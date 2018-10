Rockszene Nachrichtenblitz

Tom Schreibers Blume derzeit auf kleiner Deutschland-Tour



Die Göttinger Indie-Rock-Band Tom Schreibers Blume konnte sich bei der gemeinsamen Heimspiel- Show mit der Band Kyles Tolone am vergangenen Samstag über ein ausverkauftes Exil freuen. In diesen Tagen sind Tom Schreibers Blume unterwegs durch einige Städte Deutschland. Neben offiziellen Konzerten in Cafés und Wohnzimmern, spielen sie auch spontane Straßenmusik-Gigs, wie etwa gestern auf dem Tempelhofer Feld in Berlin. Die Band stellt derzeit ihre Debüt-EP vor.+++

DieFetteCarolineKannFliegen am 21.Dezember in der Faust



Wenn die ersten Informationen zum alljährlichen DieFetteCarolineKannFliegen-Konzert im Kulturzentrum Faust eintreffen, wird vielen bewusst, dass das aktuelle Jahr in die letzte Runde geht. Das diesjährige, gemeinsame Jahresabschlusskonzert der hannoverschen Bands Fat Belly, Ich Kann Fliegen und C For Caroline, das traditionell unter dem Motto DieFetteCarolineKannFliegen steht, findet in diesem Jahr am Freitag, dem 21.Dezember statt. C For Caroline werden an diesem Konzert-und Partyabend in der 60er-Jahre-Halle mit großer Sicherheit einige Songs ihres jüngst erschienenen Debütalbums "Headstrong, Heartstrong" live auf die Bühne bringen.+++

Show von GReeeN in Hannover ausverkauft



Der für den 21.Oktober im MusikZentrum in Hannover angekündigte Auftritt des Rap-und Reggae-Musikers GReeeN ist ausverkauft. Es gibt keine Karten mehr im Vorverkauf und an der Abendkasse.+++

Konzertabsagen: MarieMarie und Vitja nicht in Hannover



Zwei Konzertabsagen für Oktober und November im Musikclub LUX in Hannover: Die für den 8.Oktober geplante Show der vielseitigen Pop-und Rock-Sängerin und Musikproduzentin MarieMarie ist genauso abgesagt worden, wie das für den 15.November vorgesehene Konzert der Metalband Vitja. Nachholtermine sind derzeit offensichtlich nicht vorgesehen.Die Absagen erfolgten von Seiten der Künstler, aus privaten, persönlichen Gründen. Bereits im Vorverkauf erworbene Karten für die Shows von MarieMarie und Vitja in Hannover würden an den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückerstattet werden, informiert der örtliche Veranstalter Living Concerts.+++

Lorimer Burst präsentieren erstes offizielles Musikvideo



Die hannoversche Instrumental-Post-Rock-Band Lorimer Burst stellt am heutigen Mittwoch ihr erstes offizielles Musikvideo vor. Entstanden ist ein Performance-Clip mit einigen Spezialeffekten und Visuals zum Song "Leonids". Am 23.Oktober tritt das Trio im Kulturpalast auf. Direkt zum Video geht es über den Link unten. Die Musik haben Lorimer Burst live eingespielt.+++

Robben Ford präsentiert neues Lyric Video



Am 26.Oktober bringt der weltweit renommierte Blues-, Jazz-und Rockgitarrist Robben Ford sein neues Studioalbum "Purple House" heraus (Wir berichteten bereits). Aus diesem Album stammt der Song "Bound For Glory" zu dem Ford aktuell ein Lyric-Video präsentiert. Zu diesem gelangt man über den Link unten.+++

Southside Jam in Hannover mit Open Stage



Traditionell im November gibt es in der monatlichen Live-Reihe Southside Jam in Hannover eine Open-Stage. Am Montag, dem 5.November, können sich Bands und Einzelmusiker/musikerinnen zur Open Stage in der Vereinsgaststätte des SV Arminia am Bischofsholer Damm -dort wo regelmäßig der Southside Jam stattindet- melden. Die Backline wird weitestgehend gestellt. Es die bereits zwölfte Open-Stage in der Southside-Jam-Reihe. Mehr dazu auch in unserer morgigen Dienstagsausgabe.+++

PPC Music veranstaltet Music Night am 2.November



Ähnlich wie im letzten Jahr, wird auch im Herbst 2018 eine weitere PPC Music Night stattfinden. Terminiert ist die PPC Music Night beim Instrumenten-und Equipmenthändler PPC Music in Hannover für Freitag, den 2.November in der Zeit von 20.00 Uhr bis Samstag, 3.November um 1.00 Uhr in der Früh. PPC bietet ein sehr breites Rahmenprogramm (Open Stage, Essen und Getränke, PPC Music Academy stand) und öffnet alle Abteilungen zum ausgiebigen Instrumente-und Equpimpent-Testen. Dabei sind diverse Specials vorgesehen. Es sei unbedingt erforderlich, sich vorher anzumelden um alles vernünftig planen zu können, teilt PPC mit. Mehr dazu in der morgigen Rockszene.de-Ausgabe und über den Link unten.+++

Konzert von Liedfett in Hannover ausverkauft



Das für den 15.November im MusikZentrum in Hannover angesetzte Konzert der Hamburger Band Liedfett ist bereits ausverkauft. Es wird keine Karten mehr an der Abendkasse geben. Das teilt der örtliche Veranstalter Living Concerts mit. Nach vielen Jahren des Tourens sind Liedfett mittlerweile mehr als nur etabliert in der deutschen Indie-Liedermaching-Rockszene. Einst als rein akustisches Trio gestartet, sind Liedfett inzwischen eine Vollverstärkte Rockband. Aber man kehrt auch gern mal zu den Wurzeln zurück, als man auch Straßenmusik machte und kleine Gigs in Szene-Stadtteilen spielte. Unlängst waren Liedfett im Sommer zu einem Gig an den Kiosk am Pfarrlandplatz in Hannover-Linden-Nord gekommen und wurden frenetisch gefeiert.+++

Modell Bianka stellen "Kapores" Ende November im Mephisto vorstellen



Die Hannoveraner Love-Punk-Band Modell Bianka will ihre erste EP mit dem Titel "Kapores" am 30.November vorstellen. Die Release-Show steigt mit Unterstützung der Band Wolkenkratzer am gleichen Abend im Mephisto des Kulturzentrums Faust. Bis es soweit ist wollen Modell Bianka noch einige Single-Videos veröffentlichen. Am 4.Oktober etwa soll der Videoclip zum Song "Koma" präsentiert werden. Bei diesem Song wirkt Cosmo Thunder mit.+++

Given2Fly mit Pearl-Jam-Cover Dienstag im Eliseneck



Das Eliseneck in der Elisenstr.52 in Hannover-Linden-Nord hat den Ruf einer traditionellen Kult-Eckkneipe. Vereinzelt treten dort auch mal ausgesuchte Bands aus, so, wie am kommenden Dienstag, 2.Oktober die in Hannover recht populäre Pearl-Jam-Tribute-Band Given2Fly. Das Eliseneck passiert man eigentlich automatisch, wenn man sich von der Üstra-Haltelle Leinaustraße in Richtung Kulturzentrum Faust (oder umgekehrt) bewegt. Mehr dazu auf der Facebook-Seite von Given2Fly+++

Melissa Etheridge auf Jubiläumstour in Hannover



Die-Rock-und Pop-Singer-/Songwriterin Melissa Etheridge will das 25-jährige Jubiläum ihres Album "Yes, I Am" mit einer Tournee feiern. In Hannover wird Melissa Etheridge am Montag, dem 4.März im Capitol auftreten. Karten werden im Vorverkauf ab dem 5.Oktober angeboten. Gleichzeitig werden einige wenige, lt.Veranstalterangaben "streng limitierte" VIP-Tickets für die Show über eventim.de erhältlich sein. Diese VIP-Tickets sollen etwas mehr 190 Euro kosten. Die regulären Tickets kosten um die 50 Euro im Vorverkauf.+++

The Intersphere stellen nach langer Zeit neue Single vor



Die Mannheimer Rockband The Intersphere meldet sich nach knapp fünf Jahren mit neuer Musik zurück. Frisch erschienen ist die Single "Secret Place", eine Auskopplung aus dem am 30.November erwarteten, neuen Studioalbum "The Grand Delusion". Die bevorstehende Herbsttournee führt The Intersphere am 4.Dezember nach Hannover ins MusikZentrum. Als support sind Like Lovers dabei. Tickets sind bereits im Vorverkauf erhältlich.+++

Eagles 2019 in Deutschland



Mit den Eagles kommt die, den Plattenverkäufen und Auszeichnungen nach, weltweit erfolgreichste Folk-und Country-Rockband der internationalen Szene im nächsten Jahr nach Deutschland. Es sind allerdings nur zwei Konzerte angesetzt: Am 28.Mai 2019 in der Lanxess Arena in Köln und am 30.Mai 2019 in der Olympiahalle in München. Der allgemeine Kartenvorverkauf startet am 5.Oktober um 9.00 Uhr. Aktuell spielen die Eagles in der Besetzung Don Henley, Timothy B.Schmitt, Joe Walsh, Vince Gill und Deacon Frey.+++

alt-J bringen morgen "Reduxer" heraus



Die britische Alternative-Folkband alt-J bringt am morgigen Freitag ihr neues Album "Reduxer" heraus. Dabei handelt sich um alternative Aufnahmen der Songs ihres letztjährigen Erfolgsalbums "Relaxer". Für die Produktion von "Reduxer" haben sich verschienene HipHop-Künstler an neue gesanglichen Interpretationen der alt-J-Songs gemacht. Bislang sind drei Videos alternativer Versionen zu den Songs "Last Year", "Deadcrush" und "In Cold Years" veröffentlicht worden.+++

Zusatzkonzert von Ed Sheeran in Hannover



Nach Angaben des örtlichen Veranstalters Hannover Concerts ist der Run auf die Tickets für das Groß-Open Air von Ed Sheeran am 2.August 2019 auf dem Messegelände in Hannover "gigantisch". Ähnlich verhält es sich mit dem Publikumsinteresse für das zweite Deutschland- Konzert am 23.Juni 2019 auf dem Hockenheimring. Für beide Spielorte wurden nun Zusatzkonzerte angesetzt. Auf dem Messegelände in Hannover wird Ed Sheeran noch ein weiteres Konzert am Samstag, dem 3.August 2019 spielen, auf dem Hockenheimring noch ein zweite Show am 22.Juni 2018. Karten für die Ed-Sheeran-Shows sind eventim.de erhältlich. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass jeder Käufer maximal vier Karten pro Show erwerben kann. Alle Tickets sind personalisiert.+++

Memorie als support von The Esprits in Hannover



Die hannoversche Band Memorie wird die Indie-Rocker von The Esprits bei deren Show am 13.Oktober im MusikZentrum Hannover supporten und somit den Abend musikalische eröffnen. Memorie sind seit einigen Jahren in der hiesigen Szene aktiv, spielen dann und wann Shows. Auf Facebook bezeichnen sie ihren Stil als "schizophrenic - indie". Wer damit wenig anfangen kann: Die Musik von Memorie galt bislang kompatibel zu Bands wie Ich Kann Fliegen oder Bakkushan. Das Konzert von The Esprits und Memorie in Hannover wird von unserem Online-Musikmagazin präsentiert. Mehr zu Memorie über den Link unten.+++

I Raise The Siren präsentieren die EP "Dawn"



Die hannoversche Alternative/Rock/Metal-Band I Raise The Siren hat ihre EP "Dawn" fertig gestellt. Sechs "hochwertig produzierte Songs" seien darauf enthalten, schreibt die Band auf Facebook. Am heutigen Dienstagabend findet im Kulturpalast in der Deisterstraße in Hannover ein inoffizielles EP-Release-Konzert statt. Dort kann man die CD käuflich erwerben, darüber hinaus kann man die I Raise The Siren auch direkt kontaktieren und die CD ordern. Mehr dazu über den Link unten.+++

Black As Chalk mit Live-Mitschnitt aus dem Capitol



Die Göttinger Indie-Rock-Band Black As Chalk, die auch gern Hannover als ihre musikalische Heimat angeben, hat heute Abend auf ihrer Facebook-Seite ein Live-Video zu ihrem Song "Snake Handler" veröffentlicht. Der Mitschnitt stammt aus dem Capitol, wo Black As Chalk im Dezember letzten Jahres als special guest von Terry Hoax auftraten. In unserer morgigen Mittwochsausgabe findet ihr ein Interview mit BAC-Gitarrist, Sänger und Texter Julian Schima. Wir sprachen ausführlich über das neue Album "Ouro". Am kommenden Samstag spielen Black As Chalk im Verlauf ihrer aktuellen "Ouro"-Tour in Hannover im LUX.+++

