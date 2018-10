Rockszene Nachrichtenblitz

Steve Aoki mit blink-182 und Jim Adkins



Der Electro-House-DJ und Musikproduzent Steve Aoki ist für seine zahlreichen Kollaborationen mit namhaften Künstlern bekannt. Nun wurde vor wenigen Tagen neben der Veröffentlichung des Songs "Waste It On Me" mit der südkoreanischen Boygroup Bangtan Boys (kurz BTS) aus Aokis kommendem Album "Neon Future III" auch die Tracklist des Albums bekannt gegeben. Hier wird deutlich, mit was für einer vielfältigen Mischung von Künstlern unterschiedlicher Genres der EDM-Musiker an seinem neuen Album zusammengearbeitet hat. Für die Rock- und Pop-Punk-Szene am interessantesten werden wohl besonders zwei Songs sein. Der Song "Why Are We So Broken" featured blink-182. Vor zwei Jahren machte Aoki einen Remix zu blink-182s Song "Bored To Death". Für den Song "Golden Days" hat sich der DJ Jimmy Eat World-Frontmann Jim Adkins ins Boot geholt. Vor wenigen Wochen teilten beide Künstler auch Fotos auf instagram von einem Auftritt Aokis bei einem Festival in Adkins Heimatstadt Phoenix, bei dem Jim Adkins einen Gastauftritt in Steve Aokis Set hatte. Das Album soll am 9. November erscheinen.+++

www.steveaoki.com 29.10.2018, 18:18 UhrDer Electro-House-DJ und Musikproduzent Steve Aoki ist für seine zahlreichen Kollaborationen mit namhaften Künstlern bekannt. Nun wurde vor wenigen Tagen neben der Veröffentlichung des Songs "Waste It On Me" mit der südkoreanischen Boygroup Bangtan Boys (kurz BTS) aus Aokis kommendem Album "Neon Future III" auch die Tracklist des Albums bekannt gegeben. Hier wird deutlich, mit was für einer vielfältigen Mischung von Künstlern unterschiedlicher Genres der EDM-Musiker an seinem neuen Album zusammengearbeitet hat. Für die Rock- und Pop-Punk-Szene am interessantesten werden wohl besonders zwei Songs sein. Der Song "Why Are We So Broken" featured blink-182. Vor zwei Jahren machte Aoki einen Remix zu blink-182s Song "Bored To Death". Für den Song "Golden Days" hat sich der DJ Jimmy Eat World-Frontmann Jim Adkins ins Boot geholt. Vor wenigen Wochen teilten beide Künstler auch Fotos auf instagram von einem Auftritt Aokis bei einem Festival in Adkins Heimatstadt Phoenix, bei dem Jim Adkins einen Gastauftritt in Steve Aokis Set hatte. Das Album soll am 9. November erscheinen.+++

Kiss im Juni 2019 auf der Expo-Plaza



Die US-Hardrock-Band Kiss wird im Verlauf ihrer Abschiedstournee am Mittwoch, dem 5.Juni 2019 in Hannover auf der Expo-Plaza auftreten. Mit einer spektakulären Masken-, Kostüm-und Pyro-Show kann gerechnet werden. Die Karten liegen kostentechnisch -leicht auf-bzw. abgerundet- im Rahmen von 90 bis 130 Euro, teilt der örtliche Veranstalter Hannover Concerts mit. Der allgemeine Vorverkauf startet am kommenden Freitag, 2.November. Bereits zuvor gibt es zwei Pre-Sales, über MyTicket und CTS Eventim, die jeweils am 1.November laufen.+++

www.hannover-concerts.de 29.10.2018, 15:45 UhrDie US-Hardrock-Band Kiss wird im Verlauf ihrer Abschiedstournee am Mittwoch, dem 5.Juni 2019 in Hannover auf der Expo-Plaza auftreten. Mit einer spektakulären Masken-, Kostüm-und Pyro-Show kann gerechnet werden. Die Karten liegen kostentechnisch -leicht auf-bzw. abgerundet- im Rahmen von 90 bis 130 Euro, teilt der örtliche Veranstalter Hannover Concerts mit. Der allgemeine Vorverkauf startet am kommenden Freitag, 2.November. Bereits zuvor gibt es zwei Pre-Sales, über MyTicket und CTS Eventim, die jeweils am 1.November laufen.+++

Bon Jovi mit nur zwei Deutschlandkonzerten 2019



Die US-amerikanische Rockband Bon Jovi wird im Verlauf ihrer Tournee 2019 nur zwei Konzerte in Deutschland spielen: Am 3.Juli in Düsseldorf in der Merkur Spiel Arena und am 5.Juli im Münchner Olympiastadion. Die Tournee und somit auch die beiden Deutschland-Konzerte laufen unter dem Motto "This House Is Not For Sale". Geplant seien Best-Of-Sets mit einer Fülle von Klassikern. Die Setlist soll jeden Abend ein wenig variiert werden, heißt es in einer Pressemitteilung. Der allgemeine Kartenvorverkauf beginnt am 2.November.+++

www.livenation.de 29.10.2018, 12:41 UhrDie US-amerikanische Rockband Bon Jovi wird im Verlauf ihrer Tournee 2019 nur zwei Konzerte in Deutschland spielen: Am 3.Juli in Düsseldorf in der Merkur Spiel Arena und am 5.Juli im Münchner Olympiastadion. Die Tournee und somit auch die beiden Deutschland-Konzerte laufen unter dem Motto "This House Is Not For Sale". Geplant seien Best-Of-Sets mit einer Fülle von Klassikern. Die Setlist soll jeden Abend ein wenig variiert werden, heißt es in einer Pressemitteilung. Der allgemeine Kartenvorverkauf beginnt am 2.November.+++

Slash und Myles Kennedy nächstes Jahr in Hannover



Der vor allem als Gitarrist von Guns N´Roses bekannte Slash wird auf seiner Solo-Tour im kommenden Jahr auch in Hannover auftreten. Dabei wird Slash auch sein aktuelles Solo-Album "Living The Dream" live vorstellen. Bemerkenswert: Slash wird mit einer prominent besetzten Band anreisen, deren Status über den einer regulären Begleitband hinausragen dürfte, ist doch auch Alter-Bridge-Gitarrist und Frontmann Myles Kennedy mit von der Partie. Offiziell hört der Act auf den Namen Slash FT. Myles Kennedy & The Conspirators. Das Konzert in Hannover ist für den 19.Juni in der Swiss Life Hall angesetzt. Der allgemeine Kartenvorverkauf startet am kommenden Freitag, 2.November.+++

www.hannover-concerts.de 29.10.2018, 12:33 UhrDer vor allem als Gitarrist von Guns N´Roses bekannte Slash wird auf seiner Solo-Tour im kommenden Jahr auch in Hannover auftreten. Dabei wird Slash auch sein aktuelles Solo-Album "Living The Dream" live vorstellen. Bemerkenswert: Slash wird mit einer prominent besetzten Band anreisen, deren Status über den einer regulären Begleitband hinausragen dürfte, ist doch auch Alter-Bridge-Gitarrist und Frontmann Myles Kennedy mit von der Partie. Offiziell hört der Act auf den Namen Slash FT. Myles Kennedy & The Conspirators. Das Konzert in Hannover ist für den 19.Juni in der Swiss Life Hall angesetzt. Der allgemeine Kartenvorverkauf startet am kommenden Freitag, 2.November.+++

Spontanes Interview mit Silverstein und Cancer Bats

26.10.2018, 18:08 Uhr

Mit unserer morgigen Wochenendausgabe 27./28.Oktober veröffentlichen wir ein Interview, das wir kürzlich spontan nach der Anti-Flag/Silverstein/Cancer Bats/Worriers Show im Pavillon in Hannover geführt haben. Wir trafen Cancer-Bats-Sänger und Frontmann Liam Cormier und Silverstein-Sänger Shane Told und plauderten über Dies, Das und Jenes, vor allem auch abseits der sonst oft üblichen Musik-Business-Themen. Seid gespannt. Das Interview ist nachher, ab kurz nach Mitternacht online.+++

Volbeat bringen Live-Album und Konzertfilm auf den Markt



Die dänische Rockband Volbeat hat ihr Stadionkonzert im August 2017 in Kopenhagen aufgezeichnet. Dort traten vor über 40.000 Besuchern unter anderem auch Gastmusiker auf, wie unter anderem Metallica-Schlagzeuger Lars Ulrich und Danko Jones. Mit dem Titel "Let´s Boogie! Live From Telia Parken" erscheint nun am 14.Dezember das dazugehörige Live-Album, u.a. als DVD/2CD und Blu-ray/2CD.+++

www.volbeat.dk 26.10.2018, 16:26 UhrDie dänische Rockband Volbeat hat ihr Stadionkonzert im August 2017 in Kopenhagen aufgezeichnet. Dort traten vor über 40.000 Besuchern unter anderem auch Gastmusiker auf, wie unter anderem Metallica-Schlagzeuger Lars Ulrich und Danko Jones. Mit dem Titel "Let´s Boogie! Live From Telia Parken" erscheint nun am 14.Dezember das dazugehörige Live-Album, u.a. als DVD/2CD und Blu-ray/2CD.+++

Morgen Ticketverlosung für The Parlotones im LUX



Am kommenden Montag, 29.Oktober ist die Indie-Pop-Rock-Band The Parlotones während ihrer laufenden Europa-Tour live zu Gast im LUX in Hannover. Das Konzert wird von unserem Online-Musikmagazin präsentiert. Am morgigen Samstag startet unsere Verlosung von Freikarten/Gästelistenplätzen für die Show. Wer daran interessiert ist, sollte unsere morgige Samstagsausgabe nicht verpassen. An der Abendskasse wird es Montag noch Restkarten geben. Aktuell kann man auch noch Tickets im Vorverkauf erwerben.+++

www.livingconcerts.de 26.10.2018, 15:17 UhrAm kommenden Montag, 29.Oktober ist die Indie-Pop-Rock-Band The Parlotones während ihrer laufenden Europa-Tour live zu Gast im LUX in Hannover. Das Konzert wird von unserem Online-Musikmagazin präsentiert. Am morgigen Samstag startet unsere Verlosung von Freikarten/Gästelistenplätzen für die Show. Wer daran interessiert ist, sollte unsere morgige Samstagsausgabe nicht verpassen. An der Abendskasse wird es Montag noch Restkarten geben. Aktuell kann man auch noch Tickets im Vorverkauf erwerben.+++

DIE!!!Weihnachtsfeier für Obdachlose und Bedürftige 2018



Die diesjährige Benefizweihnachtsfeier für Obdachlose und Bedürftige findet am Sonntag, dem 9.Dezember Hannover Congress Centrum (HCC) statt. Die Schirmherrschaft hat erneut Fury In The Slaughterhouse. Unter der Regie von Christof Stein-Schneider und der independent entertainment GmbH wird zum dritten Mal eine Benefiz-CD mit 17 Songs von 17 verschiedenen Bands und Einzelkünstlern aufgelegt. Darauf vertreten sind unter anderem Fury In The Slaughterhouse, Die Prinzen, Torfrock, Werner Nadolny´s Jane, Geier Sturzflug, klar, Tintengraben und Jon Fleming Olsen. Mehr dazu demnächst hier auf Rockszene.de.+++

www.weihnachtsfeier-fuer-hannover.de 25.10.2018, 18:10 UhrDie diesjährige Benefizweihnachtsfeier für Obdachlose und Bedürftige findet am Sonntag, dem 9.Dezember Hannover Congress Centrum (HCC) statt. Die Schirmherrschaft hat erneut Fury In The Slaughterhouse. Unter der Regie von Christof Stein-Schneider und der independent entertainment GmbH wird zum dritten Mal eine Benefiz-CD mit 17 Songs von 17 verschiedenen Bands und Einzelkünstlern aufgelegt. Darauf vertreten sind unter anderem Fury In The Slaughterhouse, Die Prinzen, Torfrock, Werner Nadolny´s Jane, Geier Sturzflug, klar, Tintengraben und Jon Fleming Olsen. Mehr dazu demnächst hier auf Rockszene.de.+++

Steve Hackett im Januar mit "At The Edge Of Light"



Der stilistisch vielfältige Gitarrist Steve Hackett kündigt für Ende Januar sein neues Studio-Album "At The Edge Of Light" an. Die zehn neuen Songs varieren lt.Medienmitteilung von Gitarren basiertem Rock über epische Orchestrationen bis hin zu Weltmusik. Steve Hackett zählt weltweit zu den profiliertesten Gitarristen. Bekannt wurde er in erster Line durch seinen prägenden Sound und sein Spiel bei Genesis in deren konsequenter Progressive-Rock-Phase zwischen 1971 und 1977. Seit Jahren verfolgt Hackett erfolgreich seine Solo-Karriere.+++

www.hackettsongs.com 25.10.2018, 18:03 UhrDer stilistisch vielfältige Gitarrist Steve Hackett kündigt für Ende Januar sein neues Studio-Album "At The Edge Of Light" an. Die zehn neuen Songs varieren lt.Medienmitteilung von Gitarren basiertem Rock über epische Orchestrationen bis hin zu Weltmusik. Steve Hackett zählt weltweit zu den profiliertesten Gitarristen. Bekannt wurde er in erster Line durch seinen prägenden Sound und sein Spiel bei Genesis in deren konsequenter Progressive-Rock-Phase zwischen 1971 und 1977. Seit Jahren verfolgt Hackett erfolgreich seine Solo-Karriere.+++

Emerson Prime präsentieren "Don´t Worry Now"-Clip



Die aus Hannover stammende Progressive-Pop-Band Emerson Prime hat einige visuelle Impressionen von ihrer vergangenen Tour zusammengestellt und diese für einen Video-Clip zu ihrem Song "Don´t Worry Now" verwendet. "Don´t Worry Now" stammt vom im Januar erschienenen Debütalbum der Band. Demnächst werden Emerson Prime noch einige Gigs spielen, bevor man sich in die Winterpause verabschiedet. In Hannover werden Emerson Prime am 8.November beim Salonfestival auftreten. Mehr dazu auf der Facebook-Seite der Band.+++

www.facebook.com/emersonprimemusic 24.10.2018, 15:11 UhrDie aus Hannover stammende Progressive-Pop-Band Emerson Prime hat einige visuelle Impressionen von ihrer vergangenen Tour zusammengestellt und diese für einen Video-Clip zu ihrem Song "Don´t Worry Now" verwendet. "Don´t Worry Now" stammt vom im Januar erschienenen Debütalbum der Band. Demnächst werden Emerson Prime noch einige Gigs spielen, bevor man sich in die Winterpause verabschiedet. In Hannover werden Emerson Prime am 8.November beim Salonfestival auftreten. Mehr dazu auf der Facebook-Seite der Band.+++

Donots-Sänger schreibt deutsche Textversion zu Frank-Turner-Song



Ingo Knollmann, in der Szene als Ingo Donot und gleichzeitig Sänger der Punk-Rock-Band Donots bekannt, hat sich dem Song "Little Changes" von Frank Turner gewidmet und dazu einen Text in deutscher Sprache verfasst. Der Song, den Turner im Original als Single herausgebracht hatte, trägt in der Ingo-Donot-Fassung den Titel "Kleine Schritte". Frank Turner hat seinen Song nochmals mit deutschem Text eingesungen. Das Ergebnis kann man auf YouTube hören (siehe Link unten). Am 11.November kommt Frank Turner mit seiner Band The Sleeping Souls nach Hannover ins Capitol. Das unter anderem von unserem Online-Musikmagazin präsentierte Konzert ist seit einigen Wochen ausverkauft.+++

www.youtube.com/watch?v=sWx7xstqoWI 23.10.2018, 16:14 UhrIngo Knollmann, in der Szene als Ingo Donot und gleichzeitig Sänger der Punk-Rock-Band Donots bekannt, hat sich dem Song "Little Changes" von Frank Turner gewidmet und dazu einen Text in deutscher Sprache verfasst. Der Song, den Turner im Original als Single herausgebracht hatte, trägt in der Ingo-Donot-Fassung den Titel "Kleine Schritte". Frank Turner hat seinen Song nochmals mit deutschem Text eingesungen. Das Ergebnis kann man auf YouTube hören (siehe Link unten). Am 11.November kommt Frank Turner mit seiner Band The Sleeping Souls nach Hannover ins Capitol. Das unter anderem von unserem Online-Musikmagazin präsentierte Konzert ist seit einigen Wochen ausverkauft.+++

Metal-Highlights: Mastodon und Slipknot in Hannover



Für Metal-Fans und Fans spektakulärer Shows hält das kommende Jahr in Hannover schon jetzt zwei Konzerte bereit, die sicher in die Kategorie "Higlights" einzuordnen sind: Am 18.Juni 2019 wird die Band Slipknot eine von nur zwei Indoor-Arenen-Shows in der TUI-Arena in Hannover spielen. Der allgemeine Kartenvorverkauf startet am kommenden Freitag, 26.Oktober. Des Weiteren werden Mastodon am 6.Februar im Capitol erwartet. Bei ihrem Konzert wird die Band von Kvelertak und Mutoid Man unterstützt. Auch hier beginnt der Ticketvorverkauf am 26.Oktober.+++

www.hannover-concerts.de 23.10.2018, 16:00 UhrFür Metal-Fans und Fans spektakulärer Shows hält das kommende Jahr in Hannover schon jetzt zwei Konzerte bereit, die sicher in die Kategorie "Higlights" einzuordnen sind: Am 18.Juni 2019 wird die Band Slipknot eine von nur zwei Indoor-Arenen-Shows in der TUI-Arena in Hannover spielen. Der allgemeine Kartenvorverkauf startet am kommenden Freitag, 26.Oktober. Des Weiteren werden Mastodon am 6.Februar im Capitol erwartet. Bei ihrem Konzert wird die Band von Kvelertak und Mutoid Man unterstützt. Auch hier beginnt der Ticketvorverkauf am 26.Oktober.+++

Konzert von Lysistrata auf Juni verschoben



Das für Übermorgen, Mittwoch, 24.Oktober, geplante Konzert der französischen Band Lysistrata im LUX in Hannover ist auf den 7.Juni 2019 verschoben worden. Gekaufte Karten behielten ihre Gültigkeit, könnten aber auch zurückgegeben werden, informiert der örtliche Veranstalter Hannover Concerts in der Facebook-Veranstaltung der Show.+++

www.facebook.com/hannoverconcerts 22.10.2018, 17:54 UhrDas für Übermorgen, Mittwoch, 24.Oktober, geplante Konzert der französischen Band Lysistrata im LUX in Hannover ist auf den 7.Juni 2019 verschoben worden. Gekaufte Karten behielten ihre Gültigkeit, könnten aber auch zurückgegeben werden, informiert der örtliche Veranstalter Hannover Concerts in der Facebook-Veranstaltung der Show.+++

Neue Album-Besprechungen morgen



In unserer morgigen Dienstagsausgabe werden wir in der Rubrik "Gehört und Gesehen" einige Besprechungen zu neuen Album-Produktionen veröffentlichen. Wir haben uns den aktuellen, respektive bevorstehenden Veröffentlichungen von Milou & Flint, C For Caroline, Wayste, Odeville und Cloud Nothings gewidment. Online nachher ab kurz nach Mitternacht.+++

- 22.10.2018, 17:50 UhrIn unserer morgigen Dienstagsausgabe werden wir in der Rubrik "Gehört und Gesehen" einige Besprechungen zu neuen Album-Produktionen veröffentlichen. Wir haben uns den aktuellen, respektive bevorstehenden Veröffentlichungen von Milou & Flint, C For Caroline, Wayste, Odeville und Cloud Nothings gewidment. Online nachher ab kurz nach Mitternacht.+++

Grillmaster Flash mit drei Konzerten in Fußballstadien



"Stadion" wird das in Kürze erscheinende Studioalbum des Bremer Rockmusikers Grillmaster Flash betitelt sein (Rockszene.de berichtete). Über die Konzertpläne von Grillmaster Flash, zunächst auf support-Tour mit Madsen und Kettcar zu gehen, um Anfang 2019 seine eigene Clubtour zu absolvieren, konnte man ebenfalls in unserem Online-Musikmagazin lesen. Nun wurden drei "Stadion-Konzerte" in Bremen, Essen und Hamburg angekündigt. Dort werden Grillmaster Flash und seine Band allerdings nicht in den Innenräumen auf einer großen Bühne vor mehreren 10.000 Besuchern auftreten, sondern in kleinen Locations innerhalb der Stadiongebäude. Präsentiert wird das Ganze vom Fußballmagazin 11 Freude.



In Essen und Hamburg wird der Eintritt kostenlos sein. Die Termine: Bremen, Weserstadion (Ostkurvensaal), 26.Oktober, Essen, Georg-Melches-Stadion (Melches Hütte), 27.Oktober und Hamburg, Millerntorstadion (Weinbar), 28.Oktober. In der letzten Woche ist die aktuelle Single "Pleite gehen" inklusive Musikvideo auf den Markt gekommen. In Hannover wird Grillmaster Flash am 16.November als support von Madsen im Capitol und am 10.Januar im Verlauf seiner eigenen Tournee im LUX zu sehen und zu hören sein.+++

www.grillmaster-flash.de 22.10.2018, 17:48 Uhr"Stadion" wird das in Kürze erscheinende Studioalbum des Bremer Rockmusikers Grillmaster Flash betitelt sein (Rockszene.de berichtete). Über die Konzertpläne von Grillmaster Flash, zunächst auf support-Tour mit Madsen und Kettcar zu gehen, um Anfang 2019 seine eigene Clubtour zu absolvieren, konnte man ebenfalls in unserem Online-Musikmagazin lesen. Nun wurden drei "Stadion-Konzerte" in Bremen, Essen und Hamburg angekündigt. Dort werden Grillmaster Flash und seine Band allerdings nicht in den Innenräumen auf einer großen Bühne vor mehreren 10.000 Besuchern auftreten, sondern in kleinen Locations innerhalb der Stadiongebäude. Präsentiert wird das Ganze vom Fußballmagazin 11 Freude.In Essen und Hamburg wird der Eintritt kostenlos sein. Die Termine: Bremen, Weserstadion (Ostkurvensaal), 26.Oktober, Essen, Georg-Melches-Stadion (Melches Hütte), 27.Oktober und Hamburg, Millerntorstadion (Weinbar), 28.Oktober. In der letzten Woche ist die aktuelle Single "Pleite gehen" inklusive Musikvideo auf den Markt gekommen. In Hannover wird Grillmaster Flash am 16.November als support von Madsen im Capitol und am 10.Januar im Verlauf seiner eigenen Tournee im LUX zu sehen und zu hören sein.+++

Mark Knopfler & Band im Mai in Hannover



Mark Knopfler kommt mal wieder mit seiner Band auf Tournee und auch Hannover liegt wieder auf der Reiseroute. Hier wird Knopfler am Donnerstag, dem 16.Mai 2019 in der TUI Arena erwartet. Neben Songs aus seinen zahlreichen Alben werden auch Klassiker aus seiner Zeit als Kopf der Band Dire Straits auf dem Programm stehen. Außerdem will Mark Knopfler sein neues Album "Down The Road Wherever" präsentieren. Der allgemeine Kartenvorverkauf startet am Freitag, dem 26.Oktober 2018.+++

www.hannover-concerts.de 22.10.2018, 17:37 UhrMark Knopfler kommt mal wieder mit seiner Band auf Tournee und auch Hannover liegt wieder auf der Reiseroute. Hier wird Knopfler am Donnerstag, dem 16.Mai 2019 in der TUI Arena erwartet. Neben Songs aus seinen zahlreichen Alben werden auch Klassiker aus seiner Zeit als Kopf der Band Dire Straits auf dem Programm stehen. Außerdem will Mark Knopfler sein neues Album "Down The Road Wherever" präsentieren. Der allgemeine Kartenvorverkauf startet am Freitag, dem 26.Oktober 2018.+++

"Ein Wutanfall": Therapiezentrum stellen "Gib mir Strom" vor



Die Osnabrücker Rockband Therapiezentrum hat am heutigen Freitag ihre neue Single "Gib mir Strom" veröffentlicht. Die Single sei ein "Wutfall" schreibt die Band auf Facebook. Der Song behandelt das Thema Sexismus. Nachdem in den vergangenen Tagen das dazugehörige Musikvideo mehrfach "geteast" wurde, hat es die Band heute ebenfalls in voller Länge veröffentlicht.+++

www.facebook.com/Therapiezentrum.musik 19.10.2018, 17:12 UhrDie Osnabrücker Rockband Therapiezentrum hat am heutigen Freitag ihre neue Single "Gib mir Strom" veröffentlicht. Die Single sei ein "Wutfall" schreibt die Band auf Facebook. Der Song behandelt das Thema Sexismus. Nachdem in den vergangenen Tagen das dazugehörige Musikvideo mehrfach "geteast" wurde, hat es die Band heute ebenfalls in voller Länge veröffentlicht.+++

DUCS supporten Dirty Sound Magnet im LUX



Die aus der Schweiz stammende Rockband Dirty Sound Magnet macht im Verlauf ihrer aktuellen Europatour am Freitag, dem 2.November Halt im LUX in Hannover. Dirty Sound Magnet spielen Rockmusik abseits der üblichen Standards. Ihr Stil wird auch als "Creative Rock" oder "Mystic Rock" bezeichnet. Unterstützung bekommt das Schweizer Trio von der in der hannoverschen Rockszene populären Band DUCS. Dies wurde heute bekannt gegeben. Die ursprünglich als support geplante Band In Years kann krankheitsbedingt nicht auftreten. Karten für das Rock-Doppel Dirty Sound Magnet und DUCS im LUX sind vor Ort an der Abendkasse erhältlich.+++

www.lux-concerts.de 19.10.2018, 16:46 UhrDie aus der Schweiz stammende Rockband Dirty Sound Magnet macht im Verlauf ihrer aktuellen Europatour am Freitag, dem 2.November Halt im LUX in Hannover. Dirty Sound Magnet spielen Rockmusik abseits der üblichen Standards. Ihr Stil wird auch als "Creative Rock" oder "Mystic Rock" bezeichnet. Unterstützung bekommt das Schweizer Trio von der in der hannoverschen Rockszene populären Band DUCS. Dies wurde heute bekannt gegeben. Die ursprünglich als support geplante Band In Years kann krankheitsbedingt nicht auftreten. Karten für das Rock-Doppel Dirty Sound Magnet und DUCS im LUX sind vor Ort an der Abendkasse erhältlich.+++

Dave Matthews Band kommt nach Deutschland



Die US-Jam-Rocker der Dave Matthews Band kommen im März nächsten Jahres für vier Konzerte nach Deutschland. Die Dave Matthews Band zeichnet sich durch ihre besondere musikalische Vielfalt und instrumentelles Können der Musiker aus. Meist ist man in Genres wie Rock, Funk, Pop und auch mal Jazz unterwegs oder verbindet diese Richtungen in manchen Songs. Das einzige Konzert in Norddeutschland spielt die Dave Matthews Band am Freitag, dem 22.März im Hamburger Mehr!Theater. Weitere Shows sind in München (6.März), Düsseldorf (8.März) und Berlin (23.März) angesetzt. Der allgemeine Vorverkauf startet am 26.Oktober. Im Juni war das aktuelle Album der Band "Come Tomorrow" erschienen.+++

www.livenation.de 19.10.2018, 16:38 UhrDie US-Jam-Rocker der Dave Matthews Band kommen im März nächsten Jahres für vier Konzerte nach Deutschland. Die Dave Matthews Band zeichnet sich durch ihre besondere musikalische Vielfalt und instrumentelles Können der Musiker aus. Meist ist man in Genres wie Rock, Funk, Pop und auch mal Jazz unterwegs oder verbindet diese Richtungen in manchen Songs. Das einzige Konzert in Norddeutschland spielt die Dave Matthews Band am Freitag, dem 22.März im Hamburger Mehr!Theater. Weitere Shows sind in München (6.März), Düsseldorf (8.März) und Berlin (23.März) angesetzt. Der allgemeine Vorverkauf startet am 26.Oktober. Im Juni war das aktuelle Album der Band "Come Tomorrow" erschienen.+++

Bosse mit "Alles ist jetzt" auf Platz eins der Charts