauften Konzertreise erfolgte vergangenen Dienstag in Manchester. Die Erlöse aus dieser Show spendete Gallagher dem We Love Manchester Emergency Fund für die Opfer der Anschläge vom 22. Mai. Gleichzeitig kündigte er den Titel seiner ersten Solo-Single an: "Wall Of Glass". Das erste Album von Liam Gallagher soll den Titel "As You Were" tragen und demnächst erscheinen.+++

Broilers mit einer weiteren Tournee im Spätherbst



Das Interesse an Konzerten der Punk-Rock-Band Broilers ist augenscheinlich ungebrochen groß. Die Düsseldorfer Band ist gefühlt ununterbrochen auf Tournee. Für diesen Sommer standen ursprünglich Festival-Shows wie Rock am Ring, Rock im Park, Vainstream oder Open-Flair im Konzertkalender, auch eigene Broilers Open-Airs in Berlin und Dresden waren angesetzt, das scheint aber für die zahlreichen Fans der Band immer noch nicht genug. Nun haben die Verantwortlichen für den Spätherbst eine weitere Deutschland-Tour gebucht. Diese startet am 23.November in Wetzlar und endet mit dem Jahresabschlusskonzert am 29.Dezember in München. Insgesamt elf Shows werden die Broilers in diesem Zeitraum spielen.+++

www.broilers.de 02.06.2017, 13:43 UhrDas Interesse an Konzerten der Punk-Rock-Band Broilers ist augenscheinlich ungebrochen groß. Die Düsseldorfer Band ist gefühlt ununterbrochen auf Tournee. Für diesen Sommer standen ursprünglich Festival-Shows wie Rock am Ring, Rock im Park, Vainstream oder Open-Flair im Konzertkalender, auch eigene Broilers Open-Airs in Berlin und Dresden waren angesetzt, das scheint aber für die zahlreichen Fans der Band immer noch nicht genug. Nun haben die Verantwortlichen für den Spätherbst eine weitere Deutschland-Tour gebucht. Diese startet am 23.November in Wetzlar und endet mit dem Jahresabschlusskonzert am 29.Dezember in München. Insgesamt elf Shows werden die Broilers in diesem Zeitraum spielen.+++

Northlane mit Musikvideo zu „Solar“



Die australische Metalcore-/Hardcore-Punkband Northlane hat ein Musikvideo zu ihrer Single „Solar“ aus ihrem vierten Album „Mesmer“ veröffentlicht. „Mesmer“ ist am 24. März ohne Vorankündigung und Promotion erschienen. „Solar“ wird als groove-geladene, mehrschichtige Prog-Reise beschrieben, die das Gesangstalent von Marcus Bridge demonstriert. Regie beim Video führte Jason Eshraghian, den eine langjährige Zusammenarbeit mit der Band verbindet. Im Rahmen ihrer Tournee rund um den Globus, statten Northlane auch einigen Städten in Deutschland einen Besuch ab. Am 21. Juni spielt die Band aus Sydney im Tower in Bremen, am 24. Juni auf dem With Full Force Festival in Gräfenhainichen und am 1. Juli auf dem Vainstream Festival in Münster.+++

www.youtube.com/watch?v=ifh9nWGYyNk 02.06.2017, 12:11 UhrDie australische Metalcore-/Hardcore-Punkband Northlane hat ein Musikvideo zu ihrer Single „Solar“ aus ihrem vierten Album „Mesmer“ veröffentlicht. „Mesmer“ ist am 24. März ohne Vorankündigung und Promotion erschienen. „Solar“ wird als groove-geladene, mehrschichtige Prog-Reise beschrieben, die das Gesangstalent von Marcus Bridge demonstriert. Regie beim Video führte Jason Eshraghian, den eine langjährige Zusammenarbeit mit der Band verbindet. Im Rahmen ihrer Tournee rund um den Globus, statten Northlane auch einigen Städten in Deutschland einen Besuch ab. Am 21. Juni spielt die Band aus Sydney im Tower in Bremen, am 24. Juni auf dem With Full Force Festival in Gräfenhainichen und am 1. Juli auf dem Vainstream Festival in Münster.+++

Foo Fighters legen kurzfristig neuen Song und Video vor



Es dürfte für viele eine Überraschung sein: Die Foo Fighters haben heute einen neuen Song nebst Musikvideo veröffentlicht. Der Titel ist "Run". Passend dazu ist unter der Regie von Sänger und Frontmann Dave Grohl ein Zeitreise-Video entstanden, dass laut einer offiziellen Medienmitteilung als "abgefahren" bezeichnet wird und heute auf der Plattform Vevo Premiere hat "Run" ist die erste neue Foo Fighters-Song-Veröffentlichung seit der „Saint Cecilia EP“ aus dem Jahr 2015. Im Sommer spielt die Band einige Festival-Shows in Europa, in Deutschland werden die Foo Fighters am 10.September beim Lollapalooza-Festival in Berlin auftreten.+++

www.foofighters.com 01.06.2017, 14:39 UhrEs dürfte für viele eine Überraschung sein: Die Foo Fighters haben heute einen neuen Song nebst Musikvideo veröffentlicht. Der Titel ist "Run". Passend dazu ist unter der Regie von Sänger und Frontmann Dave Grohl ein Zeitreise-Video entstanden, dass laut einer offiziellen Medienmitteilung als "abgefahren" bezeichnet wird und heute auf der Plattform Vevo Premiere hat "Run" ist die erste neue Foo Fighters-Song-Veröffentlichung seit der „Saint Cecilia EP“ aus dem Jahr 2015. Im Sommer spielt die Band einige Festival-Shows in Europa, in Deutschland werden die Foo Fighters am 10.September beim Lollapalooza-Festival in Berlin auftreten.+++

Wieder da: Hot Water Music