Rockszene Nachrichtenblitz

Thees Uhlmann mit erstem neuen Song



"5 Jahre nach nicht gesungen" ist der Titel der ersten Single aus dem neuen Album von Thees Uhlmann. Ältere Musikhörer mögen sich im Intro und in der Strophe ein ganz klein wenig an den Piano-Riff von "Cold As Ice" von Foreigner erinnert fühlen. Der Song ist auf den gängigen Streaming-Plattformen zu hören. Das neue Thees Uhlmann-Album "Junkies und Scientologen" erscheint am 20. September. Am 16. Dezember ist der Indie-Pop-und Rock-Sänger mit seiner Band in Hannover im Capitol zu Gast. Karten gibt es im Vorverkauf.+++

Bereits 60.000 Tickets für Hurricane-und Southside-Festival 2020 verkauft



Festival-Fans, die beabsichtigen im nächsten Jahr zum Hurricane oder Southside zu reisen, sollten sich rechtzeitig um Tickets kümmern. Wie der Veranstalter FKP Scorpio mitteilt, seien bereits jetzt rund 60.000 Tickets für die 2020er Ausgaben beider Festivals im Vorverkauf abgesetzt worden. Gleichzeitig wird bekannt gegeben, dass man in das Festivalgelände investieren möchte. Mehr dazu demnächst hier auf Rockszene.de+++

Snippet Upper Laser morgen mit Andy Frasco in Hannover



Das Mitte 2018 in Köln gegründete Progressive/Post-Rock-Duo Snippet Upper Laser wird am morgigen Freitagabend als support von Andy Frasco & The U.N. in Hannover im Béi Chéz Heinz auftreten. Mehr zur Band und zum Abend in unserer morgigen Freitagsausgabe.+++

Nathan Gray und Jesse Barnett mit gemeinsamer Split EP



Der als Frontmann von Boysetsfire und in letzter Zeit vor allem auch als Solo-Künstler bekannte Sänger und Songschreiber Nathan Gray hat mit seinem Kollegen Jesse Barnett von Stick To Your Guns eine gemeinsame Split-EP fertigstellt. Diese enthält von jedem Musiker jeweils drei Songs und kommt am 16. August über End Hits Records in den Handel. Mehr dazu in Kürze hier auf Rockszene.de.+++

Termine für local-heroes-Semifinal-Shows stehen



Die Termine für die traditionell im MusikZentrum Hannover ausgetragenen Semifinal-Konzerte des local-heroes-Niedersachsen-Bandwettbewerbs stehen fest. Es werden drei Semifinal-Konzerte mit jeweils mehreren Bands aus ganz Niedersachsen gespielt und zwar am 14., 21. und 28. September. Wer länger im Voraus plant, kann sich diese Termine schon einmal vormerken.+++

8Kids als letzte Band für das Fährmannsfest bestätigt



Die Darmstädter Post-Hardcore-Bands 8Kids ist als letzter Act für das diesjährige Fährmannsfest (9.-11. August in Hannover) bestätigt worden. Die Band, die am 23. August ihr neues Album "Blüten" auf den Markt bringen wird, spielt beim Fährmannsfest am eintrittsfreien Sonntag, 11. August, auf dem so genannten Co-Headliner Slot direkt vor der Band MIA. Mehr dazu in unserer morgigen Donnerstagsausgabe.+++

Grossstadtgeflüster mit neuem Song und neuem Album



Die Berliner Elektro-Pop-Band Grossstadtgeflüster gehörte 2017 zu den Headlinern des hannoverschen Fährmannsfestes und trat zum Abschluss des Festivals vor zwei Jahren eine riesige Party auf dem Gelände am Zusammenfluss von Leine und Ihme los. In diesen Tagen stellen Grossstadtgeflüster ihren neuen Song "Hallus" vor. Dieser stammt aus dem neuen Album "Trips & Tricks", das am 16. August auf den Markt kommen soll. Im August und im September spielen Grosstadtgeflüster einige Festival-Shows, darunter am 9. August auf dem Hamburger Wutzrock.+++

Premiere für Maschseefest-Merchandise



Am morgigen Mittwoch, 31. Juli startet in Hannover das diesjährige Maschseefest. Das Open-Air ist aus musikalischer Sicht auch dieses Mal ein Eldorado für Classic-Rock-Cover-und Tribute-Bands und deren Anhänger. Erstmals wird es dieses Jahr Maschseefest-Merchandise-Artikel zu kaufen geben: T-Shirts, Hoodies, Kissen und Kaffeebecher etc. Die Idee dazu hatten Susanne Flohr und Volker Reckhoff von der Yacht-und Segelschule Nord. Die Artikel der Kollektion sind am Stand am Anfang des "Foodvillages Ost" am Rudolf von Bennigsen Ufer. Das Besondere: Je 1 Euro pro verkauftem Artikel soll an die Hannöversche Kindertafel gespendet werden. Mehr zum Maschseefest, besonders zum Musikprogamm in unserer morgigen Mittwochsausgabe.+++

Lagwagon mit neuem Material und raren Konzerten



Die Skate-Punk-Band Lagwagon hat am gestrigen Montag ihre neue neue Single "Bubble" veröffentlicht. Der Song stammt vom neuen Lagwagon-Album "Railer", das am 4. Oktober im Handel erwartet wird. Im Verlauf einer sehr kurzen Europa-Tour wird die Band um Sänger Joey Cape im November nur zwei Konzerte in Deutschland spielen, diese aber in typischen Punkrock-Clubs. Die Termine: 19. November, Berlin, SO36 und 20. November, Münster, Skater´s Palace.+++

High Fidelity mit One-Shot-Video auf LaMosiqa



Die hannoversche Band High Fidelity hat mit dem ebenfalls in der niedersächsischen Landeshauptstadt ansässigen Video-Produktion-Team von LaMosiqa den Song "Come With Me" in Bild und Ton festgehalten. Pur, akustisch, in idyllischer Umgebung nah eines Flusses. Am vergangenen Wochenende hatten High Fidelity beim Rock-am-Deister-Festival in Völksen gespielt, Ende August steht die Folk-/Roots-/Americana-Rockband im Line Up des "An der Strangriede Festes" in der Nordstadt. Mehr dazu in unserer morgigen Dienstagsausgabe.+++

Fibre vor Live-Comeback



Die hannoversche Indie-/Alternative-Rockband Fibre hatte sich vor knapp sechs Jahren mit einem vorerst letzten Konzert im LUX in Hannover in eine Pause auf unbestimmte Zeit verabschiedet. Diese Pause ist nun offensichtlich vorbei. Für Samstag, den 25. Januar 2020 kehren Fibre ins LUX zurück und geben ihr Live-Comeback. Als musikalische Gäste werden The Eternal Love aus Berlin erwartet. Tickets sind im Vorverkauf erhältlich.+++

Sabaton zum ersten Mal auf der Pole-Position



Mit ihrem neunten Studioalbum „The Great War“ ist es der schwedischen Power-Metal-Band Sabaton zum ersten Mal gelungen Rang 1 in den deutschen Albencharts zu erreichen. Das Album, das am 19. Juli erschien, setzt sich thematisch mit dem 1. Weltkrieg auseinander.+++

Blink-182 veröffentlichen „Darkside“



Die US-amerikanische Punkrock-Band Blink-182 hat soeben ihren Song „Darkside“ veröffentlicht. Er ist bereits die vierte Singleauskopplung aus ihrem Album „Nine“, das für den 20. September angekündigt wurde. Dieses soll insgesamt fünfzehn Songs enthalten und als limitierte Colored Vinyl, Kassette, CD und digital erscheinen.+++

Alter Bridge veröffentlichen neuen Song



Die US-amerikanische Rockband Alter Bridge haben heute ihren Song „Pay No Mind“ veröffentlicht. Laut der offiziellen Pressemitteilung „bietet [der Song] einen tieferen Einblick in den erweiterten Sound, den Myles Kennedy für Gesang / Gitarre, Mark Tremonti für Gesang / Gitarre, Brian Marshall für Bass und Scott Phillips für Schlagzeug bei ihrer kommenden Veröffentlichung übernommen haben“. Mit der kommenden Veröffentlichung ist ihr Album „Walk The Sky“ gemeint, das am 18. Oktober erscheinen soll. „Pay No Mind“ ist nach „Wouldn’t You Rather“ bereits der zweite Vorgeschmack auf das neue Album.+++

Heute erscheint Soundgarden Konzertfilm



Heute erscheint der Soundgarden Konzertfilm „Live From The Artists Den“ . Er zeigt die fast 2,5-stündige Show, die am 17. Februar 2013 im The Wiltern in Los Angeles stattfand. Damals waren Soundgarden mit „King Animal“ unterwegs, das ihr erstes Album nach 16-jährigen Pause war. Nehmen Songs aus diesem Album haben sie natürlich auch ihre größten Hits gespielt. Die insgesamt 21 Songs sind ab sofort als 2CD, Blu-Ray, Ltd. Super Deluxe Box, Ltd. 4LP Black, Ltd. 4LP Color Vinyl und digital erhältlich.+++

Rätsel gelöst, Gewinnspiel beendet, Gewinner benachrichtigt



Unsere Verlosung der fünf Gewinnerpakete für das Rock-am-Deister-Festival am kommenden Samstag bestehend aus Festival-Freikarten, Alben und einem Treffen mit der Alex Mofa Gang im Backstage ist beendet. Heute um 17 Uhr war Einsendeschluss. Die richtige Antwort auf unsere Preisfrage, in welchen Bands einzelne Mitglieder der Alex Mofa Gang früher gespielt haben, war die Antwort b) Generation Fuck, Alive At Last. Die Auslosung ist erfolgt und die glücklichen Gewinner wurden durch uns per E-Mail benachrichtigt.+++

CJ Ramone heute Abend im LUX ausverkauft



Das Konzert von CJ Ramone, dem früheren Bassisten und Co-Sänger der legendären Punk-Rock-Band Ramones heute Abend im LUX in Hannover ist ausverkauft. Keine Möglichkeiten also mehr für Kurzentschlossene.+++

Deine Cousine mit zwei Shows an einem Tag in Hannover



Großes Interesse am Konzert von Deine Cousine am 30. November im LUX in Hannover. Für den Termin sind jetzt nur noch wenige Karten verfügbar, so dass sich die Band und die Veranstalter entschieden haben, am gleichen Tag noch ein weiteres Konzert im LUX anzusetzen. Das bedeutet: Show Nr.1 startet um 17.30 Uhr (Einlass 17.00 Uhr), Show Nr.2 beginnt um 22.00 Uhr (Einlass 21.00 Uhr). Karten für beide Konzerte von Deine Cousine am 30. November im LUX sind im Vorverkauf erhältlich.+++

Extrabreit und The Esprits beim Whitestock-Festival in Kirchrode



"The Sound Of Inclusion" so ist das Motto des hannoverschen Whitestock-Festivals, das in diesem Jahr am Sonntag, dem 25. August im BVN Park der Sinne in Hannover-Kirchrode stattfindet. Das traditionelle Open-Air des Blinden-und Sehbindertenverbandes Niedersachsen ist am 25. August für die Zeit vom frühen Nachmittag bis frühen Abend terminiert. Headliner sind in diesem Jahr Extrabreit, zuvor spielen Marquess und The Esprits. Auch bei diesem Konzert des BVN steht das "erlebende Miteinander von sehenden und seh- und anderweitig beeinträchtigten Menschen im Vordergrund – auf der Bühne und davor", wie der Veranstaltung in einer Ankündigung mitteilt. Karten sind im Vorverkauf erhältlich (Laporte, Eventim etc.)

Neues Thees Uhlmann-Album Mitte September - live in Hannover im Dezember