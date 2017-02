Rockszene Nachrichtenblitz

03.02.2017, 18:44 Uhr: Steve Hackett stellt ersten Song aus "The Night Siren" vor



www.youtu.be/M2NnwWt138I Der Gitarrenvirtuose Steve Hackett hat mit "In The Skeleton Gallery" den ersten Song aus seinem am 24.März erscheinenden neuen Studioalbum"The Night Siren" vorgestellt. Den Song gibt es auch auf YouTube zu hören (siehe Link unten).+++

03.02.2017, 18:39 Uhr: Kreator erstmals auf Platz 1 der Charts



www.kreator-terrorzone.de Die Thrash-Metal-Band Kreator hat es in ihrer Karriere erstmals an die Spitze der deutschen Albumcharts geschafft. Ihr neues Album "Gods Of Violence" ist auf Platz 1 eingestiegen.+++

03.02.2017, 18:36 Uhr: Neue Fat Belly EP seit heute erhältlich



www.facebook.com/fatbellymusic Die neue EP der hannoverschen Melodic Punk-Rock-Band Fat Belly -"Music´s A Business"- ist seit dem heutigen Freitag auf allen digitalen Verkaufsplattformen erhältlich. Außerdem bietet die Band über einen Link auf ihrer Facebook-Seite die EP gratis zum Dowload an. Live sind Fat Belly am 25.März im Rahmen der nächsten "Herri Musiknacht" im Béi Chéz Heinz zu Gast.+++

02.02.2017, 18:34 Uhr: Hirntot und Ruffiction in LUX verlegt - Heldmaschine und Schattenmann im MZ



www.livingconcerts.de Das für den 9.Februar ursprünglich im MusikZentrum geplante Konzert der Underground-Rap-Acts Hirntot und Ruffiction ist in das LUX am Schwarzen Bären verlegt worden. Dafür ziehen Heldmaschine und Schattenmann, die für diesen Termin im LUX geplant waren,in das MusikZentrum um. Allerdings nicht am gleichen Tag, ihr Konzert wurde auf den 18.Februar verschoben Das teilte der örtliche Veranstalter beider Shows -Living Concerts- mit.Bereits im Vorverkauf erworbene Karten für beide Konzerte bleiben auch in den jeweils neuen Clubs gültig.+++

02.02.2017, 17:38 Uhr: Boysetsfire-Sänger mit neuem Solo-Projekt



www.nathangraycollective.com Nathan Gray, vielen bekannt als Sänger der US-Post-Hardcore Band Boysetsfire, widmet sich derzeit einem neuen Solo-Projekt. Gemeinsam mit seinem Kollegen Daniel E.Smith hat er das Projekt Nathan Gray Collective ins Leben gerufen. Stilistisch bewegt man sich im düsteren Dark-Wave-, Gothic-und Industrial-Umfeld. Am 3.März bringt Gray das Album" Until The Darkness Takes US" auf den Markt, das über eine Fan-Crowdfunding-Kampagne finanziert wurde, auch eine Tour ist bereits gebucht. Am 12.April spielt das Nathan Gray Collective seine einzige Norddeutschland-Show im Hamburger Logo. Einen ersten Eindruck kann man mit der Single "Heathen Blood" gewinnen, zu der jetzt auch ein Video veröffentlicht wurde.+++

02.02.2017, 16:45 Uhr: Ryan Adams mit dritter Single aus kommendem Album



www.facebook.com/ryanadams Der Alternative-Country-Musiker Ryan Adams hat anlässlich der bevorstehenden Veröffentlichung seines neuen Albums "Prisoner" einen dritten Song vorab ausgekoppelt. "Doomsday", so der Titel, ging vor 14 Tagen unter anderem bei YouTube online und soll sicher nochmal Aufmerksamkeit auf "Prisoner" lenken, das mittlerweile 16.Studioalbum von Ryan Adams, das am 17.Februar in den Handel kommen soll.+++

02.02.2017, 16:33 Uhr: Therapiezentrum bringen neue Single heraus



www.faceboook.com/Therapiezentrum.musik Die Osnabrücker Rockband Therapiezentrum meldet sich mit einer neuen Aufnahme des Zarah Leander-Klassikers "Kann denn Liebe Sünde sein" zurück. Die Band hat den Song neu und auf ihre spezielle Weise interpretiert. Veröffentlicht wird Therapiezentrums Version am 14.Februar. Vor vielen Jahren hatten sich unter anderem Acts wie Udo Lindenberg oder Extrabreit dem Klassiker aus dem Jahr 1938 angenommen. Derzeit arbeiten Therapiezentrum an ihrem neuen Album, bald geht es fide Osnabrücker auch wieder zurück auf die Bühne.+++

02.02.2017, 16:23 Uhr: Matthew Gray mit Video zu "Monika" - im April wieder live in Hannover



www.matthewgraye.com Die aus Hildesheim und Hannover stammende Ska-Pop-Rock-Band Matthew Graye hat jüngst ein Musikvideo zu ihrem Song "Monika" veröffentlicht. "Monika" ist eine Auskopplung aus dem im letzten Jahr erschienenen Album Dr.Oktopus. Ab dem 9.März gehen Matthew Graye wieder auf Konzertreise durch Deutschland. Am 28.April ist die vielköpfige wieder in Hannover zu Gast und wird hier im LUX auftreten.+++

31.01.2017, 13:46 Uhr: The Menzingers mit neuem Song



www.youtube.com/watch?v=w_YXaO53mTg Ein paar Tage vor Veröffentlichung ihres neuen Albums "After The Party" (VÖ: 3. Februar) präsentieren The Menzingers mit "Thick As Thieves" einen weiteren Vorabsong. Zuvor veröffentlichte die Punkrock Band bereits die Songs "Lookers", "Bad Catholics" und den Titeltrack der Platte.

31.01.2017, 11:29 Uhr: Neues Dave Hause Album im Stream



www.youtube.com/watch?list=PLKcGEIO7V0rVNAX80Obvpu6-lPT0zYYz-&v=3XvGdlw6qFw Am kommenden Freitag veröffentlicht Singer/Songwriter Dave Hause sein neues Album "Bury Me In Philly". Wer nicht mehr warten kann, hat nun auf YouTube die Gelegenheit, das neue Werk bereits vor Veröffentlichung im Stream zu hören. Wie sich "Bury Me In Philly" live anhört, erfährt man am 2. März im Kulturzentrum Faust, wenn Dave Hause im Rahmen seiner Tour auch in Hannover Halt macht.

31.01.2017, 10:03 Uhr: Smile And Burn mit neuem Vorboten aus kommendem Album



www.youtube.com/watch?v=oE-OAAW0JwE Die Punkrockband Smile And Burn veröffentlicht am kommenden Freitag ihr neues Album "Get Better Get Worse". Mit "Not Happy" schicken die Berliner einen weiteren neuen Song als Vorboten ins Rennen, zu dem auch ein Video aufgenommen wurde. Live sind Smile And Burn am 24. März im Lux Club in Hannover anzutreffen.

29.01.2017, 18:27 Uhr: Emergenza-Vorrunde im Mephisto: Fünf Bands ziehen ins Halbfinale ein



www.emergenza.net Ein gut besuchtes Mephisto im Kulturzentrum Faust am gestrigen Samstagabend. Dort fand ein weiteres Vorrundenkonzert des diesjährigen Emergenza-Bandwettbewerbs in Hannover statt. Vier Bands wurden vom Publikum in das Halbfinale gewählt, eine fünfte Band kam durch Juryentscheid weiter. Nach Publikumsstimmen auf Platz 1: Raum 12, auf Platz 2: The Aramath, auf Platz 3: Oh! Some Heroes und auf Platz 4: Kurzmal. Nach Jurystimmen schaffte es zusätzlich die Band Hadros Roar ins Halbfinale. Die Emergenza-Hannover-Halbfinalkonzerte werden im März im MusikZentrum ausgetragen. Ein Bericht vom gestrigen Konzert inklusive Fotostrecke findet man in der morgigen Montagsausgabe von Rockszene.de, online hier nachher ab kurz nach Mitternacht.++

27.01.2017, 18:24 Uhr: Konzert von Fahrenhaidt am 14.Februar im Capitol fällt aus



www.hannover-concerts.de Krankheitsbedingt wurde die geplante Tournee der Band Fahrenhaidt abgesagt. Damit fällt auch das für den 14.Februar im Capitol angesetzte Hannover-Konzert aus. Es werde keine Ersatztermine geben, daher könnten bereits im Vorverkauf erworbene Eintrittskarten an den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden. Dies teilte der örtliche Veranstalter Hannover Concerts heute mit.+++

27.01.2017, 18:20 Uhr: Antilopen Gang wieder auf Platz 1 der Charts



www.antilopengang.de Das Rap-Trio Antilopen Gang ist mit seinem neuen Album "Anarchie und Alltag" auf Platz 1 der deutschen Charts eingestiegen. Damit löst man die Indie-Band The xx an der Spitze ab. Ab Ende Februar tourt die Antilopen Gang durch Deutschland, Österreich und die Schweiz.+++

26.01.2017, 17:33 Uhr: Wolf Maahn mit neuem Live-Album auch in der Blues Garage Isernhagen



www.wolfmaahn.de Der Deutsch-Rock-Musik Wolf Maahn wird im Frühjahr wieder eifrig mit seiner Band auf Tour sein. Bevor es auf Konzertreise geht, veröffentlicht Wolf Maahn mit "Live & Seele" ein neues Live-Album, das am 27.Januar als Doppel-CD, Doppel-CD und DVD sowie als 3LP-Vinyl-Version in den Handel kommt. Im Raum Hannover machen Wolf Maahn und Band auch wieder Halt. Am 18.März ist man in der Blues Garage in Isernhagen zu Gast. Auf YouTube gibt es bereits jetzt neue Live-Videos zu sehen, unter anderem zu den Songs "TV aus dem Hotelfenster" und "Wunder dieser Zeit".+++

26.01.2017, 17:32 Uhr: Sportfreunde Stiller mit zweitem Konzert in Niedersachsen



www.sportfreunde-stiller.de Die Sportfreunde Stiller haben am gestrigen Mittwoch ihren vorläufigen Tourneeplan für das Frühjahr bekannt gegeben. Dass die Band am 23.Mai im Capitol in Hannover auftritt, hatten wir bereits am 2.Januar vermeldet. Nun wurde bekannt gegeben, dass das Münchner Indie-Rock-Trio noch ein zweites Konzert in Niedersachsen spielen wird, am 11.Mai in der Stadthalle in Göttingen, einer Veranstaltungsstätte, die eher selten für Rockkonzerte genutzt wird. Der Vorverkauf hierfür läuft ebenso, wie für das von Rockszene.de präsentierte Hannover-Konzert am 23.Mai im Capitol. Im hiesigen Club sind Sportfreunde Stiller seit vielen Jahren Stammgäste. In der Regel sind die Shows hier in Hannover sehr stimmungsvoll und meist ausverkauft. Für Fans dürfte es ratsam sein, sich rasch mit Karten zu versorgen+++

26.01.2017, 17:31 Uhr: Gentleman letztmals auf „MTV Unplugged Tour“ auch in Hannover



www.livingconcerts.de Im Spätherbst geht die deutsche Reggae-Größe Gentleman ein letztes Mal auf „MTV Unplugged Tour“. Am 14.Dezember wird Gentleman damit auch in der Swiss Life Hall in Hannover auftreten. Angekündigt sind erstklassige Musiker und hochkarätige Gäste. Der Kartenvorverkauf dafür ist kürzlich gestartet. Im Frühsommer will der Künstler noch eine Best-Of-CD herausbringen.+++

26.01.2017, 16:52 Uhr: Vitja mit Videopremiere vor Clubtournee - im April in Hannover



www.facebook.com/vitjaband Die Metalband Vitja hat ein Musikvideo zu ihrem Song "No One As Master No One As Slave" aus ihrem kommenden Album "Digital Love" veröffentlicht. Es ist die erste Auskopplung aus der Platte, die am 3.März auf den Markt kommt. Mit "Digital Love" gehen Vitja auf ihre erste eigene Club-Headliner-Tournee und treten in diesem Rahmen am 15.April in Hannover im LUX auf. Tickets hierfür sind bereits erhältlich. Mehr zu Vitja, dem neuen Video und der Tour über den Link unten.+++

25.01.2017, 15:40 Uhr: Fährmannsfest Kinderfest e.V. stellt Antrag auf Förderung



www.faehrmannsfest.de Der Fährmansfest Kinderfest e.V., Ausrichter des Kultur-und Kinderfestes im Rahmen des alljährlichen Fährmannsfestes auf der Faustwiese hat beim Rat der Landeshauptstadt Hannover einen Antrag auf finanzielle Förderung in Höhe von 10.000,--Euro für die Organisation und Durchführung der diesjährigen Veranstaltung gestellt. Der Fährmannsfest e.V., der bislang einige infrastrukturelle und andere Kosten für den Fährmannsfest Kinderfest e.V. übernommen hatte, müsse Kosten sparen, um das Fährmannsfest selbst "wirtschaftlich überlebensfähig zu halten", heißt es im Anschreiben einer aktuellen Medienmitteilung. Bei einer Nichtgewährung der Förderung droht scheinbar eine Absage des Kinder-und Kulturfestes im August. Mehr dazu in der morgigen Donnerstagsausgabe von Rockszene.de.+++

25.01.2017, 15:32 Uhr: Sido, Broilers, Von wegen Lisbeth in Hannover ausverkauft