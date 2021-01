Rockszene Nachrichtenblitz

Selig bringen neue Single heraus



Die Hamburger Band Selig hat heute ihren Song „Spacetaxi“, samt dazugehörigem Video veröffentlicht. Im Song schlagen sie ungewohnt funkige Töne an und nehmen uns mit auf eine Reise ins Weltall. „Spacetaxi“ ist die dritte Singleauskopplung ihres Albums „Myriaden“, das am 12. März auf den Markt kommen soll. +++

Foo Fighters veröffentlichen neuen Song



Die US-amerikanische Rockband Foo Fighters hat mit „Waiting On A War“ einen weiteren Song ihres kommenden Albums „Medicine At Midnight“ veröffentlicht. Er ist neben „Shame Shame“ und „No Son of Mine“ bereits die dritte Singleauskopplung. Das Album soll am 5. Februar auf den Markt kommen. +++

Fury Radio-Show geht in die zweite Runde



Die hannoversche Rockband Fury in the Slaughterhouse startet ab kommenden Sonntag die zweite Staffel ihrer Show „This is Radio Orchid!“ auf dem Sender Radio Bob. Alle 14 Tage tauchen Fury-Sänger Kai Wingenfelder und Gitarrist Christof Stein-Schneider mit einem Gast in das Leben als Rockmusiker ein. In der ersten Folge der neuen Staffel wird Sebastian Madsen, Sänger der Band Madsen zu Gast sein. Die Show läuft jeden zweiten Sonntag zwischen 18 und 20 Uhr, ist aber auch als Podcast zu hören. +++

Mötley Crüe feiern ihren 40. Geburtstag



Die US-amerikanische Rockband Mötley Crüe feiert am kommenden Sonntag, den 17. Januar ihren vierzigsten Gründungstag. Genau an diesem Tag im Jahr 1981 jammte Nikki Sixx zum ersten Mal mit Tommy Lee und Sänger und Gitarrist Greg Leon. Noch bis Sonntag kann man auf ihrem Facebook-Profil eine virtuelle Geburtstagskarte unterschrieben. Desweiteren soll im Laufe des Jahres immer wieder Ankündigungen geben um ihren Geburtstag gebührend zu feiern. +++

Thees Uhlmann und Madsen mit pandemie-konformen Konzerten im Mai



Unter dem Motto "wir müssen was planen" haben Thees Uhlmann und die Band Madsen unabhängig voneinander pandemie-gerechte Konzerte mit für die jeweiligen Örtlichkeiten abgenommenen Hygienkonzepten angesetzt. Die Shows sollen im Mai indoor in größeren Räumlichkeiten als Sitzplatzkonzerte mit stark verringerter Besucherkapaziät und Abstandsregeln stattfinden. Thees Uhlmann will mit "Songs & Stories II" wie folgt auf Tour gehen: 1. Mai, Rheine, Stadthalle - 2. Mai, Hamburg, Barclaycard Arena und 3. Mai, Bremen, Club 100 im Pier 2. Die Band Madsen will zwei "Na gut, dann doch" Konzerte spielen: Am 7. Mai in der Barclaycard Arena in Hamburg und am 8. Mai im Club 100 im Pier 2 in Bremen. Mehr dazu in unserer morgigen Freitagsausgabe.+++

Silverstein avisieren drei unterschiedliche Streaming-Konzerte im Februar



Die kanadische Alternative-Rock-und Post-Hardcore-Band Silverstein kündigt für Februar drei unterschiedliche Streaming-Shows an. Eine "Greatest Hits"-Show am 6. Februar, eine Show, in deren Mittelpunkt das Album "Discovering The Waterfront" steht, am 13. Feburar und schließlich ein Akustik-Konzert am 20. Februar. Weitere Infos und Tickets gibt es unter anderem auf der Facebook-Präsenz von Silverstein.+++

The Flower Kings stellen "Black Swan" vor



Sänger, Komponist und Gitarrist Roine Stolt ist derzeit viel beschäftigt. Zum einen läuft aktuell die Promotion für das neue Album der Band Transatlantic, in der er Gitarre spielt und singt, zum anderen hat seine angestammte Formation The Flower Kings am gestrigen Montag ein Video zum Song "Black Swan" veröffentlicht. Dieser Track stammt aus dem The-Flower-Kings-Doppelalbum "Islands", das im Herbst 2020 auf den Markt kam. Zu sehen ist das Video über den Link unten. Darüber hinaus hat sich Roine Stolt in Sachen neuer Transatlantic-Platte jüngst vom Pain-Of-Salvation-/ und Steve-Hackett-Sänger Nad Sylvan interviewen der lassen. Das findet man über die Facebook-Präsenz der Flower Kings+++

Frisches Video von AC/DC heute Nachmittag veröffentlicht



Um 16 Uhr am heutigen Mittwochnachmittag hatte das offizielle Musikvideo zum AC/DC-Song "Realize" auf YouTube Premiere. Der Track stammt aus dem aktuellen AC/DC-Erfolgsalbum "Power Up". Zum Video geht es über den Link unten.+++

NOFX kündigen Album für Ende Februar an und präsentieren "Linewleum"



Die überaus populäre und einflussreiche Punkband NOFX kündigt für den 26. Februar die Veröffentlichung ihres neuen Studioalbums "Singles" an. Bereits gestern ist ein Video zum Song "Linewleum" ins Netz gegangen. Dabei handelt es sich um ein Cover des NOFX-Songs "Linoleum" der US-amerikanischen Metalband Avengend Sevenfold. Zum Clip geht es über den Link unten.+++

Liquid Tension Experiment mit Details zu erstem Album nach 20 Jahren



Es ist rund 20 Jahre her, dass die Band Liquid Tension Experiment zuletzt zu Aufnahmen im Studio weilte. Jetzt kündigt die Band um die Dream-Theater-Musiker John Petrucci und Jordan Rudess, den Schlagzeuger Mike Portnoy von unter anderem Sons Of Apollo, Transatlantic und der Neal Morse Band, sowie Bassist Tony Levin, seines Zeichens Stammmusiker bei Peter Gabriel und Mitglied von King Crimson das Album "LTE 3" an (Wir berichteten bereits). Das soll am 26. März in den Handel kommen und acht Tracks enthalten. Zwei Stücke davon haben eine Spieldauer von mehr als 13 Minuten. Eine Bonus Disco soll fast 60 Minuten Material von einer Jam Session enthalten. Außerdem macht dieser Tage das Album Cover in sozialen Medien die Runde.+++

Bassist Leland Sklar hat Fotobuch veröffentlicht



Der Bassist Leland Sklar gehört seit Jahrzehnten zu den gefragten und renommierten Musikern seiner Zunft. Er spielte unter anderem mit und für Phil Collins, Toto, James Taylor und Billy Cobham und ist Mitglied der Band The Immediate Family. Jetzt hat Leland Sklar ein neues Fotobuch mit dem Titel "Everybody Loves Me" herausgebracht. Es enthält Fotos von Sklar selbst, seinen Fans, Freunden und Kollegen und soll einer Medieninrezension zufolge "nichts für schwache Nerven" sein, aber es solle bestimmt Spaß machen, das Buch mit Tausenden von Fotos durchzublättern. Weitere Infos gibt es auf der Website des Musikers. Dort kann das Buch sowohl signiert als auch unsigniert bestellt werden.+++

Kings Of Leon kündigen neues Album für März an



Die US-amerikanische Rockband Kings Of Leon hat für den 5. März die Veröffentlichung ihres neuen Studioalbums "When You See Yourself" angekündigt. Kürzlich hat die Band bereits zwei neue Songs veröffentlicht: "100.000 people" und "The Bandit". Zu "The Bandit" gibt es auch ein Musikvideo. Mehr dazu in unserer morgigen Dienstagsausgabe.+++

3. Teil einer Reihe: Pascow offerieren Video zu "Marie"



Die aus Gimbweiler stammende Punkrock-Band Pascow offeriert aktuell ein Video zu ihrem Song "Marie" (siehe Link unten). Mit dem Clip zum Offbeat-Song offenbaren Pascow auch so etwas wie Nachhaltigkeit: "Marie" ist auf dem vor fast genau zwei Jahren erschienenen Album "Jade" und stellt den dritten Teil einer Videoreihe zu diesem Teil dar. Am kommenden Donnerstag, 14. Januar, soll der vierte und letzte Teil erscheinen.+++

Steve Hackett präsentiert "Scirocco"



Gitarrenvirtuose und Komponist Steve Hackett stellt heute seinen Song "Scirocco" und animiertes Video vor. Grundlage des Clips sind Fotos von Reisen Hacketts mit seiner Frau Jo nach Marokko und Ägypten (siehe Link unten) Steve Hackett spielt in dem Stück akustische Gitarre, Roger King steuert Keyboards bei. "Scirocco" ist die inzwischen dritte Auskopplung aus dem Album "Under A Mediterranean Sky", das am 22. Januar erscheinen wird. +++

Catapults präsentieren Fan-Video zu neuer Single



Die Oldenburger Emo-Punk-Pop-Rock-Band Catapults hat am heutigen Freitag um 14 Uhr ein Fan-Video zu ihrem Song "Everything (I Wish I Could Claim To Be)" veröffentlicht. Der Song stammt aus dem Debütalbum der Band, das unter dem Titel "I´ll Be Gone" am 19. März auf den Markt kommen soll. Wenn Konzerte wieder möglich sind, wollen Catapults unter der Regie der hannoverschen Agentur Spider Promotion auf Tour gehen. Direkt zum neuen Video geht es über den Link unten.+++

"save our music" Konzertreihe in Hannover von Februar in den Mai verlegt



Auch die "save our music" Veranstalter haben ihre in der Nordkurve und im Grand Cinema Astor in Hannover geplanten Konzerte erneut verschoben. Ein neuer Versuch soll im Mai unternommen werden. Zwischen dem 4. und 30. Mai sollen Acts wie Hagelslag, Spax, Juliano Rossi und Emerson Prime mit speziellen Hygienekonzepten auftreten. Der Start der Reihe war ursprünglich im Dezember 2020 vorgesehen und zwischenzeitlich auf Februar 2021 verschoben worden.+++

Major Voice am Freitag zusammen mit Der Schulz



Der Opernsänger Ronald Zeidler aka Major Voice wird am kommenden Freitag, 8. Januar ein 360° Video zu seinem Stück "Ruf Mich" vorstellen. Als spezieller Gastsänger ist Daniel "Der Schulz" mit dabei, den viele auch als Sänger und Frontmann der aus Hannover und Hameln stammenden Dark-Rock-Band Unzucht kennen. Am 22. Januar legt Major Voice mit seinem neuen Album "Morgenrot" nach. Vor der Videopremiere von "Ruf Mich" am Freitag, haben Fans die Gelegenheit, ab 19.15 Uhr mit Major Voice zu chatten. Mehr über den Link unten+++

King Crimson starten Donnerstag mit Video-Reihe zu 1970er-Album



Die ziemlich innovative Progressive-Rockband King Crimson startet am morgigen Donnerstag, 7. Januar, mit einer Reihe von Video-Veröffentlichungen zu den Stücken ihres Albums "In The Wake Of Poseidon". Das Album erschien ursprünglich im Mai 1970 und war der Nachfolger des King-Crimson-Debüts "In The Court Of The Crimson King" aus dem Jahr 1969. Vor gut 50 Jahren gab es noch keine Videos, wie in heutiger Form. Das erste Stück, das die Band morgen aus "In The Wake Of Poseidon" als so genanntes "Static Video" in Szene setzen will ist "Peace - A Beginning". Dieses und die folgenden Videos erreicht man über die King-Crimson-YouTube-Kanal.+++

Run, Melos! vor Debütalbum "It Gets Easier"



Die hannoversche Pop-Punk-Band Run, Melos!, die bereits seit einigen Jahren in der Szene aktiv ist und bislang die eine oder andere EP vorgestellt hatte, steht nun vor der Veröffentlichung ihres Debütalbums. Zehn Songs hat die fünfköpfige Band darauf verewigt. Das Album trägt den Titel "It Gets Easier" und erscheint am 14. Februar.+++

The Boss Hoss liefern Musik zu norwegischer Netflix-Serie