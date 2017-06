Rockszene Nachrichtenblitz

Supergroup Black Country Communion wieder im Studio



Die Band Black Country Communion gilt als Supergroup. Kaum verwunderlich, bei den namhaften Musikern: Joe Bonamassa (Gitarre, Gesang), Glen Hughes (Bass, Gesang), Derek Sherinian (Keyboards) und Jason Bonham (Schlagzeug). Wie kürzlich bekannt wurde, befinden sich die Musiker derzeit im Studio, um nach fünf Jahren ein Album aufzunehmen, das noch im Herbst diesen Jahres erscheinen soll. Nach ihrem Start 2009 hatte sich die Band 2013 zwischenzeitlich aufgelöst, ist nun aber wieder am Start.+++

Walter Trout mit neuem Studioalbum im Herbst in der Blues Garage



Der Blues-und Blues-Rock-Gitarrist Walter Trout will am 1.September sein neues Album "We´re All In This Together" auf den Markt kommen. Auf dieser Platte wirken einige spezielle Gäste mit wie unter anderem Joe Bonamassa, Eric Gales, Warren Haynes, Robben Ford und Kenny Wayne Shepherd. Die dazugehörige Konzert-Tour führt den Musiker am 25.Oktober in die Blues Garage nach Isernhagen.+++

Uli Jon Roth auf "Tokyo Tapes Revisited" Tour im Oktober in Hannover



Der Gitarren-Meister Uli Jon Roth geht wieder auf Welttournee. Diese trägt den Titel "Tokyo Tapes Revisted", in Anlehnung an das berühmte Scorpions Live- Album "Tokyo Tapes" aus dem Jahr 1978. In den 1970er-Jahren war Roth zeitweise Lead-Gitarrist der Scorpions. Im Jahr 2015 schließlich hatte der Gitarrenvirtuose in Japan an gleicher Stelle wie 1978, eine "Tokyo Tapes"-Show gespielt, ein entsprechendes Live-Album dieses Konzerts erschien im Dezember 2016. Scorpions-Klassiker aus den Siebzigern und Songs seiner langen Solo-Karriere wird Uli Jon Roth auch beim Tour-Konzert am 27.Oktober in Hannover im MusikZentrum auf die Bühne bringen. Tickets sind ab sofort im Vorverkauf erhältlich.+++

Rolling Stone Weekender gibt erste Bands bekannt



Für ein tendenziell etwas reiferes Rock-Klientel bietet seit einigen Jahren der Rolling Stone Weekender Anfang November im Ferienpark am Weissenhäuser Strand an der Ostsee ein umfangreiches Programm und Aufenthaltskomfort. Für den Rolling Stone Weekender am 3.und 4.November haben die Organisatoren die ersten Bands bekannt gegeben. Erwartet werden unter anderem Madness, Spoon, Gang Of Four, British Sea Power, Paradise und Robert Forster. Tickets sind noch im Vorverkauf erhältlich, allerdings sind Kombi-Pakete inklusive Übernachtung im Ferienpark seien allerdings vergriffen, teilt der Veranstalter mit.+++

Vainstream Rockfest am Samstag in Münster ist ausverkauft - Livestream geplant



Auch einige Fans aus Hannover und der Region, die es musikalisch besonders kraftvoll und härter mögen, dürften am kommenden Samstag, den 1.Juli den nicht besonders weiten Weg nach Münster antreten, um am sehr namhaft besetzten Vainstream Rockfest teilzunehmen. Für Kurzentschlossene ist es nun allerdings zu spät. Das Vainstream Rockfest meldet "Ausverkauft", womit eigentlich auch gerechnet werden konnten. Auf dem Gelände Am Hawerkamp sollen Bands wie Broilers, Dropkick Murphys, A Day To Remember, Architects und 187 Straßenbande auftreten (wir berichteten bereits). Das Programm auf der Hauptbühne soll mit Hilfe des Festival-Partners Impericon im Livestream übertragen werden.+++

Dritte Wahl präsentieren "10"



Die Punk-Band Dritte Wahl wird am 1.September ihr neues Studioalbum "10" auf den Markt bringen. Wie der Titel unschwer vermuten lässt, handelt es sich dabei um das zehnte Studiowerk der Rostocker Band, die vor allem auch in Hannover viele Fans hat und hier meist für volle Häuser sorgt. Am Freitag, den 17.November sind Dritte Wahl dann wieder in der Leinemetropole im MusikZentrum zu Gast. Tickets gibt es im Vorverkauf, weitere Infos unter anderem über den örtlichen Veranstalter Living Concerts.+++

Hannover-Festival mit Irie Révoltés Anfang September komplett



Zu ihrem zweitägigen Open-Air am 1.und 2.September auf der Gilde Parkbühne in Hannover bringen Irie Révoltés einige illustre, mitunter hochkarätige musikalische Gäste mit. Das Line-Up ist inzwischen komplett. Neben Irie Révoltés selbst, die am 2.September den Headliner geben werden, stehen noch Acts wie Antilopen Gang, ZSK, Feine Sahne Fischfilet und Moop Mama im Line-Up. Tickets gibt es im Vorverkauf. Mehr Infos auch über den örtlichen Veranstalter Hannover Concerts.+++

meta aus Hannover jetzt auch mit EP



Die Indie-Pop-Band meta aus Hannover bringt sich in der hiesigen Szene weiterhin nachhaltig ins Gespräch. Vor Kurzem hat die Band ihre erste EP fertiggestellt, nachdem man letztes Jahr mit einem Video zum Song "Perfect Party" auf gute Resoanzen stieß. In den kommenden Wochen spielen meta einige Konzerte in Hannover und Umgebung, darunter am ersten Augustwochenende auf der Kulturbühne des diesjährigen Fährmannsfestes.+++

Deamon´s Child heute Abend in der Glocksee - Live-Album aus dem LUX ist da



Neuigkeiten aus dem Lager der hannoverschen Stoner-Noise-Rock-Band Deamon´s Child. Kürzlich spielte die Band eine support-Show im LUX und nutzte aufgrund glücklicher Umstände die Gelegenheit, von diesem Gig ein Live-Album aufzunehmen, das seit einigen Tagen fertig ist. Heute Abend spielen Deamon´s Child im Rahmen des Ruby Tuesday im Café Glocksee. Gut möglich, dass dort diese Live-CD bereits erhältlich ist. Mehr zum Thema in unserer morgigen Ausgabe.+++

Strangriede-Open-Air gibt Bands für Nordstadt-Open-Air im August bekannt



Auch in diesem Jahr findet in Hannovers Nordstadt das Strangriede-Open-Air statt, das den offiziellen Titel An der Strangriede Fest. Dieses Mal ist das Strangriede-Open-Air wieder auf das letzte August-Wochenende terminiert worden. Zahlreiche Bands aus der Hannover-Szene, mit einem Schwerpunkt aus dem Bereich Rock der härteren Gangart und internationale Acts sollen auftreten. Für das Wochenende Freitag, den 25.August und Samstag, den 26.August sind unter anderem Ich Kann Fliegen, Demented A Go, Volter, Scumdogz, Leto, C For Caroline, Donkey Pilots, Guitar Gangsters und I Destroy bestätigt. Der Eintritt wird weiterhin kostenlos sein.+++

The Hirsch Effekt präsentieren erste Single aus "Eskapist"



Das hannoversche Art-Core-Trio The Hirsch Effekt präsentiert mit dem Stück "LIFNEJ" die erste Single aus dem am 18.August erscheinenden neuen Album "Eskapist". Zum neuen Song ist auch ein Video veröffentlicht worden. Im Sommer spielen The Hirsch Effekt zahlreiche Festivals, darunter in Wacken und auf dem Open Flair in Eschwege, im Herbst geht es auf Klub-Tournee durch Deutschland. Am 9.November ist die Band in Hannover im MusikZentrum zu Gast.+++

138.000 bei den Festivals Hurricane und Southside



Insgesamt 138.000 Besucher waren am vergangenen Wochenende bei den Zwillingsfestivals Hurricane und Southside vor Ort. Beim Hurricane im niedersächsischen Scheeßel sollen es lt.Veranstalterangaben 78.000 Fans gewesen sein. Bei beiden Festivals traten Bands wie Blink-182, Green Day und Linkin´Park auf. "Zusammengefasst können beide Festivals einen reibungslosen und in puncto Sicherheit vorbildlichen Ablauf und eine ausgezeichnete Zusammenarbeit aller Gewerke vermelden. Behörden und Veranstalter freuen sich bereits auf das nächste Jahr.", ließ der Veranstalter FKP Scorpio Konzertproduktion in einer Pressemitteilung übermitteln. Im nächsten Jahren finden das Hurricane und das Southside vom 22.-24.Juni statt. Heute ist dafür der Vorverkauf gestartet. Karten gibt es derzeit zu einem so genannten Frühbucherpreis. Mehr über den Link unten.+++

Die Sterne als weiteres Highlight auf der Fährmannsfest Musikbühne



Kürzlich veröffentlichte das Fährmannsfest seinen Spielplan für das diesjährige Open-Air vom 4.-6.August. Für Samstag, den 5.August war noch ein Slot mit t.b.a. (to be anounced) gekennzeichnet. Dieser Slot ist nun auch besetzt: Die Hamburger Band Die Sterne wird ebenfalls auf dem Fährmannsfest spielen, was für viele Fans der Hamburger Schule und des Indie-Pop ein Highlight darstellen dürfte. Mit der Zusage von Die Sterne ist das Musikprogramm für das Alternativ-Open-Air-Festival am Zusammenfluss von Leine und Ihme für dieses Jahr komplett. Festival-Tickets sind weiterhin im Vorverkauf erhältlich.+++

Toto auf Jubiläumstour Anfang 2018 mit sieben Shows in Deutschland



Die US-Band Toto besteht seit nunmehr 40 Jahren. Aus diesem Anlass will die Band um Steve Lukather, David Paich, Joseph Williams und Steve Porcaro ein Jubiläumsalbum mit remasterten Klassikern und auch neuen Songs herausbringen. Anfang 2018 touren Toto durch Deutschland. Der Start wird am 19.Februar 2018 im Mehr! Theater in Hamburg sein. Diese Show ist -nach jetzigem Stand- die einzige in Norddeutschland. Weitere Städte im Tourplan sind Düsseldorf, München, Berlin, Leipzig, Stuttgart und Offenbach.+++

Phil Campbell und Killing Joke tauschen heute Abend Slots in Hannover



Beim heutigen Guns N´Roses Konzert in Hannover gibt es gegenüber ersten Informationen und Meldungen von Anfang Juni eine Änderung im Ablauf, was die Bühnenzeiten der Support-respektive Special-Guest-Bands angeht. Nicht Killing Joke, sondern Phil Campbell & The Bastard Sons sollen um 18.15 Uhr den musikalischen Teil des Open-Airs auf dem Messegelände eröffnen. Killing Joke soll den zweiten Slot um 19.05 Uhr spielen. Guns N´Roses werden um 20.15 Uhr auf der Bühne erwartet.+++

Guns N´Roses Schlagzeuger spielte spontan auf der Fête de la Musique



Eine Überraschung für alle, die am gestrigen Mittwochabend bei der Fête de la Musique in Hannover auf dem Opernplatz weilten. Dort spielte zu späterer Stunde auf dem "Roland Truck" die PPC Music Academy Allstar Band, bestehend aus einigen Profi-Musikern der lokalen und regionalen Musikszene einen gekonnten Jam aus populären Blues-und Rock-Klassikern. Plötzlich gesellte sich Frank Ferrer, seines Zeichens Schlagzeuger der weltbekannten Hardrock-Band Guns N´Roses dazu, löste kurzzeitig Micha Fromm am Schlagzeug ab und spielte mit der PPC Music Academy Allstar Band den Bob Dylan - Song "Knocking On Heavens Door", den auch Guns N´Roses seit Jahrzehnten im Repertoire haben und den einige jüngere Fans erst so richtig durch GNR kennen gelernt hatten. Jeff Kahra, der für unser Magazin auch regelmäßig Konzertfotos schießt, gestern aber für PPC Music bei der Fête de la Musique im Einsatz war, hat einige Fotos geschossen. Heute Abend sitzt Frank Ferrer hinter dem Schlagzeug von Guns N´Roses die gegen 20.15 Uhr vor erwarteten 70.000 Besuchern auf dem Messegelände spielen werden. Mehr dazu über den Link unten.+++

Big Country starten Deutschland-Tour in Isernhagen



Die vor allem in den 1980er-und 1990er-Jahren sehr populäre schottische Rockband Big Country startet ihre diesjährige Deutschland-Tournee am 29.November in der Bluesgarage in Isernhagen an der Peripherie Hannovers. Bei insgesamt sieben Shows wollen Big Country ein "Best Of" Programm spielen. Die Band will in der Besetzung Bruce Watson (Gitarre), dessen Sohn Jamie (Gitarre), Mark Brzezicki (Schlagzeug), Scott Withley (Bass, Ex-The Animals) und Simon Hough (Gesang, Mundharmonika) auftreten. Der Kartenvorverkauf hat begonnen.+++

Fährmannsfest veröffentlicht Spielplan



Die Organisatoren des Fährmannsfestes in Hannover (4.-6.August) haben nun den Spielplan für beide Bühnen veröffentlicht. Dieser sieht unter anderem vor, dass als Top-Acts Fiddler´s Green (Freitag, 4.August), Sondaschule (Samstag, 5.August) und Grossstadtgeflüster (Sonntag, 6.August) auftreten sollen. Eine Auftrittsposition am Samstag, den 5.August ist derzeit noch vakant und daher mit "t.b.a." (to be announced) gekennzeichnet. Mehr Details über den Link unten.+++

Saga lösen sich auf - zum Abschied auch in Hannover



Die kanadische Progressive Rock Band Saga feiert in diesem Jahr 40. Bandjubiläum und gleichzeitig den Abschied von ihren Fans. Im Rahmen der "The Final Chapter" Tour 2017 kommt die Band am 10. November ins Capitol Hannover. Dort werden sie ein zweiteiliges Set spielen. Dessen erste 45 Minuten sind rein akustisch, während die nächsten 90 aus einem Best-Of-Programm an Songs ihrer 21 Studioalben bestehen. Fester Bestandteil dabei sind natürlich die Klassiker des Quintetts wie „Don’t Be Late“, „On The Loose“, „The Flyer“, Wind Him Up“, „Humble Stance“ oder „Scratching The Surface“. Seit Gründung verkaufte das Quintett weltweit acht Millionen Tonträger. Zuletzt wurde 2015 die Doppel-CD „Live In Hamburg“ veröffentlicht.

