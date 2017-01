Rockszene Nachrichtenblitz

31.01.2017, 10:03 Uhr: Smile And Burn mit neuem Vorboten aus kommendem Album



www.youtube.com/watch?v=oE-OAAW0JwE Die Punkrockband Smile And Burn veröffentlicht am kommenden Freitag ihr neues Album "Get Better Get Worse". Mit "Not Happy" schicken die Berliner einen weiteren neuen Song als Vorboten ins Rennen, zu dem auch ein Video aufgenommen wurde. Live sind Smile And Burn am 24. März im Lux Club in Hannover anzutreffen.

29.01.2017, 18:27 Uhr: Emergenza-Vorrunde im Mephisto: Fünf Bands ziehen ins Halbfinale ein



www.emergenza.net Ein gut besuchtes Mephisto im Kulturzentrum Faust am gestrigen Samstagabend. Dort fand ein weiteres Vorrundenkonzert des diesjährigen Emergenza-Bandwettbewerbs in Hannover statt. Vier Bands wurden vom Publikum in das Halbfinale gewählt, eine fünfte Band kam durch Juryentscheid weiter. Nach Publikumsstimmen auf Platz 1: Raum 12, auf Platz 2: The Aramath, auf Platz 3: Oh! Some Heroes und auf Platz 4: Kurzmal. Nach Jurystimmen schaffte es zusätzlich die Band Hadros Roar ins Halbfinale. Die Emergenza-Hannover-Halbfinalkonzerte werden im März im MusikZentrum ausgetragen. Ein Bericht vom gestrigen Konzert inklusive Fotostrecke findet man in der morgigen Montagsausgabe von Rockszene.de, online hier nachher ab kurz nach Mitternacht.++

27.01.2017, 18:24 Uhr: Konzert von Fahrenhaidt am 14.Februar im Capitol fällt aus



www.hannover-concerts.de Krankheitsbedingt wurde die geplante Tournee der Band Fahrenhaidt abgesagt. Damit fällt auch das für den 14.Februar im Capitol angesetzte Hannover-Konzert aus. Es werde keine Ersatztermine geben, daher könnten bereits im Vorverkauf erworbene Eintrittskarten an den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden. Dies teilte der örtliche Veranstalter Hannover Concerts heute mit.+++

27.01.2017, 18:20 Uhr: Antilopen Gang wieder auf Platz 1 der Charts



www.antilopengang.de Das Rap-Trio Antilopen Gang ist mit seinem neuen Album "Anarchie und Alltag" auf Platz 1 der deutschen Charts eingestiegen. Damit löst man die Indie-Band The xx an der Spitze ab. Ab Ende Februar tourt die Antilopen Gang durch Deutschland, Österreich und die Schweiz.+++

26.01.2017, 17:33 Uhr: Wolf Maahn mit neuem Live-Album auch in der Blues Garage Isernhagen



www.wolfmaahn.de Der Deutsch-Rock-Musik Wolf Maahn wird im Frühjahr wieder eifrig mit seiner Band auf Tour sein. Bevor es auf Konzertreise geht, veröffentlicht Wolf Maahn mit "Live & Seele" ein neues Live-Album, das am 27.Januar als Doppel-CD, Doppel-CD und DVD sowie als 3LP-Vinyl-Version in den Handel kommt. Im Raum Hannover machen Wolf Maahn und Band auch wieder Halt. Am 18.März ist man in der Blues Garage in Isernhagen zu Gast. Auf YouTube gibt es bereits jetzt neue Live-Videos zu sehen, unter anderem zu den Songs "TV aus dem Hotelfenster" und "Wunder dieser Zeit".+++

26.01.2017, 17:32 Uhr: Sportfreunde Stiller mit zweitem Konzert in Niedersachsen



www.sportfreunde-stiller.de Die Sportfreunde Stiller haben am gestrigen Mittwoch ihren vorläufigen Tourneeplan für das Frühjahr bekannt gegeben. Dass die Band am 23.Mai im Capitol in Hannover auftritt, hatten wir bereits am 2.Januar vermeldet. Nun wurde bekannt gegeben, dass das Münchner Indie-Rock-Trio noch ein zweites Konzert in Niedersachsen spielen wird, am 11.Mai in der Stadthalle in Göttingen, einer Veranstaltungsstätte, die eher selten für Rockkonzerte genutzt wird. Der Vorverkauf hierfür läuft ebenso, wie für das von Rockszene.de präsentierte Hannover-Konzert am 23.Mai im Capitol. Im hiesigen Club sind Sportfreunde Stiller seit vielen Jahren Stammgäste. In der Regel sind die Shows hier in Hannover sehr stimmungsvoll und meist ausverkauft. Für Fans dürfte es ratsam sein, sich rasch mit Karten zu versorgen+++

26.01.2017, 17:31 Uhr: Gentleman letztmals auf „MTV Unplugged Tour“ auch in Hannover



www.livingconcerts.de Im Spätherbst geht die deutsche Reggae-Größe Gentleman ein letztes Mal auf „MTV Unplugged Tour“. Am 14.Dezember wird Gentleman damit auch in der Swiss Life Hall in Hannover auftreten. Angekündigt sind erstklassige Musiker und hochkarätige Gäste. Der Kartenvorverkauf dafür ist kürzlich gestartet. Im Frühsommer will der Künstler noch eine Best-Of-CD herausbringen.+++

26.01.2017, 16:52 Uhr: Vitja mit Videopremiere vor Clubtournee - im April in Hannover



www.facebook.com/vitjaband Die Metalband Vitja hat ein Musikvideo zu ihrem Song "No One As Master No One As Slave" aus ihrem kommenden Album "Digital Love" veröffentlicht. Es ist die erste Auskopplung aus der Platte, die am 3.März auf den Markt kommt. Mit "Digital Love" gehen Vitja auf ihre erste eigene Club-Headliner-Tournee und treten in diesem Rahmen am 15.April in Hannover im LUX auf. Tickets hierfür sind bereits erhältlich. Mehr zu Vitja, dem neuen Video und der Tour über den Link unten.+++

25.01.2017, 15:40 Uhr: Fährmannsfest Kinderfest e.V. stellt Antrag auf Förderung



www.faehrmannsfest.de Der Fährmansfest Kinderfest e.V., Ausrichter des Kultur-und Kinderfestes im Rahmen des alljährlichen Fährmannsfestes auf der Faustwiese hat beim Rat der Landeshauptstadt Hannover einen Antrag auf finanzielle Förderung in Höhe von 10.000,--Euro für die Organisation und Durchführung der diesjährigen Veranstaltung gestellt. Der Fährmannsfest e.V., der bislang einige infrastrukturelle und andere Kosten für den Fährmannsfest Kinderfest e.V. übernommen hatte, müsse Kosten sparen, um das Fährmannsfest selbst "wirtschaftlich überlebensfähig zu halten", heißt es im Anschreiben einer aktuellen Medienmitteilung. Bei einer Nichtgewährung der Förderung droht scheinbar eine Absage des Kinder-und Kulturfestes im August. Mehr dazu in der morgigen Donnerstagsausgabe von Rockszene.de.+++

25.01.2017, 15:32 Uhr: Sido, Broilers, Von wegen Lisbeth in Hannover ausverkauft



www.hannover-concerts.de Drei in den kommenden Wochen in Hannover anstehende Konzerte wurden heute Mittag als "ausverkauft" gemeldet. Alle Eintrittskarten vergriffen sind seit kurzem für folgende Shows: Sido, 1.Februar im Capitol, Von wegen Lisbeth, 3.Februar im MusikZentrum und Broilers, am 7.März in der Swiss Life Hall. Das teilte der örtliche Veranstalter Hannover Concerts mit.+++

24.01.2017, 16:13 Uhr: Neues Nitrogods Album kommt am 26. Mai



www.facebook.com/Nitrogods Die hannoversche Rock'n'Roll Band Nitrogods wird am 26. Mai ihr neues Album "Roadkill BBQ" veröffentlichen. Dies ist das dritte Album des Trios und wird als "eine musikalische Huldigung der toten und lebenden Rock Götter von Motörhead, Status Quo und The Who" angekündigt. "Wir sind sehr stolz auf unser neues Album. So nah an der Live Gewalt von Nitrogods waren wir noch nie", so Gitarrist Henny Wolter.

24.01.2017, 14:04 Uhr: Erster The Real McKenzies Song vom neuen Album veröffentlicht



www.youtube.com/watch?v=nIJtKPZUgrc Am 3. März veröffentlicht die Folk Punkband The Real McKenzies ihr neues Album „Two Devils Will Talk“. Aus diesem neuen Werk hat die Band aus Vancouver nun mit „Due West“ eine allererste Hörprobe ins Rennen geschickt. The Real McKenzies feiern in diesem Jahr ihr 25. Bandjubiläum.

24.01.2017, 11:51 Uhr: Staatspunkrott mit Vorgeschmack auf das neue Album



www.youtube.com/watch?v=vFGXR6SPtkM Die Punkrock Band Staatspunkrott hat für den 3. März ihr neues Album „Choral vom Ende“ angekündigt. Mit „Umrissmensch“ und einem dazugehörigen Lyricvideo gibt die Band aus Würzburg einen Vorgeschmack auf das neue Werk.

23.01.2017, 15:04 Uhr: The Esprits mit Zusatzshow im Oktober



www.facebook.com/theesprits Da die Show der Indier Rock Band The Esprits am 26. Januar im Lux Club in Hannover bereits ausverkauft ist, wird es nun ein Zusatzkonzert geben. So spielt das Quartett am 13. Oktober erneut im Lux am Schwarzen Bären.

23.01.2017, 12:25 Uhr: Thy Art Is Murder, Miss May I, Being As An Ocean und Casey im April in Hannover



www.facebook.com/thyartismurder Thy Art Is Murder, Miss May I, Being As An Ocean und Casey sind aktuell für die diesjährigen Impericon Festivals bestätigt und nutzen diese Gelegenheit, um zu viert die The Heaven And Hell Tour zu spielen. Diese führt die Bands – die sich im Melodic Hardcore, Metalcore und Deathcore ansiedeln – am 24. April ins Kulturzentrum Faust nach Hannover. Being As An Ocean waren bereits im November im Béi Chéz Heinz zu Gast. Auf dieser Show sollten eigentlich auch die Briten Casey spielen, die es aber aufgrund eines Staus nicht nach Hannover schafften.

23.01.2017, 12:18 Uhr: Leto mit neuem Musikvideo zu „Konklave“



www.youtube.com/watch?v=27dVaWFjsrg&t=6s Die Hamburger Punkrock Band Leto präsentiert ein neues Musikvideo zum Song „Konklave“. Am kommenden Freitag werden Leto gemeinsam mit Abramowicz und Mighty Day Times im Alten Schlachthof in Stade spielen.

19.01.2017, 16:52 Uhr: Bornum Rock Open Air pausiert 2017 erneut



www.bornum-rock.de Auch in diesem Jahr legt das Bornum Rock Open-Air-Festival in Bornum am Harz eine Pause ein. Die Organisatoren rund um die Band Dustpipe wollen sich aktuell ganz auf ihr 30-jähriges Bandjubiläum und die damit verbundenen zahlreichen Aktivitäten konzentrieren. Geplant sind eine DVD, eine CD und Jubiläums-Gigs. Das teilten Dustpipe heute Nachmittag auf Anfrange im Rahmen eines Interviews mit unserem Magazin mit. Das Interview mit Dustpipe findet ihr demnächst hier auf Rockszene.de.+++

19.01.2017, 16:48 Uhr: Nitrofest in diesem Jahr am 8.April



www.nitrofest.de Das diesjährige Nitrofest in Hannover ist für Samstag, den 8.April, im MusikZentrum terminiert. Es ist bereits das fünfte Indoor-Festival für Fans von hartem, handgemachten Rock und Rock´n´Roll. Dabei sind in diesem Jahr die Bands Grey Moray, The New Roses, DUCS und traditionell Nitrogods. Karten sind bereits im Vorverkauf erhältlich.+++

19.01.2017, 16:12 Uhr: US-Band Helmet kommende Woche in Hannover



www.livingconcerts.de Für Fans sicher ein absoluter Leckerbissen, diese Band im Rahmen einer Clubshow in Hannover zu sehen und zu hören. In der kommenden Woche Mittwoch, den 25.Januar, kommen Helmet zu einer Show ins MusikZentrum. Helmet gilt als einflussreiche Alternative-Rockband und wird zu den bedeutensten Bands des Genres gezählt. Im Vorprogramm sind Local H dabei. Aktuell sind noch Karten im Vorverkauf erhältlich. Mehr zu dieser Show in der morgigen Ausgabe von Rockszene.de.+++

19.01.2017, 16:07 Uhr: Ich Kann Fliegen im Juni mit Club-Show in Hannover