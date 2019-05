Rockszene Nachrichtenblitz

Emil Bulls für Callejon beim Reload Festival



Aufgrund unvorhersehbarer Terminkonflikte kann die Band Callejon nicht beim diesjährigen Reload-Festival im niedersächsischen Sulingen auftreten. Für Callejon springen Emil Bulls ein. Das gaben die Veranstalter heute bekannt. Das Reload-Festival 2019 findet vom 22.-24. August statt.+++

www.reload-festival.de 03.05.2019, 18:14 UhrAufgrund unvorhersehbarer Terminkonflikte kann die Band Callejon nicht beim diesjährigen Reload-Festival im niedersächsischen Sulingen auftreten. Für Callejon springen Emil Bulls ein. Das gaben die Veranstalter heute bekannt. Das Reload-Festival 2019 findet vom 22.-24. August statt.+++

Steve Hackett mit zwei Exklusiv-Konzerten in Deutschland



In dieser Form erstmals in Deutschland: Gitarrist Steve Hackett wird im nächsten Jahr zwei exklusive Konzerte mit Band, Chor und Sinfonieorchester in Deutschland geben. Die Konzerte stehen unter dem Motto "Genesis Revisited" und sind für den 17. und 18. April 2020 in der Historischen Stadthalle in Wuppertal terminiert. Weitere Deutschlandkonzerte in der Konstellation Steve Hackett + Chor+Orchester sind nicht vorgesehen. Mit einem Orchester trat Steve Hackett zuvor nur in Großbritannien und in den USA auf. Der Kartenvorverkauf für diese exklusiven Deutschland-Konzerte hat begonnen und sind unter anderem bei eventim.de erhältlich.+++

www.hackettsongs.com 03.05.2019, 17:49 UhrIn dieser Form erstmals in Deutschland: Gitarrist Steve Hackett wird im nächsten Jahr zwei exklusive Konzerte mit Band, Chor und Sinfonieorchester in Deutschland geben. Die Konzerte stehen unter dem Motto "Genesis Revisited" und sind für den 17. und 18. April 2020 in der Historischen Stadthalle in Wuppertal terminiert. Weitere Deutschlandkonzerte in der Konstellation Steve Hackett + Chor+Orchester sind nicht vorgesehen. Mit einem Orchester trat Steve Hackett zuvor nur in Großbritannien und in den USA auf. Der Kartenvorverkauf für diese exklusiven Deutschland-Konzerte hat begonnen und sind unter anderem bei eventim.de erhältlich.+++

Bad Religion mit Album und Video vor Hannover-Show



Die Punk-Rock-Band Bad Religion hat heute ihr neues Album "Age Of Unreason" auf den Markt gebracht. Parallel dazu ist ein Lyric-Video zum Song "Lose Your Head" erschienen. Am morgigen Samstag treten Bad Religion beim "Punk in Drublic"-Festival auf der Faustwiese in Hannover-Linden-Nord auf.+++

www.badreligion.com 03.05.2019, 17:41 UhrDie Punk-Rock-Band Bad Religion hat heute ihr neues Album "Age Of Unreason" auf den Markt gebracht. Parallel dazu ist ein Lyric-Video zum Song "Lose Your Head" erschienen. Am morgigen Samstag treten Bad Religion beim "Punk in Drublic"-Festival auf der Faustwiese in Hannover-Linden-Nord auf.+++

Versengold mit neuem Album im Herbst in Hannover



Die Folk-Rock-Band Versengold wird am 28. Juni ihr neues Album "Nordlicht" auf den Markt bringen. Bereits daraus erschienen ist die Single "De rode Gerd", zu der es auch ein Lyric-Video gibt. Am 1. November werden Versengold im Verlauf ihrer Tournee in Hannover im Capitol auftreten und die Band Mr. Irish Bastard als support dabei haben. Karten gibt es im Vorverkauf.+++

www.livingconcerts.de 02.05.2019, 17:24 UhrDie Folk-Rock-Band Versengold wird am 28. Juni ihr neues Album "Nordlicht" auf den Markt bringen. Bereits daraus erschienen ist die Single "De rode Gerd", zu der es auch ein Lyric-Video gibt. Am 1. November werden Versengold im Verlauf ihrer Tournee in Hannover im Capitol auftreten und die Band Mr. Irish Bastard als support dabei haben. Karten gibt es im Vorverkauf.+++

Konzertabsagen: Brujeria und Vögel die Erde Essen



Zwei Konzertabsagen ereilen Hannover für den Monat Mai. Zum einen wird das für kommenden Montag, 6. Mai im MusikZentrum geplante Konzert von Brujeria aus "produktionstechnischen Gründen" nicht stattfinden, zum anderen fällt das für den 22. Mai im LUX angesetzte Konzert der Band Vögel die Erde Essen aus, weil zum jetzigen Zeitpunkt viel zu wenig Karten im Vorverkauf abgesetzt werden konnten. Das betrifft auch andere Tourstädte in Deutschland Dazu mehr in unserer morgigen Freitagsausgabe.+++

www.livingconcerts.de 02.05.2019, 17:22 UhrZwei Konzertabsagen ereilen Hannover für den Monat Mai. Zum einen wird das für kommenden Montag, 6. Mai im MusikZentrum geplante Konzert von Brujeria aus "produktionstechnischen Gründen" nicht stattfinden, zum anderen fällt das für den 22. Mai im LUX angesetzte Konzert der Band Vögel die Erde Essen aus, weil zum jetzigen Zeitpunkt viel zu wenig Karten im Vorverkauf abgesetzt werden konnten. Das betrifft auch andere Tourstädte in Deutschland Dazu mehr in unserer morgigen Freitagsausgabe.+++

Grailknights mit Feuerschwanz auf "Metfest" Jubiläumstour



Die hannoversche Superhero-Metal-Band Grailknights wird im Dezember auf der "Metfest"-Jubiläumstour der Band Feuerschwanz mit dabei sein. Acht Shows sind in Städten wie Stuttgart, München, Hamburg und Köln angesetzt. Ganz aktuelles Thema ist das "The Great VHS-Video Battle", das die Grailknights in Form einer Live-Konzert-Schlacht übermorgen, am Samstag, dem 4. Mai im MusikZentrum in Hannover auf die dortige Bühne bringen und audiovisuell für eine spätere DVD-Veröffentlichung aufzeichnen werden. Für dieses Konzert gibt es noch wenige Karten.+++

www.facebook.com/Grailknights.Metal 02.05.2019, 17:01 UhrDie hannoversche Superhero-Metal-Band Grailknights wird im Dezember auf der "Metfest"-Jubiläumstour der Band Feuerschwanz mit dabei sein. Acht Shows sind in Städten wie Stuttgart, München, Hamburg und Köln angesetzt. Ganz aktuelles Thema ist das "The Great VHS-Video Battle", das die Grailknights in Form einer Live-Konzert-Schlacht übermorgen, am Samstag, dem 4. Mai im MusikZentrum in Hannover auf die dortige Bühne bringen und audiovisuell für eine spätere DVD-Veröffentlichung aufzeichnen werden. Für dieses Konzert gibt es noch wenige Karten.+++

Noel Gallagher´s High Flying Birds mit "Black Star Dancing"



Am heutigen 2. Mai haben Noel Gallagher´s High Flying Birds ihre neue Single "Black Star Dancing" vorgestellt. Der Song stammt aus der gleichnamigen EP, die am 14. Juni erwartet wird. Darauf sind insgesamt fünf Tracks enthalten, drei davon sind verschiedene Remix-Versionen des Titel-Songs.+++

www.noelgallagher.com 02.05.2019, 16:10 UhrAm heutigen 2. Mai haben Noel Gallagher´s High Flying Birds ihre neue Single "Black Star Dancing" vorgestellt. Der Song stammt aus der gleichnamigen EP, die am 14. Juni erwartet wird. Darauf sind insgesamt fünf Tracks enthalten, drei davon sind verschiedene Remix-Versionen des Titel-Songs.+++

The Black Keys mit "Let´s Rock" zurück



Das Blues-und Rock-Duo The Black Keys melden sich nach fünf Jahren mit ihrem neuen Studioalbum "Let´s Rock" zurück. Die Platte soll am 28. Juni erscheinen. Bereits daraus erschienen sind die Singles "Lo/Hi" und "Eagle Birds". Mit ihrem neuen Album will die Band um Dan Auerbach und Patrick Carney zum "schnörkellosen Rock der frühen Jahre" zurückkehren, wie ihre Pattenfirma Warner mitteilt. Ende September starten The Black Keys zunächst in den USA eine neue Tour+++

www.theblackkeys.com 02.05.2019, 16:07 UhrDas Blues-und Rock-Duo The Black Keys melden sich nach fünf Jahren mit ihrem neuen Studioalbum "Let´s Rock" zurück. Die Platte soll am 28. Juni erscheinen. Bereits daraus erschienen sind die Singles "Lo/Hi" und "Eagle Birds". Mit ihrem neuen Album will die Band um Dan Auerbach und Patrick Carney zum "schnörkellosen Rock der frühen Jahre" zurückkehren, wie ihre Pattenfirma Warner mitteilt. Ende September starten The Black Keys zunächst in den USA eine neue Tour+++

Gentleman mit zahlreichen Gästen in Hannover



Am 7. Mai steigt in der Swiss-Life-Hall in Hannover das große Reggae/Dancehall-Konzert mit Gentleman. Zu dieser Show wird Gentleman einige genre-prominente Gäste mitbringen. Angekündigt sind Martin Jondo, Marcia Griffiths und Daddy Rings. Für das Gentleman-Konzert gibt es noch Karten an den bekannten Vorverkaufsstellen. Mehr Infos auch auf der Website des örtlichen Veranstalters Living Concerts.+++

www.livingconcerts.de 30.04.2019, 16:33 UhrAm 7. Mai steigt in der Swiss-Life-Hall in Hannover das große Reggae/Dancehall-Konzert mit Gentleman. Zu dieser Show wird Gentleman einige genre-prominente Gäste mitbringen. Angekündigt sind Martin Jondo, Marcia Griffiths und Daddy Rings. Für das Gentleman-Konzert gibt es noch Karten an den bekannten Vorverkaufsstellen. Mehr Infos auch auf der Website des örtlichen Veranstalters Living Concerts.+++

Angels and Airwaves mit neuer Single



Die US-amerikanische Rockband Angels and Airwaves meldet sich mit neuer Musik zurück. „Rebel Girl“ heißt die neue Single der Band um Tom DeLonge, David Kennedy und Ilan Rubin. Nach sieben Jahren geht es im September erstmals wieder auf Tour durch Nordamerika. Konzerttermine für Großbritannien sollen ebenfalls bald angekündigt werden, verspricht die Band auf instagram.+++

www.angelsandairwaves.com 30.04.2019, 16:21 UhrDie US-amerikanische Rockband Angels and Airwaves meldet sich mit neuer Musik zurück. „Rebel Girl“ heißt die neue Single der Band um Tom DeLonge, David Kennedy und Ilan Rubin. Nach sieben Jahren geht es im September erstmals wieder auf Tour durch Nordamerika. Konzerttermine für Großbritannien sollen ebenfalls bald angekündigt werden, verspricht die Band auf instagram.+++

Mordslaerm-Schlagzeuger verabschiedet sich



Andy Charcoal, Gründungsmitglied und zehn Jahre Schlagzeuger von Mordslaerm verabschiedet sich von seiner Band. Den Abschied will die Band gebührend mit einer Live-Show auf der Kulturbühne des Fährmannsfestes in Hannover am 10. August feiern.+++

www.facebook.com/mordslaermmusic 30.04.2019, 12:29 UhrAndy Charcoal, Gründungsmitglied und zehn Jahre Schlagzeuger von Mordslaerm verabschiedet sich von seiner Band. Den Abschied will die Band gebührend mit einer Live-Show auf der Kulturbühne des Fährmannsfestes in Hannover am 10. August feiern.+++

Madsen feiern Jubiläum in Hamburg



Die Alternative Rock-Band Madsen gibt es in diesem Jahr bereits seit 15 Jahren. Um dies zu feiern haben sie eine Jubiläumsshow in Hamburg angekündigt. Das Konzert soll am 29. November in der Hamburger Sporthalle stattfinden. Madsen wurde 2004 im beschaulichen Prießeck im Wendland gegründet. Schnell wurden sie von einer lokalen Größe zur einer deutschlandweit beliebten Band. Dabei spielte die Stadt Hamburg für sie eine wichtige Rolle, daher auch das Konzert in der Hansestadt. Tickets für die Jubiläumsshow gibt es ab heute im exklusiven Vorverkauf auf der Bandseite und ab Donnerstag den 2. Mai bei allen Vorverkaufsstellen.+++

www.madsenmerch.de 29.04.2019, 11:17 UhrDie Alternative Rock-Band Madsen gibt es in diesem Jahr bereits seit 15 Jahren. Um dies zu feiern haben sie eine Jubiläumsshow in Hamburg angekündigt. Das Konzert soll am 29. November in der Hamburger Sporthalle stattfinden. Madsen wurde 2004 im beschaulichen Prießeck im Wendland gegründet. Schnell wurden sie von einer lokalen Größe zur einer deutschlandweit beliebten Band. Dabei spielte die Stadt Hamburg für sie eine wichtige Rolle, daher auch das Konzert in der Hansestadt. Tickets für die Jubiläumsshow gibt es ab heute im exklusiven Vorverkauf auf der Bandseite und ab Donnerstag den 2. Mai bei allen Vorverkaufsstellen.+++

Ozzy Osbourne gibt Nachholtermine bekannt



Die britische Rocklegende Ozzy Osbourne hat soeben die Termine seiner Nachholkonzerte bekannt gegeben. Die deutschen Konzerte seiner „No more Tours 2“ Tour finden am 24. Februar 2020 in der Berliner Mercedes-Benz Arena, am 3. März in der Barclaycard Arena in Hamburg und am 5. März in der Münchener Olympiahalle statt. Die Tickets für die Shows, die eigentlich diesen Februar stattfinden sollten, behalten ihre Gültigkeit oder können bis 14 Tage vor dem eigentlichen Konzert an den Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden. Das Konzert in Frankfurt wird aus terminlichen Gründen ersatzlos gestrichen. Dafür wurden jeweils eine Zusatzshow am 17. Februar 2020 in Dortmund und am 7. März in Mannheim angekündigt. Tickets für diese Konzert kann man ab dem 3. Mai im Vorverkauf erwerben.+++

www.ozzy.com 29.04.2019, 10:51 UhrDie britische Rocklegende Ozzy Osbourne hat soeben die Termine seiner Nachholkonzerte bekannt gegeben. Die deutschen Konzerte seiner „No more Tours 2“ Tour finden am 24. Februar 2020 in der Berliner Mercedes-Benz Arena, am 3. März in der Barclaycard Arena in Hamburg und am 5. März in der Münchener Olympiahalle statt. Die Tickets für die Shows, die eigentlich diesen Februar stattfinden sollten, behalten ihre Gültigkeit oder können bis 14 Tage vor dem eigentlichen Konzert an den Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden. Das Konzert in Frankfurt wird aus terminlichen Gründen ersatzlos gestrichen. Dafür wurden jeweils eine Zusatzshow am 17. Februar 2020 in Dortmund und am 7. März in Mannheim angekündigt. Tickets für diese Konzert kann man ab dem 3. Mai im Vorverkauf erwerben.+++

Zeitplan Dave Hause heute im Béi Chéz Heinz



Hier die geplanten Zeiten für das Konzert von Dave Hause & The Mermaid am heutigen Sonntagabend im Béi Chéz Heinz in Hannover: 19.00 Uhr Einlass - 20.00 Uhr Kayleigh Goldsworthy - 20.40 Uhr Cadet Carter - 21.40 Uhr Dave Hause & The Mermaid. Diese Zeiten sind ohne Gewähr. Es gibt noch Karten an der Abendkasse. Das Konzert wird von unserem Online-Musikmagazin präsentiert.+++

www.facebook.com/beichezheinz 28.04.2019, 18:04 UhrHier die geplanten Zeiten für das Konzert von Dave Hause & The Mermaid am heutigen Sonntagabend im Béi Chéz Heinz in Hannover: 19.00 Uhr Einlass - 20.00 Uhr Kayleigh Goldsworthy - 20.40 Uhr Cadet Carter - 21.40 Uhr Dave Hause & The Mermaid. Diese Zeiten sind ohne Gewähr. Es gibt noch Karten an der Abendkasse. Das Konzert wird von unserem Online-Musikmagazin präsentiert.+++

Critical Mess im Juni mit neuer Platte



Die hannoversche Metal-Band Critical Mess wird am 21. Juni ihr neues Album "Man Made Machine Made Man" auf den Markt bringen. Das Release Konzert steigt mit einigen Gastbands am 29. Juni im Café Glocksee.+++

www.facebook.com/CriticalMessOfficial 26.04.2019, 15:27 UhrDie hannoversche Metal-Band Critical Mess wird am 21. Juni ihr neues Album "Man Made Machine Made Man" auf den Markt bringen. Das Release Konzert steigt mit einigen Gastbands am 29. Juni im Café Glocksee.+++

MIA. auf dem Fährmannsfest in Hannover



Die Organisatoren des diesjährigen Fährmannsfestes (9.-11. August in Hannover) geben mit der Berliner Elektro-Pop-Band MIA. einen weiteren Headliner bekannt. MIA. werden am Sonntag, dem 11. August zum Abschluss des Festivals auf der Musikbühne auftreten. Der Eintritt am Fährmannsfest-Sonntag ist auch in diesem Jahr kostenlos. Darüber hinaus gibt es weiterhin Festival-Tickets für die ersten beide Tage, 9. und 10. August im Vorverkauf.+++

www.faehrmannsfest.de 26.04.2019, 13:33 UhrDie Organisatoren des diesjährigen Fährmannsfestes (9.-11. August in Hannover) geben mit der Berliner Elektro-Pop-Band MIA. einen weiteren Headliner bekannt. MIA. werden am Sonntag, dem 11. August zum Abschluss des Festivals auf der Musikbühne auftreten. Der Eintritt am Fährmannsfest-Sonntag ist auch in diesem Jahr kostenlos. Darüber hinaus gibt es weiterhin Festival-Tickets für die ersten beide Tage, 9. und 10. August im Vorverkauf.+++

Bruce Springsteen kündigt "Western Stars" an



Der US-amerikanische Musiker und Songschreiber Bruce Springsteen kündigt über seine sozialen Netzwerke ein neues Album an. "Western Stars" wird der Titel sein und am 14. Juni erscheinen. Auf Facebook schreibt der Künstlern, dass das Album eine Rückkehr zu seinen Solo-Aufnahmen sei. Wie unter anderem der Rolling Stone berichtet, seien die neuen Springsteen-Songs vom südkalifornischen Pop der 60er und 70er Jahre beeinflusst.+++

www.facebook.com/brucespringsteen 25.04.2019, 18:30 UhrDer US-amerikanische Musiker und Songschreiber Bruce Springsteen kündigt über seine sozialen Netzwerke ein neues Album an. "Western Stars" wird der Titel sein und am 14. Juni erscheinen. Auf Facebook schreibt der Künstlern, dass das Album eine Rückkehr zu seinen Solo-Aufnahmen sei. Wie unter anderem der Rolling Stone berichtet, seien die neuen Springsteen-Songs vom südkalifornischen Pop der 60er und 70er Jahre beeinflusst.+++

Neue Lokal-Konzertreihe im Béi Chéz Heinz



Das Béi Chéz Heinz in Hannover startet ab Ende Juni eine neue Konzertreihe mit lokalen und regionalen Bands. Unter dem Motto "Musik Lokal" sollen einmal im Monat zwei Bands im Béi Chéz Heinz auftreten. Interessierte Bands, die im Rahmen dieser Reihe auftreten wollen, können sich per E-Mail über die Adresse lokal@beichezheinz.de melden. Angesprochen sind nicht nur Bands, die direkt aus Hannover und Umland stammen, sondern auch aus Städten wie Hildesheim, Hameln, Peine oder Celle. Die bevorstehenden Konzertermine liegen auf Freitagen: 28. Juni, 26. Juli und 23. August.+++

www.beichezheinz.de 25.04.2019, 17:16 UhrDas Béi Chéz Heinz in Hannover startet ab Ende Juni eine neue Konzertreihe mit lokalen und regionalen Bands. Unter dem Motto "Musik Lokal" sollen einmal im Monat zwei Bands im Béi Chéz Heinz auftreten. Interessierte Bands, die im Rahmen dieser Reihe auftreten wollen, können sich per E-Mail über die Adresse lokal@beichezheinz.de melden. Angesprochen sind nicht nur Bands, die direkt aus Hannover und Umland stammen, sondern auch aus Städten wie Hildesheim, Hameln, Peine oder Celle. Die bevorstehenden Konzertermine liegen auf Freitagen: 28. Juni, 26. Juli und 23. August.+++

Norbert Buchmacher mit eigenem Konzert in Hannover



In Kürze wird Indie-Pop-Musiker Norbert Buchmacher mit seiner Band nach Hannover zurückkehren und am 15. Juni im LUX ein eigenes Konzert spielen. Zuletzt war Buchmacher am 12. März als support von Nathan Gray bei dessen Konzert im MusikZentrum zu sehen und zu hören und erhielt für seinen Auftritt viele positive Resonanzen. Karten sind im Vorverkauf erhältlich.+++

www.livingconcerts.de 25.04.2019, 16:45 UhrIn Kürze wird Indie-Pop-Musiker Norbert Buchmacher mit seiner Band nach Hannover zurückkehren und am 15. Juni im LUX ein eigenes Konzert spielen. Zuletzt war Buchmacher am 12. März als support von Nathan Gray bei dessen Konzert im MusikZentrum zu sehen und zu hören und erhielt für seinen Auftritt viele positive Resonanzen. Karten sind im Vorverkauf erhältlich.+++

Mark Lanegan kündigt neue Musik an