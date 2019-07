Rockszene Nachrichtenblitz

Antiheld stellen "Ma Petite Belle" vor



Die Band Antiheld, unter anderem im vergangenen Jahr in Hannover auf dem Fährmannsfest von vielen gefeiert, steht vor der Veröffentlichung ihres neuen Albums "Goldener Schuss". Das soll am 30. August in den Handel kommen und enthält 21 Tracks. Heute hat das Video zum Song "Ma Petite Belle" Premiere (siehe Link unten). Ein sehr raues und wuchtiges Stück Musik. Im Verlauf ihrer Herbsttournee spielen Antiheld am 2. November in Hannover im LUX.+++

www.youtube.com/watch?v=wy1LA1ejNwc 12.07.2019, 17:38 UhrDie Band Antiheld, unter anderem im vergangenen Jahr in Hannover auf dem Fährmannsfest von vielen gefeiert, steht vor der Veröffentlichung ihres neuen Albums "Goldener Schuss". Das soll am 30. August in den Handel kommen und enthält 21 Tracks. Heute hat das Video zum Song "Ma Petite Belle" Premiere (siehe Link unten). Ein sehr raues und wuchtiges Stück Musik. Im Verlauf ihrer Herbsttournee spielen Antiheld am 2. November in Hannover im LUX.+++

Rammstein wieder auf Nummer eins



Die derzeitigen Stadion-Shows bescheren der Band Rammstein offenbar einen zusätzlichen Popularitätsschub. Ihr aktuelles, selbstbetiteltes Album ist wieder an die Spitze der deutschen Album-Charts geklettert. Das meldet der Branchendienst Musikwoche.+++

www.rammstein.de 12.07.2019, 17:32 UhrDie derzeitigen Stadion-Shows bescheren der Band Rammstein offenbar einen zusätzlichen Popularitätsschub. Ihr aktuelles, selbstbetiteltes Album ist wieder an die Spitze der deutschen Album-Charts geklettert. Das meldet der Branchendienst Musikwoche.+++

Smile And Burn zu dritt und erstmals mit deutschen Texten



Die Berliner Punkrock-Band Smile And Burn ist mittlerweile zu dritt aktiv und hat neue Songs für das Album "Morgen anders" aufgenommen, das Anfang 2020 erscheinen soll und das erstmals mit deutschen Texten. Ein ersten Eindruck daraus vermitteln Smile And Burn mit ihrer Single "Zubetoniert", die es ab sofort zu hören gibt. Im Raum Hannover treten Smile And Burn im August beim Zytanien-Festival in Lehrte auf.+++

www.facebook.com/smileandburn 12.07.2019, 14:57 UhrDie Berliner Punkrock-Band Smile And Burn ist mittlerweile zu dritt aktiv und hat neue Songs für das Album "Morgen anders" aufgenommen, das Anfang 2020 erscheinen soll und das erstmals mit deutschen Texten. Ein ersten Eindruck daraus vermitteln Smile And Burn mit ihrer Single "Zubetoniert", die es ab sofort zu hören gibt. Im Raum Hannover treten Smile And Burn im August beim Zytanien-Festival in Lehrte auf.+++

Sleeping Well für Carlotta Truman in der Strangriede Stage



Die im Rahmen des diesjährigen An-der-Strangriede-Festes angekündigte Indoor Show von Carlotta Truman und ihrer Band am 30. August in der Strangriede Stage muss ausfallen. Lt. Veranstalterangabe habe sich die Band mittlerweile aufgelöst. Stattdessen wird die hannoversche Rockband Sleeping Well in der Strangriede Stage die so genannte After-Headliner-Indoor-Show am ersten Abend des Strangriede-Festes spielen.+++

www.strangriedestage.de 11.07.2019, 19:23 UhrDie im Rahmen des diesjährigen An-der-Strangriede-Festes angekündigte Indoor Show von Carlotta Truman und ihrer Band am 30. August in der Strangriede Stage muss ausfallen. Lt. Veranstalterangabe habe sich die Band mittlerweile aufgelöst. Stattdessen wird die hannoversche Rockband Sleeping Well in der Strangriede Stage die so genannte After-Headliner-Indoor-Show am ersten Abend des Strangriede-Festes spielen.+++

Konzert von PUR in Hannover ausverkauft



Eine Meldung für Fans deutschsprachiger Popmusik im Allgemeinen und der Band PUR im Speziellen. Das diesjährige Sommerkonzert von PUR am 23. August in Hannover auf der Gildeparkbühne ist ausverkauft. Das meldete Hannover Concerts soeben. Für Kurzentschlossene ohne Ticket geht also nichts mehr.+++

www.hannover-concerts.de 11.07.2019, 18:19 UhrEine Meldung für Fans deutschsprachiger Popmusik im Allgemeinen und der Band PUR im Speziellen. Das diesjährige Sommerkonzert von PUR am 23. August in Hannover auf der Gildeparkbühne ist ausverkauft. Das meldete Hannover Concerts soeben. Für Kurzentschlossene ohne Ticket geht also nichts mehr.+++

Donots organisieren kurzfristig Open-Air



Die Punk-Rock-Bands Donots ist gerade dabei die kurzfristig entstandene Idee zu verwirklichen, in ihrer Heimatstadt Ibbenbüren noch in diesem Jahr ein Open-Air zu veranstalten. 25 Jahre nach Bandgründung zieht es die Donots an den Ort ihrer Anfänge, am JKZ Scheune in Ibbenbüren. Dort will man mit befreundeten Bands am 14. September open air spielen. Es würden nur verhältnismäßig wenig Karten zur Verfügung stehen, teilt die Band mit. Der Vorverkauf beginnt am kommenden Freitag, 12. Juli um 10 Uhr im Online-Shop der Donots.+++

www.facebook.com/donotsofficial 10.07.2019, 18:08 UhrDie Punk-Rock-Bands Donots ist gerade dabei die kurzfristig entstandene Idee zu verwirklichen, in ihrer Heimatstadt Ibbenbüren noch in diesem Jahr ein Open-Air zu veranstalten. 25 Jahre nach Bandgründung zieht es die Donots an den Ort ihrer Anfänge, am JKZ Scheune in Ibbenbüren. Dort will man mit befreundeten Bands am 14. September open air spielen. Es würden nur verhältnismäßig wenig Karten zur Verfügung stehen, teilt die Band mit. Der Vorverkauf beginnt am kommenden Freitag, 12. Juli um 10 Uhr im Online-Shop der Donots.+++

Lost Love stellen neue Single live bei Monster Records vor



Die kanadische Punk-Pop-Rock- Band Lost Love hat heute ihre neue Single mit den Songs "Glenn Spaghetti" und "Ontarien Demandé" herausgebracht. Am 30. Juli wird die Band in Hannover im Plattenladen Monster Records live auftreten.+++

www.facebook.com/lostlovemtl 09.07.2019, 16:26 UhrDie kanadische Punk-Pop-Rock- Band Lost Love hat heute ihre neue Single mit den Songs "Glenn Spaghetti" und "Ontarien Demandé" herausgebracht. Am 30. Juli wird die Band in Hannover im Plattenladen Monster Records live auftreten.+++

Lacuna Coil mit neuer Musik bald in Hannover



Die italienische Metal-Band Lacuna Coil kündigt an, am 11. Oktober ihr neues Album "Black Anima" auf den Markt bringen zu wollen. Ihre Herbsttournee führt die Band am 20. November nach Hannover ins Capitol.+++

www.lacunacoil.it 09.07.2019, 16:20 UhrDie italienische Metal-Band Lacuna Coil kündigt an, am 11. Oktober ihr neues Album "Black Anima" auf den Markt bringen zu wollen. Ihre Herbsttournee führt die Band am 20. November nach Hannover ins Capitol.+++

Sick Of It All, Cancer Bats und Comeback Kid gemeinsam



Bei diesen Bands dreht sich alles um Hardcore-Punk, teilweise mit ein bisschen Metal durchsetzt: Sick Of It All, Cancer Bats und Comeback Kid kommen im November gemeinsam auf Tournee. In Deutschland sind sieben Shows angesetzt, darunter am 6. November in der Hamburger Markthalle und am 17. November im X-Herford im ostwestfälischen Herford unweit von Hannover.+++

www.mad-tourbooking.de/tourdates 09.07.2019, 16:17 UhrBei diesen Bands dreht sich alles um Hardcore-Punk, teilweise mit ein bisschen Metal durchsetzt: Sick Of It All, Cancer Bats und Comeback Kid kommen im November gemeinsam auf Tournee. In Deutschland sind sieben Shows angesetzt, darunter am 6. November in der Hamburger Markthalle und am 17. November im X-Herford im ostwestfälischen Herford unweit von Hannover.+++

Versengold charten auf Platz 4 - im November live im Capitol



Die Folk-Rock-Band Versengold ist mit ihrem Ende Juni erschienenen Album "Nordlicht" auf Platz 4 der deutschen Album-Charts eingestiegen. Auf ihrer Tournee im Herbst werden Versengold in Hannover eine Nummer größer unterwegs sein. Bei ihrer letzten Tour verkaufte die Band das MusikZentrum aus, dieses Mal spielt man im wesentlich größeren Capitol. Am 1. November werden Versengold hier gemeinsam mit Mr. Irish Bastard auftreten. Der Vorverkauf läuft bereits.+++

www.livingconcerts.de 08.07.2019, 15:29 UhrDie Folk-Rock-Band Versengold ist mit ihrem Ende Juni erschienenen Album "Nordlicht" auf Platz 4 der deutschen Album-Charts eingestiegen. Auf ihrer Tournee im Herbst werden Versengold in Hannover eine Nummer größer unterwegs sein. Bei ihrer letzten Tour verkaufte die Band das MusikZentrum aus, dieses Mal spielt man im wesentlich größeren Capitol. Am 1. November werden Versengold hier gemeinsam mit Mr. Irish Bastard auftreten. Der Vorverkauf läuft bereits.+++

Mit 18 beim Stadtteilfest Limmer



Das diesjährige Stadtteilfest in Limmer ist für Samstag, den 24. August terminiert. Der Veranstalter, die Standortgemeinschaft Unternehmen Limmer e.V. hat für das Live-Musikprogramm die Westernhagen-Tribute-Band Mit 18 engagiert. Laufende Infos gibt es unter anderem über den Link unten.+++

www.facebook.com/events/502484080492289/ 08.07.2019, 14:35 UhrDas diesjährige Stadtteilfest in Limmer ist für Samstag, den 24. August terminiert. Der Veranstalter, die Standortgemeinschaft Unternehmen Limmer e.V. hat für das Live-Musikprogramm die Westernhagen-Tribute-Band Mit 18 engagiert. Laufende Infos gibt es unter anderem über den Link unten.+++

Fury in the Slaughterhouse mit Spezial Gig in Wacken



Die Band Fury in the Slaughterhouse wird unter ihrem sporadisch langjährige genutzten Pseudonym "Die beschissenen Sechs" Anfang August auf dem Wacken Open Air auftreten. Der Spezial-Auftritt der "Beschissenen Sechs" ist für Donnerstag, 1. August in der Zeit von 17-18 Uhr auf der "Beergarden Stage" des großen Metal-Festivals.+++

www.wacken.com 05.07.2019, 15:46 UhrDie Band Fury in the Slaughterhouse wird unter ihrem sporadisch langjährige genutzten Pseudonym "Die beschissenen Sechs" Anfang August auf dem Wacken Open Air auftreten. Der Spezial-Auftritt der "Beschissenen Sechs" ist für Donnerstag, 1. August in der Zeit von 17-18 Uhr auf der "Beergarden Stage" des großen Metal-Festivals.+++

Callejon-Sänger entwirft Key-Visual für Video-Spiel



Premiere für Bastian Sobtzick, Sänger der populären Düsseldorfer Metalcore-Band Callejon. Erstmals war der Musiker grafisch für ein Video-Spiel tätig. Für das Horrorspiel "Silver Chains" hat er das Key-Visual entworfen. Das Spiel soll Anfang August in den Handel kommen. Musikalisch ist Bastian Sobtzick mit Callejon derzeit auf einigen Festivals unterwegs und tourt im Spätherbst wieder in Clubs.+++

www.headupgames.com 05.07.2019, 12:55 UhrPremiere für Bastian Sobtzick, Sänger der populären Düsseldorfer Metalcore-Band Callejon. Erstmals war der Musiker grafisch für ein Video-Spiel tätig. Für das Horrorspiel "Silver Chains" hat er das Key-Visual entworfen. Das Spiel soll Anfang August in den Handel kommen. Musikalisch ist Bastian Sobtzick mit Callejon derzeit auf einigen Festivals unterwegs und tourt im Spätherbst wieder in Clubs.+++

Flying Colors produzieren Video für neues Album



Die sehr prominent besetzte US-amerikanische Rock-und Progressive-Rock-Band Flying Colors um Mike Portnoy, Neal Morse, Steve Morse, Dave LaRue und Casey McPherson befindet sich aktuell in der Produktion eines Musikvideos für das dritte Album der Band, das im September auf den Markt kommen soll. Im September und Oktober spielen Flying Colors einige ausgesuchte Shows in den USA, für Dezember sind einzelne Konzerte in Europa vorgeshenen. Mehr dazu in Kürze hier bei uns.+++

www.flyingcolorsmusic.com 05.07.2019, 12:46 UhrDie sehr prominent besetzte US-amerikanische Rock-und Progressive-Rock-Band Flying Colors um Mike Portnoy, Neal Morse, Steve Morse, Dave LaRue und Casey McPherson befindet sich aktuell in der Produktion eines Musikvideos für das dritte Album der Band, das im September auf den Markt kommen soll. Im September und Oktober spielen Flying Colors einige ausgesuchte Shows in den USA, für Dezember sind einzelne Konzerte in Europa vorgeshenen. Mehr dazu in Kürze hier bei uns.+++

Maciek nicht bei Rock am Deister



Der Sänger und Songschreiber Maciek wird entgegen bisheriger Ankündigungen nun doch nicht beim diesjährigen Rock-am-Deister-Festival am 27. Juli in Völksen auftreten. Er hat seinen Auftritt aus terminlichen Gründen abgesagt. Das teilte der Veranstalter auf Nachfrage mit, der seinen Festival-Zeitplan entsprechend angeglichen hat. Mehr zu Rock am Deister 2019 demnächst hier bei uns.+++

www.rock-am-deister.de 05.07.2019, 12:42 UhrDer Sänger und Songschreiber Maciek wird entgegen bisheriger Ankündigungen nun doch nicht beim diesjährigen Rock-am-Deister-Festival am 27. Juli in Völksen auftreten. Er hat seinen Auftritt aus terminlichen Gründen abgesagt. Das teilte der Veranstalter auf Nachfrage mit, der seinen Festival-Zeitplan entsprechend angeglichen hat. Mehr zu Rock am Deister 2019 demnächst hier bei uns.+++

Helloween mit neuem Live-Album



Die Hamburger Power-Metal-Band Helloween hat für den 4. Oktober ein neues Live-Album angekündigt. Es soll Mitschnitte enthalten, die sie während ihrer Tour und den Festivalauftritten zwischen den Jahren 2017 und 2018 aufnahmen. Ein Highlight sind dabei ihre Auftritte in Wacken vor 75.000 und in der Arena in Madrid vor 14.000 Musikfans. „United Alive & United Alive in Madrid“, so der Titel, wird als DVD, Blu Ray, CD und Vinyl erscheinen.+++

www.helloween.org 04.07.2019, 18:02 UhrDie Hamburger Power-Metal-Band Helloween hat für den 4. Oktober ein neues Live-Album angekündigt. Es soll Mitschnitte enthalten, die sie während ihrer Tour und den Festivalauftritten zwischen den Jahren 2017 und 2018 aufnahmen. Ein Highlight sind dabei ihre Auftritte in Wacken vor 75.000 und in der Arena in Madrid vor 14.000 Musikfans. „United Alive & United Alive in Madrid“, so der Titel, wird als DVD, Blu Ray, CD und Vinyl erscheinen.+++

Rammstein kündigen Zusatzkonzerte an



Auf Grund der hohen Nachfrage haben Rammstein für ihre Stadiontour im nächsten Jahr fünf Zusatzkonzerte angekündigt und damit ihre Shows verdoppelt. Nun findet jeweils einen Tag nach dem bereits vorher bekannten Konzerten eine weitere Show statt. So wird die Band zum Beispiel in Hamburg nicht nur am 1. Juli, sondern auch am 2. Juli im Volksparkstadion auftreten. Das Selbe gilt auch für alle anderen Konzerte. Tickets für die Zusatzshows können ab morgen um 11 Uhr erworben werden. Mehr Informationen gibt es über den Link.+++

www.rammstein.de 04.07.2019, 17:48 UhrAuf Grund der hohen Nachfrage haben Rammstein für ihre Stadiontour im nächsten Jahr fünf Zusatzkonzerte angekündigt und damit ihre Shows verdoppelt. Nun findet jeweils einen Tag nach dem bereits vorher bekannten Konzerten eine weitere Show statt. So wird die Band zum Beispiel in Hamburg nicht nur am 1. Juli, sondern auch am 2. Juli im Volksparkstadion auftreten. Das Selbe gilt auch für alle anderen Konzerte. Tickets für die Zusatzshows können ab morgen um 11 Uhr erworben werden. Mehr Informationen gibt es über den Link.+++

18 Neueinsteiger in den Vinyl Top 20



In den deutschen Vinyl Charts herrscht Aufbruchstimmung. In der ersten Juli-Woche sind 18 neue Platten in die Charts eingestiegen. Nur die „Greatest Hits“ von Queen und das neuste Album von Rammstein konnten sich in den Top 20 behaupten. Neuer Spitzenreiter ist Bruce Springsteen, der mit seinem Album „Western Stars“ Rammstein auf den zweiten Platz verdrängte. Weitere Alben unter den ersten zehn Plätzen sind unter anderem Pink Floyds „The Division Bell“ , „Madame X“ von Madonna und „Bridges to Bremen“ von den Rolling Stones. Depeche Mode sind mit „Music for the Masses – The 12″ Singles“ und „Black Celebration – The 12″ Singles“ gleich zweimal in den Top Ten vertreten. Die komplette Vinyl Top 20 kann man über den Link einsehen.+++

www.offiziellecharts.de/charts/vinyl 04.07.2019, 15:29 UhrIn den deutschen Vinyl Charts herrscht Aufbruchstimmung. In der ersten Juli-Woche sind 18 neue Platten in die Charts eingestiegen. Nur die „Greatest Hits“ von Queen und das neuste Album von Rammstein konnten sich in den Top 20 behaupten. Neuer Spitzenreiter ist Bruce Springsteen, der mit seinem Album „Western Stars“ Rammstein auf den zweiten Platz verdrängte. Weitere Alben unter den ersten zehn Plätzen sind unter anderem Pink Floyds „The Division Bell“ , „Madame X“ von Madonna und „Bridges to Bremen“ von den Rolling Stones. Depeche Mode sind mit „Music for the Masses – The 12″ Singles“ und „Black Celebration – The 12″ Singles“ gleich zweimal in den Top Ten vertreten. Die komplette Vinyl Top 20 kann man über den Link einsehen.+++

Don Felder mit einzigem Deutschlandkonzert in Berlin



Der ursprünglich durch seine langjährige Mitgliedschaft bei den Eagles bekannt gewordene Gitarrist, Sänger und Songschreiber Don Felder hat in diesem Jahr mit "American Rock´n´Roll" ein Solo-Album auf den Markt gebracht, Damit geht Don Felder auf Welttournee. In Deutschland spielt er nur ein einziges Konzert, das für den 23. September im Berliner Frannz Club terminiert ist.+++

www.fkpscorpio.com 03.07.2019, 13:22 UhrDer ursprünglich durch seine langjährige Mitgliedschaft bei den Eagles bekannt gewordene Gitarrist, Sänger und Songschreiber Don Felder hat in diesem Jahr mit "American Rock´n´Roll" ein Solo-Album auf den Markt gebracht, Damit geht Don Felder auf Welttournee. In Deutschland spielt er nur ein einziges Konzert, das für den 23. September im Berliner Frannz Club terminiert ist.+++

Cryptex mit Live-Video von Hannover-Show