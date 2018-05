Rockszene Nachrichtenblitz

Milou & Flint legen neue Single vor - Album kommt im September



Das hannoversche Poesie-Pop-Duo Milou & Flint hat kürzlich seine neue Single "Schwalben Anfang Mai" vorgelegt. Dazu gibt es, wie es sich gehört, auch ein Musikvideo. Am 7.September soll dann das neue Album "blau über grün" in den Handel kommen. Ab Ende Mai sind Milou & Flint dann wieder eifrig auf Tour. Bis zum Jahresende sind zahlreiche Konzerte geplant, darunter auch einige Auftritte in Hannover. Hier spiellt die Band unter anderem am 21.Juni auf der Fête de la Musique und am 22.September im Pavillon.+++

IG Rock Langenhagen nach über 20 Jahren mit Festival



Erstmals seit dem Jahr 1997 stellt die IG Rock Langenhagen wieder ein Rock-Open-Air auf die Beine. Dieses soll vom 8.-10.Juni auf dem ehemaligen Grünwald-Gelände Ecke Südpassage und Handelshof am City Center in Langenhagen über die Bühne gehen. Von Freitag, 8.Juni, 18 Uhr bis Sonntag, 10.Juni, 22 Uhr werden zahlreiche Bands aus der Langenhagener Szene und Drumherum auftreten. Geplant sind GoDots, Stifler´s Mom, The Magic Magpie, D-Wall, Pick Of The Bunch, Die Leita, Chyroc, Rock City und Borderline. +++

Jimmy Eat World mit neuen Songs in Hannover



Kurz vor ihrem Tourstart vor wenigen Tagen hat die Emo-Punk-Pop-Rock-Band Jimmy Eat World im Studio zwei neue Songs aufgenommen: "Love Never" und "Half Heart" (Siehe auch unsere Nachrichtenblitz-Meldung vom 4.Mai) Beide Songs können Fans als 7´´ Single im Webshop der Band kaufen. Zu "Love Never" ist auch ein Musikvideo entstanden. Am 30.Mai kommen Jimmy Eat World zu einem von nur zwei Clubkonzerten in Deutschland nach Hannover ins Capitol. Diese Show wird unter anderem von unserem Online-Musikmagazin präsentiert. Gut möglich, dass die neuen Songs auf der Setlist Platz finden. Noch sind Tickets im Vorverkauf erhältlich. Der örtliche Veranstalter empfiehlt Besuchern, die bislang noch keine Karten haben, sich zu beeilen.+++

Seeed in der TUI-Arena // Rabatte für Kinder



Die Reggae-/Dancehall-Band Seeed ist zurück. Auf ihrer Herbsttournee tritt die Band am Dienstag, dem 5.November in Hannover in der TUI-Arena auf. Derzeit arbeiten Seeed auch an neuen Songs. Während der allgemeine Kartenvorverkauf am 17.Mai beginnt, startet bereits übermorgen, am Mittwoch, dem 9.Mai, ein Pre-Sale über seeed.de und eventim.de. Für Tickets für Kinder im Alter von 6-12 Jahre sollen die Eltern lt.Angabe des Veranstalters beim Kauf einer Karte einen Rabatt von 50 % auf den Grundpreis des jeweiligen Tickets eingeräumt bekommen. Mehr dazu über den Link unten.+++

Guns N´Roses legen Debüt mit Bonustracks neu auf



Die Rockband Guns N´Roses legt ihr Debütalbum "Apetite For Destruction", das ursprünglich im Jahr 1987 auf den Markt gekommen war, neu auf. Das Album wurde komplett neu abgemischt und erscheint um zwei bislang unveröffentlichte Songs am 29.Juni in fünf verschiedenen Editionen. Bei den Bonustracks handelt es sich jedoch nicht um neue Titel. Bonus Nummer eins, "Shadow Of Your Love" entstand während einer Studiosession im Dezember 1986, Bonus Nummer zwei, "Move To The City" in einer Akustik-Version ist 1988 aufgenommen worden. Im Frühsommer und Sommer kommen Guns N´Roses im Rahmen ihrer "Not In This Lifetime"-Tour nochmals für vier Konzerte in Hannover. Am 3.Juni wird die Band im Berliner Olympiastadion erwartet, am 12.Juni in der Gelsenkirchener Veltins Arena, am 24.Juni auf dem Mannheimer Maimarktgelände und am 7.Juli schließlich auf der Festwiese in Leipzig.+++

Milliarden veröffentlichen Titelsong aus ihrem neuen Album



Am 1.Juni veröffentlicht die Berliner Indie-/Alternative-Rockband Milliarden ihr neues Album "Berlin". Der Titelsong daraus wurde kürzlich als Single ausgekoppelt, passend dazu wurde auch ein Video herausgebracht. Milliarden waren im letzten Jahr live unter anderem in Hannover auf dem Fährmannsfest zu Gast, in diesem Jahr spielt die Band unter anderem bei den Festivals Rock am Ring und Rock im Park. In Norddeutschland tritt die Band auf dem Deichbrand-Festival in Cuxhaven auf.+++

Fährmannsfest kündigt neue Bands an



In schöner Regelmäßigkeit verraten die Organisatoren des Fährmannsfestes häppchenweise, welche Bands bei diesjährigen Open Air vom 3.-5.August in Hannover auf der Bühne stehen werden. Heute wurde bekannt gegeben, dass die Reggae/Rock/Punk-Band Tequila And The Sunrise Gang, die gerade erst am letzten Freitag bei ihrer Tourshow in Hannover das LUX ausverkauft hatte, genauso dabei sein wird, wie die seit mehr als zehn Jahren szene-bekannte Hardcore-Punk-Band One Strike Left. Festivaltickets für das Fährmannsfest 2018 sind weiterhin im Vorverkauf erhältlich.+++

Rock am Ring und Rock im Park geben Auftrittszeiten bekannt



Die beiden Zwillingsfestivals Rock am Ring und Rock im Park haben ihre jeweiligen Spielpläne für das Wochenende 1.-3.Juni bekannt. Die längste Show von allen beteiligten Bands wollen die Foo Fighters spielen. Die Veranstalter kündigen ein rund 150-minütiges Konzert an.+++

Jimmy Eat World mit zwei neuen Songs zum Tourstart



Die US-amerikanische Rockband Jimmy Eat World hat mit „Love Never“ und „half heart“ zwei neue Songs veröffentlicht. „Während wir uns freuen, heute Nachmittag unsere Tour anzutreten, möchten wir außerdem mit euch teilen, was wir in unserem Studio getrieben haben“, schreibt die Band auf Twitter und Facebook. Dazu postet sie ein selbstgedrehtes Handyvideo mit handgeschriebenen Lyrics aus ihrem Studio. Die Band um Jim Adkins spielt heute in Atlanta beim Shaky Knees Festival die erste Show ihrer diesjährigen Tour. Am 30. Mai wird Jimmy Eat World im Capitol in Hannover auf der Bühne stehen.+++

Frank Turner: Neues Video zur heutigen Album-Veröffentlichung



Der britische Singer-/Songwriter Frank Turner, vielen in erster Linie als Folk-Rock/Punk-Musiker ein Begriff, zeigt sich auf seinem am heutigen Freitag erschienenen neuen Album "Be More Kind" stilistisch facettenreich. Der Song "Little Changes" etwa, der aktuell als Single nebst Video veröffentlicht wurde, bietet tanzbaren Pop mit leichtem 80er-Jahre-Einschlag. Zum Video gelangt man über den Link unten. Im Verlauf seiner "Be More Kind"-Tour besucht Frank Turner mit seiner Band The Sleeping Souls auch Hannover. Hier wird er am 11.November im Capitol erwartet. Dieses Konzert wird unter anderem von Rockszene.de präsentiert. Karten sind weiterhin im Vorverkauf erhältlich.+++

Sedlmeir mit „Fluchtpunkt Risiko“ auf Tour



Sedlmeir ist mit seinem aktuellen Album „Fluchtpunkt Risiko“ auf Tour quer durch Deutschland. In Hannover ist er gleich zweimal zu Gast. Sein erster Auftritt in der Landeshauptstadt ist am 25. Mai im Mephisto und das zweite Konzert ist am 19. Oktober in der Galeria Lunar geplant. Als kleinen Vorgeschmack auf die Tour kann man sich das gerade veröffentlichte Video zu seiner neuen Single „ Ein guter Tag zum Stehen“ anschauen. Karten für die Konzerte sind bereits im Vorverkauf erhältlich.+++

Muse auf der großen Leinwand



Muse Fans können sich den 12. Juli schon einmal rot im Kalender anstreichen. An diesem Tag wird nämlich ihr Konzertfilm „MUSE Drones World Tour“ deutschlandweit in siebzehn CinemaxX Kinos gezeigt. Aufgenommen wurde der in 4K produzierte Film während ihrer Welttournee zwischen 2015 und 2016. Neben den großen Hits wie zum Beispiel „Uprising", „Plug in Baby“, „Supermassive Black Hole“ und „Knights of Cydonia“ sollen auch Backstage-Szenen für ein einmaliges Erlebnis sorgen. Karten für den 90-minütigen Film gibt es an allen CinemaxX Kinokassen oder online auf der Webseite. Im Norden läuft „MUSE Drones World Tour“ in Bremen, Hamburg und Hannover.

Rock am Deister: "Katze im Sack"-Aktion stark gestartet



Am gestrigen Dienstag hatten die Organisatoren des Rock am Deister Festivals in Springe Völksen ihre "Katze im Sack"-Vorverkaufsaktion gestartet. Dort werden für das Festival am 28.Juli Tickets zu einem sehr stark ermäßigten Vorverkaufsspreis angeboten (Wir berichteten, unter anderem in unserer heutigen Mittwochsausgabe). Die Aktion stieß offenbar auf eine sehr große Resonanz. Wie wir erfuhren hat bereits am ersten Tag rund die Hälfte des limitierten "Katze im Sack"-Kartenkontingents ihre Abnehmer gefunden. Mehr Infos über den Link unten.+++

Fährmannsfest gibt weitere Bands bekannt



Die Organisatoren des diesjährigen Fährmannsfestes geben für das dreitägige Hannover-Open-Air vom 3.-5.August neue Bands für die Musikbühne und die Kulturbühne bekannt. Für die Musikbühne sind neu Matagalpa (Alternative-Rock aus Hannover) und Source Of Rage (Melodic Groove-Metal aus Sarstedt) im Programm, für die Kulturbühne haben auch in diesem Jahr Die Eisbrecher zugesagt. Der Vorverkauf von Festivalkarten für das Fährmannsfest läuft.+++

Wingenfelder kündigen neues Album für Anfang Juni an



Nachdem Kai und Thorsten Wingenfelder seit März 2017 wieder ausgiebig mit Fury In The Slaughterhouse unterwegs war, ist nun wieder an der Zeit, sich ihrer gemeinsamen Band Wingenfelder zu widmen. Bereits im Oktober letzten Jahres begannen die Arbeiten an dem neuen Album "Sieben Himmel hoch", das am 8.Juni auf den Markt kommen soll. Vorab gibt es aktuell die Single "Mitten im Leben" und das dazugehörige Video.+++

Hans Zimmer Tribute-Konzert in der TUI Arena



Er gilt als einer der erfolgreichsten Filmkomponisten und gewann unter anderem Preise wie den Oscar, den Golden Globe oder den Grammy. Die Kreationen von Hans Zimmer dürften vielen Kinobesuchern und Filmliebhabern bekannt sein, schrieb er doch unter anderem die Soundtracks für Filme wie Fluch der Karibik, Da Vinci Code oder Interstellar. Nun tourt ein Symphonieorchester unter der Leitung von Zimmers Soundtrack-Dirigent Gavin Greenaway für eine Tribute-Konzertreise durch Deutschland. An diesem Abend wird „The World of Hans Zimmer – A Symphonic Celebration“ auch in der TUI Arena in Hannover Halt machen, um die von Hans Zimmer persönlich kuratierte Show zu präsentieren. +++

Öffentlicher Metal-Stammtisch ab 3.Mai in Hannovers Nordstadt



Die Metal-Szene in Hannover will sich stärker vernetzen, stärken und frischen metallischen Wind in die Stadt bringen. Zu diesem Zweck hat sich das Kollektiv "30666 City Of Metal" gegründet und trifft sich einmal monatlich bei einem Metal-Stammtisch im The Wild Geese" in der Nordstadt, um sich auszutauschen. Der "City Of Metal"-Stammtisch soll an jedem ersten Donnerstag eines Monats ab 19 Uhr zusammenkommen. Der nächste Termin ist Donnerstag, der 3.Mai. Die Ganze Sache ist öffentlich. Mehr Infos über den Link unten.+++

Loreena McKennitt will ihre Facebook-Seite abmelden



Nach den an die Öffentlichkeit gelangten Meldungen über den Missbrauch von persönlichen Daten einiger Facebook-Nutzer, hat die kanadische Sängerin und Komponistin Loreena McKennitt bekannt gegeben, das soziale Netzwerk mit Wirkung zum 1.Juni zu verlassen. „Keine Frage, es wird uns sehr treffen, wird McKennitt in einer Medienmitteilung zitiert, „aber ich bin sehr beunruhigt über den negativen Einfluss von diesem Missbrauch, dem Einfluss und dem Eingriff in unsere Privatsphäre, unsere Demokratie und die Gesellschaft im Allgemeinen. Ich gebe meine volle Unterstützung den Gesetzgebern, die nun daran arbeiten müssen, diese invasiven, räuberischen und manipulativen Praktiken zu verhindern. Für mich ist die Zeit gekommen.“ Aktuell hat die mehrfach mit Platin ausgezeichnete Künstlerin knapp 547.000 Nutzer ihre Facebook-Seite abonniert. Am 11.Mai will Loreena McKennitt ihr neues Album "Lost Souls" veröffentlichen.+++

Nur noch Restkarten für Tequila And The Sunrise Gang in Hannover



Für das Konzert der Band Tequila And The Sunrise Gang in der nächsten Woche Freitag, 4.Mai, im LUX in Hannover sind aktuell (Stand Freitag, 27.April 15.00 Uhr) nur noch wenige Restkarten im Vorverkauf verfügbar. Das teilte der örtliche Veranstalter Living Concerts auf Nachfrage mit. Es gilt als sehr wahrscheinlich, dass die Show, in deren Verlauf die Kieler Reggae/Ska/Punk-Rock-Band ihr neues Album vorstellen wird, in Kürze restlos ausverkauft ist. Als support bei der Hannover-Show dabei ist die aus Peine stammende Reggae/Ska-Band Bloc Safari.+++

36 Jahre nach Split: Abba zurück im Studio