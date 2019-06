Rockszene Nachrichtenblitz

3sat sendet vier Stunden von Rock am Ring



Der TV-Sender 3sat wird am kommenden Samstag, 8. Juni ab 20.15 Uhr über vier Stunden Ausschnitte vom diesjährigen Rock am Ring-Festival (7.-9. Juni) zeigen. Bereits fest steht, dass 3sat Ausschnitte aus den Konzerten von den Bands Bring Me The Horizon, Alice in Chains, SDP und Foals.+++

The Districts und Kyles Tolone neu beim Fährmannsfest



Weitere Bands für das diesjährige Fährmannsfest (9.-11. August) in Hannover. Die US-amerikanische Band The Districts wird beim Fährmannsfest-Spezial-Abend, am Freitag, 9. August im Line-Up mit Kettcar und Fortuna Ehrenfeld auftreten. The Districts vereinen Indie-Rock, mit Roots Rock, Folk und Garage Rock. Für die Fährmannsfest-Kulturbühne, am Sonntag, 11. August ist die Göttinger Alternative-Rock-Band Kyles Tolone neu bestätigt. Der Kartenvorverkauf für das Fährmannsfest 2019 läuft.+++

Hannoversches Label MIG-Music nimmt Bai Kamara Jr. unter Vertrag



Das hannoversche Label MIG-Music hat den aus Sierra Leone stammenden und mittlerweile in Brüssel lebenden Singer-Songwriter Bai Kamara Jr. unter Vertrag genommen. Die erste Zusammenarbeit wird das Album „Salone“ sein, das allerdings erst im Januar 2020 erscheinen soll. Die Kollaboration mit den Voodo Sniffers enthält Musik aus den Bereichen Roots-Bluesrock, Soul, Psychedelic, Folk und Swamp. Mit „Cold Cold Love“ kann man bereits den ersten Eindruck des Albums bekommen.+++

J.B.O. mit neuem Album auf Tour



Die Fun-Metal-Band J.B.O. hat ein neues Album mit dem Titel „Wer lässt die Sau raus?!“ für den 28. Juni angekündigt. Mit dieser Veröffentlichung, die insgesamt 15 Titel enthält, will die Band aus Erlangen ihr 30-jähriges Bühnenjubiläum feiern. Ab Freitag sind J.B.O. dann auch auf Tour durch Deutschland. Nach Hannover kommen sie allerdings er am 15. Dezember. Dann möchten sie ihre neuen und alten Songs dem Publikum im MusikZentrum präsentieren.+++

Unzucht haben neuen, festen Bassisten



Die aus Hannover und Hameln stammende Industrial-Metal-und Dark-Rock-Band Unzucht ist wieder offiziell komplett. Nachdem Bassist Alex Blaschke im August letzten Jahres seinen Ausstieg bekannt gegeben hatte (Wir berichteten) war der Posten am Tieftöner vakant geworden. Mehr als 25 Shows spielten Unzucht mittlerweile mit Andreas Puchebuhr, der heute als offizielles neues Bandmitglied vorgestellt wurde. Auf ihrer Facebook-Seite verkündeten Unzucht heute Nachmittag: "Probezeit abgelaufen. Nach über 25 gemeinsamen Shows können wir hiermit feierlich verkünden: Die Unzucht hat einen neuen Mann am Bass. His name is Don. And he is funky. "

Zeitplan für KISS-Konzert morgen steht



Der Zeitplan für das KISS-Konzert am morgigen Mittwoch, 5. Juni steht. Wie Hannover Concerts über Facebook bekannt gibt, ist folgendes Timing vorgesehen: Einlass auf die Expo-Plaza: 18.00 Uhr - Start der Performance von Action-Maler David Garibaldi: 19.15 Uhr - Showtime KISS: 20.45 Uhr. Es gibt noch Karten im Vorverkauf und an den Tages-/Abendkassen. Darüber hinaus weisen die Veranstalter auf die Sicherheitsregeln auf dem Gelände hin. Weitere Details in der Facebook-Veranstaltung über den Link unten.+++

Kuersche mit Video zu "Tried To Call" - bald live in Hannover



Kuersche stellt aktuell ein Video zu seinem Song "Tried To Call" vor. Entstanden ist der Schwarzweiß-Clip bei trübem Wetter rund um das Ihmezentrum und auf der Limmerstraße in Hannover. Beteiligt war der hannoversche Schlagzeuger, Komponist, Arrangeur und Produzent Abi Husen. Für den 15. November kündigt Kuersche ein Konzert im Béi Chéz Heinz in Hannover an.+++

Deamon´s Child mit neuem Video



Die hannoversche Band Deamon´s Child veröffentlicht ihr inzwischen viertes Video aus ihrem aktuellen Album "Angstparade". Es handelt sich dabei um einen Clip zu dem Song "Konfetti". Mehr dazu über den Link unten.+++

Adam Green mit neuer Musik



Der US-amerikanische Anti-Folk-Musiker Adam Green will am 6. September sein mittlerweile zehntes Studioalbum "Engine Of Paradise" herausbringen. Aktuell präsentiert Green daraus die Video-Single "Freeze My Love". Ende Oktober wird Adam Green zu zwei Deutschlandkonzerten in Hamburg und Berlin erwartet.+++

Young Chinese Dogs mit weiterer Single vor Hannover-Besuch



Die Münchner Folk-Pop/Indie-Folk-Band Young Chinese Dogs stellt aktuell mit "Goodbye" eine weitere Single aus ihrem Album "The Quiet & The Storm" vor. Am Donnerstag dieser Woche, am 6. Juni kommen Young Chinese Dogs im Rahmen ihrer Tournee nach Hannover und werden hier im LUX auftreten. Als support ist die hannoversche Cellistin und Sängerin Rabea mit dabei. Tickets gibt es noch im Vorverkauf und voraussichtlich auch noch an der Abendkasse.+++

Selli And The Guns und The Wild Men Of Wongo auf dem Fährmannsfest



Die Kulturbühne auf dem Fährmannsfest hat in Sachen Programm Zuwachs erhalten. Neu bestätigt sind die Wahl-Hannoveraner Selli And The Guns, die Rock, Pop, Soul, HipHop und Funk miteinander vereinen sowie The Wild Men Of Wongo mit ihrer The-Tubes-Tribute-Show. Seit zehn Jahren macht sich das Fährmannsfest für das Thema Inklusion stark und lädt auf der Kulturbühne zu einer Talkrunde. Für das Programm auf der Musikbühne werden demnächst ebenfalls weitere Acts erwartet. Das Fährmannsfest 2019 ist für das Wochenende 9.-11. August an den gewohnten Stelle am Zusammenfluss von Leine und Ihme in Hannover terminiert.+++

Haken Mittwoch erstmals in Neuseeland - Ende Juni dann in Hannover



Die progressive Metal-Band Haken bereitet sich derzeit für ihre unmittelbar bevorstehende Tournee vor. Am kommenden Mittwoch wird die Band erstmals in Neuseeland auftreten, bevor es direkt im Anschluss nach Australien geht. Gitarrist Richard Henshall kündigt darüber hinaus sein Solo-Debüt "Cocoon" an, das Ende Juli erscheinen soll. Am 30. Juni werden Haken in Hannover im MusikZentrum spielen. Dieses Konzert wird von unserem Online-Musikmagazin präsentiert und ist die einzige Club-Show von Haken in Norddeutschland. Tickets sind im Vorverkauf erhältlich.+++

Herri feiert heute und morgen mit Bands aus der Szene



Himmelfahrt, das einige unter anderem auch mit reichlich Bier als "Vatertag" befeiert hatten, war gerade erst gestern, da wird am heutigen Freitag und morgigen Samstag auf dem großen Hofgelände der Privatbrauerei Herrenhausen weitergefeiert. Beim diesjährigen "Herri Brauereifest", das die Brauerei veranstaltet und mit enger Einbidung des Radiosenders Radio21 gestaltet und bewirbt tritt, am heutigen Freitagabend die Band Liedfett als Headliner auf, am morgigen Samstag spielen an gleicher Stelle Terry Hoax. Dazu gesellen sich einige weitere Hannover-Szene-Bands wie High Fidelity, Matagalpa und die Coverband Peppermint Petty auf. +++

Guns N´ Roses Bassist Duff McKagan mit Solo-Album



"Tenderness" ist der Titel des neuen Solo-Albums von Duff McKagan, das am heutigen Freitag auf den Markt gekommen ist. McKagan, den meisten wohl als Bassist der Band Guns N´Roses bekannt, hatte am Ende der "Not In This Lifetime"- Tour an die 40 neue Songs geschrieben von denen es ein paar davon auf das Album geschafft haben. Bereits in den letzten Wochen hatte Duff McKagan einiges Titel aus "Tenderness" online als Audio-Streams vorgestellt. Mehr dazu in unserer morgigen Ausgabe.+++

Vanderlinde dieses Mal in der Marlene



Vanderlinde, die Band um den Sänger, Songschreiber und Bassisten Arjen Vanderlinde, hatte im Januar ihr neues Album "Entering The Circus" veröffentlicht. Damit gehen Vanderlinde in der zweiten Jahreshälfte auch in Deutschland auf Tour. In Hannover ist die Band bei dieser Gelegenheit am 28. Oktober in der Marlene zu Gast. In den Vorjahren waren Vanderlinde in Hannover und der Region als support von Fish in der Blues-Garage in Isernhagen, in der Strangriede Stage und auf dem Strangriede Open-Air in der Nordstadt aufgetreten. +++

Falsche Tickets: Fans bei Rammstein-Shows abgewiesen



Bei den ersten Rammstein-Konzerten der aktuellen Europa-Tour in Gelsenkirchen sind einige Fans nicht ins dortige Stadion eingelassen worden. Der Grund: Sie besaßen offenbar keine über eventim.de gekaufte personalisierten Original-Tickets. Das berichten derzeit übereinstimmend mehrere Medien. Besagte Fans hätten sich auf dem so genannten Sekundär-Markt bei anderen Anbietern im Netz Tickets gekauft, die nicht gültig sind. Rammstein und die Veranstalter hatten in den Wochen und Monaten zuvor mehrfach darauf hingewiesen, sich ausschließlich personalisierte Karten über eventim.de zu besorgen. In Hannover werden Rammstein am 2. Juli in der HDI-Arena auftreten. Das Konzert ist seit längerem restlos ausverkauft+++

Lorimer Burst stellen Debütalbum beim Platzprojekt vor



Das hannoversche Post-Rock-Trio-Lorimer Burst will am 12. Juli ihr Debütalbum "Dispersion" herausbringen. Das Album-Release-Konzert findet einen Tag später, am 13. Juli beim OSCO Platzprojekt in Hannover-Linden, statt. Am 11. August treten Lorimer Burst auf dem Fährmannsfest auf.+++

Springsteen plant offenbar Aufnahmen mit der E-Street-Band



Erst vor kurzem hatte Bruce Springsteen sein neues Solo-Album "Western Stars" für den 14. Juni angekündigt. Mit "Hello Sunshine" ist daraus bereits eine erste Single erschienen. Im Herbst dieses will Springsteen offenbar wieder mit seiner E-Street-Band ins Studio gehen und Songs für ein Bruce Springsteen & the E-Street-Band-Album aufnehmen. Eine anschließende Bandtour soll dann auch folgen. Das berichtet der Rolling Stone in seiner Online-Ausgabe unter Berufung auf ein Interview, das Bruce Springsteen der italienischen Zeitung "Repubblica" gegeben hat.+++

Live-Material von Elton John von 1975 aufgetaucht



Vor wenigen Tagen noch spielte Elton John ein von vielen umjubeltes und von einigen Medien gefeiertes Konzert in der TUI-Arena in Hannover. Derzeit im Fokus steht außerdem der biografische Elton-John-Film "Rocketman". Hier wurde bislang unveröffentlichtes Live-Material des Rock-, Pop-und Rock´n´Roll-Musikers aus dem Jahr 1975 eingbunden, woraus kürzlich der Song "The Bitch Is Back" für ein YouTube-Video extrahiert wurde. Dieser Live-Clip zeigt Elton John mit seiner vielköpfigen Band bei der Performance des Songs im Dogdger Stadium in Los Angeles. 1975 war auch Billie Jean-King ein noch aktiver Tennis-Star. Sie gewann in jenem Jahr unter anderem das Wimbledon Turnier und ist bei dieser Elton-John-Show als Gastsängerin mit auf der Bühne. Direkt zum Live-Video geht es über den Link unten+++

Ron Nox mit "Grün Gelb Rot" aus "LOA"