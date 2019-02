Rockszene Nachrichtenblitz

Psychedelic-Band Colour Haze mit Headliner-Tour in Hannover



Die Münchener Psychedelic und Heavyrock Band Colour Haze ist am 8. Mai in Hannover zu Gast. Im MusikZentrum präsentieren Colour Haze, die auch schon letztes Jahr beim Fährmannsfest spielte, unter anderem Songs aus ihrem siebten Studioalbum „Sphere“. Als Support-Act wurde Monkey3 angekündigt. Tickets für die Show gibt es ab sofort im Vorverkauf. Präsentiert wird diese Show von unserem Online-Musikmagazin..+++

Konzert von Jini Meyer verlegt



Aufgrund der großen Nachfrage wird das Konzert der ehemaligen Luxuslärm-Sängerin Jini Meyer vom LUX ins MusikZentrum verlegt. Ab sofort gibt es also wieder Karten für die Show am 28. November erhältlich. Bereits gekaufte Tickets behalten natürlich ihre Gültigkeit.+++

The Parlotones veröffentlichen neues Studioalbum



Die südafrikanische Indie-Rockband The Parlotones hat für Ende März ihr neuntes Studioalbum angekündigt. Die Platte mit dem Titel „China“ soll insgesamt 16 Songs enthalten und am 29. März auf den Markt kommen. Als ersten Vorboten kann man bereits das Video zu ihrer ersten Singleauskopplung „Can You Feel it?“ sehen. Mehr Informationen gibt es auf ihrer Website.+++

Sting kommt auf die EXPO Plaza



Der Konzertsommer in Hannover wird immer sensationeller. Neben Ed Sheeran, Kiss, Slash und Phil Collins hat gerade ein weiterer Weltstar ein Konzert in der Landeshauptstadt angekündigt. Sting ist am 6. Juni mit seiner „My Songs“ Tour auf der hannoverschen EXPO Plaza zu Gast. Der Fanclub Presale startet morgen ab 10 Uhr. Alle anderen können die Karten ab Samstag, den 9. Februar an den bekannten Vorverkaufsstellen erwerben.+++

Reload-Festival bestätigt Bullet For My Valentine und weitere Bands



Das auf Metal, Metalcore, Rock, Punk und Hardcore spezialisierte Reload-Festival im niedersächsischen Sulingen bestätigt einige neue Bands. In der Headliner-Riege werden Bullet For My Valentine dabei sein. Außerdem haben While She Sleeps, Soilwork, Bury Tomorrow, Dog Eat Dog und Sondaschule zugesagt. Die Band Ill Niño muss ihren Auftritt dagegen absagen. "Interne Gründe" innerhalb der Band werden vom Veranstalter als Grund genannt. Das Reload-Festival findet vom 22.-24. August statt. Der Vorverkauf läuft bereits.+++

Mastodon-Show heute: Beginn bereits um 19.30 Uhr



Am heutigen Mittwochabend gibt es im Capitol Hannover mit den Shows von Mastodon, Kvelertak und Mutoid Man ein hartes Live-Paket im Spannungsfeld von Hardrock, Metal, Punk und Hardcore. Außerdem wird Neurosis-Sänger Scott Kelly erwartet. Aufgrund des großen Programms startet der Konzertabend mit der ersten Band bereits um 19.30 Uhr und nicht -wie sonst gewohnt- um 20.00 Uhr. Als erster Act des Abends dürften um 19.30 Uhr Mutoid Man auf der Bühne stehen, im Anschluss Kvelertak und zum Abschluss Mastodon. Es gibt voraussichtlich noch Karten an der Abendkasse. Einlass ist ab 18.30 Uhr+++

The Dirty Nil mit Billy-Talent-Bassist



Glück im Unglück für The Dirty Nil. Nachdem sich Bassist Ross Miller die Hand gebrochen hatte, erklärte sich kurzfristig Billy-Talent-Bassist Jon Gallant bereit, die anstehende Tournee mit der kanadischen Alternative-Rockband zu spielen. In Deutschland starten The Dirty Nil ihre Tour am 20. Februar in München. In Hannover wird die Band am 24. Februar im LUX erwartet.+++

Ossy Pfeiffer wirkt in Suzi-Quatro-Video mit



Ossy Pfeiffer, in der Hannover-Szene unter anderem als Sänger und Keyboarder von Ignore The Sign und ausgewiesener Classic-Rock-Spezialist bekannt, wirkte jüngst beim Dreh eines Musivideos zum Song "No Soul - No Control" von Suzi Quatro mit. Im Video wird er an der Hammond-Orgel zu sehen sein. Am kommenden Wochenende, am Samstag, dem 9. Februar spielt Ossy mit Ignore The Sign als support für Rosy Vista in Hannover im MusikZentrum.+++

Yngwie Malmsteen widmet sich Rock-und Blues-Klassikern



Auf seinem am 29. März erscheinenden Album "Blue Lightning" widmet sich der Gitarren-Meister und -Virtuose Yngwie Malmsteen bekannten Rock-und Bluesklassiker, die er allesamt auf eigene Art und Weise interpretiert, natürlich mit entsprechendem Gitarrenspiel. Auf dem Album vertreten sind unter anderem die Malmsteen-Versionen von Songs wie "Foxy Lady" und "Purple Haze" (Jimi Hendrix), "Paint It Black" (The Rolling Stones), "While My Guitar Gently Weeps" (The Beatles), Forever Man (Eric Clapton) und "Smoke On The Water" (Deep Purple).+++

Gitarrist Joachim Schuette stellt "Chain Reaction" vor



Der vielseitige hannoversche Gitarrist hat mit "Chain Reaction" ein neues Album eingespielt. Das Album ist als CD erhältlich. Auf YouTube gibt Schuette einen Einblick in die 13 neuen Kompositionen (siehe Link unten).+++

Therapiezentrum wollen bald neuen Drummer vorstellen



Die Osnabrücker Rockband Therapiezentrum und ihr langjähriger Schlagzeuger Toby Jones gehen seit Anfang Januar getrennte Wege. Die Band arbeitet derzeit viel im Hintergrund und verspricht über ihre sozialen Netzwerk-Kanäle bald Neuigkeiten, Termine und neue Songs zu präsentieren. Die Live-Premiere mit ihrem neuen Schlagzeuger, der bislang noch nicht vorgestellt wurde, ist für den 27. April geplant. An diesem Tag werden Therapiezentrum im Vogelhaus in Bochholt spielen.+++

Bewerbungphase für Rock im Schloss in Bad Pyrmont ist gestartet



Für das Rock-im-Schloss-Open-Air-Festival am 7. September in Bad Pyrmont können sich ab sofort interessierte Bands bewerben. Stilistisch sind die Veranstalter offen, ebenso ist man sowohl an jungen Newcomern als auch erfahrenen Bands interessiert. Neben Catering wird auch eine kleine Gage angeboten. Bewerben können sich Bands im Umkreis von 100 Kilometern Luftlinie um Bad Pyrmont herum. +++

Wir präsentieren Colour Haze im Mai in Hannover



Verhältnismäßig kurzfristig haben sich Band und Veranstalter entschlossen: Am 8. Mai wird das Münchner Psychedelic/Stoner-Rock-Trio Colour Haze in Hannover im MusikZentrum auftreten. Colour Haze sind bekannt für ausgedehnte, intensive, teils fesselnde Konzertabende mit Platz für instrumentelle Improvisationen. In der deutschen Szene nimmt die Band in ihrem Genre eine Sonderstellung ein. Zuletzt waren Colour Haze in Hannover 2018 beim Fährmannsfest zu Gast. Die Show am 8. Mai wird von unserem Online-Musikmagazin präsentiert. Tickets sind ab sofort im Vorverkauf erhältlich. Mehr dazu auch über den örtlichen Veranstalter Living Concerts.+++

Fields Of The Nephilim auf dem M´era Luna in Hildesheim



Die Gothic-Rock-Legenden von Fields Of The Nephilim komplettieren die Headliner-Riege des diesjährigen M´era Luna Festivals in Hildesheim-Drispenstedt. Das so genannte "Festival der schwarzen Szene" meldet damit sein Programm komplett. Weitere populäre Acts sind ASP, VNV Nation und Within Temptation. Insgesamt werden am 10. und 11. August 40 Bands beim M´era Luna erwartet. Karten sind noch im Vorverkauf erhältlich.+++

Ed Sheeran mit zwei supports in Hannover



Ed Sheeran wird in diesem Jahr zu zwei Groß-Open-Airs auf dem Messegelände in Hannover erwartet. Das ist bereits seit längerem bekannt und die erste Show am 2. August ist bereits ausverkauft. Karten gibt es derzeit noch für das zweite Konzert an gleicher Stelle am 3. August. Heute wurden mit James Bay und Zara Larsson die beiden support-Acts angekündigt, die das Vorprogramm bestreiten werden. Der britische Musiker James Bay gilt als einer der größten Songwriter-Talente unserer Zeit, die schwedische Sängerin Zara Larsson schaffte mit dem Super-Hit "Lush Life" im Jahr 2015 ihren Durchbruch.+++

Roger Hodgson mit seltenem Konzert im Kuppelsaal



Roger Hodgson wird mit seiner Band im Sommer für nur drei Konzerte nach Deutschland kommen. Eines davon findet am 2. September in Hannover im Kuppelsaal statt. Hodgson, dessen markante Stimme man seit den Siebzigern von der Band Supertramp kennt, tourt anlässlich des 40-jährigen Jubiläums des Supertramp-Hit-Albums "Breakfast in America". Seit den Achtzigern ist der Sänger und Komponist nicht mehr Mitglied der Band. Solo trat Hodgson in Hannover zuletzt vor rund zehn Jahren im Rahmen des Plaza-Festivals auf. Der Kartenvorverkauf startet am morgigen Donnerstag. Mehr dazu in unserer morgigen Ausgabe.+++

Nobert Buchmacher als support für Nathan Gray



Der Musiker Norbert Buchmacher wird am 12. März als support von Nathan Gray im MusikZentrum in Hannover mit von der Partie sein. Musikalisch geht es bei Buchmacher um "Punk At Heart", stilistisch inspiriert von Bands und Künstlern wie Mike Ness, Element Of Crime und dem frühen Herbert Grönemeyer. Die Show mit Nathan Gray und Norbert Buchmacher am 12. März in Hannover wird von unserem Online-Musikmagazin präsentiert. Karten gibt es weiterhin an den bekannten Vorverkaufsstellen.+++

Ozzy Osbourne muss Europa-Tour verschieben



Aufgrund einer schweren Grippeerkrankung in Verbindung mit einer starken Infektion der oberen Atemwege, sowie dem damit verbundenen ärztlichen Rat muss Ozzy Osbourne seine für den Februar geplante Europa-Tournee komplett verschieben. Für den Zeitraum 13.-27. Februar waren auch Deutschland-Shows in München, Frankfurt, Hamburg und Berlin vorgesehen. Die Nachholtermine will der Tourneeveranstalter Live Nation in Kürze bekannt geben. Bereits gekaufte Tickets blieben auch für die neuen Termine gültig, informiert eine Medienmitteilung.+++

Lady Crank stellen "Bad Attitude" vor



Selbst für ihre Verhältnisse ungewöhnlich düster, hart und aggressiv präsentiert sich das hannoversche Trio Lady Crank mit ihrem neuen Song "Bad Attitude" zu dem vor wenigen Tagen auch ein Video ins Netz gegangen ist. "Wir haben viel Liebe und Energie in den Song gesteckt", schreibt die Band auf Facebook. Am 23. Februar spielen Lady Crank zusammen mit Lead Inc. und Benthic im Café Glocksee in Hannover.+++

Jawbreaker kündigt Deutschlandtermine an