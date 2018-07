Rockszene Nachrichtenblitz

Ticketverlosung beendet, Gewinner benachrichtigt



Am heutigen Donnerstag um 18.00 Uhr war Einsendeschluss unseres Rock-am-Deister-Freikarten-Gewinnspiels. Die richtige Antwort auf die Preisfrage um einen Erfolg der Band Fréros war c). Die Gewinner haben wir inzwischen ausgelost und direkt per E-Mail benachrichtigt.+++

Seattle ruft zu Frank-Turner- Show "Be More Kind Day" aus



Die US-amerikanische Stadt Seattle ruft anlässlich des Tourkonzertes von Frank Turner & The Sleeping Souls am 7.September im Moore Theatre einen "Be More Kind Day" aus. Für ein freundliches, höfliches und zuvorkommendes Miteinander unter Menschen in der Gesellschaft. Es sind unter anderem Social-Media-Aktionen an diesem Tag geplant. "Be More Kind" ist der Titel des aktuellen Albums von Frank Turner. Am 11.November kommen Frank Turner & The Sleeping Souls nach Hannover ins Capitol. Diese Show wird von unserem Online-Musikmagazin präsentiert. Mehr dazu in unserer morgigen Freitagsausgabe.+++

SNNTG-Festival am Wochenende in Sehnde ist ausverkauft



Die zweite Auflage des SNNTG-Festivals, das ab dem morgigen Freitag, 27.Juli bis Sonntag, 29.Juli auf dem Gelände des Straßenbahnmuseums in Sehnde-Wehmingen an der östlichen Peripherie von Hannover über die Bühne gehen wird, ist seit gestern ausverkauft. Das meldeten die Veranstalter über Facebook. Einige Besucher sind noch auf der Suche nach Karten.+++

Zwei Abende "Wacken For All" im Rocker



Am ersten Augustwochenende steigt wieder das Wacken Open Air, das weltgrößte Heavy-Metal-Festival. Das Rocker in der Reuterstraße in Hannover nimmt dies zum Anlass, eine zweitägige Spezialparty mit dem Titel "Wacken For All" auf die Beine zu stellen. "Wacken For All" soll am Freitag, dem 3.August und Samstag, dem 4.August ab 21.00 Uhr bis open end im Rocker laufen. Vom DJ im Rocker zu hören gibt es Musik der meisten Bands, die auf dem diesjährigen W:O:A auftreten werden. Das Festival selbst ist mittlerweile ausverkauft.+++

Tarja mit "Q & A"-Aktion heute Abend auf Instagram



Die finnische Symphonic-Rock und -Metal-Sängerin Tarja Turunen veranstaltet anlässlich der bevorstehenden Veröffentlichung ihres "Act 2" Live-Albums heute Abend eine "Question & Answers"-Aktion mit ihren Fans auf Instagram. Los geht es nachher um 20.00 Uhr CET. Mehr dazu auf Tarjas Instagram-Acount (siehe Link unten).+++

Whitestock-Festival am 26.August in Hannover-Kirchrode



Das inzwischen 10.Whitestock-Festival, das den Zusatz "The Sound Of Inklusion" trägt, findet am 26.August im barrierefreien BVN Sinnesgarten in Hannover-Kirchrode statt. Der BVN Sinnesgarten befindet sich an der Kühnstraße 18 und ist über die Ghandistr.5 zu erreichen. Live werden Klaus Lage, Fünf vor der Ehe und Staubkind erwartet. Tickets sind im Vorverkauf, in Hannover etwa bei Laporte oder online über eventim.de erhältlich. Der BVN Sinnesgarten wird während des Open-Airs mit Tischen und Sitzgelegenheiten ausgestattet sein, informiert der Veranstalter, der Blinden-und Sehbehindertenverband Niedersachsen e.V.+++

Bosse kommt mit "Alles ist jetzt" auf Tour



Der Sänger, Songschreiber und Rockmusiker Axel Bosse, den man in der Musikszene gemeinhin als Bosse kennt, hat am vergangenen Freitag seine neue Single "Alles ist jetzt" herausgebracht. Dies ist der Titeltrack aus seinem neuen Album, das am 12.Oktober in den Handel kommen soll. Im Video zu "Alles ist jetzt" versammelte Bosse einige prominente Kolleginnen, Kollegen und Freunde wie Sebastian Madsen, Prinz Pi, Chefboss, Mighty Oaks und die Schauspielerin Anna Maria Mühe. Ab Oktober geht Bosse zunächst auf eine Clubtournee (u.a. 6.November Schlachthof, Bremen, 10.November, Grosse Freiheit 36, Hamburg). Im Februar 2019 spielt Bosse mit seiner Band dann in größeren Hallen. In Hannover wird Bosse am 26.März 2019 in der Swiss Life Hall auftreten.+++

Heimatzoo-Festival mit vergünstigten Festival-Tickets



Die Organisatoren des diesjährigen Heimatzoo-Festivals am Wochenende 10.und 11.August in Grindau/Schwarmstedt weisen darauf hin, dass man in diesem Jahr noch Festival-Tickets im Vorverkauf zum "alten Preis" von 15 Euro für das Wochenende anbieten würde. Diese Tickets stehen zum einen bei einigen örtlichen Geschäften, deutschlandweit online über eventim.de zur Verfügung. Am Festivalwochenende vor Ort an der Tageskasse kosten Festival-Tickets dann 25 Euro, Tagestickets 13 Euro pro Tag. Vor wenigen Tagen wurden auch die Auftrittstage und Abläufe für den 10.und 11.August veröffentlicht. Demnach spielen etwa Mr.Irish Bastard als Headliner am Freitag, dem 10.August und Tequila And The Sunrise Gang als Headliner am Samstag, dem 11.August.+++

ZZ-Top-Musiker Billy Gibbons mit neuem Solo-Album



Der berühmte ZZ-Top-Sänger und -Gitarrist Billy Gibbons will am 21.September sein neues Solo-Album "Big Bad Blues" herausbringen. Neben Eigenkompositionen von Gibbons soll das Album aber auch einige Interpretationen von Blues-Klassikern enthalten, teil die Plattenfirma Universal Music mit. Einen ersten Eindruck liefert das Lyric-Video zum Song "Rollin´And Tumblin´"", der im Original von Blues-Legende Muddy Waters stammt.+++

Tarja gibt weitere Einblicke in "Act II"



Für den 27.Juli ist die Veröffentlichung des Tarja-Live-Albums "Act II" angekündigt. Die meisten Aufnahmen darauf stammen von einer Show in Itallien während der Tournee der Symphonic-Metal-Ausnahmesängerin im Jahr 2016. Seit einer Woche können sich Fans und Interessierte einen weiteren Eindruck von dem neuen Live-Album von Tarja machen, denn jüngst gelangte eine Live-Fassung des Songs "Victim Of Ritual" ans Licht der Öffentlichkeit. Diese Version des Songs stammt von einem Auftritt auf dem polnischen Woodstock-Festival. Im Verlauf ihrer Herbsttournee kommt Tarja am 3.Oktober nach Hannover ins Capitol.+++

Deaf Havanna heute mit zweiter Single - Neues Album kommt früher



Die Alternative-Rock-Pop-Band Deaf Havanna hat heute mit dem Song "Holy" die zweite Single aus ihrem neuen Album "Rituals" vorgestellt. Die Veröffentlichung des neuen Albums wurde terminlich auf den 3.August vorgezogen. Am 26.Juli spielen Deaf Havanna in Hannover im MusikZentrum. Tickets dafür sind noch im Vorverkauf erhältlich.+++

Purple Rhino veröffentlichen komplette Live-Video Session



Die aus dem Raum Osnabrück und Lingen stammende Rockband Purple Rhino hat heute eine gut 30-minütige Live-Studio-Sessions auf YouTube veröffentlicht. Das Trio, das von klassischem Hardrock und Blues-Rock beeinflusst ist, hat diese Session im Rahmen des LAG-Rock-Förderprojekts "Planet Video" im großen Aufnahmeraum des Tonstudios im MusikZentrum Hannover gespielt.+++

Fehlfarben machen das Fährmannsfest komplett



Die legendäre Düsseldorfer New Wave/Post-Punk/Punk-Band Fehlfarben komplettiert das Line-Up des diesjährigen Fährmannsfestes vom 3.-5.August in Hannover. Fehlfarben werden beim Fährmannsfest am Samstag, dem 4.August, im Anschluss an Bands wie Alex Mofa Gang und Montreal als Headliner auf der großen Musikbühne auftreten. In jüngerer Vergangenheit tourten Fehlfarben sehr erfolgreich mit ihrem wiederveröffentlichten und wegweisenden Debütalbum "Monarchie und Alltag". Diese Tour wird im Herbst fortgesetzt, zuvor besucht die Band Hannover auf dem populären Open-Air in Linden-Nord und der Calenberger Neustadt. Tickets für das Fährmannsfest sind weiterhin im Vorverkauf erhältlich.Mehr dazu in unserer morgigen Samstagsausgabe von Rockszene.de.+++

Saltatio Mortis legt viertes Video nach



Die Mittelalter-Rocker von Saltatio Mortis veröffentlichen heute ihr Video zum Song „Dorn im Ohr“. Es ist mit „Große Träume“, „Brunhild“ und „Heimdall“ bereits der vierte Song, der noch vor Veröffentlichung ihres Album „Brot und Spiele“ auf den Markt kommt. Es scheint so als ob die Band mit den ungewöhnlich vielen Vorabveröffentlichungen ihren Fans eine extra große Freude machen will, da sie den Release Termin des Albums vom 27. Juli auf den 17. August verschieben musste.+++

Lotto King Karl und Joachim Witt singen im Duett



Lotto King Karl und Joachim Witt veröffentlichen am morgigen Freitag die Single „Aufstehen“. Das Duett der beiden Hamburger ist laut offizieller Pressemitteilung ein (…) „Lied in dem es um Hoffnung geht in schweren Zeiten. Darum, Mut zu machen und zu fassen, wenn es scheint, als ob nichts mehr geht und eine Welt in Trümmern liegt.“ Inspiration zum Titel lieferte der erstmalige Abstieg des Hamburger Sportverein aus der ersten deutschen Fußballbundesliga. Beide Sänger sind HSV-Fans. Lotto King Karl ist seit langer Zeit Stadionsprecher und Joachim Witt spielte früher selbst für den Verein.+++

Ian Gillan veröffentlicht Video zu „Do You Love Me“



Vor kurzem berichteten wir bereits, dass der weltberühmter Sänger und Frontmann der Hardrock-Legende Deep Purple mit seiner allerersten Band „The Javelins“ ein Album aufgenommen hat.Jetzt kann man mit „Do You Love Me“ endlich die erste Single hören und auch sehen. Der Song, der im Original von The Contours stammt ist auf dem offiziellen YouTube-Kanal von earMUSIC zu finden. Wer die komplette Platte hören will muss sich aber noch ein bisschen gedulden. „Ian Gillan & The Javelins“ soll erst am 31. August auf den Markt kommen.+++

Rock am Deister gibt Zeitplan bekannt



Die Organisatoren des Rock-am-Deister-Festivals am 28.Juli in Springe-Völksen haben den Zeitplan für das diesjährige Open-Air bekannt gegeben. Eine wichtige Information für viele dürfte unter anderem sein, dass die hannoversche Ska-Punk-Band Wisecräcker bereits um 18 Uhr auf der Bühne erwartet wird. Auf der großen Musikbühne wird das Festival in der südlichen Region von Hannover um 14.30 Uhr von der jungen Band Dense Objects eröffnet.



Um 15.00 Uhr starten Emerson Prime, für 16.30 Uhr ist die Bühnenzeit für Mouyé festgesetzt, bis dann Wisecräcker um 18.00 Uhr dran sind. Fréros spielen um 19.45 Uhr, zum Abschluss treten ab 21.30 Uhr Eskalation auf.



Während des Nachmittags und Abends spielen auf der zweiten Bühne, der Mensenkamp-Stage, Hage & Chiara Bon. Drei Slots à 30 Minuten sind vorgesehen: Um 15.45 Uhr, um 19.00 Uhr und um 20.45 Uhr. Während das Akustik-Duo aus Hannover spielt, ist auf der großen Bühne (Umbau-)Pause. Für das Rock-am-Deister-Festival gibt es noch Tickets im Vorverkauf.+++

Little Steven mit "Soulfire-Live" CD-Paket - Montag live in Hamburg



Ziemlich überraschend brachte Little Steven mit seiner Band The Disciples Of Soul im letzten Jahr das Studioalbum "Soulfire" auf den Markt. Verhältnismäßig kurzfristig ging Little Steven, vielen unter anderem auch als langjähriger Gitarrist und Produzent von Bruce Springsteen´s E-Street-Band ein Begriff, mit den Disciples Of Soul auf Tournee. In Europa spielte man in einer großen Besetzung von 15 Musikerinnen und Musikern auch einige wenige Deutschland-Konzerte, darunter im Juni 2017 in der Batschkapp in Frankfurt (Wir berichteten). Nun gibt es von dieser Tournee einen Live-Mitschnitt verteilt über drei CDs. Die 3-CD-Version von "Soulfire Live!" kommt am 24.August über Universal Music in den Handel. Darauf enthalten sind 24 Songs, die praktisch ein komplettes Little-Steven-Konzert abbilden. Auf der Setlist standen auch Klassiker aus den Achtzigern wie "Princess Of Little Italy", "Standing In The Line Of Fire", "I Am A Patriot" oder "Out Of The Darkness". Derzeit sind Little Steven & The Disciples Of Soul wieder unterwegs. Am kommenden Montag, dem 23.Juli spielt die Band in der Großen Freiheit in Hamburg.+++

Riverside vor ihrem Album "Wasteland" - Shows im Herbst



Die polnische Rock-und Progressive-Rockband Riverside hat weitere Details zu ihrem neuen Album "Wasteland" bekannt gegeben. An Cover-Gesataltungen interessierte Fans bekommen bereits jetzt das von Travis Smith gestaltete Artwort zu sehen. Smith ist ein langjähriger Partner der Band, wenn es um visuelle Dinge geht. "Wasteland" wird am 28.September über Inside Out in den Handel kommen und neun Tracks enthalten. Auf Tournee gehen Riverside dann ab dem 12.Oktober. In Deutschland wird die Band am 30.Oktober im Kesselhaus in Berlin, am 31.Oktober in der Manufaktur in Schorndorf, am 14.November in der Hamburger Markthalle, am 15.November in der Turbinenhalle in Oberhausen und am 17.November auf dem Gloomaar-Festival in Neunkirchen zu sehen und zu hören sein.+++

Meadows als special guest bei The Parlotones