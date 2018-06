Rockszene Nachrichtenblitz

The Flatliners sagen Tour für den Sommer ab



Die kanadische Punk-Rock-Band The Flatliners wollte ursprünglich im Sommer im Rahmen einer Tournee auch einige Shows in Deutschland spielen, darunter gemeinsame Gigs mit The Gaslight Anthem, The Menzingers und Hot Water Music (Rockszene.de berichtete mit der Ausgabe vom 16.Juni). Im Zuge dessen wollten The Flatliners ihre neue EP "Mass Candescence" auf live vorstellen. Aufgrund unvorhersehbarer Umstände, die im familiären und privaten Bereich liegen, musste die Band alle geplanten Shows in Europa und UK absagen. Dies bedauern The Flatliners. Ein ausführliches Statement zur Tourneeabsage haben die Musiker auf ihrer Facebook-Seite abgegeben.+++

Sissi für Silke: One Strike Left stellen neue Bassistin vor



Die hannoversche Hardcore-Punk-Band One Strike Left ist wieder komplett. Nachdem Bassistin Silke kürzlich mit One Strike Left in der Strangriede Stage ihre Abschiedsshow spielte, war die Position an den tiefen vier Saiten der Band vakant geworden. Heute teilen One Strike Left über Facebook mit, dass man eine neue Bassistin in der Band begrüßen kann. Dabei handelt es sich um Sissi, die vor mehr als zehn Jahren in der früheren Erstbesetzung der hannoverschen Band Planet Emily aktiv war. In Hannover sehen One Strike Left mit ihrer neuen Bassistin Sissi dem Gig auf dem diesjährigen Fährmannsfest am 4.August entgegen.+++

Deaf Havanna mit neuen Songs zu rarer Clubshow in Hannover



Die britische Alternative-Rockband Deaf Havanna hat sich mitten im Sommer zu einer sehr raren Deutschland-Clubshow in Hannover angekündigt. Am Donnerstag, dem 26.Juli spielt die Band im MusikZentrum. Voraussichtlich gibt es dann schon Material aus dem neuen Album "Rituals" zu hören, dessen Veröffentlichung für den 10.August geplant ist. Das bis dato letzte Album von Deaf Havanna -"All These Countless Nights"- erschien 2017 und schaffte es in Großbritannien auf Platz 5 der Charts. Karten für das Konzert in Hannover sind bereits im Vorverkauf erhältlich. Mehr über die Link unten.+++

Open Stage auf der Fête de la Musique / Spielplan veröffentlicht



Auf der morgigen Fête de la Musique in Hannover können auch noch Musikerinnen und Musiker spontan und ohne Voranmeldung auftreten. Dazu steht eine offene Bühne (Podest und Steckdose) in der Kleinen Packhofstraße in der Innenstadt bereit. Darüber hinaus haben die Organisatoren auf der offiziellen Fête-de-la-Musique Facebook-Seite die komplette Programmübersicht mit allen Bühnen, Künstlern und den geplanten Auftrittszeiten veröffentlicht.+++

Soon Is Now sagen Show bei Fête de la Musique ab



Die hannoversche Alternative-Rockband Soon Is Now hat ihren für den morgigen Donnerstag, 21.Juni im Rahmen der Fête de la Musique geplanten Auftritt abgesagt. Die Band sollte um 19.00 Uhr auf der Bühne der Orange Club Lounge in der City stehen. Wegen "organisatorischer Abstimmungsschwierigkeiten", so Soon Is Now auf Facebook, habe man den Gig kurzfristig absagen müssen, was man bedauere.+++

Zwei weitere Bands bei Rock am Deister in Völksen



Vor kurzem haben die Organisatoren des Rock-am-Deister-Festival in Springe-Völksen die Bands für das diesjährige Open-Air am 28.Juli auf dem Festplatz in Völksen bekannt gegeben: Emerson Prime, Mouyé, Wisecräcker, Fréros und Eskalation. Eröffnen wird das Rock-am-Deister-Festival die junge, aus Springe stammende Rock-und Indie-Rockband Dense Objects, Auf der Akustik-Bühne wird das bislang vor allem in Hannover populäre Singer-/Songwriter Duo Hage & Chiara Bon auftreten und drei Sets spielen. Karten für das Open Air am 28.Juli sind im Vorverkauf erhältlich. Mehr über den Link unten.+++

Madsen spielen heute Gratis-Show in Hamburg



Die Indie-Rock-Band Madsen spielt am heutigen Dienstagabend eine Warm-Up-Show im Hamburger Club Knust. Die Band bereitet sich so auf ihren Auftritt beim Hurricane-Festival am kommenden Wochenende vor. Der Eintritt für das heutige Madsen-Konzert im Knust ist kostenlos. Einlass ist um 18.30 Uhr. Am vergangenen Freitag ist das neue Madsen-Album "Lichtjahre" in den Handel gekommen. Am 16.November spielt die Band im Rahmen dieser Tour in Hannover im Capitol. Dafür gibt es noch Karten im Vorverkauf (Wir berichteten).+++

Indie-Pop Band The Planetoids veröffentlicht neue Single



Die Indie-Pop Band The Planetoids veröffentlicht am kommenden Freitag ihre neue Single „Touching Ghosts“. Der Song und das dazugehörige Video sollen sommerliche Vibes mit einem Hauch von Melancholie transportieren. Die vierköpfige Band aus Hannover und Düsseldorf spielt am 21. Juni bei der Fête de la Musique und am 5. August auf dem Fährmannsfest.+++

Saltatio Mortis verschiebt Albumveröffentlichung



Saltatio Mortis verschiebt den Veröffentlichungstermin ihres neuen Albums „Brot und Spiele“. Wie wir bereits berichteten, sollte das elfte Album der Mittelalter-Rock Band am 27. Juli erschienenen. Nun ist es aber erst ab dem 17. August im Handel erhältlich. Die Gründe dafür erklärt die Band in einer Pressemitteilung wie folgt: „… leider müssen wir euch mit „Brot und Spiele“ noch etwas länger auf die Folter spannen und die Veröffentlichung nach hinten verschieben. Eine etwas unglückliche Verkettung aus Liefer- und technischen Schwierigkeiten hat uns zu diesem Schritt bewogen.“ Um die Wartezeit zu verkürzen, hat Saltatio Mortis bereits die beiden Vorboten „Große Träume“ und „Brunhild“ herausgebracht.+++

Motorjesus bringen "Race To Resurrection" heraus



Die Mönchengladbacher Rock- und Metal-Band Motorjesus stellt heute ihr neues Studioalbum "Race To Resurrection" vor. In Hannover mögen sich noch die Besucher des Nitrofests 2016 an Motorjesus erinnern, die seinerzeit die Bühne mit Nitrogods, Motorblock und Johnboy teilten. Ab Juli spielen Motorjesus einige Open-Air-Festival-Shows.+++

Marillion-Musiker hilft bei Debüt-Show von The Sea Within aus



Am Samstag, dem 14.Juli wird neue Progressive-Rock-Allstar-Band The Sea Within ihr Debütkonzert beim "The Night Of The Prog Festival" auf der Loreley in Deutschland geben. Da der etatmäßige Bassist Jonas Reingold (u.a. The Flower Kings) anderweitig verpflichtet ist, wird an seiner Stelle Marillion-Bassist Pete Trewavas einspringen. Zur Besetzung von The Sea Within (Rockszene.de berichtete bereits) gehörten Roine Stolt (The Flower Kings, Transatlantic), Daniel Gildenlöw (Pain Of Salvation), Tom Brislin (Yes Symphonic u.a.) und Marco Minnemann (Steven Wilson u.a.). Gesanglich werden The Sea Within von Casey McPherson (Flying Colors) unterstützt, da auch Daniel Gildenlöw bei der Live-Premiere des Prog-Rock-Kollektivs nicht dabei sein kann. Am 22.Juni bringen The Sea Within ihr selbstbetiteltes Debütalbum auf den Markt.+++

Gewinnspiel für Metal-Shows beendet - Gewinner benachrichtigt



Unsere Kombi-Freikartenverlosung für die Metal/Hardcore/Punk-Rock-Shows von Caliban, A Traitor Like Judas und Die Heart am 16.Juni im MusikZentrum und Bury Tomorrow, Lionheart und Blessthefall am 27.Juni ebenfalls im MusikZentrum, ist beendet. Einsendeschluss war der heutige Donnerstag um 17.00 Uhr. Die richtige Lösung der Preisfrage war a) A Traitor Like Judas. Die Gewinner die jeweils mit einer Person Begleitung beide Shows besuchen können, haben wir bereits direkt per E-Mail benachrichtigt. Darüber hinaus sind für beide Konzerte noch Tickets im Vorverkauf erhältlich. Mehr Infos auch auf der Website des örtlichen Veranstalters Living Concerts.+++

The Pineapple Thief kündigen Album für Ende August an



Die Alternative-/Progressive-Rock-Band The Pineapple Thief haben die Veröffentlichung ihres neuen Albums "Dissolution" für den 31.August angekündigt. Mit neuen Songs daraus und Klassikern geht die Band, zu der mittlerweile Schlagzeuger Gavin Harrison fest gehört, auf Tournee. In Hannover werden The Pineapple Thief am 18.September im MusikZentrum auftreten. Diese Show wird unter anderem von unserem Online-Musikmagazin präsentiert. Der Vorverkauf läuft bereits.+++

Luthern! Live und Unplugged Freitag in Hannover



Die Jugendkirche Lutherkirche in Hannovers Nordstadt veranstaltet am kommenden Freitag, 15.Juni wieder ein Akustik-Konzert in heiliger Halle. Mit dabei sind dieses Mal die hannoverschen Bands Manila Muffin (Alternative Trip-Hop) und High Fidelity (Blues-Rock, Westcoast-Rock). Der Eintritt zu diesem Doppelkonzert aus der Reihe "Luthern! Live & Unplugged" ist kostenlos. Los geht´s Freitag um 20.00 Uhr.+++

25 Jahre Inside Out Music: Spock´s Beard und The Flower Kings touren



Anlässlich des 25-jährigen Bestehens der Plattenfirma Inside Out Music gehen zwei der dort seit langem unter Vertrag stehenden Progressive-Rock-Bands gemeinsam auf Europa-Tour: Spock´s Beard und Roine Stolt´s The Flower Kings. Es ist eine Doppel-Headliner Tour, die beide Bands vom 30.November - 10.Dezember in zehn verschiedene Städte führen wird. Das einzige Konzert in Deutschland ist für den 4.Dezember in der Zeche in Bochum terminiert.+++

Morgen hier: Video-Interview mit Jimmy Eat World



Mal wieder was außer der Reihe: Vor ihrer Show kürzlich im Capitol in Hannover haben wir Jim Adkins und Tom Linton von Jimmy Eat World zu einem Video-Interview getroffen. Bereits jetzt kann man einen knapp 40-sekündigen Teaser-Clip auf Rockszene.de-Facebook sehen. Das komplette, fast 20-minütige Interview veröffentlichen wir heute Abend zur morgigen Donnerstagsausgabe im Rockszene.de-YouTube-Kanal.+++

Verlosung von Metal-/Metalcore-Freikarten-Paketen



Fans von Metal und Metalcore aus Hannover und der Region sollten gegebenenfalls in den nächsten Tagen in unserem Online-Magazin die Augen offen halten: Am 16.Juni treten Caliban, A Traitor Like Judas und Die Heart im MusikZentrum auf, an gleicher Stelle werden am 27.Juni die Bands Bury Tomorrow, Lionheart und Blessthefall auf der Bühne erwartet. Wir verlosen noch in dieser Woche Freikarten-/Gästelistenpakete für beide Shows. Die Gewinner werden damit die Möglichkeit haben, mit einer Begleitung gleich beide Konzerte zu besuchen, ohne Eintritt zu bezahlen. Unterdessen sind für beide Shows am 16.Juni und 27.Juni noch Karten im regulären Vorverkauf erhältlich. Weitere Infos auch beim örtlichen Veranstalter Living Concerts.+++

Thirty Seconds To Mars mit neuem Video - Gitarrist steigt aus



Die Alternative-Rockband Thirty Seconds To Mars hat aktuell ein Musikvideo zu ihrem Song "Rescue Me" veröffentlicht. Die Regie führte Mark Romanek, zu dessen Referenzen Arbeiten für Coldplay, Red Hot Chili Peppers, Jay-Z und Audioslave gehören. Gleichzeitig wurde bekannt, dass Gitarrist Tomo Miličević die Band verlassen wird. Dies berichten heute mehrere Medien unter Berufung auf einen ausführlichen Tweet des Musikers am gestrigen Abend. Am 5.September sollen Thirty Seconds To Mars in Hannover in der TUI Arena auftreten. Wer dort Gitarre spielen soll, ist noch nicht bekannt.+++

Nachholtermine für Die Toten Hosen



Wegen eines bei Sänger Campino kürzlich diagnostizierten Hörsturzes, mussten Die Toten Hosen ihre jüngsten Open-Air-und Festivalkonzerte absagen. Auch der für den 14.Juni geplante Auftritt beim Nova Rock in Österreich und der am 16.Juni auf der Bremer Bürgerweide muss seitens der Band abgesagt werden. Mittlerweile sind jedoch einige Nachholtermine organisiert worden: Lt.JKP werden Die Toten Hosen das Konzert in Bremen am 4.August nachholen, die ausgefallene Show in der Berliner Waldbühne wird am 29.August neu angesetzt. Bereits gekaufte Karten für die ursprünglichen Termine in Bremen und Berlin behalten lt. JKP ihre Gültigkeit, können aber auch an den Vorverkaufsstellen, an denen sie erworben wurden, zurückgegeben werden.+++

The Intersphere mit neuer Musik im Dezember in Hannover