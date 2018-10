Rockszene Nachrichtenblitz

Thorsten Wingenfelder solo in der Marlene



Aktuell ist Thorsten Wingenfelder mit seinem Bruder Kai plus Band auf Wingenfelder-Tour durch Deutschland. Gerade erst am vergangenen Freitag hatten Wingenfelder ihr aktuelles Album "Sieben Himmel hoch" und viele Klassiker im Capitol präsentiert (Wir berichteten). Im Frühsommer 2019 will Thorsten Wingenfelder ein Solo-Konzert in der Musikbar Marlene in Hannover geben, dort wo sonst oft Künstler wie Robby Ballhause oder It´s M.E. zu besonderen Konzertabenden zu sehen sind. Am 10.Juni 2019 wird Thorsten Wingenfelder in der Marlene erwartet. Das Motto des Abends "Eine Gitarre und viele Geschichten". Karten sind im Vorverkauf erhältlich und dürften in nicht all zu ferner Zukunft vergriffen sein, handelt es sich bei der Marlene um eine kleinere, intime Location. Veranstaltet wird das Konzert von Block Musik in Hannover und in Sachen Promotion von Living Concerts unterstützt.+++

Thema Sexismus: Therapiezentrum stellen neue Single vor



Die Osnabrücker Rockband Therapiezentrum wird in Kürze ihren neuen Song "Gib mir Strom" vorstellen und dazu am 19.Oktober ein Musikvideo veröffentlichen. Inhaltlich geht es um Sexismus und ein längst überholt geglaubtes Rollenverständnis von Mann und Frau, das -voller Klischees- doch noch nicht überholt zu sein scheint. Therapiezentrum, früher auch in Gefilden wie balladeskem bis tanzbarem Pop unterwegs, präsentieren sich auch mit "Gib mir Strom" -wie schon zuletzt- als waschechte, harte Rockband. Unsere Redaktion hatte bereits die Gelegenheit, das Video in voller Länge zu sehen und den Song zu hören. Auf Facebook liefert die Band aktuell einen Teaser. Demnächst soll auch ein neues Album von Therapiezentrum erscheinen.+++

Sixpack 2018: Bewerbungsschluss rückt näher



Aktive Bands aus Hannover und der Region können sich noch bis zum 15.Oktober für den diesjährigen Sixpack-Contest bewerben. Angesprochen fühlen sollten sich jüngere Bands nahezu jeglicher Stilrichtungen aus dem großen Kosmos des Rock und Pop, ob Indie, Alternative, Progressive, Metal, Funk, Soul oder Singer-Songwriter. Eine Jury wird aus den Bewerbungen sechs Bands auswählen, die am Samstag, dem 15.Dezember im MusikZentrum in Hannover auftreten werden. Bewerbungen (Bandinfo, Foto, Links zu Webpräsenzen, Songs/Videos) gehen per Mail an info (ät) musikzentrum-hannover.de. Mehr dazu in unserer morgigen Mittwochsausgabe.+++

Haken stellen "Puzzle Box" vor



Die Progressive-Rock-Band Haken stellt ihren neuen Song "Haken" als Musikvideo vor. Dieser Song stammt aus dem am 26.Oktober erscheinenden Album "Vector". Im Verlauf ihrer Europa-Tour werden Haken in Norddeutschland am 21.Februar 2019 im Übel & Gefährlich in Hamburg auftreten. Die Band wird zu den interessantesten der neueren Progressive-Rockszene gezählt. Direkt zum Videoclip zu "Puzzle Box" gelangt man über den Link unten.+++

Katie Melua mit Best-Of-Collection im Kuppelsaal



Am vergangenen Samstag trat die Musikerin Katie Melua im Rahmen von einer von Thomas Gottschalk moderierten 1968er-Musik-Show im ZDF auf. Ganz aktuell stellt die Künstlerin ihren Album-Sampler "Ultimate Collection" vor, auf dem auch zwei von ihr neu aufgenommene Songs enthalten sind, unter anderem ihre Interpretation des Simon & Garfunkel-Klassikers "Bridge Over Troubled Waters". Insgesamt sind auf "Ultimate Colleciton" 30 Songs aus sieben Studioalben enthalten. Im Verlauf ihrer Herbsttournee gastiert Katie Melua am 24.November in Hannover im Kuppelsaal. Karten sind im Vorverkauf erhältlich.+++

Konzert von Leoniden im Dezember ausverkauft



Das Konzert der Kieler Indie-Rock-Band Leoniden am 7.Dezember in Hannover im MusikZentrum ist bereits jetzt ausverkauft. Es werde keine Karten mehr an der Abendkasse geben, teilt der örtliche Veranstalter Living Concerts mit.+++

Fish mit neuer EP begleitend zur aktuellen Tour



Der schottische Progressive-Rock-Sänger Fish befindet sich derzeit mit seiner Band auf Europa-Tour. Ende September trat der Künstler in Isernhagen in der Blues-Garage auf. Anlässlich der aktuellen Tournee veröffentlicht Fish am 26.Oktober eine EP mit dem Titel "A Parley With Angles". Mitte September wurde daraus die Single "Man With A Stick" ausgekoppelt. Sein letztes Album "Weltschmerz" soll 2019 auf den Markt kommen. Im Anschluss will sich Fish als aktiv auftretender Musiker zur Ruhe setzen, wie er mehrfach angekündigt hatte. Mehr dazu in Kürze hier auf Rockszene.de.+++

Hot Water Music mit zwei Jubiläums-Konzerten in Deutschland



Im kommenden Jahr feiert die US-Punk-Rock/Melodic-Hardcore-Band Hot Water Music ihr 25-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass wird die Band im November 2019 zwei größere Konzerte in Deutschland geben. Die Termine: 22.November 2019 Berlin, Columbiahalle und 23.November, Köln, Palladium. Im Rahmen dieser Show will die Band ihr 2002 erschienenes Album "Caution" in voller Länge spielen. Kürzlich haben Hot Water Music den Song "I Will Be" veröffentlicht. Der Track stammt aus den Aufnahmesessions ihres aktuellen Album "Light It Up", ist darauf aber nicht enthalten.+++

The Parlotones kommen mit "China"



Wenn die südafrikanische Indie-Pop-Rock-Band The Parlotones im Verlauf ihrer aktuellen 20-Jahre-Jubiläums-Tournee am 29.Oktober im LUX in Hannover aufschlägt, wird sie auch ihr neues Album "China" präsentieren. Bei "China" handelt sich um eine Doppel-CD mit insgesamt 25 Songs. Das Album ist Mitte Juli erschienen. Jüngst hatte die Band ein Video zur Single "Can You Feel It" vorgestellt. Für das Hannover-Konzert, das unser Online-Musikmagazin präsentiert, sind bereits weit mehr als die Hälfte der zur Verfügung stehenden Karten abgesetzt worden. Fans und Interessierte, die die Show Ende des Monats im LUX nicht verpassen wollen, sind sicher gut beraten, sich nun zeitnah um Tickets zu kümmern. Karten sind an den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Mehr zum Thema in unserer morgigen Samstagsausgabe. Weitere Infos gibt es auch über den örtlichen Veranstalter Living Concerts.+++

Boy Adam arbeiten an neuem Studioalbum



Die hannoversche Rockband Boy Adam befindet sich in diesen Tagen im Studio, um Songs für ein neues Album aufzunehmen. Boy Adam waren in den vergangenen Monaten verstärkt live unterwegs und konnten bei ihren Konzerten einige neue Fans gewinnen. Die aktuellen Aufnahmesessions erstrecken sich über mehrere Tage im Tonstudio des MusikZentrums und sind der Hauptpreis für den Gewinn des Sixpack-Bandcontests im Dezember 2017. Am 20.Oktober stehen Boy Adam zudem im Landesfinale von local heroes Niedersachsen. Bands aus Hannover und der Region, die am Sixpack 2018 im Dezember teilnehmen möchten, können sich noch bis zum 15.Oktober beim Rockbüro Hannover bewerben. +++

Monster Magnet im Januar in Hannover



Wenn sich die Rockband Monster Magnet auf Konzertreise macht und in Deutschland unterwegs ist, steht fast immer auch Hannover auf dem Tourplan. So auch im Januar, wenn die Stoner-/Psychedelic-/Hardrock-Band um Sänger und Gitarrist Dave Wyndorf mit ihrem aktuellen Album "Mindfucker" durchs Land zieht. Am 23.Januar 2019 sind Monster Magnet zu Gast im Capitol. Karten sind im Vorverkauf erhältlich.+++

Tom Schreibers Blume derzeit auf kleiner Deutschland-Tour



Die Göttinger Indie-Rock-Band Tom Schreibers Blume konnte sich bei der gemeinsamen Heimspiel- Show mit der Band Kyles Tolone am vergangenen Samstag über ein ausverkauftes Exil freuen. In diesen Tagen sind Tom Schreibers Blume unterwegs durch einige Städte Deutschland. Neben offiziellen Konzerten in Cafés und Wohnzimmern, spielen sie auch spontane Straßenmusik-Gigs, wie etwa gestern auf dem Tempelhofer Feld in Berlin. Die Band stellt derzeit ihre Debüt-EP vor.+++

DieFetteCarolineKannFliegen am 21.Dezember in der Faust



Wenn die ersten Informationen zum alljährlichen DieFetteCarolineKannFliegen-Konzert im Kulturzentrum Faust eintreffen, wird vielen bewusst, dass das aktuelle Jahr in die letzte Runde geht. Das diesjährige, gemeinsame Jahresabschlusskonzert der hannoverschen Bands Fat Belly, Ich Kann Fliegen und C For Caroline, das traditionell unter dem Motto DieFetteCarolineKannFliegen steht, findet in diesem Jahr am Freitag, dem 21.Dezember statt. C For Caroline werden an diesem Konzert-und Partyabend in der 60er-Jahre-Halle mit großer Sicherheit einige Songs ihres jüngst erschienenen Debütalbums "Headstrong, Heartstrong" live auf die Bühne bringen.+++

Show von GReeeN in Hannover ausverkauft



Der für den 21.Oktober im MusikZentrum in Hannover angekündigte Auftritt des Rap-und Reggae-Musikers GReeeN ist ausverkauft. Es gibt keine Karten mehr im Vorverkauf und an der Abendkasse.+++

Konzertabsagen: MarieMarie und Vitja nicht in Hannover



Zwei Konzertabsagen für Oktober und November im Musikclub LUX in Hannover: Die für den 8.Oktober geplante Show der vielseitigen Pop-und Rock-Sängerin und Musikproduzentin MarieMarie ist genauso abgesagt worden, wie das für den 15.November vorgesehene Konzert der Metalband Vitja. Nachholtermine sind derzeit offensichtlich nicht vorgesehen.Die Absagen erfolgten von Seiten der Künstler, aus privaten, persönlichen Gründen. Bereits im Vorverkauf erworbene Karten für die Shows von MarieMarie und Vitja in Hannover würden an den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückerstattet werden, informiert der örtliche Veranstalter Living Concerts.+++

Lorimer Burst präsentieren erstes offizielles Musikvideo



Die hannoversche Instrumental-Post-Rock-Band Lorimer Burst stellt am heutigen Mittwoch ihr erstes offizielles Musikvideo vor. Entstanden ist ein Performance-Clip mit einigen Spezialeffekten und Visuals zum Song "Leonids". Am 23.Oktober tritt das Trio im Kulturpalast auf. Direkt zum Video geht es über den Link unten. Die Musik haben Lorimer Burst live eingespielt.+++

Robben Ford präsentiert neues Lyric Video



Am 26.Oktober bringt der weltweit renommierte Blues-, Jazz-und Rockgitarrist Robben Ford sein neues Studioalbum "Purple House" heraus (Wir berichteten bereits). Aus diesem Album stammt der Song "Bound For Glory" zu dem Ford aktuell ein Lyric-Video präsentiert. Zu diesem gelangt man über den Link unten.+++

Southside Jam in Hannover mit Open Stage



Traditionell im November gibt es in der monatlichen Live-Reihe Southside Jam in Hannover eine Open-Stage. Am Montag, dem 5.November, können sich Bands und Einzelmusiker/musikerinnen zur Open Stage in der Vereinsgaststätte des SV Arminia am Bischofsholer Damm -dort wo regelmäßig der Southside Jam stattindet- melden. Die Backline wird weitestgehend gestellt. Es die bereits zwölfte Open-Stage in der Southside-Jam-Reihe. Mehr dazu auch in unserer morgigen Dienstagsausgabe.+++

PPC Music veranstaltet Music Night am 2.November



Ähnlich wie im letzten Jahr, wird auch im Herbst 2018 eine weitere PPC Music Night stattfinden. Terminiert ist die PPC Music Night beim Instrumenten-und Equipmenthändler PPC Music in Hannover für Freitag, den 2.November in der Zeit von 20.00 Uhr bis Samstag, 3.November um 1.00 Uhr in der Früh. PPC bietet ein sehr breites Rahmenprogramm (Open Stage, Essen und Getränke, PPC Music Academy stand) und öffnet alle Abteilungen zum ausgiebigen Instrumente-und Equpimpent-Testen. Dabei sind diverse Specials vorgesehen. Es sei unbedingt erforderlich, sich vorher anzumelden um alles vernünftig planen zu können, teilt PPC mit. Mehr dazu in der morgigen Rockszene.de-Ausgabe und über den Link unten.+++

Konzert von Liedfett in Hannover ausverkauft