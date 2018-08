Rockszene Nachrichtenblitz

Wacken Open Air 2019 bereits ausverkauft



Das Wacken Open Air ist in seiner Ausgabe 2019 bereits jetzt restlos ausverkauft. Binnen vier Tagen wurden 75.000 Tickets im Vorverkauf abgesetzt. Erste Bands stehen bereits fest. Vom 1.-3.August 2019 werden in Wacken unter anderem Parkway Drive, Sabaton, Powerwolf und Rose Tattoo erwartet.+++

Konzert von Gentleman auf 2019 verschoben



Die Herbsttournee des Reggae-Sängers Gentleman wird auf das Frühjahr 2019 verschoben. Das bedeutet, dass das für den 4.November in der Swiss Life Hall Hannover geplante Konzert auf den 7.Mai 2019 verlegt wird. Bereits im Vorverkauf für den 4.November gekaufte Karten bleiben auch für den neuen Termin gültig. Alternativ werden Tickets an den Vorverkaufsstellen zurückerstattet, wo sie ursprünglich gekauf wurden.+++

Leoniden stellen "River" vor



Die Kieler Indie-Rock-Band Leoniden stellt heute ihren neuen Song "River" vor. Das dazugehörigen Musikvideo hat in diesen Minuten Premiere. "River" ist nach "Kids" die zweite Auskopplung aus dem neuen Leoniden-Album "Again", das am 26.Oktober erwartet wird. Soeben hat die Band das Video auf ihrer Facebook-Seite geteilt (siehe Link unten). Im Verlauf ihrer kommenden, groß angelegten Tournee durch Deutschland, Österreich und die Schweiz werden Leoniden am 7.Dezember in Hannover im MusikZentrum spielen. Tickets sind bereits im Vorverkauf erhältlich.+++

"Hey Du": Neues Video von Milou & Flint



Das hannoversche Poesie-Pop-Duo hat heute mit "Hey Du" einen weiteren Song aus ihrem kommenden Album "blau über grün" als Musikvideo veröffentlicht. Zuvor war bereits die Single "Schwalben Anfang Mai" erschienen (wir berichteten). Das Album "blau über grün", das zweite in der bisherigen Karriere von Milou & Flint erscheint am 7.September. Am 22.September spielt die Band im Pavillon am Raschplatz in Hannover.+++

Tourdoku von den Donots auf YouTube - neue Shows



Während der "Lauter als Bomben"-Tour der Donots im Winter und Frühjahr dieses Jahres ist der Filmemacher Julian Guttzeit mitgereist und hat sechs Tourtage für eine 48-minütige Dokumentation festgehalten. Die Video-Dokumentation mit O-Tönen, Backstage-und Konzertszenen ist jetzt im YouTube-Kanal der Donots zu finden (siehe Link unten). Ende dieses Jahres und Anfang 2019 wird die "Lauter als Bomben"-Tour fortgesetzt. In Norddeutschland treten die Donots am 25.Januar in Bremen und am 25.April in Hamburg auf. Alle neuen Tourdaten findet man auf www.donots.com+++

Jens Krause mit neuem Studio in Südfrankreich



Bereits 2017 hat der hannoversche Musikproduzent Jens Krause (u.a.Fury In The Slaughterhouse, Randy Craword, Cultured Pearls, Terry Hoax, Jan Josef Liefers, Die Prinzen) seinen Lebensmittelpunkt schrittweise nach Südfrankfreich verlegt. In diesem Jahr hat er in Barjols im Herzen der Provence sein neues Studio eingerichtet, das nun fertig ist und auf aufnahmefreudige Musiker wartet. Eindrücke, auch über die Umgebung des neuen Refugiums von Jens Kraus a.k.a. "Quincy Capitano" über den Link unten.+++

Maschseefest vorübergehend geschlossen



Wegen Unwetterwarnungen haben die Organisatoren des Maschseefestes die Seeparty heute um 16.00 Uhr vorübergehend geschlossen. Bereits heute Vormittag hatte der Veranstalter die HMTG Hannover die Unwetterwarnung weitergegeben. Aktuell regnet und gewittert es in Hannovers Süden und damit auch um den Maschsee. Einige Wetter-Apps hatten für den Abend lediglich zeitweise "leichten Regen" und Wind angekündigt, andere auch Gewitter. Von einem "starken Unwetter" kann man zur Minute in Hannover noch nicht sprechen. Ob das Maschseefest heute im Laufe des Abends, wenn sich das Wetter wieder beruhigt haben sollte, wieder geöffnet wird, ist derzeit noch nicht bekannt.+++

Joe Bonamassa stellt weiteren neuen Song vor



Am 21.September will der weltweit hoch geschätzte und sehr umtriebige Blues-Gitarrist Joe Bonamassa sein neues Album veröffentlichen. "Redemption", so der Titel, wird das dritte Bonamassa-Studioalbum in Folge mit Eigenkompositionen sein. Aktuell stellt er mit "King Bee Shakedown" einen neuen Song per Studio-Videoclip vor. Im Oktober spielt Joe Bonamassa einige Shows in Deutschland.+++

The Neal Morse Band nimmt neues Album auf



2016/2017 gehörte das Doppel-Album "The Similitude Of A Dream" von The Neal Morse Band zu den viel beachteten und hoch gelobten Werken in der internationalen Progressive-Rockszene. Derzeit arbeitet die Band an den Aufnahmen für eine neue Platte. Aktuell nimmt Schlagzeuger Mike Portnoy einige Tracks im Studio auf. Einige kurze Ausschnitte einer Drum-Session hat Neal Morse als Video auf Facebook veröffentlicht. Zuletzt war Mike Portnoy mit der Band Sons Of Apollo auf Tour, Neal Morse war auf Solo-Konzertreise.+++

Alex Blaschke steigt bei Unzucht aus



Alex Blaschke, Bassist der aus dem Raum Hannover/Hameln stammenden Industrial/Gothic-Metal-Band Unzucht, hat heute via Facebook bekannt gegeben, dass er die Band verlassen werden. Der Auftritt von Unzucht am vergangenen Freitag auf dem Wacken Open Air, sei sein letzter gewesen, schreibt Blaschke in einer ausführlichen Erklärung. Er sei physisch und psychisch erschöpft und sei die Zeit gekommen, etwas anderes zu machen, sich neu zu orientieren und neue Kraft zu schöpfen, heißt es in dem Statement sinngemäß.



Alex Blaschke war über sieben Jahre Bassist bei der mittlerweile längst über die Grenzen Hannovers und Niedersachsens hinaus populären und erfolgreichen Band. Die restlichen Unzucht-Musiker halten sich mit einem ausführlichen Kommentar zurück. Man müsse dieses einschneidende Ereignis zunächst verarbeiten, schreiben Der Schulz, Fuhrmann und De Clercq in einer Notiz. Fest stünde, das keine Shows abgesagt werden würde, betont die Band. Ab Anfang November gehen Unzucht wieder auf Tour, am 22.Dezember will die Band ihr Tourabschluss-Konzert in Hannover im MusikZentrum spielen.+++

Odeville stellen ersten Song aus neuem Album vor



Die Hamburger Indie-Rock/Pop-Band Odeville kündigt für den 19.Oktober die Veröffentlichung ihres neues Albums "ROM" an. Bereits am gestrigen Dienstag ist der erste Song daraus per Video-Single erschienen. "Bitte Ja Bitte Gleich", so der Titel, kommt musikalisch sehr forsch im frischen Indie-Punk-Gewand daher. Im Verlauf ihrer Tournee spielen Odeville am 2.Dezember in Hannover im LUX.+++

Frank-Turner-Konzert in Hannover ausverkauft



Das für den 11.November im Capitol in Hannover terminierte Konzert von Frank Turner & The Sleeping Souls ist inzwischen ausverkauft. Das teilte der örtliche Veranstalter sunday entertainment heute Vormittag mit. Diese Show wird unter anderem von unserem Online-Musikmagazin präsentiert.+++

Bands für Metalschmiede stehen fest



Die Bands für die Metalschmiede, Hannovers erstem Contest für Metalbands stehen fest. Neben Bands aus Hannover und der Region sind auch die Auftritte einer Band aus Hamburg und einer Band aus Meckenheim geplant. Am kommenden Freitag, 10.August, sollen sich das Line-Up im MusikZentrum für folgt aufstellen: All My Pride, The Suicided, As You Left, Cella´Door, Circuit Breach, Sonic Delay, Sleeping Well, Voldt und Drowning Deep.+++

Volter sprangen kurzfristig beim Wacken Open Air ein



Die hannoversche Kick-Ass-Rock´n´Roll Band Volter hat am vergangenen Samstag sehr kurzfristig auf dem Wacken Open Air gespielt. Die Band Da Bömbers, die um kurz nach 18 Uhr auf der Beergarden Stage spielen sollte, fiel aus, dafür sprangen dann Volter ein. Mehr dazu in unserer morgigen Dienstagsausgabe.+++

Bewerbungsstart für den Sixpack 2018 in Hannover



Ab sofort können sich Bands aus ganz Niedersachsen für den traditionellen Hannover-Bandcontest Sixpack bewerben. Der Sixpack 2018 findet am 15.Dezember im MusikZentrum statt. Für Bands aus Hannover und der Region ist der Sixpack gleichzeitig der regionale Vorentscheid für local heroes Niedersachsen. Bewerbungen gehen an das Rockbüro Hannover mit Sitz im MusikZentrum. Mehr dazu über den Link unten.+++

Neue Location und mehr Tickets für das As I Lay Dying Konzert



Die US-amerikanische Metalcore As I Lay Dying kommt nach langjähriger Pause wieder auf Tour durch Europa und macht am 14. Dezember auch in Hannover halt (wir berichteten bereits). Das Konzert in der Landeshauptstadt sollte ursprünglich im Musikzentrum stattfinden. Doch auf Grund der hohen Nachfrage an Tickets hat man sich dazu entschlossen das Konzert ins Capitol zu verlegen. Daher gibt es jetzt auch wieder die Möglichkeit Karten für das bereits ausverkaufte Konzert zu erwerben. Die Tickets sind ab jetzt wieder im Vorverkauf erhältlich.+++

Restaurierte Fassungen von CCR Videos veröffentlicht



Anlässlich des 50-jährigen Bandjubiläums von Creedence Clearwater Revival wurde vor kurzem ein von Regisseur Ben Fee produziertes Video zum Song „Fortunate Son“ gedreht.Nun wurden mit „I Heard It Through The Grapevine“, „I Put A Spell On You” und „Sweet Hitch-Hiker“ drei weitere Videos veröffentlicht. Anders als bei „Fortunate Son“ handelt es sich hier aber nicht um neu gedrehte Clips, sondern restaurierte Fassungen von bereits vorhandenem Material. Die Videos kann man ab sofort auf den gängigen Videoportalen sehen. +++

Alice Cooper Gitarrist Ryan Roxie veröffentlicht „Me Generation“



Ryan Roxie, der vor allem als langjähriger Gitarrist von Alice Cooper bekannt ist, veröffentlichte gerade die Single „Me Generation“ samt passenden Video. Der Song stammt von seinem im Mai erschienenen Studioalbum „Imagine Your Reality“, auf dem unter anderem auch eine Kollaboration mit Robin Zander von Cheap Trick zu hören ist. +++

P!NK mit Video zu "Secrets"



Die US-amerikanische Sängerin und Entertainerin P!INK befindet sich derzeit auf Tour in Australien und Neuseeland. Kürzlich wurde ein Musikvideo zu ihrem Song "Secrets" veröffentlicht. Der Song ist seit dem 25.Juli auch als Single erhältlich. Im nächsten Jahr soll P!INK einen Stern auf dem berühmten Hollywood Walk OF Fame bekommen.+++

You Me At Six legen neues Video vor